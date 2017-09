Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 20. SEPT.

Mödling: Theater. „Im Garten der Pusteblumen“ ein Tanztheaterstück mit Ruth Lößl und Monika Huemer im Josef Schöffelhaus, Mannagettagasse 23. Eintritt frei!

Mödling: Aktion. Schulevent der HLM– HLP Mödling, Modeschau und Präsentationen bis Freitag, jeweils um 19.30 Uhr, Josef Hyrtl-Platz 3. 02236/22205.

Biedermannsdorf: Treffen. „Gemütlicher Nachmittag“ ab 15.30 Uhr, Gasthof Broschek.

Guntramsdorf: Info. Elternberatung jeden 3. Mittwoch im Monat um 14 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2. Referentin ist Kinderärztin Regina Klenk.

Guntramsdorf: Vortrag. Austausch zum Thema akustische Barrierefreiheit im Alltag ab 18 Uhr im Gebärdenraum Libelle im Rathaus Viertel 3/1.

Maria Enzersdorf: Info:

Gratis-Erstberatung bei Rechtsangelegenheiten bei Rechtsanwältin Doris Bettina Fürtbauer von 15 bis 17 Uhr im Rathaus, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Theater. Kindertheater: Hikaduwa - Theatro Piccolo ab 16 Uhr im Schloss Hunyadi, Schloßgasse 6, 0676/88403/620.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Fossile Haie aus Perchtoldsdorf“, Multimediavortrag von Robert Krickl um 19 Uhr im Rathaus am Marktplatz 10. Eintritt frei!

Perchtoldsdorf: Vortrag: „Übergewicht? Wirklich nur die Folge falscher Ernährung?“, Referentin Psychotherapeutin Romana Wiesinger um 19 Uhr im Raiffeisensaal in der Wiener Gasse 9.

Wiener Neudorf: Info. Elternberatung um 11 Uhr in der Beratungsstelle, Friedhofstraße 9.

DONNERSTAG, 21. SEPT.

Mödling: Info. Thema Demenz und Pflege von 10 bis 12 Uhr Infos bei Kaffee und Kuchen in der Caritas Pflege Zuhause Mödling, Mölkergasse 7.

Mödling: Treffen. Heurigennachmittag der Mödlinger Senioren ab 15 Uhr beim Heurigen Enigl, Dr. Hanns Schürff Gasse 4.

Mödling: Info. Die moderne Polizei (Sicherheitsdialog) mit Landespolizeidirektor Konrad Kogler um 16 Uhr, im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27-29.

Mödling: Lesung. Adi Hirschal liest zum Welt-Alzheimertag um 18 Uhr im Pflege- und Betreuungszentrum Mödling, Grenzgasse 70. Eintritt frei! Anmeldung: 02236/24334732104.

Mödling: Musik. „Podium Festival: „Echo – Musik der Abwesenheit“ Eröffnungskonzert des Mödlinger Kammermusikfestivals (21. bis 24. September) um 19 Uhr im Kursalon Mödling, Brühler Straße 19.

Mödling: Aktion. Schulevent der HLM– HLP Mödling, Modeschau und Präsentationen bis Freitag, jeweils um 19.30 Uhr, Josef Hyrtl-Platz 3. 02236/22205.

Brunn am Gebirge: Fest. „Brunner Wiesn“ am Gelände des Business Park Campus 21, Liebermannstraße 2. Heute: Stockhiatla, von 17 bis 24 Uhr, www.brunner-wiesn.at

Brunn am Gebirge: Lesung. Literaturrunde mit Ilse Szaal, Buch: „Spieltrieb“ von Juli Zeh um 19.30 Uhr in der Bibliothek, Leopold Gattringer-Straße 42.

Guntramsdorf: Film. „Rundreise Kuba, Karibik, Patagonien“, ein Film von Maria und Helmut Kristinus um 18 Uhr im Klublokal des Heimatmuseums.

