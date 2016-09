MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Mödling: Lesung. Szenische Lesung mit Musik für Kinder „Kleine Hausgeister“ um 16 Uhr im Josef Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23.

Hinterbrühl: Kultur. Das Kulturabo 2016/17 (4 Veranstaltungen im Anningersaal) ist jetzt erhältlich im Bürgerservice am Gemeindeamt: Programm: Elke Winkens 18. Oktober, Alpine Carolers 10. Dezember, Ana Bezkjak und Matyas Gayer Quartett 24. Februar, Guido Tartarotti, 21. April. Infos: 0664/3014108.

Maria Enzersdorf: Ausflug. Fahrt mit den Pensionisten zum Textilmuseum Groß Siegharts, Abfahrt um 8.15 Uhr VS Altort, Rathaus & Südstadt. Infos: 0664/3211894.

Gießhübl: Aktion. Verkehrssicherheitsprogramme „Das kleine Straßen 1x1“ von 8.30 bis 10.15 Uhr im NÖ Landeskindergarten.

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

Hennersdorf: Treffen. Senioren Café ab 15 Uhr im 9erHaus, Bachgasse 9.

Maria Enzersdorf: Ausflug. Zur Ausstellung „Von der Urgeschichte bis ins Mittelalter“ nach Asparn/Zaya und zur Ausstellung „Stonehenge“ nach Mistelbach mit den Senioren, Abfahrt um 14 Uhr, Parkplatz Südstadtzentrum. Infos: 0650/3119817.

Maria Enzersdorf: Konzert. Schlosskonzert mit Kammersängerin Ute Döring und Pianistin Anne Le Bozec um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi. Infos: 0676/88403/0.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Lachen ist die beste Medizin“, 18.30 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Veranstalter: Mineralien & Naturverein Wienerwald.

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Mödling. Vortrag. Thema: Demenz-Erkrankung und 18.30 Uhr in der Wiener Straße 2, Anmeldung: Anmeldung: info@salvator-apotheke.at.

Mödling: Kultur. Literaturtage von 23. bis 25. September: Freitag 14 bis 18 Uhr mit Infostand, Bücherflohmarkt, Literatur zum Pflücken, Werkstatt für Buch- und Papierkünstler und Ausstellung des „mödlinger künstlerbundes“am Schrannenplatz und in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9. Für Kinder: „Sagenlotterie“, Mödling-Hörspiele, Rätselrallye, Poetry Slam, Theater: 3 Musketiere um 15 Uhr vor der Spitalskirche. Infos: www.kulturtage.moedling.at

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück Premiere um 10 Uhr und um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Konzert. „Bernd Locker (Gitarre)“ begleitet von Andreas Tieber (bass), Leonard Dickson (drums), Alexandra Houdjakova (vocals) und Peter Natterer (sax) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Konzert. Scarabeusdream & Fucked Up Electronic Madness um 20 Uhr in der Redbox, Eisentorgasse 5, Tickets: www.ntry.at

Achau: Fest. Volksschule Eröffnungsfeier ab 10 Uhr mit Schulchor,, Musikbeiträge der Musikschule und der 4a + 4 b, Segnung der Schule durch Pfarrer Frühwirth, Kaffee und Kuchen von Elternverein.

Biedermannsdorf: Markt. Pfarrflohmarkt von 14 bis 18 Uhr in der Ortsstraße 42.

Hennersdorf: Kabarett. Tamara Stadnikow und Jörg Maria Berg mit „Kabarett vom Feinsten“ um 19.30 Uhr im 9er-Haus, Bachgasse 9. Infos: 02235/81230-17.

Maria Enzersdorf: Aktion. Tag der offenen Tür auf der Baustelle des neuen Veranstaltungszentrums St. Gabriel von 14 bis 18 Uhr am Gelände des Missionshauses St. Gabriel. Infos: 0676/3954804.

