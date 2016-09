Mittwoch, 28. September

Mödling: Konzert. Kinder-Klangbogen“ mit Marko Simsa und Pacha Manka (lateinamerikanische Musik für Kinder) um 15.30 Uhr im Festsaal der Arbeiterkammer, Dr. Hannes Schürff Gasse 14. Infos: 02236/400/103.

Brunn am Gebirge: Kabarett. Kabarettist Gery Seidl mit seinem Programm „Bitte. Danke“ um 20 Uhr im BrunoFestsaal Franz Weiss Platz 7.

Maria Enzersdorf: Treffen. Literatur jour fix mit Lesung von Waltraud Apfalter „Hexen sind los bei Shakespeare, Fontane und Goethe“ um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek, Eintritt frei! Infos: 0676/88403/620.

Maria Enzersdorf: Vortrag. „Burnout im Spitzensport - ein Tabu? Wie man mental und regenerativ gegensteuern kann!“, Referentin Christine Rennhofer Schula, Unique Mental Coaching, um 19 Uhr im Vortragssaal des BSFZ Südstadt (Bundessporteinrichtungen) am Liese Prokop-Platz 1.

Perchtoldsdorf: Vortrag: „Nahrungsmittelunverträglichkeit – wenn gesundes Essen krank macht“ Referentin Michaela Buchegger um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

Wiener Neudorf: Info. Mutter-Eltern-Beratung von 9 bis 10.30 Uhr in der Friedhofstraße 4.

Donnerstag, 29. September

Mödling: Buch-Theater: „Die Nachtigall um 19.30 Uhr, Raika, Hauptstraße 27, Eintritt frei“ Infos: www.buch-theater.at.

Mödling: Konzert. „Signs, Games und Messages“ um 19.30 Uhr im Arnold Schönberg-Haus, Bernhardgasse 6.

Mödling: Lesung. „Lachertorten mit Schlag“ es liest Miguel Herz Kestranek um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Laxenburg: Vortrag. „Geheimsache TTIP, CETA und Co“ mit Michel Reimon und Alexandra Strickner um 19 Uhr im Flieger& Flieger.

Maria Enzersdorf: Konzert. „Musik der Welt“ mit Roland Neuwirth und den Extremschrammeln im Trio um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Südstadt, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Konzert. „Blues & Swing der 40er und 50er“ mit R&B Caravan um 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, Liechtensteinstraße 68.

Freitag, 30. September

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück um 10 Uhr und um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Aktion. Lange Einkaufsnacht von 18 bis 22 Uhr mit buntem Rahmenprogramm in ganz Mödling.

Mödling: Konzert. Lehrerkonzert „Faszination Musik 80 Jahre Musikschule“ um 19 Uhr im Festsaal der Beethoven Musikschule in der Babenbergergasse 20.

Mödling: Konzert. „Irena´s Finest Hour“ 10 Saiten & 1 Stimme (Jazz und Swing mit slawischem Touch) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Mödling: Kabarett. Mike Supancic mit „Im Jenseits ist die Hölle los“ um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, Infos unter: 0660/8234010.

Mödling: Theater. „Fräulein Augustine – in echt“ ein Solostück von Anita Egger (Regie: Christian Suchy) um 20 Uhr in der Mölkerei (offenes Kulturhaus), 0699/11946244,

fraeulein.augustine@gmx.at

Mödling: Konzert. „ Vizediktator & Viech“ Rock in deutscher Sprache um 20 Uhr in der Redbox, Jugendzentrum Eisentorgasse 5.

Biedermannsdorf: Fest. Pfadfinder Neueröffnungsfeier mit Überstellung um 16 Uhr im Pfadfinderheim, Mühlengasse 49.

Breitenfurt: Fest. Wirtschaftsbund-Heuriger ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Gießhübl: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 8 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum. Alle sind herzlich willkommen!

