Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 10. Mai

Mödling: Beratung. Konsumentenberatung von 9 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr in der Arbeiterkammer Franz Skribany Gasse 6.

Mödling: Musik. Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit seinem Programm: „Anna hat Geburtstag“ um 16 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Vortrag. „Das neue Erbrecht 2017“ mit Notar Bernt Brunhölzl um 18 Uhr in der AK Mödling, Dr. Hanns Schürf Gasse 14. Anmelden unter: 05/7171/26450.

Kaltenleutgeben: Vortrag. „Fruchtgenuss, Obst und Beeren im eigenen Garten“, Referentin: Petra Hirner, von „Natur im Garten“, um 18.30 Uhr im Rudolf Eder Haus, Hauptstraße 35.

Laab im Walde: Ausflug. Senioren-Ausflug Treffpunkt 7.50 Uhr am Hauptplatz. Fahrt zum Schloss Artstetten, nach dem Mittagessen Fahrt zum Schloss Pöggstall.

Laxenburg: Info. Vorverkauf für Sommerball (24. Juni) ab heute 19 Uhr im Kulturtreffpunkt beim Parkhaupteingang. (Ab 11. Mai auch im Internet möglich).

Maria Enzersdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 8 bis 11 Uhr und von 12 bis 14 Uhr im Unternehmen KBA Mödling, König & Bauer Straße 2/Objekt 15/1. OG.

Maria Enzersdorf: Aktion. Kochabend mit der Jungen ÖVP um 19 Uhr. Infos: 0680/3003478, katharina.rappold@vp-mariaenzersdorf.at

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Das Gedächtnis bewegen „Brainwalking“ mit Referentin Eva Apfelthaler (Psychologin) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wiener Gasse 9, Vortrag kostenlos!

Perchtoldsdorf: Kabarett. „Vollpension“ das neue Programm von Joesi Prokopetz um 20 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683450.

Vösendorf: Fest. Muttertagsfeier um 15 Uhr im Landespflegeheim.

Vösendorf: Musik. Konzert der Gitarrenklasse von Christian Eberle um 18 Uhr Musikschule, Badgasse 2.

Wiener Neudorf: Lesung. „Schauma mal“, Daniel Glattauer liest um 19.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

Wienerwald/Sulz: Vortrag. Naturschutz Stammtisch: um 18 Uhr im Gasthof Wöglerin, Linke Wöglerin 2. Infos: 0680/2333188.

DONNERSTAG, 11. Mai

Mödling: Fest. Senioren Muttertagsfeier mit Kinderchor um 15 Uhr im AK Saal.

Mödling: Musik. Klassenabend für Cello (Waiz), Beethoven Musikschule um 18.30 Uhr im Festsaal, Babenbergergasse 20.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Kabarett. Christoph Fälbl mit „PAPA m.b.H.“, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Guntramsdorf: Aktion. Kinderfreunde „Tortenstudio “ um 15.30 Uhr im Modulhaus, Falkengasse 2. Infos: 0664/4105988.

Maria Enzersdorf: Musik. Boogie Woogie Gang & Katie Kern um 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, Liechtensteinstraße 68.

Perchtoldsdorf: Musik. „Famosa Italia“ mit Startenor Cosima Panozzo aus Verona begleitet von Konzertpianisten Lucas Rasca um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683450.

Vösendorf: Musik. Konzert der Schlagzeugklasse von Andreas Winkler um 18 Uhr in der Musikschule, Badgasse 2.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Auf einfache Weise gesund und fit bleiben (Teil 2) um 18.30 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22.

FREITAG, 12. Mai

Mödling: Theater. „Der wasserscheue Sepperl“ Kasperltheater um 16 Uhr im MÖP Figurentheater in der Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Musik. Platzkonzert der Blasmusikkapelle des HTL-Schülerheim Orchesters beim Maibaum, unter der Leitung von Kapellmeister Franz Braunegger um 16 Uhr am Schrannenplatz.

Mödling: Musik. Klassenabend und Konzert für Klavier und Klarinette (Klasse von Simanek), Beethoven Musikschule um 18.30 Uhr im Festsaal, Babenbergergasse 20.

