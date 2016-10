MITTWOCH, 5. OKTOBER

Mödling:Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Gaaden: Ausflug. Museumsbesuch Niedersulz mit Gaadens Senioren.

Kaltenleutgeben: Ausflug. Seniorenausflug der Marktgemeinde Kaltenleutgeben nach Bratislava.

Kaltenleutgeben: Film. „Die 4. Revolution“ um 19 uhr im Sicherheitszentrum, Hauptstraße 72. (Dokumentarfilm für den weltweiten Umstieg auf erneuerbare Energie).

Maria Enzersdorf: Info: Gratis Erstberatung bei Rechtsangelegenheiten bei Rechtsanwältin Doris Bettina Fürtbauer von 15 bis 17 Uhr im Rathaus, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Lesung. Kinderlesung mit Helga Bansch, „Die Rabenrosa“

und andere Geschichten um 15 Uhr und um 18 Uhr Oswald Gritsch, mit „Österreich liest ÖSTERREICH“ in der Gemeindebibliothek, Theißplatz 4. Mit Buchverlosung. Der Eintritt ist frei! Nähere Infos: Rathaus, 0676/884030

Perchtoldsdorf: Vortrag: „Bewegungseinschränkungen an der Hand, muss man damit leben?“ Referentin Andrea Schweitzer Ehrenreich (Chirurgin)um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

Perchtoldsdorf: Fest.

Unter dem Motto „Echt stürmisch!“ lädt der Lions Club Perchtoldsdorf ab 19 Uhr zum bereits traditionellen Sturm&Most-Fest, mit den „Tanzgeigern“ beim Heurigen Andreas und Traude Zechmeister, Hochstraße 64.

Wiener Neudorf: Konzert. Karten für Neujahrskonzert der NÖ Tonkünstler (13. Jänner 2017) ab heute im Bürgerservice Wiener Neudorf erhältlich!

Wiener Neusdorf: Vortrag. Anmeldung nur noch heute, zur Vortragsreihe: „Islam konkret – Anziehung oder Herausforderung? Am 8., 15., und 29. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum. Kontakt: 0699/10373993.

Wiener Neudorf: Lesung. Zur Bibliothekseröffnung liest Bürgermeister Herbert Janschka ab 19 Uhr aus eigenen Werken im Glassaal, Migazzihaus in der Schloßmühlgasse 1.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Mödling: Aktion. „Dorotheum – kostenlose Schätzung von Schmuckstücken“ von 9 bis 15 Uhr im Raiffeisen Forum in der Hauptstraße 27-29.

Mödlling: Vortrag. „Sicherheitsvortrag der Polizei Mödling“ von Chefinspektor Manfred Sulzer um 15 Uhr im Rotkreuzsaal, Scheffergasse 1a.

Mödling: Dialog. EU-Stammtisch mit Ehrengast Othmar Karas aus Brüssel. Durch den Abend führt Gemeinderätin Rosemarie Forster um 18 Uhr im Mautwirtshaus in der Kaiserin Elisabeth Straße 22.

Mödling: Lesung. Johannes Twaroch - Buchpräsentation, „Anekdotenschatz Kaiser Franz Joseph“ - Kurioses um 19 Uhr in der Sala Terrena Pfarrgasse 9.

Mödling: Liederabend: „Von mir möcht ich singen“ - NÖ Premiere mit Eva Maria Marold und Werner Schneyder um 20 Uhr in der Stadtgalerie Kaiserin Elisabeth-St. 1.

Achau: Info. Schnuppern bei Feldenkrais „Bewusstheit durch Bewegung“ von 19.15 bis 20.30 Uhr mit Franziska Ramel, 0664/73214716.

Biedermannsdorf: Markt. Tauschmarkt im Eltern Kind-Zentrum- heute Übernahmetag von Kinderkleidung und Spielwaren von 8.30 bis 11.30 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr in der Jubiläumshalle, Siegfried Ludwig Platz 1. Info: 0664/88430829.

Breitenfurt: Treffen. Seniorennachmittag ab 15 Uhr im Gasthaus Kümayer.

Guntramsdorf: Film. „Irland – der Norden, Teil 1“ von Hedwig und Adolf Bruckner um 18 Uhr im Klublokal des Filmklubs im Heimatmuseum, Schulgasse 2a.

