Mödling: Aktion. „AEIOU“ feiert 10-jähriges Bestehen, bietet von 10 bis 16 Uhr Handlesen mit Chris Tina und ab 18.30 Uhr den Vortrag: „Innere Meditationsreise mit Mineralien, „Geist Bewusstsein, Gedanken Herz“ mit Miri in der Fleischgasse 1/2 (im Innenhof rechts), 02236/222328, Email: info@aeiou.co.at

Mödling: Info. Schnuppertage in der Beethoven-Musikschule von 15 bis 17 Uhr, Babenbergergasse 20.

Mödling: Musik. Konzert mit Common Report, Funk, Fusion und Jazz, ab 19 Uhr im Heurigenlokal Pferschy Seper in der Friedrich Schiller-Straße 6, 02236/27070. www.commonreport.at.

Mödling: Vortrag. Leben unter Wasser“, Rudolf Pansky berichtet über seine Tauchgänge, 19 Uhr im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma-Straße 20.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Achau: Aktion. Witze-Seminar mit Leopold Libal um 19.03 Uhr in der Bibliothek.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Die hohe Bestimmung des Menschen“, Referentin: Nadja Summesberger um 19 Uhr im Heimathaus, Leopold Gattringer-Straße 34. Infos: 02236/31601-0.

Hinterbrühl: Treffen. Generalversammlung des Elternvereins der Musikschule um 19.30 Uhr, Hauptstraße 66.

Perchtoldsdorf: Theater. „Cyrano de Bergerac“ für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren um 16.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

FREITAG, 5. Mai

Mödling: Aktion. Pflanzenverteilaktion am Schrannenplatz. Die Energie- und Umweltagentur NÖ verteilt ab 98 Uhr kostenlos Gemüsepflänzchen, solange der Vorrat reicht. Informationen unter www.soschmecktnoe.at.

Mödling: Aktion. „AEIOU“ feiert 10-jähriges Bestehen und bietet von 10 bis 16 Uhr Kartenlegen, ab 18.30 Uhr Mineralienvortrag und Sonderschau“ in der Fleischgasse 1/2 (im Innenhof rechts).

Mödling: Info. Schnuppertage in der Beethoven-Musikschule von 15 bis 17 Uhr, Babenbergergasse 20.

Mödling: Theater. „Dornröschen“ um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Aktion. Lange Einkaufsnacht der Mödlinger Geschäftsleute; von 18 bis 22 Uhr mit Rahmenprogramm. Musikbands und Sekt-Lounge im Infoservice im alten Postamterl.

Mödling: Musik. „Vibes´n Waves“ ab 19 Uhr in der Redbox, Eisentorgasse 5. mit Rom Azul, Kinky Shaaza, Rocko Stereo und. anderen.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling.

Mödling: Kabarett. SCHMID.inger - „1000 Rosen“, das Kabarettduo Lisa Schmid und Gerhard Gradinger um 20 Uhr in der Bühne Mayer.

Mödling: Tanz. Rock’n’Boogie-Tanzparty mit DJ Rockin Sascha um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabethstraße 1.

Breitenfurt: Info. Grüner Infoabend für Interessierte an der Gemeindepolitik, ab 19 Uhr im Restaurant Odysseus (Grüner Baum).

Gießhübl: Markt. Flohmarkt von 9 bis 16 Uhr in der Hauptstraße 60, der Reinerlös dient einem karitativen Zweck.

Gießhübl: Musiktheater. Bernhard Fibich ist mit seinem Kinderprogramm um 16.30 Uhr im Pfarrzentrum zu Gast.

Gumpoldskirchen: Fest. Feuerwehrfest ab 18.30 Uhr am Kirchenplatz.

Guntramsdorf: Fest. Feuerwehrfest: ab 21 Uhr, Blaulichtparty „Hits von damals bis heute“ im Feuerwehrhaus. Eintritt ab 16 Jahren.

Hinterbrühl: Musik. Thomas David und die Gumpoldskirchner Spatzen, anlässlich 60 Jahre SOS-Kinderdorf um 18 Uhr im Zirkuszelt des „Circus Pikard“ am SOS Kinderdorf Gelände, Kröpfelsteigstraße 42, 02236/ 42302.

