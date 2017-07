Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mödling: Ferienspiel. Für Mödling und Maria Enzersdorf, ab 9 Uhr beim Ferienspielbüro, Tagesheim VS Hyrtlplatz, (Heute: Rennauto basteln, Selbstverteidigungskurs, „Gesunde Jause“, Reiten Höldrichsmühle, Ballspiele) Infos: 02236/46511, www.moedlingerferienspiel.at

Mödling: Lesung. Kinder präsentieren ihre selbst geschrieben und illustrierten Bücher um 12 Uhr im MÖP Figurentheater in der Pfarrgasse 2.

Biedermannsdorf: Ferien. Anmeldung zum Ferienspiel: „Fußball-Schnuppertag“(21 Juli, 8.30 bis 12 Uhr am Sportplatz) am Gemeindeamt: 0650/6015280.

Breitenfurt: Ferienspiel. Anmeldung für „Nachmittag bei der Feuerwehr“, am Freitag, 4. August im Feuerwehrhaus. Infos: 0676/6379192.

Gaaden: Ferienspiel. „Besuch beim ORF“ von 8 bis 15 Uhr, Treffpunkt: Kirchenplatz, (ab 6 Jahren), Anmeldung: 0664/2805772 oder auf der Gemeinde.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, Weinfest, Eröffnung ab 18 Uhr mit Musik von „Tattoo Live“, 20 Uhr Traiskirchner Oldtimer Traktoren, rund um den Kirchenplatz.

Hinterbrühl: Ferienspiel. 23. Ferienspiel von 21. August. bis 1. September. Anmeldung bis 10. August am Gemeindeamt möglich, 02236/262.

Perchtoldsdorf: Ferienspiel. „Weltausstellung Perchtoldsdorf“ Ideen sammeln, basteln, bauen, schneidern, von 8.30 bis 11.45 Uhr, Treffpunkt: Ferienspielbüro, Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, 01/8693455.

DONNERSTAG, 20. Juli

Mödling: Musik. „Rhythmus auf der Kiste“ Kinderworkshop (6 bis 12 Jahre) von Donnerstag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2. Infos: 02236/865455,

moep@aon.at .

Mödling: Ferienspiel. Für Mödling und Maria Enzersdorf, ab 9 Uhr beim Ferienspielbüro, Tagesheim VS Hyrtlplatz, (Heute: Feuerwehr Mödling, Selbstverteidigung, Brettspielefest, Flugdrachen basteln, Fußball) Infos: 02236/46511, www.moedlingerferienspiel.at

Mödling: Theater. „Der kleine Prinz“, unter der Leitung von Norberto Bertassi, mit Kindern und „Profis“ auf der Bühne, ab 18 Uhr im Stadttheater, Babenbergerstraße 5, 0660/8234010.

Mödling: Theater. Shakespeare-Zyklus: „Was ihr wollt“ um 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes, Pfarrgasse 9. (Jeweils Donnerstag bis Sonntag bis 29. Juli.) Infos: 0650/7507356.

Gumpoldskirchen: Ferien. Anmeldung zu „Die Rettung kommt“, (Dienstag, 25. Juli, 14 Uhr, Mehrzweckhalle,/ 6 bis 12 Jahre) im Rathaus, 02252/62101, oder office@gumpoldskirchen.at

Guntramsdorf: Ferienspiel. Heute Mini Disco ab 19 Uhr im Jugendtreff G-Town. Infos: Elisabeth Staudinger 02236/53501/36 oder elisabeth.staudinger@guntramsdorf.at

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 18 Uhr mit Musik von „Die Chaoten“am Kirchenplatz.

Perchtoldsdorf: Ferienspiel. „Weltausstellung Perchtoldsdorf“ Ideen sammeln, basteln, bauen, schneidern, von 8.30 bis 11.45 Uhr, Treffpunkt: Ferienspielbüro, Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, 01/8693455.

