Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

MITTWOCH, 17. JÄNNER

Mödling: Musik. Klassenabend der Beethoven Musikschule Querflöte (Holak) ab 18.30 Uhr im Festsaal der Musikschule, Babenbergergasse 20.

Mödling: Vortrag. „Rekorde im Sonnensystem“, Referent: Johannes Leitner, ab 19 Uhr im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Aktion. Jetzt anmelden für das ÖTB Schiwochenende (27. und 28. Jänner) am Unterbergschutzhaus. Infos: thorwald.fastner@gmx.at

Brunn am Gebirge: Schule. Schuleinschreibung 2018/19 von 16. bis 19 Jänner, jeweils von 7.30 bis 11 Uhr , VS Brunn am Gebirge in der Wienerstraße 23.

Brunn am Gebirge: Aktion. Tag der offenen Tür in den Landeskindergärten von 8 bis 11 Uhr, Anton Seidl-Gasse 3, Bahnstraße 42, Ferdinand Hanusch-Gasse 37, Franz Weiss-Platz 3, Wienerstraße 30.

Hinterbrühl: Lesung. Faschingslesung ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Weissenbach. VA: Weisenbach Aktiv.

Perchtoldsdorf: Kabarett. Roland Düringer „Der Kanzler“, um 20 Uhr im neuen Burgsaal, Infos. 01/86683400.

Vösendorf: Vortrag. „Der Aussteiger Nikolaus von der Flüe“, Referent Pater Josef Ritt um 19 Uhr im Pfarrheim, Ortsstraße 163.

Wiener Neudorf: Info. Elternberatung von 11 bis 12.30 Uhr in der Friedhofstraße 9.

DONNERSTAG, 18. JÄNNER

Mödling: Vortrag. „Israel, Land ewiger Verheißung“ Referent: Erich Moritz, am Seniorennachmittag ab 14 Uhr im Rot Kreuz Saal, Scheffergasse 1A.

Mödling: Lesung. Walther von der Vogelweide-Literaturwettbewerb. Sechs junge Literaten lesen aus ihren beim Wettbewerb eingereichten Werken ab 18 Uhr in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, musikalisch unterstützt von der Beethoven Musikschule.

Mödling: Musik. Klassenabend der Beethoven Musikschule Klarinette & Saxophon (Zingler) ab 18.30 Uhr im Festsaal der Musikschule, Babenbergergasse 20.

Mödling: Vortrag. „Karneval in Venedig“, Christine und Josef Makowitsch beleuchten ihre Reise zum venezianischen Karneval in allen seinen Facetten um 19 Uhr im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Theater. „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horvath um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Brunn am Gebirge: Schule. Schuleinschreibung 2018/19 von 16. bis 19 Jänner, jeweils von 7.30 bis 11 Uhr , VS Brunn am Gebirge in der Wienerstraße 23.

Brunn am Gebirge: Vortrag. Zahnpflege bei Säuglingen und Kleinkindern , eine kostenlose Infoveranstaltung in der Brunner Mutterberatung ab 9 Uhr im Sozialzentrum, in der Friedrich Schiller Straße 24-26.

Brunn am Gebirge: Lesung. „Der fünfte Winter des Magnetiseurs“ (Roman von Per Olov Enquist) in der Literaturrunde mit Ilse Szaal um 19.30 Uhr in der Bibliothek, Leopold Gattringerstraße 42.

Laxenburg: Lesung. „Von der Bühne in die Welt. Unterwegs in Vietnam“ , Buchpräsentation von Michael Schottenberg. Der Theatermacher in seiner neuen Rolle als Globetrotter ist um 19.30 Uhr zu Gast in der Bücherei & Mediathek, Wiener Straße 2a.

Münchendorf: Info. Projektpräsentation Dorfschule 4.0. Infos zur künftigen Dorfschule, die neben dringend benötigten zusätzlichen Räumen für die Volksschule auch die Musikschule, ein Jugendzentrum und einen Veranstaltungssaal für das Dorf beherbergen wird. Projektpräsentation durch Architekt Bernhard Holletschek und Infos für Eltern zum Schulbetrieb während der Bauphase von 18 bis 20 Uhr am Gemeindeamt.

Perchtoldsdorf: Theater. Uraufführung „Buchstabensuppe“, ein Theaterstück von Autor und Regisseur Flo Staffelmayr für Kinder ab 4 Jahren mit dem Kinder- und Jugendtheater THEO um 16 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

FREITAG, 19. JÄNNER

Mödling: Theater. MÖP Figurentheater: Die Wunderlampe [4+], Märchen aus 1001 Nacht, mit Fingerpuppen, um 16 Uhr, Hauptstraße 40. Infos: 02236/865455.