Guntramsdorf: Vortrag. „Gut zu wissen – Vortrag über die Wechseljahre“ um 18.30 Uhr im Musikheim.

Guntramsdorf: Lesung.

Elfriede Hammerl liest aus ihrem aktuellen Werk „Von Liebe und Einsamkeit“ um 19 Uhr in der öffentliche Bibliothek/Rathaus.

Hennersdorf: Vortrag. „Essgenuss und Lebensfreude“, ein „Gesunde Gemeinde Vortrag“ von Elisabeth Polster. Lisi Polster liest aus ihrem neuen Buch „Sündigen erlaubt“ um 19 Uhr beim Heurigen Schrank, Bachgasse 27, Eintritt frei!

Laxenburg: Ausflug. Tagesfahrt der Pensionisten zu Roseggers Waldheimat und zum Apfelbauern, Abfahrt um 8 Uhr am Franz Josephsplatz.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit Bürgermeister Johann Zeiner um 17.30 Uhr Hohe Wand-Straße, Höhe EKZ Parkplatz (Im Obstgarten), um 19 Uhr dann Erlaufstraße Höhe Theißplatz.

Perchtoldsdorf: Info. Elternberatung ab 14 Uhr mit Kinderarzt Andreas Zoubek und Baby Care Beratungsstunde mit Radl Kumpan, Rot Kreuz Haus Franz Josef Str. 29. Ohne Anmeldung und kostenfrei!

Perchtoldsdorf: Fest. Sturm- und Mostempfang des pädagogisch psychologischen Zentrums (PPZ) um 16 Uhr , Höhenstraße 15.

Wiener Neudorf: Treffen. „Windelrocker“ von 15 bis 17 Uhr im Sozialzentrum Klosterpark, Schloßmühlplatz 3.

FREITAG, 7. OKTOBER

Mödling: Lesung. „Literotik: erotisch erLESEN“. Eine Lesung in Stationen:

1.Station: 19 Uhr: Erotische Geschichten aus 1001 Nacht mit Christina Saginth und Zeynep Buyraç, Regie: Bruno Max, Museum Mödling am Josef Deutsch Platz 2

2. Station: 20.30 Uhr: Der erste Blick von Dir! Performative Lesung mit erotischem Tanz, mit Danielle-Elfaye, Friedrich Enne und Michaela Durdik, Regie: Danielle-Elfaye, Sala Terrena in der Pfarrgasse 9. (Eintritt frei!)

Mödling: Kabarett. „Altes oder nichts“ Kabarettprogramm der „Brennesseln“ um 20 Uhr in der der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Konzert. The rats are back - Bad Boys um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Biedermannsdorf: Markt. Tauschmarkt im Eltern Kind-Zentrum- heute Übernahmetag von Kinderkleidung und Spielwaren von 8.30 bis 11.30 Uhr und Verkauf von 15 bis 21 Uhr in der Jubiläumshalle, Siegfried Ludwig Platz 1. Info: 0664/88430829.

Breitenfurt : Info. „Langer Tag der Pflege“ von 10 bis 19 Uhr im Haus St. Bernadette, Hauptstraße 128, mit

Hausbesichtigungen, Einzelberatung und abwechslungsreichem Programm. Info: 02239/2306.

Brunn am Gebirge: Kabarett. „Schluss mit Genuss?! – Na sicher nicht!“, mit Guggi Hofbauer, die zeigt, wie uns Genuss in den skurrilsten Situationen begegnet, ab 19.30 Uhr, Hotel & Restaurant Hlavacek, Leopold Gattringerstraße 106.

Guntramsdorf: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 15 bis 19 Uhr in der Siedlerhalle.

Hennersdorf: Theater. Premiere„Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 19 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Laxenburg: Lesung. Zum 25-jährigen Jubiläum der Bücherei & Mediathek liest Thomas Raab aus „Der Metzger“ um 19.30 Uhr in der Bücherei, Wiener Straße 2A.

Maria Enzersdorf: Konzert. Kulturjause um 15.30 Uhr mit dem jungen Pianisten Oliver Kraemmer. Er gestaltet im Schloss Hunyadi einen Nachmittag mit klassischer Musik.