Laxenburg: Musik. Frühlingskonzert der Musikschule um 19 Uhr im Veranstaltungssaal im Kaiserbahnhof.

Münchendorf: Vortrag. „Damit Sie in jedem Alter kräftig zubeißen können“; Referent: Locsmandy Wenzl um 18 Uhr im Gemeindeamt, Trumauer Straße 1.

Perchtoldsdorf: Messe. „Gartenfreuden 2017“: 200 Aussteller zeigen Pflanzenraritäten, Kräuter, Balkonpflanzen, Teichbauutensilien, Baumpflege, Gartenarchitektur und Workshops von 13 bis 19 Uhr in und rund um die Burg Perchtoldsdorf.

Perchtoldsdorf: Info. „Tag der Musikschulen“ in der Franz Schmidt-Musikschule von 14.45 bis 19 Uhr im Knappenhof, Wiener Gasse 17. Ab 17 Uhr Konzert der „Cool Music Band“.

Perchtoldsdorf: Theater. „Cyrano de Bergerac“ für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren um 16.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Musik. Konzert der Musikschule um 18 Uhr im Kultursaal.

Wienerwald/Grub: Theater. „Keine Leiche ohne Lily“, eine Komödie von Jack Poppewell mit der Theatergruppe „Lampenfiba“ um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus.

SAMSTAG, 6. Mai

Mödling: Markt. Kindersachen-Flohmarkt von 9 bis 13 Uhr im Schwarzrockpark, direkt beim Kindergarten Spechtgasse.

Mödling: Markt. SOMA-Flohmarkt mit reichhaltigem Buffet, Kuchen, Mehlspeisen, feinen Salaten, und türkischen Spezialitäten ab 9 Uhr, Bahnstraße 4. Infos: 0676/88044654, Mail: soma.moedling@somanoe.at.

Mödling: Markt. Naturfreunde-Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr beim Naturfreunde–Vereinsheim, Payergasse 52.

Mödling: Aktion. Mödlinger Gesundheitstag 2017: Vorträge und Beratung zum Thema „Gesundheit für die ganze Familie“. Infostände der Mödlinger Vereine, Firmen und Gesundheitsstraße. 10 bis 16 Uhr, Europahalle, Lerchengasse 18.

Mödling: Spaziergang. Die SPÖ Mödling lädt zum Grätzelspaziergang durch die „Kolonie“ mit Friederike Fida. Start ist um 10 Uhr vor dem Feuerwehrhaus Am Schulweg.

Mödling: Markt. Pflanzenmarkt: Jungpflanzen aus Mödlinger Gärten gegen Spende für den Museums-Verein. Praktische Tipps von Hobbygärtnerin Dagny Matejicek und Karin Stix. Öffnungszeiten: von 10 bis 18 Uhr, Kirchengasse 4.

Mödling: Musik. Platzkonzert beim Maibaum mit der Blasmusikkapelle der Stadt Mödling unter der Leitung von Kapellmeister Max Paul um 10.30 Uhr am Schrannenplatz.

Mödling: Aktion. „AEIOU“ feiert 10-jähriges Bestehen, bietet 11 Uhr Basteln mit Kindern (Mineralien), 13 Uhr Kurz–Meditation für Kinder zur „Klarheit und Konzentration“ begleitet von Miri, in der Fleischgasse 1/2 (im Innenhof rechts), 02236/222328, info@aeiou.co.at

Mödling: Info. Aktion „Garten on Tour“ ein großer Info-Tag von 13.30 bis 17 Uhr am Josef Deutsch-Platz vor dem Museum.

Mödling: Info. Schnuppertage in der Beethoven-Musikschule von 15 bis 17 Uhr, Babenbergergasse 20.

Mödling: Theater. „Dornröschen“ um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Tanz. 6. Mödlinger Lions Club Ball mit Musik vom Joe Hofbauer-Quintett ab 19 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/43563.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Kabarett. Tom Schwarzmann - Musik-Kabarett, eine musikomische „One Man Show“, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Brunn am Gebirge:Vortrag. „Weine mit Geschichte(n)“ ab 17 Uhr, Vortragender: Robert Krickl in der Friedrich Schiller-Straße 24-26, 0677/61855695.