Mödling: Vortrag. „Das Waisenhaus“ eine Multimediashow mit Walter Jirka. Neue Funde, Bilder und Erkenntnisse aus dem Archiv des Dr. Hyrtl´schen Waisenhauses um 18 Uhr im Museum, Thonetschlössl, Josef Deutsch Platz 2. Eintritt frei!

Mödling: Musik. Klassenabend der Beethoven Musikschule Schlagwerk (Siman) ab 18.30 Uhr im Blasmusikraum der Musikschule.

Mödling: Theater. „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horvath um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Musik. Chor KONTROVERSE features Stella Jones - reloaded, Pop, Gospels und Spirituals ab 19.30 Uhr im Theresiensaal, Maria Theresien Gasse 18. Infos: 02236/400 DW 125.

Mödling: Musik. Peter Ratzenbeck „Gitarre pur“, ab 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Breitenfurt: Theater. Gastspiel des Theaterklubs „Lampenfiba“ mit der Komödie „GUTE GEISTER“.von Pam Valentines, Regie: Nicole Fendesack, um 19.30 Uhr im Mehrzweckhalle in der Schulgasse 1, Infos: 0660/1605990.

Brunn am Gebirge: Schule. Schuleinschreibung 2018/19 von 16. bis 19 Jänner, jeweils von 7.30 bis 11 Uhr , VS Brunn am Gebirge in der Wienerstraße 23.

Hinterbrühl: Musik. „Flo´s Bros“ ein männliches A cappella Quartett um 19.30 Uhr im Anningersaal. Infos: 0664/3014108.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 17 Uhr im Pfarrsaal, Herzog Albrecht-Straße 12.

Laxenburg: Musik. „Salon Laxenburg“n Faschingskonzert und Show mit Christoph Wagner Trenkwitz, den Jetlag All-Stars und den Gumpoldskirchner Spatzen um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Perchtoldsdorf: Aktion. „Wer rastet, der rostet“ mit lustigen Sitztänzen, von 15 bis 16.30 Uhr in der Franz Josef Straße 29. Rotes Kreuz: 0699/14421198.

Perchtoldsdorf: Theater. „Buchstabensuppe“, ein Theaterstück von Autor und Regisseur Flo Staffelmayr für Kinder ab 4 Jahren mit dem Kinder- und Jugendtheater THEO um 16 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

SAMSTAG, 20. JÄNNER

Mödling: Theater. MÖP Figurentheater: Die Wunderlampe [4+], Märchen aus 1001 Nacht, mit Fingerpuppen um 16 Uhr in der Hauptstraße 40. Infos: 02236/865455.

Mödling: Theater. Literarische Gesellschaft - Welturaufführung „Bella Quijote“, ein Theaterabend mit Tina Pilgerstorfer, David Czifer und Max Mayerhofer ab 17 Uhr im Museum, Thonetschlössl, am Josef Deutsch-Platz 2.

Mödling: Theater. „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horvath um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Musik. Karl Burg meets the Trio. Konzert mit Herwig Gradischnig, Erwin Schmidt und Mario Gonzi und Musik von Orfeu Negro (mit Musik aus Rio de Janeiro der 60er Jahre) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Breitenfurt: Theater. Gastspiel des Theaterklubs „Lampenfiba“ mit der Komödie „GUTE GEISTER“, von Pam Valentines, Regie: Nicole Fendesack, um 19.30 Uhr im Mehrzweckhalle in der Schulgasse 1, Infos: 0660/1605990.

Brunn am Gebirge: Musik. Neujahrskonzert mit den Tonkünstler Orchester um 19.30 Uhr im BRUNO Festsaal, Franz Weiß Platz 2.

Guntramsdorf: Vortrag. „Mein Kind ist genau richtig, wie es ist“, Referentin: Heidemarie Brosche um 17 Uhr in der Pfarre Neu Guntramsdorf, in der Dr. Karl Renner-Straße 19.

Hennersdorf: Aktion. Suppenessen der ÖVP Hennersdorf ab 11 Uhr bei Bürgermeister Hausenberger, Bachgasse 7.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im Pfarrsaal, Herzog Albrecht-Straße 12.

Laxenburg: Musik. „Salon Laxenburg“, Faschingskonzert und Show mit Christoph Wagner Trenkwitz, den Jetlag All-Stars und den Gumpoldskirchner Spatzen um 16.30 Uhr im Schlosstheater, anschließend Club Classique mit Künstlern aus dem Salon Laxenburg.

Perchtoldsdorf: Aktion. Malkurs für erwachsene Anfänger und Fortgeschrittene von 10 bis 13 Uhr, alle Techniken und Kindermalkurs zwischen 4 und 14 Jahren, 15 bis 17 Uhr- Erlebnismalerei in der Hagenau bei Ingrid Schuster, Infos: 0664/3083342.