Perchtoldsdorf: Tanz. „Tanzcafe für Junggebliebene“ ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus Donauwörther Straße 29, Infos: 01/866 83/120

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Mödling: Kultur. Literaturtage von 23. bis 25. September: Samstag 10 bis 21.30 Uhr mit Erzählungen aus 1001 Nacht, Stimm- und Schreibworkshop, Mittelalter-Musik, Lesungen, Frauenstadtspaziergang, Krimi-Tour und Theaterstück am Schrannenplatz und in der SalaTerrena, Pfarrgasse 9. Für Kinder: Kasperltheater, Schreibworkshop, Harry Potter Mitmach-Station, Mitmachlesung mit Georg Bydlinkski. Infos: www.kulturtage.moedling.at

Mödling: Aktion. 4. Anningerlauf ab 10 Uhr Infos: www.anningerlauf.at. Start am Parkplatz Goldene Stiege. Anmerkung: Der Anningerlauf ist ausverkauft, 25 Nachnennungen sind noch am Renntag möglich. 13 Nationen sind vertreten.

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück und um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Konzert. Tom Lackner: „Söwa gschdrickt“; der Liedermacher singt im Rahmen der Mödlinger Kulturtage im Festsaal des Thonetschlössls, Josef Deutsch-Platz 2. www.museum-moedling.at, www.pfau-he.at.

Mödling: Konzert. Zum Welttag der Bühnenwirtshäuser spielt Hans Theesink „Solo“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, in der Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Achau: Markt. Wochenmarkt von 8 bis 12 Uhr im Hof des Gemeindeamtes.

Achau: Fest. Oktoberfest, Achauer Wiesn ab 18 Uhr im Stadel, Untere Ortsstraße 17, organisiert von 1. Achauer Gesellschaftsverein: Obmann Mario Mühlbauer.

Biedermannsdorf: Markt. Pfarrflohmarkt von 9 bis 14 Uhr in der Ortsstraße 42.

Biedermannsdorf: Kabarett. Alexander Bisenz - Best of Tour - Is Letzte“

ABGESAGT!!!!

Breitenfurt. Theater. „Die Geschichte vom Kasperl der auszog, um das Fürchten zu lernen“ um 17 Uhr in der Marionettenbühne im Museum, Kardinal Piffl Platz 1.

Brunn am Gebirge: Wandern. Mit den Naturfreunden zum Welterbe-Steig in die Wachau, mit dem Bus nach Mühldorf und vom Gasthaus Siebenhandl auf den Gipfel des Trenning, Rast im Pichler Naturparkhaus, bis nach Maria Lach und Mühldorf. Infos: 0664/1107560.

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit frischen Most, Sturm und Brunner Weinen bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Brunn am Gebirge: Info. Verkostungs-Erlebnis: Weinraritäten - Die seltensten Rebsorten Österreichs „Weine mit Geschichten“ präsentiert von Robert Krickl um 15.15 Uhr in der Friedrich Schiller-Straße 24-26, nur mit Anmeldung: 0677/61855695.

Brunn am Gebirge: Fest. „130 Jahre Verein Kinderheim 1886-2016“ Jubiläumsfeier ab 16 Uhr im Kunigundenkeller.

Gaaden: Markt. Kindersachen-Flohmarkt von 9 bis 12 im Gemeindesaal.

Gaaden: Aktion. Klubmeisterschaften der Jägerrunde von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr am Schießstand.

Guntramsdorf: Fest. 1. Dorffest von 14 bis 22 Uhr am Rathausplatz. Livemusik von ORG Guntramsdorf, Verena Rausch und Simon Lichtenegger, „Back to Earth“ und „The Bad Powells“, weites wird eine Modenschau, ein Zauberer und Kulinarisches geboten.

Hennersdorf: Fest. Erntefest ab 15 Uhr auf der Bobo-Farm zwischen Gemeindeamt und Kinderspielsplatz.

Hinterbrühl/Sparbach: Sturmstand der Dorfgemeinschaft mit frischem

Most und Sturm und Schmankerln ab 16 Uhr in Sparbach 15.

Kaltenleutgeben: Wandern. Mit den Naturfreunden auf den Hirschenkogel zum Liechtensteinhaus, zur Millenniumswarte und Gipfelblick Aufstieg . 1,5 Stunden, (oder Sessellift) Anfahrt mit eigenem Pkw, Fahrgemeinschaft, Treffpunkt: 9 Uhr, Rathaus. Infos: 0676/553503.