Perchtoldsdorf: Theater. „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing um 20 Uhr im Burghof, Regie: Veronika Glatzner. www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

Perchtoldsdorf: Kabarett. Die Kabarettisten Christoph & Lollo zeigen ihr neues Programm um 20 Uhr beim Heurigen Franz Distl, Brunner Gasse 32.

FREITAG, 21. Juli

Mödling: Ferienspiel. Für Mödling und Maria Enzersdorf,ab 9 Uhr beim Ferienspielbüro, Tagesheim VS Hyrtlplatz, (Heute: Flohmarkt, Street Games, Modellieren und Kneten) Infos: 02236/46511, www.moedlingerferienspiel.at

Mödling: Theater. „Der kleine Prinz“, unter der Leitung von Norberto Bertassi, mit Kindern und „Profis“ auf

der Bühne, ab 18 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1, 0660/8234010

Mödling: Theater. Shakespeare-Zyklus: „Was ihr wollt“ um 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes, Pfarrgasse 9. (Jeweils Donnerstag bis Sonntag bis 29. Juli.) Infos: 0650/7507356.

Mödling: Film. Grünes Wanderkino mit dem Film „Wellness für Paare“ (D/2016), ab 20.45 Uhr im Museumspark, zuvor ab 18.30 Uhr Kulinarik und Livemusik. Bei Schlechtwetter in der Europahalle.

Biedermannsdorf: Ferien. Anmeldung zum Ferienspiel: „Besuch beim Roten Kreuz“(25 Juli, 9 bis 11 Uhr in der Rettungsstelle) am Gemeindeamt: 0650/6015280.

Gaaden: Ferienspiel. Mini-Höhlenkraxeln von 13.30 bis 15 Uhr in Rodaun (ab 3,5 Jahren), Anmeldung: 0676/5272266 oder e-mail: office@abenteuerschule, Kennwort: Gaaden.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 18 Uhr mit Musik von „Die Kuschelbären“am Kirchenplatz.

Münchendorf: Ausflug. Mit den Naturfreunden von Freitag bis Sonntag auf die Halleiner Hütte. Ernst Mikes und Michael Prachar, 0676/5078511 oder 0660/7310558.

Perchtoldsdorf: Ferienspiel. Besuch in der Polizeistation, von 9 bis 10.30 Uhr, Treffpunkt: Ferienspielbüro, Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, 01/8693455.

Perchtoldsdorf: Theater. „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing um 20 Uhr im Burghof, Regie: Veronika Glatzner. www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

SAMSTAG, 22. Juli

Mödling: Theater. Kasperl unter freiem Himmel, Kasperl haut auf die Pauke“, MÖP Open Air in der FUZO um 11 Uhr vor dem Optiker Augenblicke, Kaiserin Elisabeth-Straße 13.

Mödling: Fest + Film. Grünes Wanderkino mit dem Film „El Olivio“ (E/2016), ab 20.45 im Museumspark, zuvor ab 17 Uhr Parklife Fest mit Baumklettern, „Radlsalon“, Kindertheater Kulinarik und Standln. Bei Schlechtwetter in der Europahalle.

Mödling: Theater. „Der kleine Prinz“, unter der Leitung von Norberto Bertassi, mit Kindern und „Profis“ auf

der Bühne, ab 18 Uhr im Stadttheater, Babenbergerstraße 5, 0660/8234010.

Mödling: Theater. Shakespeare-Zyklus: „Was ihr wollt“ um 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes, Pfarrgasse 9. (Jeweils Donnerstag bis Sonntag bis 29. Juli.) Infos: 0650/7507356.

Achau. Markt. Achauer Wochenmarkt von 8 bis 12 Uhr in der Kirchenallee.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 17 Uhr mit Musik von „Hit 4 You“ am Kirchenplatz.

Kaltenleutgeben: Fest. Country Abend mit der Band „Campfire“ um 19 Uhr im Restaurant Kaiserziegel, Hauptstraße 128.