Maria Enzersdorf: Musik. Schlosskonzert mit Klara Flieder & Patrick Leung um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6. Karten: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Theater. Open Air Kindertheater „Heidi“ um 16.30 Uhr im Rondeau des Kulturzentrums Beatrixgasse 5a. Bei Schlechtwetter im Kulturzentrum. Karten: InfoCenter und Raiffeisenbank, 05/9400/1405.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Kräuterschätze meiner Großmutter und wie sie mich die Achtung vor den Pflanzen lehrten“, Referentin Elfi Schachner, 18.30 Uhr Genossenschaftshaus „Frieden“, Mühlfeldgasse 22.

FREITAG, 22. SEPTEMBER

Mödling: Theater. „Sauber lachen“ ein Kaspertheaterstück mit Katharina Mayer-Müller und Martin Müller um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Aktion. Schulevent der HLM– HLP Mödling, Modeschau und Präsentationen bis Freitag, jeweils um 19.30 Uhr, Josef Hyrtl-Platz 3. 02236/22205.

Mödling: Musik. „Seelenlust“, Konzert unter der Leitung von Vladimir Prado, mit Karoline Pilcz (Sopran), und Yo Sato (Tenor) in der Spitalskirche. Karten: 0650/7908791, Brühler Straße 1.

Mödling: Musik. „Wieder, Gansch & Paul“ ein Jazzkonzert der Mnozil Brass-Musiker (von Beatles bis Georg Danzer) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Biedermannsdorf: Aktion. Mobilitätstag von 16 bis 20.30 Uhr in der Jubiläumshalle am Siegfried Ludwig-Platz 1, mit kuriosen Fahrrädern, Straßenmalaktion, Testen von Elektroautos, Radservicestation und vieles mehr.

Brunn am Gebirge: Fest. „Brunner Wiesn“ am Gelände des Business Park Campus 21, Liebermannstraße 2. Heute: „Die Aufgeiger“ von 17 bis 24 Uhr, www.brunner-wiesn.at

Gießhübl: Tanz. Spätsommerball ab 19.30 Uhr im Perlhofsaal. Dresscode: Abendkleidung, mit Musik von „Soundsturm“, Sektbar, Mitternachtseinlage und Tombola. Infos: 0676/6332443.

Guntramsdorf: Info. „Tag der offenen Tür“ im Pflegewohnheim Casa Guntramsdorf von 14 bis 19 Uhr mit Führungen und Infoständen in der Neudorfer Straße 2.

Laxenburg: Theater. „Hilfe, die Berliner kommen!“, ein musikalisch, kabarettistischer Abend mit der Berliner „Chanson-Nette“ Jeannette Urzendowsky und dem Wiener Pianisten Andreas Brencic, um 19.30 Uhr im Kulturtreffpunkt beim Parkhaupteingang. Karten: altlaxenburg@aon.at

Perchtoldsdorf: Aktion. Mobilitätsfest von 9.30 bis 18 Uhr beim alten Bahnhof in der Feldgasse 2. E-Bike, E- Car Sharing, Fahrrad Parcour mit eigenem Fahrrad, Segways und Scooter, Kinderprogramm, Puppentheater, Hüpfburg , Infostände und Imbiss. Als Attraktion fährt an diesem Tag auf der Strecke der Kaltenleutgebner Bahn ein RegioSprinter Triebwagen zwischen Wien Meidling, Liesing, Perchtoldsdorf und der Waldmühle.

Perchtoldsdorf: Treffen. Seniorennachmittag Minigolfturnier“, ab 15 Uhr Treffpunkt Höhenstraße/Minigolfplatz, Anmeldungen: 0699/144211/98.

Perchtoldsdorf: Theater. Open Air Kindertheater „Heidi“ um 16.30 Uhr im Rondeau des Kulturzentrums Beatrixgasse 5a. Bei Schlechtwetter im Kulturzentrum. Karten: InfoCenter und Raiffeisenbank, 05/9400/1405.