Brunn am Gebirge: Musik. „VielHarmonisches Maikonzert“ um 18 Uhr im Bruno Festsaal, 0664/9617955.

Gießhübl: Markt. Blumenmarkt (Gießhübl Aktiv) von 8 bis 13 Uhr am Dorfplatz.

Gießhübl: Markt. Flohmarkt von 9 bis 16 Uhr in der Hauptstraße 60, der Reinerlös dient einem karitativen Zweck.

Gumpoldskirchen: Musik. „Musik ohne Grenzen“, Lehrerkonzert der Joe Zawinul-Musikschule um 19.30 Uhr im Schloss, Kirchenplatz 4.

Guntramsdorf: Fest. Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus. 14 bis 17 Uhr Kinderprogramm, 18 Uhr Bieranstich, ab 23 Uhr Barbetrieb mit DJ.

Guntramsdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 14 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus, Münchendorfer Straße 1-3.

Hennersdorf: Ausflug. 21. Vatertagsfahrt des 1. Oldtimerklubs Hennersdorf, mit Willkommensfrühstück im Klublokal „Gasthaus Theresienhof“. Infos: Edgar Varga, 0664/5590800.

Hinterbrühl: Aktion. „Circus Pikard“ ab 14 Uhr im SOS Kinderdorf.

Kaltenleutgeben: Aktion. Kaffeestand der ÖVP von 7.30 bis 10 Uhr vor dem Bäckerstand am Rathausplatz.

Kaltenleutgeben: Rundwanderung Hochbärneck - Trefflingfall mit den Naturfreunden: Treffpunkt 9 Uhr beim Rathaus. Anfahrt mit dem eigenen Pkw. Anmeldung bei Martina Frank, 0664/88301931.

Kaltenleutgeben: Aktion. Gratis-Blumenerde von 9 bis 11 Uhr am Rathausplatz.

Kaltenleutgeben: Aktion. 2. Kaltenleutgebner Lebensbaum, Treffpunkt um 15 Uhr bei der Bushaltestelle Ellinggraben.

Maria Enzersdorf: Markt. Marktfest mit Blasmusik und Flohmarkt von 8 bis 12 Uhr beim Wochenmarkt in der Südstadt. Anmeldung für den Flohmarkt im Rathaus: 0676/88403-0.

Maria Enzersdorf: Aktion. Gratis Rad-Überprüfung von 9 bis 11 Uhr im Altstoffsammelzentrum am Alten Wienerweg 2.

Münchendorf: Wandern. Mit den Naturfreunden auf die Speckbacherhütte. Infos: ernst.mikes@gmail.com, robert_sziveli@hotmail.com.

Münchendorf: Musik. Konzert im Musiksalon mit Marilies Guschlbauer, Violoncello, und Nikolaus Guschlbauer am Klavier um 18 Uhr in der Himberger Straße 4.

Perchtoldsdorf: Messe. „Gartenfreuden 2017“: 200 Aussteller zeigen Pflanzenraritäten, Kräuter, Balkonpflanzen, Teichbauutensilien, Baumpflege, Gartenarchitektur und Workshops von 10 bis 19 Uhr in und um die Burg Perchtoldsdorf.

Perchtoldsdorf: Theater. „Cyrano de Bergerac“ für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren um 16.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Markt. Flohmarkt der Volkshilfe von 10 bis 14 Uhr, Anton Benya-Straße 2 Vösendorf/Hennersdorf.

Wienerwald/Grub: Theater. „Keine Leiche ohne Lily“, eine Komödie von Jack Poppewell, mit der Theatergruppe „Lampenfiba“ um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus.

SONNTAG, 7. Mai

Mödling: Markt. Pflanzenmarkt: Jungpflanzen aus Mödlinger Gärten gegen Spende für den Museums-Verein. Praktische Tipps von Hobbygärtnerin Dagny Matejicek und Karin Stix. Öffnungszeiten: von 10 bis 18 Uhr, Kirchengasse 4

Mödling: Info. Schnuppertage in der Beethoven-Musikschule von 15 bis 17 Uhr, Babenbergergasse 20.