Laxenburg: Fest. Großes Ritterfest im Schlosspark mit Ritterturnier zu Pferde, Gauklern, mittelalterlicher Livemusik, Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche und Kunsthandwerk von 11 bis 20 Uhr.

Maria Enzersdorf: Markt. Wochenmarkt mit Flohmarkt von 8 bis 12 Uhr am Parkplatz EKZ Südstadt.

Maria Enzersdorf: Konzert.

Die ungarische Organistin Zita Nauratyill spielt im Rahmen der internationalen M.E. Orgeltage um 19 Uhr in der Heiligen Geist Kirche St. Gabriel. Infos: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Aktion. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr im Feuerwehrhaus, Donauwörther Straße 29.

Perchtoldsdorf: Treffen. Sicherheitsnachmittag mit viel Spaß & Action für die ganze Familie ab 14 Uhr bei der Feuerwehr Perchtoldsdorf, Donauwörther Straße 29, Teilnahme frei!

Perchtoldsdorf: Konzert. „Musica in Europa“ Orgel- und Instrumentalmusik aus Renaissance und Barock um 19 Uhr in der Spitalskirche. Eva Breger Orgel, Anna Breger Barockvioline und Agnes Bischof Blockflöte, Eintritt reie Spende!

Perchtoldsdorf: Konzert. Wiener Comedian Harmonists (fünf Herren des Wiener Staatsopernchores und ein Pianist) um 20 Uhr in der Burg. Infos:

01/86683/400

Vösendorf: Aktion. Pokerturnier mit den ASV Senioren ab 15 Uhr in der Laxenburger Straße 185.

Vösendorf: Messe. „European Street Food Festival“ von 11 bis 22 Uhr in der Eventpyramide.

Wiener Neudorf: Wandern. Mit der Sport Union zur Kamptaler Schwaig und zur Herrgottschnitzerhütte. Treffpunkt, 8.30 Uhr bei der Post. Infos: 0664/5227947.

Wiener Neudorf: Fest. Oktoberfest der SPÖ ab 16 Uhr am Lindenweg mit Grillstelzen, Brathendl, Bierbratl mit Kraut und Knödel, Weißwurst mit Brezen und Oktoberbier vom Fass.

Wienerwald/Sulz: Fest. Wienerwaldfest mit Bauernmarkt von 11 bis 18 Uhr am Kirchenplatz mit Kunsthandwerk, Streichelzoo, Frühschoppen und Rahmenprogramm.

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

Mödling: Kultur. Literaturtage von 23. bis 25. Septem

ber: Sonntag 10 bis 18.30 Uhr mit Schreib-Workshop, Kurzkonzert, literarischem Spaziergang, Schüttelreim-Wettbewerb, Theaterstück und Lesung (Erika Pluhar) am Schrannenplatz, Standesamt, Cafe Kanzlei, kunstraumarcade, Othmar-Kirche, Mautwirtshaus. Für Kinder: „Tiergedichte, Livezeichnungen, szenische Lesung (Sala Terrena, Pfarrgasse 9) Infos: www.kulturtage.moedling.at

Mödling: Wandern. Herbstwanderung mit dem Turnverein Mödling zum Sonnwendstein vom Kummbauer Stadl aus. Infos>: schriftwart@oetbmoedling.at

Mödling: Aktion. „Tag des Denkmals“ in der historischen Wagenhalle des Verkehrsmuseums von 10 bis 16 Uhr amussino-Straße.

Mödling: Fest. Oktoberfest mit Frühschoppen und Weißwurst ab 11 Uhr im Mautwirtshaus, Kaiserin Elisabeth Straße 22.

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück und um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Konzert. KUPO: „Da Billy mit seiner Gitarr‘“ (Dialekt-Liedermacher aus Biedermannsdorf) musikalischer Vortrag um 16 Uhr im Restaurant Bachstub‘n, Duursmagasse 13. Eintritt freie Spende!

