MITTWOCH, 18. JÄNNER

Mödling:Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Biedermannsdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 16 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus, Martin Wlaschitz-Platz 1.

Brunn am Gebirge: Info. Tag der offenen Tür in den Landeskindergärten: Anton Seidl-Gasse 3, Bahnstraße 42, Ferdinand Hanusch-Gasse 37, Franz Weiss-Platz 3, und Wienerstraße 30.

Brunn am Gebirge: Schule. Volksschuleinschreibung von 7.30 bis 10 Uhr, in der Wiener Straße 23. Infos. 0676/88403/711.

Brunn am Gebirge: Konzert. Neujahrskonzert mit dem NÖ Tonkünstler Orchester um 19.30 Uhr im Bruno Festsaal.

Guntramsdorf: Info. Mutter-Eltern Beratung von 14 bis 15 Uhr in der Falkengasse2 (Modulhaus).

Maria Enzersdorf: Info: Gratis Erstberatung bei Rechtsangelegenheiten bei Rechtsanwältin Doris Bettina Fürtbauer von 15 bis 17 Uhr im Rathaus, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Theater. Das Kuddel Muddel Theater spielt „Oh wie schön ist Panama“ (45 Minuten) um 16 Uhr im Schloss Hunyadi, Infos: 0676/88403/0.

DONNERSTAG, 19. JÄNNER

Mödling: Vortrag. „Neuseeland 1. Teil“ Referent Erich Moritz um 15 Uhr im Pfarrsaal, bei der alten Feuerwehr in der Elisabeth-Straße.

Mödling: Vortrag. Filmvortrag von Rolf Ruess „Von Ostasien nach Südtirol“ um 16 Uhr. In der Pause Faschingsjause beim Schöffelnachmittag im Schöffel Haus, Mannagettagasse 23.

Mödling: Vortrag. Multimediashow: „Die Bretagne“

Den „Wilden Westen“ Frankreichs kennenlernen mit Christine und Josef Markowitsch, VHS Mödling, Jakob Thoma-Straße 20.

Mödling: Theater. „Onkel Wanja“ von Anton Tschechow um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Vortrag. „Von London nach Rom“ Referent:

Stephan Schimanowa, Radreise auf der Via Francigena; Thema: „Das Reisen führt uns immer zu uns zurück“ in der Kirche St. Michael in der Weißes Kreuz-Gasse 66.

Mödling: Konzert. „David Helbock Trio“ mit „Into the Mytic“ (David Helbock - Piano, Raphael Preuschl - Bassukulele und Reinhold Schmölzer - Drums), um 20 Uhr Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22. Infos: 02236/24481.

Mödling: Kabarett. Mit dem Programm „Jenseits“ kommt Matthias Franz Stein um 20 Uhr in die Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Brunn am Gebirge: Schule. Volksschuleinschreibung von 7.30 bis 10 Uhr, in der Wienerstraße 23. Infos. 0676/88403/711.

Brunn am Gebirge: Lesung. Literaturrunde mit Ilse Szaal, „Schneetage“ von Jan Christophersen, um 19.30 Uhr in der Bibliothek, Leopold Gattringer-Straße 42.

Maria Enzersdorf: Konzert. Das Liszt Trio (Karin Adam, Othmar Müller, Barbara Moser) spielt Schostakowitsch, Mendelsohn und Dvorák um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Infos: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Theater. Premiere: „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgass 5a. Infos: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Konzert. Neujahrskonzert 2017 mit dem Tonkünstlerorchester NÖ um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal.

Wiener Neudorf: Info. Musterungsfahrt, Treffpunkt um 5.45 Uhr beim Franz Fürst-Freizeitzentrum, Rückkehr am 20. Jänner um 12 Uhr.

FREITAG, 20. JÄNNER

Mödling: Theater. „Onkel Wanja“ von Anton Tschechow um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Konzert. „Peter Ratzenbeck“, Gitarre pur, um 20 Uhr Bühne Mayer,

Kaiserin Elisabeth-Straße 22. Infos: 02236/24481.

Mödling: Tanz. Rock’n’Boogie mit DJ Sasha Tanzabend um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Camino Sur im äußersten Südwesten Spaniens, wo Columbus seine Expedition

in die Neue Welt begann.“ Referent: Ernesto, 19.30 Uhr im Restaurant Hlavacek, Leopold Gattringer-Straße 106.