Laxenburg: Theater. Komödienspiele 2017 mit dem Stück „Heiß“; eine „Saunarette“ in 13 Bildern von Christian Deix und Olivier Lendl, von 18. Juni bis 20. August, jeweils Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr im Hof der Franzensburg. Infos: 02236/71101-0.

Perchtoldsdorf: Theater. „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing um 20 Uhr im Burghof, Regie: Veronika Glatzner. www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

SONNTAG, 23. Juli

Mödling: Theater. „Der kleine Prinz“, unter der Leitung von Norberto Bertassi, mit Kindern und „Profis“ auf

der Bühne, ab 18 Uhr im Stadttheater, Babenbergerstraße 5, 0660/8234010. 0660/8234010

Mödling: Theater. Shakespeare-Zyklus: „Was ihr wollt“ um 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes, Pfarrgasse 9. (Jeweils Donnerstag bis Sonntag bis 29. Juli.) Infos: 0650/7507356.

Breitenfurt. Aktion „Tag der offenen Tür“ im Schaugarten von Sybille Fahrecker, „Englischer Garten“ von 10 bis 18 Uhr in der Heiligenkreuzer Straße 43.

Gaaden: Ferienspiel. Schnupper-Canyoning, Puchberg am Schneeberg / Robert Winkler, von 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt vor Ort. Anmeldung: 0676/5272266 oder e-mail: office@abenteuerschule, KW: Gaaden.

Gaaden: Ferienspiel. Schnupper-Höhlentrekking von 9 bis 13.30 Uhr in Gumpoldskirchen (ab 8 Jahren), Anmeldung: 0676/5272266 oder e-mail: office@abenteuerschule, Kennwort: Gaaden.

Gaaden: Fest. Jakobikirtag ab 11 Uhr am Kirchenplatz.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 11 Uhr mit dem Kidscorner (Kinderfreunde) und Musik von „Music & Live“, um 18 Uhr die Band „Urgestein“, am Kirchenplatz, Guntramsdorf.

Laxenburg: Theater. Komödienspiele 2017 mit dem Stück „Heiß“; eine „Saunarette“ in 13 Bildern von Christian Deix und Olivier Lendl, von 18. Juni bis 20. August, jeweils Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr im Hof der Franzensburg. Infos: 02236/71101-0.

Wienerwald/Grub. Schaugarten Buchelbach“ ein altes Sägewerk wird zur Gartenidylle, mit Teichen, Bäumen, einer Ausstellung bäuerlicher Zimmer aus dem 19. Jahrhundert und einem „Wienerwald Gugelhupf Buffet“ (Landschaftsplanerin Maria Renate Klein) von 10 bis 17 Uhr in der Buchelbachstraße 13. (Die gesamte Anlage ist barrierefrei!)

MONTAG, 24. Juli

Mödling: Spiel. „Große Welt für kleine Spieler“ Kinderworkshop (3 bis 6 Jahre) Thema: 4 Elemente, von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2. Infos: 02236/865455,

moep@aon.at .

Mödling: Ferienspiel. Für Mödling und Maria Enzersdorf, ab 9 Uhr beim Ferienspielbüro, Tagesheim VS Hyrtlplatz, (Heute: Zauberpflanzen, Streettennis, Windowcolours + Gummibänder, RcccH ferngesteuertw Autos) Infos: 02236/46511, www.moedlingerferienspiel.at

Biedermannsdorf: Ferien. „Action am Bauhof“ von 10 bis 13 Uhr, mit Scheibtruhenrallye, Transportbretter-Zeitlauf, Tennisball-Zielwerfen, einer Fahrt mit dem Traktor und zum Abschluss ein MC Donalds Menü. Infos: 0650/6015280. Keine Anmeldung erforderlich.

Biedermannsdorf: Ferien. Anmeldung zum Ferienspiel: „Ausflug ins Haus des Meeres“(27 Juli, 9.15 bis 13.30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Badeteich) am Gemeindeamt: 0650/6015280.