Breitenfurt: Markt: Radio-Flohmarkt von 9 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Breitenfurt: Aktion. („Schnupper“-)Tag der Achtsamkeit von 10 bis 16.30 Uhr in der Bildungswerkstatt Breitenfurt, Römerstraße 13. info@mbsr-kurse.at

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit Most und Sturm bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Gumpoldskirchen: Fest. Frühschoppen der ÖVP mit dem Musikverein ab 11 Uhr im Pfarrstadl.

Kaltenleutgeben: wandern. „Wandern mit Anderen“ Initiative vom Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein für Familien. Start ist um 13 Uhr beim Rathaus.

Laab im Walde: Theater. Wednesdayclub: „3 Musketiere um 12 Uhr im Pfarrhof.

Laxenburg: Fest. Großes Ritterfest im Schlosspark mit Ritterturnier zu Pferde, Livemusik, verschiedene Gaumenfreuden und Kunsthandwerk von 10 bis 19 Uhr.

Laxenburg: Konzert. Orgel um 5: „Trombone Connection“ ab 17 Uhr in der Pfarrkirche mit Raphael Stiegel Mario Zsaitsits (Posaune) und Patrick Pascher (Orgel).

Perchtoldsdorf: Konzert. „Hugo Wolf Serenade“ mit Ildiko Raimondi (Sopran) und Sascha El Mouissi (Klavier) und dem Ensemble VieVox um 18 Uhr im Franz Szeiler Saal in der Wiener Gasse 17.

Perchtoldsdorf: Konzert. Kammermusik „The AUSTA Chamber Orchestra“ aus Australien um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche, Eintritt freie Spende!

Vösendorf: Messe. „European Street Food Festival“ von 11 bis 20 Uhr in der Eventpyramide.

Wiener Neudorf: Treffen. Briefmarkentauschtag im Volksheim.

Wiener Neudorf: Tanz. Tanznachmittag von 16 bis 19 Uhr Duo Amadors im Franz Fürst Freizeitzentrum.

Wienerwald/Sulz: Fest. Wienerwaldfest mit Bauernmarkt 11 bis 18 Uhr am Kirchenplatz mit Kunsthandwerk, Streichelzoo und Frühschoppen, Theater: „3 Musketiere“ um 15 Uhr.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Wiener Neudorf: Film. „Elsass“ präsentiert von Rudi Tovarek mit Eva am neuen Klavier um 15 Uhr im m Genossenschaftshaus Frieden, mit den NÖs Senioren.

DIENSTAG, 27. SEPTEMBER

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, 0699/11057502,

Mödling: Infos. „Warum bist du von uns gegangen!“ Situation von Hinterbliebenen nach Suizid mit Martin Baumgartner um 18 Uhr, Verein Hospiz Mödling, Josefsgasse 27. Eintritt frei!

Mödling: Vortrag. „Wir können uns die Superreichen nicht mehr leisten! Die Psychopathologie des Kapitalismus“ um 19 Uhr im Convo Coworking Space, Wienerstraße 13.

Breitenfurt: Ausflug. Fahrt mit dem Seniorenbund nach Wieselburg. Abfahrt um 7.45 Uhr Gasthof Grüner Baum.

Hinterbrühl: Lesung. „Die Welt ist im Kopf“ von Christoph Poschenrieder, gelesen von Lieselotte Wolfinger um 9 Uhr im Pfarrheim.

Laxenburg: Info. Öffentliche Gemeinderatsitzung um 19 uhr im Rathaus.

Guntramsdorf: Aktion. Verkehrssicherheitsprogramm „Hallo Auto“ ab 8 Uhr in der Hauptstraße 35.

Maria Enzersdorf: Tanz. Treffpunkt Tanz 50 plus jeden Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr im Vereinshaus. Infos: 02236/20517.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit dem Bürgermeister um 17.30 Uhr in der Wienerbruckstraße , Höhe Nr. 110 (Wienerbruckstraße , Liese Prokop Platz, Johann Steinböck-Straße), 19 Uhr Donaustraße Höhe Nr 87 (Donaustraße, Viktor Müllner Weg, Kampstraße).

