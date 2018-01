Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Neujahrskonzert in BiedermannsdorfDas Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt am Montag den 9. Jänner 2017 um 19.30 Uhr in der Jubiläumshalle ein Konzert. Es dirigiert Philipp Pointner,Sopran: Beate Ritter.

| NOEN, Gemeinde Biedermannsdorf