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER

Mödling: Fest. Oktoberfest

der Lebenshilfe Werkstätte

und Sektion Mödling von 10 bis 19 Uhr, mit Musik von Willy Bell und Freunden, Kinderprogramm: Schatzsuche, 4er-Rikschas, Riesen-Tret-Gokarts, Tanzvorführung, Grillstation und Tombola in der Werkstätte, Untere Bachgasse 7.

Mödling: Aktion. Weinherbst am Eichkogel ab 11 Uhr mit Musik und vielen Schmankerln bei Mödlinger Heurigenbetrieben, Weingut Neuberger, Sekt & Weinkellerei Taufratzhofer und Langeckers Reblaushütte. (Mittelalterlager).

Mödling: Theater. „Linnéa im Garten des Malers““ ein Kinderbuchtheater mit Samantha Steppan und Team, um 15.30 Uhr im book & cook, Neusiedler Straße 12/1. Eintritt frei!

Mödling: Theater. „Sauber lachen“, ein Kaspertheaterstück mit Katharina Mayer-Müller und Martin Müller um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Fest. Oktoberfest der Lebenshilfe von 10 bis 19 Uhr mit Musik von Will Bell, Kinderprogramm, Kaffe & Kuchen im Hof der Werkstätte Mödling, Untere Bachgasse 7.

Mödling: Aktion. 5. Anninger-Berglauf vom Steinbruchweg bis zum Sender Vierjochkogel für Läufer und Walker. Start 10 Uhr, Streckenlänge 6 km, Höhendifferenz 380m, Siegerehrung und gemütliche Einkehr im Anninger Schutzhaus, Schlachtenbummler erwünscht. Infos: 02236/22158.

Mödling: Aktion. Museumsheuriger von 11 bis 18 Uhr im Volkskundemuseum mit Olivenölverkostung (14 Uhr), Blasmusikkonzert (15 Uhr), Bierseminar (16 Uhr) und Weinseminar (17 Uhr), Eintritt frei! in der Klostergasse 16.

Mödling: Musik. Welt der Bühnenwirtshäuser: „Jimmy Schlager & Band“ – „A bissal komisch“, Weinviertler Dialekttexte erzählen von verflossenen Liebschaften, Arbeits- und Bundesheerkollegen, tragischen Dorfhelden und Zechgenossen, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Musik. „Podium Festival, „Monument – Mozarts Requiem“ Kernstück des 2. Konzerts, des Mödlinger Kammermusikfestivals (21. bis 24. September) um 20.40 Uhr in der Spitalskirche, Brühler Straße 1. www.podiumfestival.at

Achau: Markt. September Wochenmarkt von 8 bis 12 Uhr in der Kirchenallee vor der Schule.

Achau: Fest. Oktoberfest des 1. Achauer Gesellschaftsverein ab 18 Uhr im Stadel, Untere Ortsstraße 17.

Biedermannsdorf: Markt. Erdäpfelkirtag von 10 bis 14 Uhr im Perlashof.

Breitenfurt: Theater. „Rotkäppchen“, Marionettentheater um 17 Uhr in der Breitenfurter Marionettenbühne am Kardinal Piffl-Platz 1. Infos: 0650/9151401.

Brunn am Gebirge: Fest. „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr am Sieghartsberg, (Most, Sturm und Brunner Weine bei den Hiatahütten), erreichbar über Leopold Gattringer-Straße, Grohestraße und Anton Seidl-Gasse.

Brunn am Gebirge: Fest. „Brunner Wiesn“ am Gelände des Business Park Campus 21, Liebermannstraße 2. Heute: KS Live von 17 bis 24 Uhr, www.brunner-wiesn.at

Gaaden: Aktion. Klubmeisterschaft der Jägerrunde Anningerblick von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr am Schießplatz.

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER

Guntramsdorf: Fest.