Mödling: Theater. „Dornröschen“ um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 17 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Tanz. 5 Uhr-Tee und Tanz. DJ Klaus unterhält mit Vinyl-Hits ab 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Musik. Konzert: „Im Biedermeiersalon“, Lieder von Beethoven und Schubert im Klang der Zeit, mit Karoline Pilcz (Sopran) und Richard Fuller (Hammerklavier) um 18.30 Uhr im Museum - Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2, 02236/24159 oder museum.moedling@tele2.at.

Brunn am Gebirge: Aktion. Rallye Nostalgica, Oldtimerrallye für Fahrzeuge bis Baujahr 1960, Start um 9 Uhr beim Bruno am Franz Weiss Platz, 15.30 Uhr Ziel auch wieder am Bruno Freiplatz.

Brunn am Gebirge: Tanz. Tanznachmittag der Gemeinde, jeden ersten Sonntag im Monat (außer im Juli) im Restaurant Rainer, Illnergasse 3, mit Livemusik für Junggebliebene, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Eintritt frei

Gumpoldskirchen: Treffen. „Sportscar and Coffee“, Sportwagentreffen ab 11 Uhr im Weingut Thallern.

Guntramsdorf: Markt. Pflanzen-Flohmarkt ab 8 Uhr in der Siedlerhalle. Keine Standgebühr.

Guntramsdorf: Fest. Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus. 9 Uhr Messe im Musikheim, im Anschluss Angelobung, Fahrzeugsegnung danach Frühschoppen mit den „Wienerwald Buam“.

Hennersdorf: Theater. „Omas zauberhafter Garten“, ein Kasperltheater um 15.30 Uhr im 9er Haus, (Aktion: Klimabündnis NÖ) Bachgasse 9. Eintritt frei!

Kaltenleutgeben: Wanderung auf das Eiserne Tor, Hoher Lindkogel mit den Naturfreunden: Treffpunkt 9 Uhr beim Rathaus. Anfahrt mit dem eigenen Pkw. Anmeldung bei Elfriede Schmidt, 0676/7553505.

Laxenburg: Fest. Florianimesse um 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus, Friedhofsgang und anschließend Frühschoppen mit Blasmusik.

Laxenburg: Führung. Historische Führung durch den Schlosspark mit Wolfgang Mastny, Treffpunkt um 10 Uhr beim Parkhaupteingang.

Laxenburg: Fest. Muttertagsfeier der Marktgemeinde um 14.30 Uhr im Veranstaltungssaal „Kaiserbahnhof“.

Laxenburg: Musik. Orgelkonzert mit Werken von Joseph Haydn, Michael Haydn und Christoph Wagenseil (für Orgel: Patrick Pascher und Streicher) um 17 Uhr in der Pfarrkirche.

Perchtoldsdorf: Messe. „Gartenfreuden 2017“: 200 Aussteller zeigen Pflanzenraritäten, Kräuter, Balkonpflanzen, Teichbauutensilien, Baumpflege, Gartenarchitektur und Workshops von 10 bis 19 Uhr in und um die Burg Perchtoldsdorf.

Perchtoldsdorf: Theater. „Cyrano de Bergerac“ für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren um 16.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Fest. Muttertagsfeier ab 14 Uhr im Kultursaal.

Wiener Neudorf: Musik. Fest der Musikschule von 15 bis 17 Uhr mit kleinen Konzerten im ganzen Haus und einem Musikschulcafé. Schnuppern und Probieren im Migazzihaus, Schloßmühlplatz 1

Wiener Neudorf: Fest.Mutter- und Vatertagsfeier für unsere Senioren ab 15 Uhr im Franz-Fürst-Freizeitzentrum.

MONTAG, 8. Mai

Mödling: Info. Schnuppertage in der Beethoven Musikschule von 15 bis 17 Uhr, Babenbergergasse 20.

Mödling: Vortrag. „Chronische Schmerzen & der Arzt findet nichts?“, Referentin: Katrin Kainzinger um 19 Uhr in der psychologischen & physiotherapeutischen Praxis Mödling, Wiener Straße 15/Hof 2. Eintrit frei! Anmeldung: 0650/7000774.

Mödling: Info. Grüner Montag: „Mobilität in NÖ“ mit Landesabgeordneter Amrita Enzinger um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Eintritt frei!.