Mödling: Theater. „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Musik. Wiener Blond mit „Zwa“ (Beatboxing trifft Wienerlied) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Musik. Die Band „Cornerstone“ (Unplugged) ab 21 Uhr im Tortuga Pub, Klostergasse 17a.

Biedermannsdorf: Fest. Muttertagsfeier um 15.30 Uhr im Gasthaus Broschek.

Breitenfurt: Treffen. P`dorf Charity Rallye Station um 15 Uhr in der Dorfgemeinschaft.

Breitenfurt: Musik. Musikantenabend ab 19 Uhr im Gasthof Hirschentanz.

Gaaden: Vortrag. Infoveranstaltung „Aliens im Garten“, Vortrag des WVV um 18 Uhr im Jakobikeller.

Hennersdorf: Kabarett. „Der Heimwerkerprofi“ ein Programm von Fredi Jirkal um 19.30 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9.

Hinterbrühl: Fest. Muttertagsfeier mit Musik der Musikschüler ab 16 Uhr mit Kinderprogramm beim Gemeindeamt, Hauptstraße 29a.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 15 bis 18 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Münchendorf: Musik. Klassenabend und Konzert für Klavier, Blockflöte und Akkordeon(Höller, Plaschitz) der Beethoven Musikschule um 18.30 Uhr im Stadel Münchendorf.

Perchtoldsdorf: Theater. „Waschküche“ ein Kinderstück: Plötzlich fängt die aufgehängte Wäsche an zu tanzen, eine Socke mit Loch verwandelt sich in eine Schnecke und vieles mehr um 14 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn mit der Mödlinger Singakademie um 19 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683450.

Wiener Neudorf: Musik. FARBTÖNE – Chorkonzert des Vocal Ensembles Mödling, musikalische Leitung: Günther Mohaupt um 19:30 Uhr im Franz-Fürst-Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3.

SAMSTAG, 13. Mai

Mödling: Aktion. Präsentation der Mödlinger Stadt-Schokolade um 10 Uhr im Weltladen Mödling Zotter-Verkostung und Premierenverkauf der Mödling-Schokolade. Mit Versteigerung eines Ölbildes. Eintritt frei! Sala Terrena, Pfarrgasse 9.

Mödling: Fest. Frühlingsfest bei Nicolas ab 14 Uhr mit Trommeln, Kunsthandwerk; Schwerpunkt Afrika Residenz an der Grenz, Grenzgasse 40.

Mödling: Theater. „Der wasserscheue Sepperl“ Kasperltheater um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Film. Faszination Argentinien, der neue Film von Erich Moritz aus der Heimat von Papst Franziskus um 16 Uhr, im Anschluss kleines Buffet. Freie Spende!

Pfarrheim, Kaiserin Elisabeth-Straße 28

Mödling: Tanz. DJ Disco Night - Jugenddisco ab 18 Uhr. Hauscafé / Redbox, Eisentorgasse 5. Eintritt frei!

Mödling: Lesung. Buchpräsentation mit Lesung und Musik von „Mein Industrieviertel“. um 18 Uhr in der „kunstraumarcade“, Hauptstaße 79.

Mödling: Theater. Letzte Vorstellung! „Die Fleischbank“ (eine Ballade von Alfred Paul Schmidt), Inszenierung: Peter M. Preissler, um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling Musik. KlubAbzurd - A cappella-Konzert. Neue Lieder und Kompositionen des Damen-Quartetts zum Muttertag um 19.30 Uhr im Bodega Lopez, Brühler Straße 1. 0660/6223509 oder info@bodega-lopez.com.

Mödling: Musik. Apophenic Funk Fusion Jazz, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Tanz. Fred Astaire: „Ein Leben für den Tanz“, Michael Fischer und Barbara Castka erzählen in Rückblenden die Lebensgeschichte des grandiosen Entertainers. um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Achau: Aktion. Muttertag für Nepal, Bio Kaffee, Filz- und Wollwaren, handgeschöpft Papierbögen, und kulinarische Köstlichleiten aus Nepal für Schulgeld nepalesischer Kinder ab 14 Uhr in der Anningergasse 1/8. Franziska Ramel, 0664/73214716.