Breitenfurt: Ferien. Fußballwoche Camp (7 bis 14 Jahre) von Montag, 24. Juli bis Freitag, 28. Juli, am Sportplatz, Hirschentanzgasse 6. Infos: 0664/4514523, www.sk-breitenfurt.at

Gumpoldskirchen: Ferien. Anmeldung zu „Dom und Katakombenführung Stephansdom“, (Dienstag, 1. August, 11 bis 16 Uhr, 6 bis 12 Jahre) im Rathaus, 02252/62101, oder office@gumpoldskirchen.at

Guntramsdorf: Ferien. Workshopwoche „Mit allen Sinnen erforschen“ von Montag bis Donnerstag im Eltern Kind Zentrum in der Falkengasse 2, Infos: . 0676/7500401

Guntramsdorf: Ferien. Letzter Anmeldungstag für das Zeltcamp in Lutzmannsburg (Montag, 31. Juli bis Donnerstag, 3. August) Übernachtung in zwei Großzelten. Infos: josef.zara@kabsi.at.

Guntramsdorf: Sommerkurs. Tenniscamp GTV von heute Montag, 24. Juli bis Freitag, 28. Juli (täglich von 8 bis 16 Uhr). Kontakt Herwig Giermair, 0664/8569961.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 19 Uhr mit Musik von „Wiener Wahnsinn“ am Kirchenplatz.

Hennersdorf: Ferien. Erlebnissportwoche von Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 17 Uhr (6 bis 14 Jahre) mit den „Xund ins Leben Sportpädagogen“. Infos: www.xundinsleben.at

Hinterbrühl: Treffen. Seniorenjause von 14 bis 17 Uhr im Anningersaal.

Vösendorf: Ferienspiel: Kino: „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ (Kinder von 6 bis 14 Jahre) von 9 bis 11 Uhr im Kultursaal, Kindbergstraße. Infos: 01/69903/20.

Wiener Neudorf: Ferienspiel. Fußball mit dem 1. SV Wiener Neudorf von 9 bis 12 Uhr, Treffpunkt Volksschule, Infos: 0664/1504178.

Wiener Neudorf: Ferienspiel. Tennis mit dem Tennisverein Wiener Neudorf von 9 bis 12 Uhr, Treffpunkt Volksschule, Infos: 0664/1504178.

Wiener Neudorf: Ferienspiel. Sportmotorischer Test von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle oder im Schulgarten, Treffpunkt Volksschule, Infos: 0664/1504178.

DIENSTAG, 25. Juli

Mödling: Ferienspiel. Ab 9 Uhr beim Ferienspielbüro, Tagesheim VS Hyrtlplatz, (Heute: Eisgreißler und Motorikpark, Basteln, Schwimmunion Mödling, Rückschlagspiele, Leichtathletik) Infos: 02236/46511, www.moedlingerferienspiel.at

Gumpoldskirchen. Musik. Musikfreunde aus München musizieren mit Weinbauer Alfred Freudorfer ab 19 Uhr beim Heurigen, Wiener Straße 21.

Guntramsdorf: Fest. Jakobitage, ein Weinfest, ab 18 Uhr mit Musik von „Steirische 3“ am Kirchenplatz.

Wiener Neudorf: Ferienspiel. Besuch der Nähschule von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt Volksschule, Infos: Veronika Satra, 0676/6070914.

Wiener Neudorf: Ferienspiel. Rhythmische Sportgymnastik von 9 bis 11 Uhr im Turnsaal. Sportkegeln von 9.30 bis 12 Uhr in der Kegelbahn Treffpunkt Volksschule, Infos: 0664/1504178.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung von Othmar Kraft: „Lebensfreude im Jahreszyklus“ in der Komm & Schau - eine ArtGalerie, Fleischgasse 13.