Perchtoldsdorf: Theater. „Buchstabensuppe“, ein Theaterstück von Autor und Regisseur Flo Staffelmayr für Kinder ab 4 Jahren mit dem Kinder- und Jugendtheater THEO um 16 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

SONNTAG, 21. JÄNNER

Mödling: Theater. MÖP Figurentheater: Die Wunderlampe [4+], Märchen aus 1001 Nacht, mit Fingerpuppen um 16 Uhr in der Hauptstraße 40. Infos: 02236/865455.

Mödling: Theater. „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horvath um 17 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Laxenburg: Aktion. „Laufcup“ ab 10 Uhr im Schlosspark mit der Sportunion und P3 Trisport. Infos. www.schlosspark-laufcup.at

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im Pfarrsaal, Herzog Albrecht-Straße 12.

Perchtoldsdorf: Theater. „Buchstabensuppe“, ein Theaterstück von Autor und Regisseur Flo Staffelmayr für Kinder ab 4 Jahren mit dem Kinder- und Jugendtheater THEO um 16 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Theater. Die NÖ Schauspielakademie Perchtoldsdorf bringt um 16.30 Uhr Auszüge aus dem Theaterstück „Die Welle“ und Selbsterdachtes im Festsaal des Kulturzentrums, Beatrixgasse 5a. Eintritt frei!

Perchtoldsdorf: Kabarett. Luther 2.0/ 17 - Reformations-Kabarett um 17.30 uhr in der Marienkirche, Marienplatz 1.

Perchtoldsdorf: Musik. Neujahrskonzert der Tonkünstler NÖ um 18 Uhr in der Burg

Vösendorf: Musik. Neujahrskonzert ab 16 Uhr im Kultursaal.

MONTAG, 22. JÄNNER

Maria Enzersdorf: Info. Kindergarten-Anmeldung für 2018/19, für Mariazellergasse: heute von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Franz Josef Straße von 13 bis 16 Uhr.

Maria Enzersdorf: Aktion. Erzähl Café ab 15 Uhr im Restaurant „3eck“, Kirchenstraße. Anmeldung: 0676/7234227.

Münchendorf: Schule. Schuleinschreibung 2018/19 in der GTVS Münchendorf, Sportplatzstraße 5.(Von 22. bis 25. Jänner.)

Wiener Neudorf: Vortrag. Mineralien & Natur mit dem Verein Wienerwald um 19 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden. Referent: Peter C. Huber.

DIENSTAG, 23. JÄNNER

Mödling: Theater. MÖP Figurentheater: Die Wunderlampe [4+], Märchen aus 1001 Nacht, mit Fingerpuppen.um 16 Uhr in der Hauptstraße 40. Infos: 02236/865455.

Mödling: Theater. „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horvath um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. 02236/42999.

Mödling: Lesung. Niki Glattauer (ein österreichischer Autor und Lehrer) liest aus „BEST OF SCHULE“. Er bricht eine Lanze für die Lehrerinnen (Männer mitgemeint) und legt den Kreidefinger in die Wunden des Systems, um 19.30 Uhr im Arbeiterkammersaal, Dr. Hanns Schürff- Gasse 14, Karten: ev.sportgymnasium.at oder Buchhandlung KRAL, Kaiserin Elisabeth Straße 7.

Maria Enzersdorf: Info. Kindergarten-Anmeldung für 2018/19, für Teißplatz: heute von 9 bis 11 Uhr. für Mariazellergasse von 9 bis 11 Uhr.

Maria Enzersdorf: Aktion. Kulturjause im Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein, Motto „Erinnerung an Trude Marzik“ um 14.30 Uhr, am Hausberg 1.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Dauer: bis Ende Jänner 2018. Besuchstermine sind telefonisch anzumelden. 02236/41493 oder

moelkerei@tele2.at

Laxenburg: „Fotokunst aus Tirol“findet jeden Samstag, bis 17. Februar, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht Straße 9. Sieben KunstfotografInnen laden zu einem Ausflug der Sinne ins Tirolerland ein. Nicole Happacher, Betty Klingler, Thomas Ender, Wolfgang Lackner, Martin Ludwig, Klaus Maislinger und Christian Vorhofer.

Perchtoldsdorf: Die Kunstausstellung „Fremde Länder“ mit Künstlern aus fernen Ländern im Atelier Ingrid Schuster in der Hagenau, ist noch am Samstag, 20. Jänner zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Donnerstag, 18. Jänner, 19 Uhr, ökumenisches Forum mit Siegfried Kreuzer. Thema: „Welche Bedeutung hat das Alte Testament für unseren Glauben?“ im Pfarrheim, Kaiserin Elisaebth Straße 20. Im Anschluss Agape.