Biedermannsdorf: Fest. Frühlingsfest im Tralalobe-Haus von 15 bis 18 Uhr, Wiener Straße 157.

DIENSTAG, 9. Mai

Mödling: Info. Angehörigentreff „Hand in Hand“ von 18 bis 20 Uhr im Landespflegeheim, Grenzgasse 70. Kostenloser Angehörigenabend von an Demenz erkrankten Menschen mit Kurzvorträgen, Infos: Elisabeth Grothaus, Elisabeth Kroupa, 02236/ 243 34/732 201.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Münchendorf: Fest. Mutter- und Vatertagsfeier der Pensionisten, 14 bis 18 Uhr, Restaurant Pichler, Hauptstraße 8.

Perchtoldsdorf: Musik. Konzert der „Cool Music Band & Stainless“ um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Beatrixgasse 5a. Eintritt frei!

Vösendorf: Musik. Konzert der Musikschule, Gitarrenklasse (Thomas Klinka) um 18 Uhr im Kultursaal.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Friedensfahrt von Wiener Neudorf nach Jerusalem“, Referent ist Hans Gattringer, 14.30 Uhr im Pfarrzentrum. Eintritt freie Spende.

Wiener Neudorf: Kabarett. Kiwanis Club Mödling, Klaus Eckel „Zuerst die gute Nachricht“ um 19.30 Uhr im Franz-Fürst-Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3. Infos und Tickets unter moedling@kiwanis.at

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Hans Essinger und die Poesie des Natürlichen „Raw Materials“; im Atelier Stillleben von Essinger, Friedrich Schiller-Straße 34A. Dauer: bis 14. Mai, Samstag und Sonntag, 16 bis 20 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: Ausstellung „Die Babenberger auf der Burg Mödling“ gesammelt von Helmut Scharsching in der Arbeiterkammer, Dr. Hanns Schürff-Gasse 14.

Mödling: Monika Rock bringt Farbe, Maschen und Schmuck künstlerisch gestaltet in die Komm & Schau-Galerie, Fleischgasse 13, 06641504280. Öffnungszeiten: Donnerstag: 15 bis 18 Uhr, Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 12 Uhr.

Mödling: Sonderausstellung: „Handel im Wandel“. Mödlinger Geschäfte und Gewerbebetriebe anno dazumal im Museum Mödling, Thonetschlössl, Josef Deutsch Platz 2; Dauer: bis 2. Juli. (Ausstellungsteam: Ilse Jelus mit Doris Matzner und Hannelore Hubatsch. Ausstellungsidee: Waltraud Kosik .

Mödling: Ausstellung „mehr meer“ Acrylbilder auf Leinwand und Papier von Susanna Weber im „Kunst im Raum“– „Galerie im ersten Stock“, Babenbergergasse 24. Dauer bis 6. Mai. Öffnungszeiten: Di bis Fr: 17 bis 19 Uhr, Sa: 10 bis 13.30 Uhr.

Mödling: Ausstellung: Kuba-Assoziationen von Othmar Kraft, Maler und Bildhauer mit Schwerpunkt abstrakte Malerei im Bodega Mödling. Brühler Straße 1, Vernissage: Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, Finissage: 20. Mai, 19 Uhr.

Mödling: Ausstellung „vermessen I“ – Elisabeth Czihak, Lorenz Estermann, Maria Hanl, Daniela Pesendorfer, Konzept Ingrid Gaier, ein Austauschprojekt mit dem OÖ Kunstverein in der „kunstraumarcade“, Hauptstraße 79. Vernissage: Samstag, 6. Mai, 18 Uhr. Dauer: bis 7. Juni. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr & Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Gumpoldskirchen: Ausstellung der belarussischen staatlichen Akademie der Künste in Minsk, 15 Künstler zeigen ihre Werke, Kuratorin: Ekatarina Kenigsberg im Bergerhaus, Schrannenplatz 5. Vernissage: Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, Dauer: bis 21. Mai. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 16 bis 19 Uhr, Sonntag: 10.30 bis 12.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Guntramsdorf: Kunstausstellung „STRUKTUREN“ von Gerhard Himmer & Gabriele Kurzbauer in der Galerie Kunstraum G 12, Steinfeldgasse 12. Vernissage: Samstag, 6. Mai, 17 Uhr. Gkwh@outlook.com

Laxenburg: Ausstellung „Die Legende der Vespa, Geschichte zum 71. Geburtstag“ im Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 14. Mai, Samstag und Sonntag: 14 bis 18 Uhr.PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Michael: Montag, 8. Mai, 16 Uhr „Dinner für Beginner“, Eltern-Kind-Treffen.