Der Maler und Bildhauer mit Schwerpunkt abstrakte Malerei, zeigt seine Assoziationen zum Thema Jahreszeiten. Info: office@eineartgalerie.at, 0664/1504280.

Laxenburg: Ausstellung der Egon Kollarik Privatsammlung mit Exponaten (Briefe, Bücher, Werkzeug) aus der Ära von Kaiser Franz Josef, und Briefen von Maria Theresia an ihre engste Freundin sowie ihr Taufkleid im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht Straße 9. Dauer: bis 16. September, jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei!

Maria Enzersdorf: Künstlerinnen und Künstler aus Maria Enzersdorf sind eingeladen ihre Werke bei den Kulturtagen 2017 (11. und 12. November) auszustellen. Anmeldung ist bis 8. September unter 0676/884030 möglich, Infos: www.mariaenzersdorf.gv.at

Perchtoldsdorf: Ausstellung von Christian Wandl im Café Mühle am Hauptplatz. Dauer: bis 3. September, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 8 bis 19 Uhr. Am Montag ist Ruhetag.

Perchtoldsdorf: Ikonenausstellung „Zwischen Diesseits und Jenseits der Zeit“ vom Ehepaar Loukas und Irene Seroglou in der Spitalskirche, Wiener Gasse 29. Vernissage: Donnerstag, 20. Juli, 19 Uhr. Dauer: bis 23. juli. Öffnungszeiten: 10 bis 13 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Infos: www.iconart.at

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Messordnung im Sommer. In den Monaten Juli und August: Sonntag 10 Uhr und 18.30 Uhr Hl. Messe.

St. Othmar: Die Pfarrkanzlei ist im Juli und August, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

St. Michael: In den Monaten Juli und August wird die Sonntagsmesse in St. Michael um 8.30 Uhr gefeiert.

Spitalskirche: In den Monaten Juli und August wird am Sonntag keine 7.30-Uhr-Messe in der Spitalkirche gefeiert. Die Vorabendmesse bleibt um 18.30. Montag bis Freitag, 8 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche (Donnerstag eventuell Wort-Gottes-Feier), Donnerstag 18.30 Spitalkirche.

Pfarre Herz Jesu: In den Monaten Juli und August entfällt die Montag Abendmesse!

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 23. Juli, 9.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Das Jungscharlager für Volksschulkinder in Muggendorf beginnt am Samstag, 12. August um 18 Uhr und endet am Donnerstag, 17. August in Muggendorf. Michaela Radlinger leitet das Lager, Anmeldung: 0664/1547459.

Achau: Vorschau: Donnerstag, 27. Juli, 18 Uhr, Dankesgottesdienst in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Sonntag, 23. Juli, 10.15 Uhr, Eucharistiefeier in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Montag, 24. Juli, 19 Uhr, Anbetung in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: bis Freitag, 21. Juli, Sommerlager der „Mini Pfeifen“ der Pfarre St. Bonifaz.

Breitenfurt: Sommerzeit: Heilige Messe ist jeden Sonntag um 9 Uhr.

Brunn am Gebirge: Anmeldung für Jungscharlager (19. bis 26. August/ Edling in Kärnten) Anmeldung bitte bis 19. Juli per Email an teresa.brauner@gmx.at senden.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 23. Juli, 9.30 Uhr, Familienmesse zum Christophorus Sonntag, 10.30 Uhr Fahrzeugsegnung am Kirchenplatz, (auch für Tretautos, Scooter und Fahrräder!), anschließend Frühschoppen.

Gaaden: Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr, Jakobus Festmesse in der Pfarrkirche, anschließend Jakobikirtag ab 11 Uhr am Kirchenplatz.

Gießhübl: Sonntag, 23. Juli, 9 Uhr Fahrzeugweihe bei der Kirche Hochleiten um 10.30 Uhr bei der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 25. Juli, 15 Uhr, Seniorenjause im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Die Pfarrgemeinde bittet um Tombolaspenden für das große Pfarrfest am 3. September. Das Pfarrbüro ist Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Infos: 02236/43651.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr, Messe zum Christophorus Sonntag, „Für jeden unfallfreien Kilometer einen Zehntelcent für ein Missionsauto“.

