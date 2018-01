Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Oberösterreichisches Volks-Punk-Duo in Mödling „Attwenger“ Markus Binder und H. P. Falk mit einem minimalistischen Mix aus traditionellem Material , afroamerikanischen Einflüssen und elektronischen Sounds, am Freitag, 26. Jänner in der Redbox. H. Lauer

