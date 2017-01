Fasching in Gaaden Faschingssitzung der Gaadner Faschingsgilde am Freitag, 27., Samstag, 28. Jänner um 19.11 Uhr und am Sonntag, 29. Jänner, um 17.11 Uhr mit Showprogramm im Gemeindesaal. Silvia Plach