Perchtoldsdorf: Treffen. Seniorennachmittag am 15 Uhr mit dem Roten Kreuz „Goldener Herbst“ mit dabei: Firma Kerkoc mit gratis Venenmessungen, Rot Kreuz Haus Perchtoldsdorf, Franz Josef Str. 29; Anmeldungen: 0699/144 211 99, Teilnahme gegen freie Spende!

Vösendorf: Film. „Der Unbestechliche“ Filmvorführung mit den Pensionisten um 17.30 Uhr im Schlosscafé.

Wiener Neudorf: Fest. Kennenlernfest: „Unsere neue Heimat – 300 Tage in Wiener Neudorf um 17 Uhr im Migazzi Haus, Schloßmühlplatz 1. Bürger und Flüchtlinge aus Wiener Neudorf bereiten Spezialitätenbuffet und Musik (Wiener Tschutschenkapelle).

Wiener Neudorf: Zirkus. Circus La Strada von Freitag, 7. bis Sonntag, 16. Oktober auf der Zirkuswiese gegenüber Palmers-Hochhaus. www.circus-la-strada.de

Wienerwald/Sittendorf: Wiedereinstieg in die Förderaktion „Dorferneuerung, Dorfbegehung ab 17 Uhr, treffpunkt Kantine SC.

SAMSTAG, 8. Oktober

Mödling: Markt. 2. Mödlinger Autoherbst von 9 bis 18 Uhr in der gesamten Fußgängerzone, mit Musik, Kinderprogramm und Reaktionssimulator des ÖAMTC.

Mödling: Flohmarkt. Bücherflohmarkt der Pfarre von 8.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim Elisabethstraße 28 und im Evangelischen Gemeindehaus , An der Goldenen Stiege 2.

Mödling: Kabarett. „Altes oder nichts“ Kabarettprogramm der „Brennesseln“ um 20 Uhr in der der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Achau: Aktion. Bürgermeister Frühstück, informative Plauderei mit dem Bürgermeister! Schwerpunktthema: Verkehr, um 9 Uhr beim „Weckerl“, Hauptstraße 23.

Biedermannsdorf: Markt. Tauschmarkt im Eltern Kind-Zentrum, Verkauf von Kinderkleidung und Spielwaren von 8.30 bis 12 Uhr in der Jubiläumshalle, Siegfried Ludwig Platz 1. Info: 0664/88430829.

Biedermannsdorf: Aktion. Herbstpreisfischen ab 12 Uhr am Gemeindeteich in Biedermannsdorf. Infos:

office@fischereiverein-biedermannsdorf.at

Breitenfurt: Treffen. Jahreshauptversammlung des Siedlervereins ab 15 Uhr im Gasthaus Kühmayer.

Breitenfurt. Konzert. Herbstkonzert von Erich Binder (Violine, Klavier) und Sylvie Binder Höflinger (Flöte, Klavier). Werke von Leclair, Mozart, Debussy, Kreisler und andere ab 19 Uhr im Museum Breitenfurt, Kardinal Piffl Platz 1.

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit frischen Most, Sturm und Brunner Weinen bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Brunn am Gebirge: Info. Verkostungs-Erlebnis: Weinraritäten - die seltensten Rebsorten Österreichs „Weine mit Geschichten“ Thema : Wein und Stein, präsentiert von Robert Krickl um 15.30 Uhr in der Friedrich Schiller-Straße 24-26, nur mit Anmeldung: 0677/61855695.

Gaaden: Konzert. „Oh when the Saints“ mit der Young Generation & Alex Skalicky mit Band, Special Guest: Gerhard Winkler um 19.30 Uhr im Gemeindesaal, Hauptstraße 29.

Gießhübl: Konzert. „Gospel & more“ Kirchenchor & Liveband um 19.30 Uhr im Seeste Saal am Perlhof.

Gumpoldskirchen: Konzert. Spätsommerkonzert mit dem Klaviertrio Trikolon um 17.30 Uhr im Deutschorden Schloss, Kirchenplatz 4, Eintritt freie Spende!

Guntramsdorf: Fest. Erntedankfest des Gemeinschaftsgartens, Kammeringstraße ab 11 Uhr mit Lagerfeuer, Grillerei und selbstgezogenem Gemüse Infos: 0664/5494227.

Hennersdorf: Theater. „Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 19 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Kaltenleutgeben: Ausflug. Mit der SPÖ ins Schokomuseum Wien, Abfahrt 14 Uhr beim Rathaus, Anmeldung bei Frau Graf, 02238/7121314.