Biedermannsdorf: Tanz. „Briefe von Felix: Es tanzen & musizieren Schüler der musikalischen Früherziehung, der Musik und Trommelgruppen für Kinder, der tänzerisch-rhythmischen Bewegungserziehung sowie der Gruppe Rhythmik für Fortgeschrittene der Musikschule Laxenburg - Biedermannsdorf um 16 Uhr im Turnsaal der Jubiläumshalle. Freie Platzwahl und freie Spende!

Breitenfurt: Aktion. Tourist Trophy ganztägig am SBK Sportplatz.

Breitenfurt: Fest. Muttertagsfeier mit: Schulkindern der VS Breitenfurt, Kindern der Musikschule sowie einer Volkstanzgruppe um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Gumpoldskirchen: Fest. Muttertagsfeier mit Musik der Joe Zawinul Musikschule und Rudolf Pansky um 15 Uhr Weinbau Grill Wienerstraße 81.

Gaaden: Theater. „Krieg Frieden. We shall overcome……“, ein Stück der NÖ Schauspielakademie Gaaden um 19.30 Uhr im Gemeindesaal, Hauptstraße 29.

Guntramsdorf: Markt. Gassenflohmarkt von 8 bis 16 Uhr in der Großschopfgstraße.

Hinterbrühl: Aktion. Gratiserde von 8 bis 12 Uhr beim Dr. Franz Jantsch Platz.

Hinterbrühl: Aktion. Flurreinigung ab 9 Uhr, Treffpunkt Hinterbrühl: Römerwandsportplatz, Treffpunkt S parbach: Feuerwehr und Treffpunkt Weissenbach : Weissenbach Haus. Im Anschluss lädt di e Gemeinde alle frei-willigen Helfer in die Sport-Union im Kiental zu einem Imbiss.

Kaltenleutgeben: Aktion. Knofel-Turnier des ASK Kaltenleutgeben ab 19 Uhr in der Sportplatzkantine. Anmeldung: 0664/4037119 (Anton Friedl).

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Perchtoldsdorf: Aktion. Gesundheits- und Fitnessnachmittag, 13 bis 16 Uhr im Kulturzentrum Perchtoldsdorf/Festsaal, Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr im Feuerwehrhaus, Donauwörther Straße 29.

Perchtoldsdorf: Theater. „Waschküche“ ein Kinderstück: Plötzlich fängt die aufgehängte Wäsche an zu tanzen, eine Socke mit Loch verwandelt sich in eine Schnecke und vieles mehr um 14 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Aktion. Spaziergang durch das evangelische Perchtoldsdorf mit Hildegund Frank (500 Jahre Reformation), Treffpunkt um 15 Uhr am Eingang der Pfarrkirche St. Augustin.

Vösendorf: Treffen. Jahreshauptversammlung des 1. Eisstockvereins (1.ESV) Vösendorf um 18 Uhr im Vereinshaus.

Wiener Neudorf: Aktion. Pfadfinderfrühstück von 9 bis 12 Uhr am Schlossmühlplatz 1.

SONNTAG, 14. Mai

Mödling: Tanz. Fred Astaire: „Ein Leben für den Tanz“ Michael Fischer und Barbara Castka erzählen in Rückblenden die Lebensgeschichte des grandiosen Entertainers. um 11 Uhr: Muttertagsmatinee. Karten: karten@diestadtgalerie.at oder Tel. 0660/8234010. Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Theater. Kinder-Buch-Theater: „Märchenhafte Weltreise“ Gaby Schätzle-Edelbauer und Raphaela Edelbauer entführen auf den faszinierenden Kontinent Afrika - mit Märchen, Bildern, Musik und Tanz. Eintritt frei! book&cook, Neusiedlerstraße 12/1.

Mödling: Theater. Eine Hommage an alle Mütter, mit der Erzählung: „Die Liebe der drei Generationen“ von Alexandra Kollontai, als szenischen Lesung von Isa Hochgerner um 11 Uhr, Mölkerei.

Mödling: Theater. „Der wasserscheue Sepperl“ Kasperltheater um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Brunn am Gebirge: Theater. „Die Kinder von Kugelmundi“, Schlussaufführung der „musical academy teatro“ für Kinder und Jugendliche um 18 Uhr im Bruno Festsaal. Eintritt freie Spende!