Gumpoldskirchen: Aktion. Verkehrssicherheitsprogramm „Das kleine Straßen 1x1“ von ÖAMTC und AUVA von 8.30 bis 10.15 Uhr im NÖ Landeskindergarten Gumpoldskirchen.

Guntramsdorf: Theater. „Meine Tante aus Marokko“ Mitmachtheater um 15 Uhr und um 16.30 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2. Infos<. 0676/7500401.

Laab im Walde: Vortrag. „Heilkraft Humor“ Referentin: Rotraud Perner um 19 Uhr im Gemeindesaal, Schulgasse 2, Eintritt frei!, anschließend Buffet.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 18 Uhr im neuen Pfarrsaal.

Laxenburg: Konzert. Best of Federspiel: Blasmusik neu definiert ab 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Münchendorf: Schule. Tag der offenen Tür in der Ganztagsvolksschule von 8.30 bis 10 Uhr (auch schon Schuleinschreibung möglich), Sportplatzstraße 5.

Perchtoldsdorf: Schule. „Open Classroom“ in der IBMS Perchtoldsdorf (Neue NÖ Mittelschule) von 8 bis 12 Uhr in der Roseggergasse 2-6.

Perchtoldsdorf: Treffen. „Wer rastet, der rostet!“ mit Mentaltrainer Erich um 15 Uhr im Rot Kreuz Haus in der Franz Josef Str. 29;

Anmeldungen: 0699/14421199, Teilnahme gegen freie Spende!

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgass 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Event. FSK16 heißt die neue Eventreihe im Club Ohm in Vösendorf. Am Eröffnungswochenende ist Youtube-Stars KSFreak und Krappi eingeladen ab 21 Uhr in der Marktstraße 12, Infos und Tickets: marlene.grabner@eavo.at melden.

Wienerwald/Ost: Info. Die Oberstufe des Schulcampus Sta. Christiana lädt heute Freitag, von 14 bis 18 Uhr zu den Tagen der offenen Tür, Willergasse 55, 1238 Wien. www.stachristiana.at

SAMSTAG, 21 . JÄNNER

Mödling: Konzert. Kinderklangbogen mit „Safer Six“. Auf der Suche nach der goldenen Note, ein A Kapella Konzert um 15.30 Uhr im Arbeiterkammersaal, Dr. Hanns Schürff-Gasse 14. Infos: 02236/400/103.

Mödling: Lesung. Welturaufführung „Der gute Ton. Eine Navigation durch Zwang, Korsett und Schinkenbrot.“ Gelesen von Claudia Marold, David Czifer und Max Mayerhofer, Regie Peter Pausz, um 17 Uhr im Museum Mödling, Josef Deutsch Platz 2. Infos: www.ergoarte.com

Mödling: Theater. Letzte Vorstellung! „Onkel Wanja“ von Anton Tschechow um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Konzert. „Die Leiwand’n,“ kabarettistisch musikalisches Quintett aus NÖ um 20 Uhr Bühne Mayer,

Kaiserin Elisabeth-Straße 22. Infos: 02236/24481.

Breitenfurt: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 9 bis 16 Uhr in der Pfarre St. Bonifaz.

Guntramsdorf: Theater. Kinderfreunde– Kasperltheater um 15 Uhr im Modulhaus in der Falkengasse 2.

Laab im Walde: Konzert. Die Gesangskapelle Hermann singt Mundartgesang mit fetzigen Texten (von Rinderversteigerungshalle bis Porgy& Bess) um 19 Uhr im Kulturraum Laab, Schulgasse 2. Infos: 02239/2206100, events@laab-walde.gv.at

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im neuen Pfarrsaal.

Laxenburg: Konzert. Best of Federspiel: Blasmusik neu definiert ab 16.30 Uhr im Schlosstheater, Adresse: Altes Schloß 1.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgass 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Event. FSK16 heißt die neue Eventreihe im Club Ohm in Vösendorf. Am Eröffnungswochenende ist Youtube-Stars „KSFreak“ und „Krappi“ eingeladen, ab 21 Uhr in der Marktstraße 12, Infos und Tickets: marlene.grabner@eavo.at melden.

Wiener Neudorf: Fest. Benefizveranstaltung „Carneval Bauchtanz Party“ ab 17 Uhr im Volksheim (Verein Asiram).

SONNTAG, 22 . JÄNNER

Mödling: Lesung. KUPO Lesung mit Beppo Beierl

um 16 Uhr. Der Autor liest aus seinem Buch über die Triester Straße; in der Pause Faschingsjause. Café Grande, Stefaniegasse 1.