Maria Enzersdorf: Markt. Schnäppchenmarkt der ÖVP für Kinderartikel von 8 bis 12 Uhr, im Nestroysaal der Volksschule Altort.

Maria Enzersdorf: Konzert.

33. Festkonzert der Blasmusik Maria Enzersdorf. um 16 Uhr im Schloss Hunyadi. Karten: 0664/3166073.

Perchtoldsdorf: Dialog. „Frauen-Frühstück mit Sonja Reiselhuber Schmölzer „Vegan oder nicht vegan“ pro und contra, 9.30 bis 11.30 Uhr im Grünraum, Beatrixgasse 2/1.

Perchtoldsdorf: Aktion. Tag des Sports von 10 bis 17 Uhr im FZZ Plättentsraße mit Frühschoppen, Showacts, Mitmachstationen, Riesenwuzzler, Porsche-Kids, Sicherheitspacourt ÖAMTC.

Perchtoldsdorf: Show. 7. Pink Ribbon Charity Modenschau & Produktpräsentation ab 18 Uhr im Burgsaal.

Perchtoldsdorf: Konzert. Daponte & Pit Latrine spielen um 19 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a/2. Stock.

Vösendorf: Flohmarkt. Flohmarkt der Volkshilfe von 10 bis 14 Uhr in der Anton Benya Straße 2, Vösendorf/Brunn.

Wiener Neudorf: Konzert. Benefizkonzert vom Musikverein Lyra um 19 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum, Eintritt freie Spende!

SONNTAG, 9. Oktober

Mödling: Flohmarkt. Bücherflohmarkt der Pfarre von 8.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim Elisabethstraße 28 und im Evangelischen Gemeindehaus , An der Goldenen Stiege 2.

Breitenfurt: Aktion. „Antike Sammelbörse“ ab 8 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Brunn am Gebirge: Aktion. Tag des Sports von 14 bis 17 Uhr in der Zweifach-Sporthalle, Jubiläumstraße 1 - 5. (13 Vereine, Challenge Disk und Kletterwand) .

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit frischen Most, Sturm und Brunner Weinen bei den Hiatahütten am Sieghartsberg und Kaiserried.

Guntramsdorf: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 9 bis 12 Uhr in der Siedlerhalle.

Hennersdorf: Theater. „Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 18 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Kaltenleutgeben: Wandern. Mit den Naturfreunden durch die Ötschergräben von Wienerbruck durch die Lassingklause. Einkehr beim Ötscher-Hias, Zurück zum Stausee Erlaufklause zum Bahnhof, Maria Zellerbahn nach Wienerbruck. Treffpunkt um 9 Uhr beim Rathaus, Infos: 0676/7553503.

Laxenburg: Konzert. Freiluftmatinée der Musikschule ab 11 Uhr im Grünen Lusthaus im Schlosspark.

Perchtoldsdorf: Fest. Orient trifft Okzident in der Burg! Ein Fest für alle Sinne, ein syrisches Fest, mit Musik und Tanz, einer Ausstellung mit Werken bildender Kunst und orientalischen Köstlichkeiten, (auch Musik von Schubert und Mendessohn mit Sopranistin Jennifer Davison und der Pianistin Deirdre Brenner ) ab 11 Uhr in der Burg Perchtoldsdorf.

Perchtoldsdorf: Konzert. Orgelkonzert zum Gedenken an Adolf Holler mit Otto Sauter, Franz Wagnermeyer (Trompte) und Robert Kovacs (Orgel) Werke: Bach, Telemann, Albinoni, Vivaldi und Schmidt um 19.30 Uhr in der St. Augustin Pfarrkirche. Eintritt freie Spende!

Wiener Neudorf: Treffen. Briefmarkentauschtag von 9 bis 11.30 Uhr im Volksheim.

MONTAG, 10. Oktober

Mödling: Aktion. 15. Mödlinger Schmankerltour von 10. bis 12. Oktober von 17 bis 22 Uhr, Teilnehmer: Babenbergerhof, casita, dasZwutschgerl, GIO`s, Mautwirtshaus, Phil`s time, Posthof Cafe, Schlosserei, Schrannenbeisl, vinZent.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit dem Bürgermeister um 17.30 Uhr in der Dobrastraße Höhe Steinfeldstraße, 19 Uhr Thurnbergstraße Höhe Ottensteinstraße.