Guntramsdorf: Aktion. „Langer Tag der Flucht“ Programm im Haus Veli:

Schulklassen zu Gast , Hausführungen, Snacks & Getränke und ab 15 Uhr ORG-Band in der Dr. I. Weber-Gasse 27.

Maria Enzersdorf: Konzert. Kammerorchester der Philharmonie „Oltenia“ Craiova - Rumänien (Dirigent: Ivan Iliev) um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Eintritt freie Spende!

Münchendorf: Fest. Sportlerheuriger des SCM von 17 bis 22 Uhr am Sportplatz, Sportplatzstraße 7.

Perchtoldsdorf: Konzert. Kinderorgelkonzert von Organist Johannes Wenk „Nussknacker Suite“ um 15 Uhr und um 16.30 Uhr, Eintritt freie Spende in der Pfarrkirche St. Augustin.

Samstag, 1. Oktober

Bezirk Mödling: Zivilschutz Probealarm zwischen 12 und 12.45 Uhr (es wird die Funktion und Reichweite der Sirenen getestet).

Mödling: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 8.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim Elisabethstraße 28 und im Evangelischen Gemeindehaus An der Goldenen Stiege 2.

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Konzert. Kammerorchester der Philharmonie „Oltenia“ Craiova - Rumänien (Dirigent: Ivan Iliev, Sopran Barbara Kajetanowicz (Österreich) Alt Mihaela Popa um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Othmar, Eintritt freie Spende!

Mödling: Theater. „Fräulein Augustine – in echt“ ein Solostück von Anita Egger (Regie: Christian Suchy) um 20 Uhr in der Mölkerei (offenes Kulturhaus), 0699/11946244,

fraeulein.augustine@gmx.at

Achau: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 9 bis 16 Uhr im Pfarrheim, Hauptstraße 46.

Breitenfurt: Aktion. Feuerlöscherüberprüfung ab 8 Uhr am Bauhof in der Hauptstraße 64-66.

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Ponyexpress, mit kleinen Shetland-Ponys im Biosphärenpark Wienerwald wandern, Hof Karakul, Laaber Straße 10. Infos: office@karakul.at

Breitenfurt: Konzert. „Twerdy in Concert“, die Singer – Songwriterin präsentiert aktuellen Songs um 19 Uhr in der Dorfgemeinschaft, Hauptstraße 99. Eintritt freie Spende!

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit frischen Most, Sturm und Brunner Weinen bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Brunn am Gebirge: Konzert. „4 Voices of Musical“ mit Maya Hakvoort, Marjan Shaki, Lukas Perman und Ramesh Nair. Sie singen die schönsten Musicalhits ab 19.30 Uhr im Bruno Festsaal. Infos: 0664/9617958.

Gießhübl: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 8 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Markt. Bauernmarkt von 13 bis 16 Uhr am Dorfplatz.

Gießhübl: Aktion. Rote Nasen Lauf von 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt Kuhheide. Organisiert vom Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde Gießhübl“.

Gumpoldskirchen: Aktion. Most-und Sturmstandl an der Weinbergstraße nach Ortsende Richtung Pfaffstätten auf der linken Straßenseite.

Guntramsdorf: Flohmarkt. Benefiz-Flohmarkt für das SOS Kinderdorf von 9 bis 13 Uhr in der Kirchengasse 15. Infos: 0676/88144741.

Hinterbrühl/Sparbach: Fest. Herbstfest im Naturpark Sparbach von 12 bis 17.30 Uhr, Spiel und Spaß zum Thema Herbst, Wald und Holz. Auch Lagerfeuer und Köstlichkeiten im Naturpark.

Kaltenleutgeben: Fest. Herbstfest der Lebensart Sozialtherapie ab 10.30 Uhr, Hauptstraße 125-127.

Laxenburg: Aktion. ORF Lange Nacht der Museen“ von 18 bis 24 Uhr:

Hobelmuseum am Schlossplatz (Spezialführungen um 18.45 und um 21 Uhr.