Breitenfurt: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 9 bis 16 Uhr in der Pfarre St. Bonifaz.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im neuen Pfarrsaal.

Münchendorf: Wandern. Winterwanderung mit den Naturfreunden, Infos: ernst.mikes@gmail.com

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgass 5a. Infos: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Konzert. 2. Neujahrskonzert 2017: Liebe, Lust und Leidenschaft, mit dem Franz Schmidt-Sinfonieorchester, Dirigent: Anthony Jenner um 18 Uhr im neuen Burgsaal.

Perchtoldsdorf: Musik. Beide Termine ABGESAGT!! (22. und 29. Jänner) „Was ist schon dabei..?“ Chansons nach Texen von Marzik bis Ringelnatz, um 19.30 Uhr im Franz Szeiler Saal, Wiener Gasse 17. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Konzert. Neujahrskonzert ab 16 Uhr im Kultursaal.

Wiener Neudorf: Aktion. Briefmarkentauschtag von 9 bis 11.45 Uhr im Volksheim.

MONTAG, 23. JÄNNER

Kaltenleutgeben: Info. Kindergarteneinschreibung: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und am Dienstag von 13 bis 16 Uhr, Hauptstraße 89.

Münchendorf: Schule. Einschreibetag in der Ganztagsvolksschule, Sportplatzstraße 5.

Wiener Neudorf: Vortrag. „CSI Fossilien, die Geschichte des Lebens“ mit dem „Mineralien und Natur Verein“ Wiener Neudorf um 19 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden.

DIENSTAG, 24 . JÄNNER

Mödling: Film. Kinoklub Capitolino: „Monsieur Chocolat“ F 2016/Regie: Roschdy Zem, um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, Infos: www.capitolino.at.

Mödling: Vortrag. Jan Uwe Rogge: „Warum Raben die besseren Eltern sind“

um 19.30 Uhr im Arbeiterkammersaal, Franz Skribany-Gasse 6.

Gießhübl: Treffen. Jausentreff der Pensionisten um 15 Uhr in der Bärenhütte.

Guntramsdorf: Info. Projektpräsentation „Gesunde Gemeinde“ um 19 Uhr im Rathaus, 3. Stock. Moderation: Christa Stadlbauer.

Maria Enzersdorf: Vortrag. „Sicherheit, ein Grundbedürfnis der Menschen und wichtiger Bestandteil der persönlichen Lebensqualität“ Referent Chefinspektor Manfred Sulzer um 14.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Infos: 0650/3631122.

Münchendorf: Schule. Einschreibetag in der Ganztagsvolksschule, Sportplatzstraße 5.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017).

Mödling: Schönberg-Haus - Dauerausstellung, jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Schönberg Haus, Bernhardgasse 6. Führungen, weitere Öffnungszeiten: 01/7121888-31.

Mödling: „Bilder gehen auf die Reise“, Eröffnung der Wanderausstellung im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Vernissage: Mittwoch, 18. Jänner, 15 Uhr im Eingangsbereich. (Die Bilder wurden von Kindern im Rahmen einer Frühförderung erstellt).

Brunn am Gebirge: Ausstellung der Akademie Raphael im Heimathaus, Leopold Gattringer-Straße 34. (Dauer: bis 29. Jänner 2017), 22. und 29. Jänner 2017, jeweils 15 bis 18 Uhr.

Laxenburg: Ausstellung „Der Laxenburger Park gestern und heute“ mit Fotos und Bildern von und Bilder von Laxenburger Künstlern im Museum. Vernissage: Donnerstag, 19. Jänner, 19 Uhr/Dauer: bis 4. Februar/jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Mittwoch, 18. Jänner, 18:30 Uhr Glaubensgespräch im Pfarrheim.

St. Othmar: Sonntag, 22. Jänner, 10 Uhr, Kindermesse.

St. Michael: Donnerstag, 19. Jänner, 19:30 Uhr, Vortrag von Stephan Schimanova:, „Das Reisen führt uns immer zu uns zurück“ Von London nach Rom mit dem Rad auf der Via Francigena,

Spitalskirche: Freitag, 20. Jänner, 19.30 Uhr, Stunde der Barmherzigkeit.

Pfarre Herz Jesu: Mittwoch, 18. Jänner, 18.30 Uhr Treffen für die Tischmütter der Erstkommunionkinder (Pfarrräume).

Pfarre Herz Jesu: Dienstag, 24. Jänner, 19.30 Uhr, ökumenischer Bibelabend.