DIENSTAG, 11. Oktober

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, 0699/11057502, Rosemarie Peer.

Mödling: Vortrag. „Hilfe und Heilung auf geistigem Weg“ Referentin Friedericke Peschat um 11.30 Uhr DrumArt Kulturraum in der Klostergasse 15.

Mödling: Vortrag. Angehörigentreff „Hand in Hand“ von 18 bis 20 Uhr, Thema: „Eine andere Sicht auf das Krankheitsbild Demenz“ im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70, Infos: 02236/24334/732201 oder 732611, Elisabeth Kroupa.

Mödling: Lesung. Renée Schröder liest aus seinem neuen Buch „Die Erfindung des Menschen um 19 Uhrin Stadtgalerie Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Premiere. „Lovers & Fools“, Liebes-Songs, -Szenen und -Sonette von William Shakespeare um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, Infos: 02236/42999.

Münchendorf: Info. „Wann steht mir Pflegegeld zu? „ ein Vortrag der SPÖ Pensionisten um 15 Uhr im SPÖ Klub.

Perchtoldsdorf: Lesung. Eva Rossman liest aus ihrem Mira-Valensky.Krimi „Fadenkreuz“ um 19.30 Uhr im Kulturzentru Beatrixgasse 5a. Im Anschluss Modenschau des Weltladens, und Buffet. Eintritt freie Spende!

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr)

Mödling: Wanderausstellung Gendarmerie-Zentralschule bis 11. Oktober: Heuriger Pferschy-Seper, Schiller-Straße 6. Infos: 02236/400 128.

Mödling: Ausstellung von Greg Creek/Australien mit „6th Party Machine: Dog Whistlers“ und Herbstblätter I von Andrea Schnell, Desislava Unger in der kunstraumarcade, Hauptstraße 79. (Dauer: bis 15. Oktober, Öffnungszeiten: jeweils Fr 15 bis 18 Uhr & Sa 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Ausstellung von Susanne Praunegger, Autorin, Zeichnerin „Thema „Ich – die rosa Kugelfrau“ in der „Komm & Schau“-Galerie in der Fleischgasse 13.

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch Platz 2. (Vernissage: Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr/Dauer: bis 31. Jänner 2017), zusätzlich: Sonderschau jüdischer Objekte des Alltags und zu Festtagen.

Gumpoldskirchen: Ikebana-Ausstellung „Thema. „Urlaubsträume“: die Ikebanafreunde Gumpoldskirchen unter der Leitung von Jana Böhm (Lehrerin der Ikebana Sogetsu Schule), laden ins Bergerhaus, Schrannenplatz 5. (Vernissage: Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr / Dauer: : 8. und 9. Oktober von 10 bis 18 Uhr.)

Laxenburg: „Kaiser Franz Joseph _ Ereignisse, Lebensbilder, Laxenburg“ im Kulturtreffpunkt beim Haupteingang des Schlossparks. Dauer: bis 9. Oktober jedes Wochenende von 12 bis 18 Uhr).

Laxenburg: Ausstellung „VW Käfer Produktion 1967 - 2003 im Museum Herzog Albrecht Straße 9, (Vernissage: Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr/ Dauer: bis 23. Oktober jedes Wochenende von 14 bis 18 Uhr)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Dauer: bis 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at)

Wiener Neudorf: Ausstellung des Fotokreises Süd Thema Impressionen“ in der Galerie im „Alten Rathaus“ (Vernissage: Donnerstag, 6. Oktober 19 Uhr, Dauer: bis 10. Oktober: Freitag + Samstag: 18 bis 20 Uhr, Sonntag + Montag: 10 bis 12 Uhr.)

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Samstag, 8. Oktober, 8.30 bis 17 Uhr Bücherflohmarkt im Pfarrheim.

St. Othmar: Sonntag, 9. Oktober, 8.30 bis 12 Uhr Bücherflohmarkt im Pfarrheim, 10 Uhr Kindermesse.

Herz Jesu-Kirche: Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr, Fest der Treue.

Spitalkirche: Samstagsmesse: 18.30 Uhr, Sonntagsmesse: 7.30 Uhr

St. Michael: Mittwoch, 5. Oktober, 19.30, gemeinsames Gebet – Eine-Welt-Gebet.