Franzensburg (jede halbe und volle Stunde bis 23 Uhr Führungen)

Museum Laxenburg Herzog Albrecht Straße 9 (Filme und Tanzperformance)

Kulturtreffpunkt beim Parkhaupteingang mit Musikprogramm, Selfies mit Kaiser und Imbiss bis 1 Uhr Früh.

Grünne Haus Herzog Albrecht Straße 1, Führungen und Multimediashow.

Kloster, Schlossplatz 15, Führungen durch Klosterkirche, Kloster und Palais Schwarzenberg.

Feuerwehrmuseum, H. Rauchgasse 2, Oldtimer und Feuerwehrgeräteschau.

Filmarchiv, Parkweg 81, Führung durch Filmlager und Filmvorführungen.

Maria Enzersdorf: Aktion. Familienaktion zum Thema Biodiversität auf den Rauchkogel. Gestalten mit Naturmaterialien, Kräuter „schmecken“ Insekten mit Mikroskopen beobachten, Kinderschminken, Sensenmähen, und Steckerlbrot grillen. Treffpunkt: Spielbaumgarten am Rauchkogel.

Maria Enzersdorf: Konzert. 20. Internationale Maria Enzersdorfer Orgeltage: Das Finale der diesjährigen Orgeltage übernimmt der Ausnahmepianist und Organist Valentin Fheodoroff um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in St. Gabriel. Eintritt freie Spende!

Münchendorf: Fest. Sportlerheuriger des SCM von 17 bis 22 Uhr am Sportplatz, Sportplatzstraße 7.

Wiener Neudorf: Fest. Weißwurstfest der ÖVP von 10 bis 14 Uhr im Rathauspark.

Wiener Neudorf: Fest. Schlauchturm Halli Galli ab 14 Uhr mit Heurigenbetrieb und ab 20.30 Uhr Clubbing bei freiem Eintritt beim Feuerwehrhaus, Ricoweg 34.

Sonntag, 2. Oktober

Mödling: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 8.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim Elisabethstraße 28 und im evangelischen Gemeindehaus An der Goldenen Stiege 2.

Mödling: Theater. „Peter und der Wolf“ Nach der Geschichte von S. Prokofiev, mit dem Bläserquintett der Beethoven Musikschule und Victor Kautsch. Figurenstück um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Achau: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 9 bis 16 Uhr im Pfarrheim, Hauptstraße 46.

Breitenfurt: Markt. Bauernmarkt ab 9 Uhr am Vorplatz des Feuerwehrhauses.

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit frischen Most, Sturm und Brunner Weinen bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Gaaden: Markt. Pflanzenflohmarkt ab 11 Uhr beim Heimatmuseum für große und kleine Pflanzen.

Gaaden: Info. Museumsrendezvous ab 15 Uhr im Heimatmuseum.

Gumpoldskirchen: Markt. Flohmarkt für Kindersachen von 8 bis 12 Uhr in der landwirtschaftlichen Fachschule, Gartengasse 29. Info: margit@moestl@aon.at

Gumpoldskirchen: Aktion. Rote Nasen Lauf von 9 bis 12 Uhr, Treffpunkt ab 9 Uhr im Schulhof der Neuen Musikmittelschule in der Jubiläumsstraße 23 . Organisiert vom ÖTB Gumpoldskirchen.

Vösendorf: Fest. Pfarrheuriger ab 17 Uhr im Pfarrhof.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Windelrocker Flohmarkt von 14 bis 18 Uhr im Volksheim.

Montag, 3. Oktober

Kaltenleutgeben: Lesung. Susanne Ayoub liest aus dem Buch „Der Edelsteingarten“ um 19 Uhr in der Bibliothek, Hauptstraße 72.

Maria Enzersdorf: Treffen. Jour fixe Nachbarschaftshilfe ab 15.30 Uhr im Südstadt Café.

Münchendorf: Vortrag. „Natur im Garten“ Referentin Petra Himer von 18 bis 19 Uhr am Gemeindeamt.

Dienstag, 4. Oktober

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Infos unter 0699/11057502, Rosemarie Peer.