Evangelische Kirche:

Landespflegeheim: Freitag, 20. Jänner, 15.30 Uhr Gottesdienst.

Scheffergasse: Sonntag, 22. Jänner, 9.30 Uhr Gottesdienst + Kindergottesdienst und um 18 Uhr „FeierAbend“ mit dem Kinderchor „Die Ohrwürmer“.

Waisenhauskirche: Sonntag, 22. Jänner, 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Donnerstag, 19. Jänner, 16.30 Uhr, Rosenkranz in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Mittwoch, 18. Jänner, 18.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Dienstag, 24. Jänner, 19 Uhr, Anbetung in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Samstag, 21. Jänner, und Sonntag, 22. Jänner, jeweils 9 bis 16 Uhr Bücherflohmarkt in der Pfarre St. Bonifaz.

Breitenfurt: Sonntag, 22. Jänner, 10.30 Uhr, Festmesse mit den Orgelpfeifen, Begrüßung der Erstkommunionskinder in der Pfarre St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Freitag, 20. Jänner, 18.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend Agape im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 22. Jänner, 9.30 Uhr, Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim.

Gießhübl: Vorschau, Sonntag, 29. Jänner, 17 Uhr, Konzert in der Pfarrkirche mit dem „Heart Chor“.

Gumpoldskirchen: Freitag, 20. Jänner, 16 Uhr, Seniorenrunde im Pfarrhof.

Guntramsdorf: Freitag, 20. Jänner, 15 Uhr, Senioren Aktivrunde.

Guntramsdorf: Samstag, 21. Jänner, 20.30 Uhr, Pfarrball im Musikheim Neu Guntramsdorf.

Hinterbrühl: Dienstag, 24. Jänner, 9 Uhr, Frauenrunde, Christel Imhof liest R. Seethaler „Ein ganzes Leben“.

Kaltenleutgeben: Mittwoch, 18. Jänner, 8.45 Uhr, Frauenrunde im Pfarrsaal, Pfarrgasse 5.

Laab im Walde: Freitag, 20. Jänner, 20 Uhr, Bibelrunde.

Laxenburg: Donnerstag, 19. Jänner, 18.30 Uhr, Bibelgespräch mit Pfarrer Vasile Ciobanu im Pfarrsaal.

Laxenburg: Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Jänner Pfarrheuriger im neuen Pfarrsaal (Freitag ab 18 Uhr, Samstag und Sonntag ab 16 Uhr).

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 18. Jänner, 15 Uhr Seniorenrunde, Hl. Messe, Kapelle

16 Uhr Seniorenrunde, Kaffeejause, Pfarrsaal, 19.30 Uhr offene Gemeinde im Gespräch, Vortrag Gerhard Marschütz: „Amoris laetitia - Wandel der kirchlichen Ehelehre?“, im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 22. Jänner, 11 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Südstadtkirche, Musik: Xolisten, 12 Uhr Weltmarkt „fair trade“ vor und nach der Messe, anschließend Pfarrbeisl, Im Gedenken an alle bereits verstorbenen „Hackler“, im Pfarrsaal.

Münchendorf: Sonntag 22. Jänner, 10 Uhr Wortgottesdienst mit Diakon Alfred Ofner, anschließend Pfarrcafé.

Perchtoldsdorf: Freitag, 20. Jänner, 19.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Christ Königs-Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 22. Jänner, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit dem Chor „Kirchenstimmen“ in der Christ Königs Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 22. Jänner, 10.30 Uhr, Kindermesse in der Pfarrkirche.

Sittendorf: Sonntag, 22. Jänner, 9 Uhr, Hl. Messe für die Pfarre Sittendorf in Dornbach.

Sulz: Donnerstag, 19. Jänner, 17 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Markus Lintner.

Sulz: Sonntag, 22. Jänner, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge.

Sulz: Montag, 23. Jänner, 20 Uhr, 2. Elternabend „Sakrament zur Versöhnung“.

Vösendorf: Mittwoch, 18. Jänner, 20 Uhr, Bibelteilen.

Vösendorf: Samstag, 21. Jänner, 15 Uhr, Firmnachmittag.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 19. Jänner, 18.30 Uhr, Hl. Messe für die Basteldamen.

Wiener Neudorf: Freitag, 20. Jänner, 18.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 22. Jänner, 9.30 Uhr, Kindermesse, anschließend Agape.

Wiener Neudorf: Dienstag, 24. Jänner, 19.30 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung in der Pfarre.