St. Othmar: Sonntag, 21. Jänner, 10 Uhr, Kinderwortgottesdienst in der Ministrantensakristei.

St. Michael: Dienstag, 23. Jänner, 16.30 Uhr, Dinner 4 Beginner, ein Eltern Kind Treffen.

Spitalskirche: Donnerstag, 18. Jänner, 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst.

Spitalskirche: Freitag, 19. Jänner, 19.30 Uhr, Stunde der Barmherzigkeit

Spitalskirche: Sonntag, 21. Jänner, 11 Uhr, polnische Messe.

Pfarre Herz Jesu: Dienstag, 23. Jänner, 19.30 Uhr, ökumenisch Bibellesen in den Pfarrräumen.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr Gottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 21. Jänner, 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Kinder- und Familienmesse mit Vorstellung der Firmkandidaten.

Breitenfurt: Sonntag, 21. Jänner, 10.30 Uhr, Hl. Messe mit Begrüßung der Erstkommunionskinder in der Pfarrkirche St. Bonifaz., 12 Uhr, Dialogtreffen.

Brunn am Gebirge: Freitag, 19. Jänner, 18.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst zur Einheit der Christen in der Pfarrkirche.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 23. Jänner, 19 Uhr, Laudate in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Sonntag, 21. Jänner, 10.30 Uhr, Kindermesse mit Pfarrcafé.

Gumpoldskirchen: Donnerstag, 18. Jänner, 19 Uhr, Infoabend Pfarrreise: „Auf den Spuren des Hl. Martin nach Frankreich“.

Gumpoldskirchen: Freitag, 19. Jänner, 19.30 Uhr, Gebetsabend „Open House“ in der Kirche.

Guntramsdorf: Samstag, 20. Jänner, 17 Uhr, Vortrag. „Mein Kind ist genau richtig, wie es ist“, Referentin: Heidemarie Brosche in der Pfarre St. Josef.

Hennersdorf: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Hl. Messe und anschließend Pfarrcafé.

Hinterbrühl: Dienstag, 23. Jänner, 9 Uhr, Vortrag: Was blieb vom 2. Vatikanischen Konzil, was kam mit Papst Franziskus?“, Referent: Richard Essmann mit Frauenrunde im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst, 10.30 Uhr

Pfarrcafé und 15 Uhr Kinderfasching (Spiele, Tänze, Faschingskrapfen) im Pfarrsaal.

Laab im Walde: Freitag, 19. Jänner, 20 Uhr, Bibelrunde.

Laxenburg: Donnerstag, 18. Jänner, 18.30 Uhr, Bibelgespräch.

Laxenburg: Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Jänner, Pfarrheuriger in der Pfarre Laxenburg. Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 16 Uhr.

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 17. Jänner, 15 Uhr, Seniorenrunde, Hl. Messe, Kapelle,

16 Uhr Kaffeejause der Senioren, Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Samstag, 20. Jänner, 19 Uhr, Jugendabendgebet, Kapelle.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 21. Jänner, 11 Uhr, ökumenischer Gottesdienst , Musik: Xochil & Co, 12 Uhr Weltmarkt „fair trade“ vor und nach der Messe, Pfarrsaal.

Münchendorf: Sonntag, 21. Jänner, 14.30 Uhr, Startfest für die Erstkommunionskinder im Stadel.

Perchtoldsdorf: Freitag, 19. Jänner, 19.30 Uhr, Gottesdienst zur Einheit der Christen in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, evangelischer Familiengottesdienst in der Christ Königs Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 21. Jänner, 17.30 Uhr, Luther 2.0/ 17 - Reformations-Kabarett in der Marienkirche.

Sittendorf: Donnerstag, 18. Jänner, 18.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche.

Sittendorf: Sonntag, 21. Jänner, 9 Uhr, Hl. Messe in Dornbach!

Sulz: Mittwoch, 17. Jänner, 20 Uhr, Elternabend zum Thema „Erstbeichte“.

Sulz: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Pfarrmesse mit Vorstellung der Firmkandidaten.

Vösendorf: Mittwoch, 17. Jänner, 19 Uhr, Vortrag: „Der Aussteiger Nikolaus von der Flüe“, Referent Pater Josef Ritt, um 19 Uhr im Pfarrheim.

Vösendorf: Samstag, 20. Jänner, 14 Uhr, kreatives Gestalten mit den Erstkommunionskindern in der Pfarre.

Vösendorf: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Familienwortgottesdienst.

Wiener Neudorf: Sonntag, 21. Jänner, 9.30 Uhr, Kindermesse, anschließend Agape und um 15 Uhr Kinderfasching der Pfarre und der Pfadfinder.