Mödling: Vortrag. „Die optimale Rechtsform für mein Unternehmen und der passende Geschäftsführervertrag“ Referenten: Johannes Stephan Schriefl, Rechtsanwalt, Herbert Tiefengraber, Steuerberater, um 18.30 Uhr im Festsaal, Haus der Wirtschaft in der Guntramsdorfer Straße 101.

Biedermannsdorf: Lesung. Musiker und Krimiautor Stefan Slupetzky liest um 19 Uhr aus seinem neuen Lemming-Manuskript in der Gemeindebibliothek in der Perlasgasse 10.

Hinterbrühl: Ausflug. Seniorenausflug nach Ybbs an der Donau und Schallerburg, Infos: 0664/3014108.

Maria Enzersdorf: Lesung. Nikolaus Glattauer, bekannt aus seinen Kolumnen in der Tageszeitung „Kurier“, liest aus seinem neuen Buch „Best of Schule – zum Lachen traurig, zum Weinen lustig“ um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek, Theißplatz 4, Eintritt frei!

Maria Enzersdorf: Vortrag. NÖGKK Vortrag „Lachen – die beste Medizin“ um 18.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Riefelsaal, Schlossgasse 6, Anmeldung erforderlich unter 050899-1454 oder unter moedling@noegkk.at.

Perchtoldsdorf: Dialog. „Integration durch Bildung - Wie gehen wir mit aktuellen Konfliktsituationen in unseren Schulen um?“ Gegenseitiges Verständnis fördern Themen des guten Zusammenlebens diskutieren, das sind die Ziele des Dialogprojekts „ZusammenReden“ der Caritas und der Marktgemeinde Perchtoldsdorf um 19 Uhr im Pfarrsaal, Marktplatz 14. Freier Eintritt und Buffet!

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr)

Mödling: Wanderausstellung Gendarmerie-Zentralschule

von 2. bis 11. Oktober: Heuriger Pferschy-Seper, Schiller-Straße 6. Infos: 02236/400 128.

Mödling: Ausstellung „Kunst der Gegensätze“ Hans Essinger und Esther Stocker, Friedrich Schiller-Straße 34A, mit Retrospektive und Contemporary Art. Dauer: 30. September bis 2. Oktober und 26. bis 30. 10.)

Mödling: Ausstellung von Greg Creek/Australien mit „6th Party Machine: Dog Whistlers“ und Herbstblätter I von Andrea Schnell, Desislava Unger in der kunstraumarcade, Hauptstraße 79. (Dauer: bis 15. Oktober, Öffnungszeiten: jeweils Fr 15 bis 18 Uhr & Sa 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Ausstellung des Mödlinger Künstlerbundes Titel „Schriftbilder – Bilderschrift“ in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9. (Dauer: bis 30. September/ 8 bis 12 Uhr und Do zusätzlich 16 bis 18 Uhr).

Mödling: Ausstellung von Susanne Praunegger, Autorin, Zeichnerin „Thema „Ich – die rosa Kugelfrau“ in der „Komm & Schau“-Galerie in der Fleischgasse 13.

Gumpoldskirchen: Ausstellung „Jetzt Frank“, ein Maximum Vielfalt in einem Minimum an Raum und Zeit Malereien und mehr von Andreas Frank im Bergerhaus, Schrannenplatz 5. (Dauer: bis 2. Oktober, Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 16 bis 19 Uhr).

Hinterbrühl: Ausstellung Hinterbrühler Kultur Künstler Paul Schwaiger, am Gemeindeamt. Dauer: bis 30. September. Infos: Ulrike Götterer.

Laxenburg: „Hellerau“ in Laxenburg: Von der Schule Hellerau – Laxenburg zum Studium Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien , eine Sommerausstellung im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht Straße 9. ( Dauer: bis 1. Oktober, jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr).

Laxenburg: „Kaiser Franz Joseph _ Ereignisse, Lebensbilder, Laxenburg“ im Kulturtreffpunkt beim Haupteingang des Schlossparks. Dauer: bis 9. Oktober jedes Wochenende von 12 bis 18 Uhr).