Gumpoldskirchen: Sommer: In den Monaten Juli und August finden Kanzleistunden nur nach Vereinbarung statt, die Abendmessen an Wochentagen sind in diesen beiden Monaten jeden Mittwoch um 18.30 Uhr.

Guntramsdorf: Sommerzeit: keine Werktagsmessen und keine Abendmesse an Sonntagen von 4. bis 30. Juli.

Guntramsdorf: Bis Freitag, 21. Juli Jugendlager der Pfarrkirche St. Josef in Götzweis.

Hinterbrühl: Sommerzeit: Messen an Sonn- und Feiertagen um 9.30 Uhr. Im Juli und August entfallen der Kirchenchor, der Gospelchor, die Bibelrunde und der Weltladen. Das Gebet in der Marienhöhle (12. August) findet jeden zweiten Samstag um 8 Uhr, auch im Juli und August statt.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 23. Juli, 9.30 Uhr, (Achtung, Terminänderung!), Feldmesse auf der Eiswiese, und ab 10.30 Uhr, Jakobikirtag mit Frühschoppen auf der Eiswiese.

Laab im Walde: Sommerpause für den Kirchenchor, 1. Chorprobe: Donnerstag, 3. August, 19 Uhr, keine Samstagsmessen im Juli, rhythmische Familienmessen erst wieder ab 3. September.

Laxenburg: Anmeldung zum Pfarrausflug am Sonntagsberg (Samstag, 2. September) in der Pfarrkanzlei: 02236/71224 oder nach der Hl. Messe in der Sakristei. Kontakt: Susanne Berger: 0676/9668909.

Laxenburg: Freitag, 21. Juli,

14.30 Uhr, evangelische Andacht im Haus Elisabeth Laxenburg.

Laxenburg: Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr, Christophorussonntag, Messe gestaltet von der katholischen Männerbewegung, anschließend Fahrzeugsegnung am Schlossplatz, Beginn: 11 Uhr.

Maria Enzersdorf: Sommerpause: keine Lobpreismessen und Familienmessen im Juli und August.

Maria Enzersdorf: 19. Juli, 14.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst in der Seniorenresidenz Liechtenstein.

Münchendorf: Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr Wortgottesdienst, anschließend Pfarrcafé. 11.30 Uhr: Taufe.

Perchtoldsdorf: Sommerzeit:

Gottesdienstordnung von

2. Juli bis 3. September:

Samstag: 18.30 Uhr Vorabendmesse in der Pfarrkirche. Sonntag: 9 Uhr Hl. Messe in der Marienkirche, 10.30 Uhr, Hl. Messe in der Pfarrkirche, 10.45 Uhr, Hl. Messe im Beatrixheim, 19 Uhr Abendmesse in der Spitalskirche.

Sittendorf: Familienwoche von 17. bis 21 . Juli auf der „Bernadi-Hütte“ /Gaal, Infos bei Lisa Heindl Denk, 0664/1613853.

Sulz: Noch Plätze frei für Kinderlager auf der Bernardi-Hütte/Gaal (13. bis 18. August) mit Bernhard Mucherl und Claudia Repototschnig, 02238/8105.

Vösendorf: Mittwoch, 19. Juli, 20 Uhr, Bibelteilen in der Pfarre.

Vösendorf: Sommerzeit: Die Pfarrkanzlei ist Juli und August, Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Wiener Neudorf: Mittwoch, 19. Juli, 8 Uhr, Hl. Messe um Schutz und Segen in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 23. Juli, 8 Uhr Hl. Messe und Fahrzeugsegnung, 9.30 Uhr, Christophorusmesse und anschließend Fahrzeugsegnung vor der Kirche.