Gumpoldskirchen: Musik. Jazzbrunch im Weingut Schnabl mit dem Roland Teuchmann Quartett ab 11 Uhr in der Kirchengasse 6.

Guntramsdorf: Musik. Frühjahrskonzert des Blasorchesters Guntramsdorf, 16 Uhr in der Sporthalle (BORG). Eintritt freie Spende!

Laxenburg: Musik. Matinee der Musikschule um 11 Uhr im grünen Lusthaus.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Perchtoldsdorf: Theater. „Waschküche“ ein Kinderstück: Plötzlich fängt die aufgehängte Wäsche an zu tanzen, eine Socke mit Loch verwandelt sich in eine Schnecke und vieles mehr um 14 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. „Highlights aus Jesus Christ Superstar“mit Alexander Donesch, Victor Kautsch, Marika Ottitsch, Alexander Riff, Manuel Stoff und Martin Vácha, sowie „Family Singers“ und der evangelische Chor um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustin.

Wiener Neudorf: Musik. Picknick–Konzert der Musikschule ab 16 Uhr im Klosterpark.

MONTAG, 15. Mai

Mödling: Musik. Klassenabend für Gitarre(Ziller–Rafelsberger), der Beethoven Musikschule um 18 Uhr im Festsaal, Babenbergergasse 20.

Mödling:Vortrag. „Pille, Spirale & Co“ „Gibt es eine gesunde und sichere Alternative?“ um 19.30 Uhr im Pfarrheim, Kaiserin Elisabeth-Straße 28

Hinterbrühl: Aktion. „Schnupperwoche“ in der Franz Schubert Musikschule (von 15. bis 19. Mai).

Maria Enzersdorf: Vortrag. Heilkräuterwissen duftend erleben“ Referentin Gabriele Wallenta um 19 Uhr im Schloss Hunyadi.

Wiener Neudorf: Fest. Muttertagsfeier der Senioren um 15 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22.

Wiener Neudorf: Info. Vorstellung Generalverkehrskonzept & Grundzüge des Ortsentwicklungsplanes um 18.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

DIENSTAG, 16. Mai

Mödling: Musik. Klassenabend für Violine und Viola (Herwelly, Tengler), Beethoven Musikschule um 18.30 Uhr im Festsaal, Babenbergergasse 20.

Mödling: Film. „Unbelehrbar“ (D/SR 2010) Regie: Anke Hentschel, (Thema: Analphabetismus existiert auch in unserem Umfeld) um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Biedermannsdorf: Vortrag. „Das Kreuz mit dem Kreuz“, Referent: Carlo Franz ärztlicher Leiter des Kurzentrums Baden, um 19 Uhr , Perlasgasse 12a. Infos: 0699/18188186.

Brunn am Gebirge: Musik. „Die Liab is so guat“ Gesang: Linde Felt und Reinhard Kluger, Akkordeon und Gesang: Roland Sulzer, Texte und Moderation: Gerti Meitz um 19.30 Uhr im Heimathaus, Eintritt freie Spende!

Guntramsdorf: Aktion. Gesunder Gemeinde „Faszien Workshop“ ab 19 Uhr im Mehrzwecksaal im Rathaus.

Hinterbrühl: Vortrag. „Hilfe mein Kind spricht die Giraffensprache“ Referentin Elfriede Wimmer um 9 Uhr im Pfarrheim.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Hans Essinger und die Poesie des Natürlichen „Raw Materials“; im Atelier Stillleben von Essinger, Friedrich Schiller-Straße 34A. Dauer: bis 14. Mai, Samstag und Sonntag, 16 bis 20 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: Ausstellung „Die Babenberger auf der Burg Mödling“ gesammelt von Helmut Scharsching in der Arbeiterkammer, Dr. Hanns Schürff-Gasse 14.

Mödling: Monika Rock bringt Farbe, Maschen und Schmuck künstlerisch gestaltet in die Komm & Schau-Galerie, Fleischgasse 13, 06641504280. Öffnungszeiten: Donnerstag: 15 bis 18 Uhr, Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 12 Uhr.