Perchtoldsdorf: Kunstmesse von artport GmbH in der Burg Perchtoldsdorf: Rund 25 Galerien und Kunsthändler präsentieren Kunst auf rund 700 m . 500 Arbeiten aller Genres der Kunst des 18. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart. (Vernissage: Freitag, 30. September, ab 16 Uhr nur für geladene Gäste/ Öffnungszeiten Publikumsmesse und Verkaufsausstellung: Sa 1. Oktober: 11 bis 19 Uhr und So 2. Oktober: 11 bis 18 Uhr.)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Ursprünglich“ von Margit Moritz

in der Spitalskirche in der Wienergasse 29. Werke auf handgesponnenen, gewebten Leinen aus Flachs und antiker ägyptischer Seide.

(Vernissage: Freitag 30. September um 17 Uhr, Dauer : Öffnungszeiten: Sa 1. Oktober: 10 bis 18 Uhr und So 2. Oktober: 10 bis 16 Uhr.)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Vernissage: Freitag, 30. September, 19 Uhr! Dauer. 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Samstag, 1. Oktober, 8.30 bis 17 Uhr Flohmarkt im Pfarrheim.

St. Othmar: Sonntag, 2. Oktober, 8.30 bis 12 Uhr Flohmarkt im Pfarrheim, 10 Uhr Kinderwortgottesdienst Ministrantensakristei.

St. Othmar: Dienstag, 4. Oktober, 19 Uhr Männerrunde Kath. Männerbewegung mit Pfarrer Richard.

Herz Jesu-Kirche: Donnerstag, 29. September, Beginn des sechsteiligen Anima Seminares zum Thema „Auf den Spuren bedeutender Frauen“ von 9 bis 11 Uhr in der Pfarre.

St. Michael: Montag, 3. Oktober, 16 Uhr Eltern-Kind-Treffen.

St. Michael: Dienstag, 4. Oktober, 9 Uhr Frühstück für Fortgeschrittene

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr, Erntedank Gottesdienst im Lichthaus

BEZIRK MÖDLING

Achau: Samstag, 1. Oktober, 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 2. Oktober, 10 bis 14 Uhr Pfarrflohmarkt im Pfarrheim, Hauptstraße 46.

Biedermannsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr, Erntedankfest bei Matthias Presolly, Ortsstraße 73.

Biedermannsdorf: Dienstag, 4. Oktober, 19 Uhr, Vortrag: Einheit in der Vielfalt – Utopie oder konkrete christlich-abendländische Herausforderung - Ökumene, Interreligiosität, Multi-Kulti, Globalisierung - Bedrohung oder Chance für die Zukunft? Menschwerdung Gottes und soziale Inklusion“ Referent: Bernhard Mucha im Pfarrcafé, Hauptstraße 42.

Biedermannsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 13 Uhr, Thermenwanderung mit Gebetsandacht mit Pfarrgemeinde Laxenburg, Treffpunkt an der Badnerbahnstation Guntramsdorf.

Breitenfurt: Sonntag, 2. Oktober, 9 Uhr, Erntedankmesse am Vorplatz der Feuerwehr anschließend Bauernmarkt der Pfarre St. Johann.

Breitenfurt: Sonntag, 2. Oktober, 10.30 Uhr, Sonntagsmesse mit den Orgelpfeifen in St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Samstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, Vortrag: „Teresa von Avila – Ihr Weg“ Zum 500. Geburtstag auf der Ruta Teresiana unterwegs, Audiovisionsshow von Ernesto im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr Hl. Messe, Kinderkirche in der Krypta, anschließend Vorstellung der Bilder, der Aktion „Malend meditieren zum Rosenkranzmonat“.

Brunn am Gebirge: Montag, 3. Oktober, Babyklub von 9 bis 11 Uhr im Pfarrheim. 0680/2484385.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 4. Oktober, 16 Uhr, Tiersegnung am Kirchenplatz.