St. Michael: Dienstag, 9. Mai, 9 Uhr, „Frühstück für Fortgeschrittene“.

Pfarre Herz Jesu: Freitag, 5. Mai, 18 Uhr Maiandacht.

Pfarre Herz Jesu: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Tauferneuerung für die Erstkommunionkinder.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Festgottesdienst mit Tauferinnerung.

Waisenhauskirche: Sonntag, 7. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 7. Mai, 10.15 Uhr, Kinder- und Familienmesse.

Biedermannsdorf: Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr, Maiandacht in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Donnerstag, 4. Mai, 18 Uhr Florianimesse in der Pfarre St. Johann.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Familienmesse und Tauferneuerung der Erstkommunionskinder in der Pfarrkirche.

Gaaden: Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr, Gottesdienst für Jung und Alt in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Samstag, 6. Mai, 17.30 Uhr, Maiandacht in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 9. Mai, 15 Uhr, Seniorenjause im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr, Florianimesse im Feuerwehrmuseum.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr Firmung in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Sonntag, 7. Mai, 9 Uhr Messe im Musikheim, und Fahrzeugsegnung danach Frühschoppen mit den „Wienerwald Buam“.

Guntramsdorf: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Dienstag, 9. Mai, 18.45 Uhr, ATTAC Treffen, Region Süd im Pfarrsaal der Pfarre St. Josef.

Hennersdorf: Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, Florianimesse.

Hinterbrühl: Donnerstag, 4. Mai, 15 Uhr, Pfarrnachmittag im Pfarrheim.

Hinterbrühl: Dienstag, 9. Mai, 9 Uhr, Frauenrunde im Pfarrheim. (Achtung: kein Vortrag!!!)

Kaltenleutgeben: Freitag, 5. Mai, 18 Uhr, Herz-Jesu-Freitag mit Rosenkranz und Hl. Messe.

Kaltenleutgeben: Samstag, 6. Mai, 18 Uhr, Maiandacht, 18.30 Uhr Hl. Messe.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Familienmesse in der Kirche.

Laab im Walde: Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr, Herz Jesu Messe in der Kirche.

Laab im Walde: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Weltgebetstag für geistliche Berufe.

Laxenburg: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, ökumenische Feldmesse beim Feuerwehrhaus, anschließend Frühschoppen mit Blasmusik.

Laxenburg: Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, Orgelkonzert mit Werken von Joseph Haydn, Michael Haydn und Christoph Wagenseil in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Freitag, 5. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, Kinder und Jugendklub in der Pfarre Südstadt, Franz Jedlicka, 02236/26 474

Münchendorf: Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, Erstkommunionsfeier in der Pfarrkirche. 19 Uhr Maiandacht.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 7. Mai, 9 Uhr, Erstkommunionsfeier in der Pfarrkirche. 9.30 Uhr, Kindermesse mit den Erstkommunionskindern in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Jubelkonfirmation Christ Königs Kirche.

Sulz: Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung.

Sulz: Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, Herz Jesu Freitag, Hl. Messe in Gruberau.

Vösendorf: Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr, Florianimesse.

Vösendorf: Sonntag, 7. Mai: 9.30 Uhr, Dankmesse der Turnerrunde, 11 Uhr Baby- und Kleinkindermesse.

Vösendorf: Dienstag, 9. Mai, 9. Mai, 19 Uhr Frauenrunde.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 4. Mai, Anmeldeschluss für Wallfahrt nach Gaas, Maria Weinberg und Emmeichskirchen in Inzendorf. Infos: 02236/22245 .

Wiener Neudorf: Donnerstag, 4. Mai, 18.30 Uhr, Kirchweihfest.

Wiener Neudorf: Samstag, 6. Mai, 10 Uhr, Erstkommunionsfeier in der Kirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 7. Mai, 9.30 Uhr, Erstkommunionsfeier in der Kirche.