2. Dorffest der Guntramsdorfer Wirtschaft ab 14 Uhr im Rathausviertel mit Schülerband (15. 15 Uhr), Musik von Verena Rauch & die Tschässer (16.30 Uhr), „ 3 have Fun“ (18 Uhr) und Austropop ÖNORM Absolut (19.30 Uhr. Kinderprogramm, Modeschau, Showtanz, Infostände und Gastronomie.

Hennersdorf: Aktion. Fischen für Kinder von 6 bis 14 Jahren, mit dem Sportfischerverein Vösendorf-Wienerberger am 1er-Teich. Treffpunkt um 8.45 Uhr bei der Vereinshütte hinter dem Fußballplatz, Ende um 11 Uhr. Anmeldung: 02235/81230 am Gemeindeamt.

Laxenburg: Fest. Großes Ritterfest im Schlosspark von 11 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt Stapelplatz beim Teichbuffet/Bootsverleih. www.mittelalterevent.com

Maria Enzersdorf: Aktion. Kräuterteeverkostung und Beratung von 10 bis 12 Uhr am Bauernmarkt mit Anneliese Mlynek und Heidi Soural und dem Apotheken Team im Südstadtzentrum.

Maria Enzersdorf: Musik. Eröffnungskonzert der 21. Internationalen Orgeltage in der Hl. Geist Kirche St. Gabriel, Gabrielerstraße 171. Es spielt Angela Amodio (Italien) Werke von Samuel de Lange, Bach, Peter Planyavsky, Dieter Buxtehude und Jan Welmers. Eintritt freie Spende!:

Perchtoldsdorf: Fest. 2. Plättenstraßenfest mit Präsentation der Perchtoldsdorfer Sportvereine mit Kinder Gokartbahn, Riesen Wuzzler Meisterschaft, Showprogramm, Frühschoppen und Gewinnspiel von 11 bis 17 Uhr in der Plättenstraße.

Perchtoldsdorf: Theater. Open Air Kindertheater „Heidi“ um 16.30 Uhr im Rondeau des Kulturzentrums Beatrixgasse 5a. Bei Schlechtwetter im Kulturzentrum. Karten: InfoCenter und Raiffeisenbank, 05/9400/1405.

Wiener Neudorf: Musik. „Wiener Comedian Harmonists“ um 19.30 Uhr im Franz Fürst-Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3. Karten: www.oeticket.com

Wienerwald/Sulz: Fest. Wienerwaldfest mit lokale Spezialitäten, Kunsthandwerk aus der Region, Streichelzoo, Kasperltheater, Frühschoppen und kulturellem Rahmenprogramm von 10 bis 18 Uhr am Kirchenplatz in Sulz.

SONNTAG, 24. SEPTEMBER

Mödling: Wandern. Mit dem Möldlinger ÖTB zum Peilstein gehen, Treffpunkt um 8.45 Uhr am Turnplatz (Fahrgemeinschaften). Bei der Kirche Maria Raisenmarkt Start zum Wandern.

Mödling: Fest. Oktoberfest ab 11 Uhr im Mautwirtshaus mit Original Wiesenbier, Frühschoppen der Babenberger Volksmusik, Kinderkarussell und Ponyreiten in der Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Aktion. Weinherbst am Eichkogel ab 11 Uhr mit Musik und vielen Schmankerln bei Mödlinger Heurigenbetrieben, Weingut Neuberger, Sekt & Weinkellerei Taufratzhofer und Langeckers Reblaushütte (Mittelalterlager).

Mödling: Musik. Koehne–Quartett „Schönberg Serenade“ um 15.30 und 18.30 Uhr im Schönberg-Haus, Bernhardgasse 6. www.schoenberg.at

Mödling: Theater. „Sauber lachen“, ein Kaspertheaterstück mit Katharina Mayer-Müller und Martin Müller um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Lesung. KUPO Lesung mit Susi Parsch „Humor vom Feinsten“ um 16 Uhr im Café Grande, Stefaniegasse 1.