Brunn am Gebirge: Anmeldung zur Wallfahrt nach Gutenstein am 9. Oktober, in der Pfarrkanzlei 02236/31733.

Gaaden: Mittwoch, 28. September, 15 Uhr Seniorenjause im Haus St. Jakob, Kirchenplatz 1.

Gaaden: Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr, Gottesdienst mit Jung und Alt, anschließend gemeinsames Mittagessen.

Gaaden: Dienstag, 4. Oktober, 16 Uhr, Tiersegnung am Kirchenplatz.

Gießhübl: Freitag, 30. September und Samstag, 1. Oktober jeweils von 8 bis 17 Uhr Pfarrzentrum-Flohmarkt.

Gießhübl: Dienstag, 4. Oktober, 15 Uhr, Seniorenmesse, anschließend Seniorenjause im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Mittwoch, 28. September, Pfarrgemeinderatsitzung nach der Abendmesse.

Gumpoldskirchen: Samstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, Festmesse des Schwertordens vom Hl. Michael,Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, „erfüllte Zeit“ Stunde des stillen Gebets in der Kirche St. Josef mit meditativer Musik und Impulstexten.

Guntramsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 9 Uhr Erntedankfest mit Jakobus Chor, anschließend Beisammensein im Pfarrsaal.

Guntramsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr, Hl. Messe, anschließend Pfarrkaffee in der Pfarre Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Dienstag, 4. Oktober, 19.15 Uhr, offene Glaubensrunde im Pfarrheim. Startfest für den Glaubenskurs in der Pfarre Neuguntramsdorf. Infos:

b.hafner@pfarre-neuguntramsdorf.at

Hennersdorf: Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr Erntedankmesse in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit 65-jährigem Priesterjubiläum von Pfarrer Anton Bauernfeind.

Laxenburg: Sonntag, 2. Oktober, 13 Uhr, Thermenwanderung mit Gebetsandacht, Treffpunkt an der Badnerbahnstation Guntramsdorf. Infos: 03326/76192.

Maria Enzersdorf: Samstag, 1. Oktober, 9.30 Uhr, Pilgermesse mit Anbetung und Rosenkranz in der Franziskaner- und Wallfahrtskirche.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr Erntedank und Klosterfest in der Franziskaner- und Wallfahrtskirche, 12 Uhr Tiersegnung.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr Erntedankmesse und Kindermesse mit Musik von Ingrid & Co, 12 Uhr Agape nach Erntedank im Pfarrsaal .

Maria Enzersdorf: Sonntag, 2. Oktober, ab 11 Uhr Erntedankfest Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein mit Hl. Messe und Frühschoppen.

Münchendorf: Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr, Schutzengelfest, Hl. Messe anschließend Pfarrcafé.

Perchtoldsdorf: Freitag, 30. September, 15 Uhr und 16.30 Uhr, Kinderorgelkonzert von Organist Johannes Wenk „Nussknacker Suite“ Eintritt freie Spende in der Pfarrkirche St. Augustin.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 2. Oktober, Pfarrausflug mit dem Kirchenchor.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr Jugendwortgottesdienst in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr evangelischer Gottesdienst zum Konfirmations-Opening mit Chor „Klangdesign“ in der Christ König Kirche.

Sulz: Donnerstag, 29. September, 19.30 Uhr, Vortrag von Sonja Weilharter „Erlebnisse im Waisenhaus von Accra in Ghana“ im Pfarrstadel, Kirchengasse 2.

Sulz: Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr Hl. Messe mit Kleinkindersegnung.

Vösendorf: Samstag, 1. Oktober, 17 Uhr, Pfarrheuriger in der Pfarre.

Vösendorf: Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr, Baby und Kleinkindermesse.

Wiener Neudorf: Mittwoch, 28. September, 9 Uhr ANIMA (Bildungsinitiative für Frauen) in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Dienstag, 4. Oktober, 16 Uhr Hl. Messe in der Sozialstation am Schlossmühlplatz.