Maria Enzersdorf: Treffen. Seniorennachmittag ab 14.30 Uhr im Schloss Hunyadi. Reisevortrag & Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer“ mit Elisabeth Dechant. Infos. 0650/3631122.

AUSSTELLUNGEN

Mödling: „Gstanzln, Hauerbrauch und „brennende Liab“ Ausstellung zum 120. Geburtstag von Melanie Wissor, vom Verein „VielZeitig“, im Volkskundemuseum in der Klostergasse 16. (Dauer: bis 30. Oktober)

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr)

Mödling: Wanderausstellung Gendarmerie-Zentralschule

m von 2. bis 11. Oktober: Heuriger Pferschy-Seper, Schiller-Straße 6. Infos: 02236/400 128.

Mödling: Ausstellung „Kunst der Gegensätze“ Hans Essinger und Esther Stocker, Friedrich Schiller-Straße 34A, mit Retrospektive und Contemporary Art. Dauer: 30. September bis 2. Oktober und 26. bis 30. Oktober.)

Mödling: Ausstellung von Greg Creek/Australien mit „6th Party Machine: Dog Whistlers“ und Herbstblätter I von Andrea Schnell, Desislava Unger in der kunstraumarcade, Hauptstraße 79. (Dauer: bis 15. Oktober, Öffnungszeiten: jeweils Fr 15 bis 18 Uhr & Sa 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Contact“ von Maria Wieser in der Kunststation mödlinger künstlerbund, Untere Bachgasse 5. (geöffnet: Sa. + So jeweils von 15 bis 18 Uhr, Dauer: bis 25. September)

Mödling: Ausstellung des Mödlinger Künstlerbundes mit dem Titel „Schriftbilder – Bilderschrift“ in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9.

(Vernissage: Freitag, 23. September 18.30 Uhr, Dauer: bis 30. September/ Fr, 23.9. 14 bis 18 Uhr,

Sa, 24. und So, 25.9. 10 bis 18 Uhr,

Mo, 26. bis Fr, 30.9. 8 bis 12 Uhr und Do zusätzlich 16 bis 18 Uhr).

Mödling: Ausstellung von Susanne Praunegger, Autorin, Zeichnerin „Thema „Ich – die rosa Kugelfrau“ in der „Komm & Schau“-Galerie in der Fleischgasse 13. (Vernissage: Freitag, 23. September 19 Uhr mit Lesung der Künstlerin).

Breitenfurt: Ausstellung von Margarete Weiss mit „Farbenrausch in Acryl“ im Museum am Kardinal Piffl Platz. (Vernissage: Samstag, 24. September um 15 Uhr, Margarete Weiss liest eigene Gedichte.)

Gumpoldskirchen: Ausstellung „Jetzt Frank“, ein Maximum Vielfalt in einem Minimum an Raum und Zeit

Malereien und mehr von Andreas Frank im Bergerhaus, Schrannenplatz 5. (Vernissage: Mittwoch, 21. September um 19 Uhr/ Dauer: bis 2. Oktober, Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 16 bis 19 Uhr).

Hinterbrühl: Ausstellung Hinterbrühler Kultur Künstler Paul Schwaiger, am Gemeindeamt. Dauer: bis 30. September. Infos: Ulrike Götterer.

Laxenburg: „Hellerau“ in Laxenburg: Von der Schule Hellerau – Laxenburg zum Studium Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien , eine Sommerausstellung im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht Straße 9. ( Dauer: bis 1. Oktober, jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr).

Laxenburg: „Kaiser Franz Joseph _ Ereignisse, Lebensbilder, Laxenburg“ im Kulturtreffpunkt beim Haupteingang des Schlossparks. Dauer: bis 9. Oktober jedes Wochenende von 12 bis 18 Uhr)

Perchtoldsdorf: Ausstellung Landschaftsmalerei von Otto Elsner zum 60. Todestag, in der Rüstkammer der Burg. (Dauer: bis 25. September, Sa + So: 10 bis 18 Uhr, Mo bis Fr: 15 bis 18 Uhr, Eintritt frei!)