Mödling: Musik. „Podium Festival“, 3. Konzert mit Werken von Bach, Stockhausen, Bruch, Cage und Schubert des Mödlinger Kammermusikfestivals (21. bis 24. September) um 17 Uhr in der Red Box, Eisentorgasse 5. www.podiumfestival.at

Breitenfurt: Markt. Radioflohmarkt von 7 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Brunn am Gebirge: Fest. „Brunner Wiesn“ am Gelände des Business Park Campus 21, Liebermannstraße 2. Ersatztermin: Jürgen Drews noch einmal auf der Brunner Wiesn (wegen Unwetter am 14. September), www.brunner-wiesn.at

Brunn am Gebirge: Fest. „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr am Sieghartsberg, (Most, Sturm und Brunner Weine bei den Hiatahütten), erreichbar über Leopold Gattringer-Straße, Grohestraße und Anton Seidl-Gasse.

Brunn am Gebirge: Aktion. „Wandern mit Andern“, der Brunner Natur auf der Spur. Start um 14 Uhr am BRUNO-Freiluft-Platz, Franz Weiss-Platz 7. Teilnahme ist kostenlos.

Gaaden: Markt. Kindersachenflohmarkt von 9 bis 12 Uhr im Gemeindesaal.

Gumpoldskirchen: Fest. Frühschoppen der ÖVP ab 11 Uhr im Pfarrstadel.

Laxenburg: Fest. Großes Ritterfest im Schlosspark von 11 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt Stapelplatz beim Teichbuffet/Bootsverleih. www.mittelalterevent.com

Laxenburg: Aktion. Tag des Denkmals 2017, unter dem Motto „Heimat großer Töchter“: Schlossparkführung im Schlosspark Laxenburg um 10 und 14 Uhr.

Perchtoldsdorf: Wandern. 10. Perchtoldsdorfer Familienwandertag des Alpenvereins der Sektion Teufelstein-Perchtoldsdorf. Start/Ziel: Sportplatz Höhenstraße, Start: 8 bis 11 Uhr bei jeder Witterung, Streckenlänge: 8,5 km und 13 km, Startgebühr: 3 Euro

Labestellen ( gegen Spende), und Urkunde.

Perchtoldsdorf: Aktion. Lions-Flohmarkt ab 10 Uhr am Marktplatz, gemeinsam mit dem Perchtoldsdorfer Zentrumslauf und dem Turmbierfest im Bereich vor der Apotheke und bei Schlechtwetter im Rathaus-Durchgang.

Perchtoldsdorf: Theater. Letzte Vorstellung: Open Air Kindertheater „Heidi“ um 16.30 Uhr im Rondeau des Kulturzentrums Beatrixgasse 5a. Bei Schlechtwetter im Kulturzentrum. Karten: InfoCenter und Raiffeisenbank, 05/9400/1405.

Vösendorf: Treffen. Briefmarkentauschtag von 9 bis 11.45 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wienerwald/Sulz: Fest. Wienerwaldfest mit lokalen Spezialitäten, Kunsthandwerk aus der Region, Streichelzoo, Kasperltheater, Frühschoppen und kulturellem Rahmenprogramm von 10 bis 18 Uhr am Kirchenplatz in Sulz.

MONTAG, 25. SEPTEMBER

Wienerwald/Sulz: Vortrag. „Werte und Wirtschaft - laudato si – was uns Papst Franziskus mit seiner Enzyklika sagen will“. Referent, Günter Bergauer um 19.30 Uhr im Pfarrheim Sulz am Kirchenplatz 2.

DIENSTAG, 26. SEPTEMBER

Achau: Info. Kostenlose Rechtsberatung von Krist-

Bubits, jeden letzten Dienstag im Monat von 8 bis 10.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr am Gemeindeamt. Anmeldung: 02236/71583.

Gießhübl: Treffen. Jausentreffen der Pensionisten, ab 15 Uhr in der Bärenhütte.

Guntramsdorf: Vortrag. „Wie schütze ich mich vor langen, trüben Winterwochen?“, Referentin Elisabeth Rausch, 19 Uhr im Rathaus.