Mödling: Sonderausstellung: „Handel im Wandel“. Mödlinger Geschäfte und Gewerbebetriebe anno dazumal im Museum Mödling, Thonetschlössl, Josef Deutsch Platz 2; Dauer: bis 2. Juli. (Ausstellungsteam: Ilse Jelus mit Doris Matzner und Hannelore Hubatsch. Ausstellungsidee: Waltraud Kosik .

Mödling: Ausstellung: Kuba-Assoziationen von Othmar Kraft, Maler und Bildhauer mit Schwerpunkt abstrakte Malerei im Bodega Mödling. Brühler Straße 1, Finissage: 20. Mai, 19 Uhr.

Mödling: Ausstellung „vermessen I“ – Elisabeth Czihak, Lorenz Estermann, Maria Hanl, Daniela Pesendorfer, Konzept Ingrid Gaier, ein Austauschprojekt mit dem OÖ Kunstverein in der „kunstraumarcade“, Hauptstraße 79. Dauer: bis 7. Juni. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr & Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Kunstmeile Mödling, Markt für Kunsthandwerk und Antiquitäten am Samstag, 13. Mai, 10 bis 18 Uhr, „Von der Kunst auf der Bruckn bis zur Kunst im G`wölb“. Flesichgasse/Herzoggasse, Fleischgasse. office@eineartgalerie.at.

Mödling: Ausstellung „Die goldenen 20er“ Mit dem Fokus auf das tägliche Leben in all seinen Bereichen stellt sie gleichsam eine kleine Gesellschaftsstudie dar. Prominentenportraits: „Stars und „Sternchen“. Von „Bettgeher“ bis „Glamourqueen“ in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabethstraße 1, Öffnungszeiten: Mo: 10 bis 19 Uhr, Di bis Fr: 10 bis 17 Uhr, Sa: 10 bis 13 Uhr .

Breitenfurt: Ausstellung „Migrantisch – Migrantig“ im Stella Nova Saal. Vernissage: und Diskussion am Freitag, 12. Mai um 19 Uhr. Dauer: bis 31. Mai. 02239/58080 (Dorfgemeinschaft).

Brunn am Gebirge: Ausstellung „Heiter bis wolkig“, Silvia Junick zeigt Wolkenbilder, Landschaften und vieles mehr im Heimathaus. Vernissage: Samstag, 13. Mai, 11 bis 18 Uhr, Dauer: bis 21. Mai, Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

Gumpoldskirchen: Ausstellung der belarussischen staatlichen Akademie der Künste in Minsk, 15 Künstler zeigen ihre Werke, Kuratorin: Ekatarina Kenigsberg im Bergerhaus, Schrannenplatz 5. Dauer: bis 21. Mai. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 16 bis 19 Uhr, Sonntag: 10.30 bis 12.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Guntramsdorf: Kunstausstellung „STRUKTUREN“ von Gerhard Himmer & Gabriele Kurzbauer in der Galerie Kunstraum G 12, Steinfeldgasse 12. Gkwh@outlook.com

Laxenburg: Ausstellung „Die Legende der Vespa, Geschichte zum 71. Geburtstag“ im Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 14. Mai, Samstag und Sonntag: 14 bis 18 Uhr.

Vösendorf: Ausstellung „3 Dmensionen“ des Künstlers MROD (Manfred Rod) im Schloss Vösendorf. Vernissage: Freitag, 12. Mai, 17 Uhr. Dauer: bis 26. Mai, während der Amtszeiten geöffnet.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Kindermesse, anschließend Informationsveranstaltung für die Gruppenstunden der Kath. Jungschar in der Ministrantensakristei.

St. Michael: Mittwoch, 10. Mai, 19.30 Uhr, Bibelrunde.

St. Michael: Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, Vortrag Oliver Achilles : Die neue Einheitsübersetzung der Bibel.

Spitalskirche: Mittwoch, 10. Mai, 18.30 Uhr, Kirchenkonzert mit Blockflöte und Gitarre.

Spitalskirche: Sonntag, 14. Mai, 12 Uhr, Hl. Messe der polnischen Gemeinde.

Pfarre Herz Jesu: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Firmung mit Abt Johannes Jung in der Kirche.

Pfarre Herz Jesu: Montag, 15. Mai, 19 Uhr, katholische Mütterrunde (Pfarrräume).

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Themengottesdienst „Der gekreuzigte Frosch“ Freiheit und Verantwortung in Kunst und Kultur mit Karl Heinz Essl, anschließend Agape.

Waisenhauskirche: Sonntag, 14. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Samstag, 13. Mai, 18 Uhr, Feuerwehrmesse in der Pfarrkirche mit Fahrzeugweihe und einer Bittmesse für die Feuerwehrleute.

Biedermannsdorf: Freitag, 12. Mai, 18.30 Uhr, Maiandacht in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Sonntag, 14. Mai, 10.30 Uhr, Muttertagsmesse in der Pfarrkirche St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Familienmesse mit den Firmlingen, gleichzeitig Kinderwortgottesdienst -im Pfarrheim,

18.30 Uhr Maiandacht beim Kunigunden Bildstock- (Seidlgasse/Barmhartstalweg).

Brunn am Gebirge: Montag, 15. Mai, 9 Uhr, Babyklub im Pfarrheim .

Gaaden: Dienstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, Abend der Barmherzigkeit in der Kapelle Untergaaden (Berggasse).

Gießhübl: Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, Jugendtreffen in der Pfarre.

Gießhübl: Samstag, 13. Mai, 16 Uhr, Maiandacht bei der Waldandacht.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Festgottesdienst für gemeinsame Ehejahre in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr, Elternabend Erstkommunion im Pfarrsaal der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Freitag, 12. Mai, 18.30 Uhr, Maiandacht beim Bildstock Eichkogelstraße, anschließend Agape bei Familie Tschank.

Guntramsdorf: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Orgelmusik und Segnung der Ikone „Maria, Mutter von der immerwährenden Hilfe“ in der Pfarrkirche St. Josef.

Guntramsdorf: Sonntag, 14. Mai, 18.45 Uhr, Maiandacht in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Guntramsdorf: Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, Infoabend Commit Partnerschaften mit Caritas Referentin für das Projekt „Partnerschaften für minderjährige Flüchtlinge“ in der Pfarre St. Josef.

Hennersdorf: Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Muttertagsmesse in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Samstag, 13. Mai, 8 Uhr, Gebet in der Marienhöhle.

Hinterbrühl: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Messe mit Müttersegen, 18 Uhr Maiandacht in der Kröpfelsteig Kapelle, gestaltet durch das SOS-Kinderdorf.

Kaltenleutgeben: Samstag, 13. Mai, 18 Uhr, Maiandacht in der Pfarrkirche..

Laab im Walde: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Hl. Messe zum Muttertag, 18.30 Uhr Maiandacht im Kloster mit dem Musikverein.

Laxenburg: Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, Maiandacht am Muttertag mit Kirchenchor in der Kapelle im alten Schloss.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, Muttertag Sonntagsmesse, Musik: Toni und Moni Salomon in der Südstadtkirche.

Münchendorf: Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Erstkommunionsfeier in der Pfarrkirche, 19 Uhr Maiandacht zum Muttertag.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Familiengottesdienst in der Christ König Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr, „Highlights aus Jesus Christ Superstar“mit Alexander Donesch, Victor Kautsch, Marika Ottitsch, Alexander Riff, Manuel Stoff und Martin Vácha, sowie „Family Singers“ und der evangelische Chor Uhr in der Pfarrkirche St. Augustin.

Sittendorf: Sonntag, 14. Mai, 9 Uhr, Familienmesse mit Pfarrcafé und Kinderprogramm in der Pfarrkirche Sittendorf (St. Johannes Baptist).

Sulz: Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, Maiandacht in der Kapelle Gruberau, 19 Uhr beim „Schönybildstock“ an der Festleiten/Raitlstraße.

Vösendorf: Mittwoch, 10. Mai: 20 Uhr Liturgieausschuss.

Vösendorf: Vorschau: Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, Vortrag: Das Turiner Grabtuch“ in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 11. Mai, 15.30 Uhr, Trauercafé mit Elfie Schachner im Pfarrheim.

Wiener Neudorf: Sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Familien- und Babymesse mit Müttersegnung in der Kirche.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.