Evangelische Kirche:

Lichthaus: Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr, Gesprächsrunde um die Bibel.

Scheffergasse: Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr, Gottesdienst + Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr, Gottesdienst

BEZIRK MÖDLING

Biedermannsdorf: Mittwoch, 5. Oktober, 19.10 Uhr Leuchtturmstammtisch in der Bauernschenke Taschler.

Breitenfurt: Samstag, 8. Oktober, 10 Uhr, „Faires Frühstück in der Pfarre St. Bonifaz.

Breitenfurt: Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr, Hl. Messe mit Kinderwortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr Wallfahrtsmesse in Gutenstein. Abfahrt um 9 Uhr mit dem Bus.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 11. Oktober, 19.07 Uhr Hauskirche in der Krypta

Brunn am Gebirge: Sonntag, 9. Oktober, Wallfahrt nach Gutenstein.

Gumpoldskirchen: Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr, „kick off“ der Firmvorbereitung im Pfarrhof.

Gumpoldskirchen: Samstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr, Messe mit neuen religiösen Liedern.

Guntramsdorf: Freitag, 7. Oktober, 15 bis 19 Uhr und Samstag, 8. Oktober, 9 bis 12 Uhr Pfarrflohmarkt für Neuguntramsdorf in der Siedlerhalle.

Guntramsdorf: Dienstag, 11. Oktober, 16 Uhr Tiersegnung im Schulhof der Volksschule Dr. Karl Renner Straße.

Guntramsdorf: Dienstag, 11. bis Donnerstag 13. Oktober zwischen 15 Uhr und 18 Uhr Flohmarktspenden bitte direkt im Pfarrsaal der Pfarre St. Jakobus abgeben.

Hinterbrühl: Dienstag, 11. Oktober, 9 Uhr, Johann Günther, Frühstück mit der Frauenrunde im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Freitag, 7. Oktober, Herz-Jesu-Freitag, untertags Möglichkeit zum Gebet vor dem Allerheiligsten.

Laab im Walde: Freitag, 7. Oktober, 18.30 Uhr Herz Jesu Messe in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr, Kirchweihfest mit Hl. Messe + Chor, anschließend Pferdesegnung.

Laxenburg: Donnerstag, 6. Oktober, 18.30 Uhr, Dekanats-Familien-Rosenkranz und Mutter Gottes-Andacht mit Richard Posch in der Pfarrkirche, anschließend Agape im Pfarrsaal.

Laxenburg: Sonntag, 9. Oktober, 10 Uhr, Erntedankfest und Familienmesse, anschließend Mittagessen im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr, Vortrag, Stefan Kitzmüller „Franziskaner... Weißbier oder weltweiter Orden?“ in der Pfarrkirche Südstadt.

Maria Enzersdorf: Donnerstag, 6. Oktober, 15 Uhr, Seniorenmesse in der Franziskanerkirche, anschließend Treffen im Klostertreff.

Maria Enzersdorf: Donnerstag, 6. Oktober, 16 bis 17 Uhr, Start von „Komm tanz mit“ im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Samstag, 8. Oktober, 8 Uhr, Gebet in der Marienhöhle.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr, Franziskanersonntag mit Hochamt Chor und Orchester.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr Festmesse für 60. Geburtstag von Bischof Laszlo Nemet mit Jugendchor Xochil.

Münchendorf: Sonntag, 9. Oktober, Firmstartfest ab 17 Uhr in der Pfarre.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Augustin.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr, „Salzburger Messe“ von Hans Haselböck gesungen vom Marienchor unter Leitung von Jordi Casals, in der Spitalskirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, Gedenkkonzert für Adolf Holler in der Pfarrkirche St. Augustin.

Sittendorf: Mittwoch, 5. und Donnerstag, 6. Oktober, Caritas Le+O-Erntedanksammlung: Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz im Pfarrhof, Heiligenkreuzerstraße 22 vor der Aula von 10 bi 12 und 15 bis 17 Uhr.

Sulz: Mittwoch, 5. und Donnerstag, 6. Oktober, Caritas Le+O-Erntedanksammlung: Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Salz im Pfarrhof, Kirchengasse 2, im Pfarrstadl und im Kaufhaus Sereda.

Sulz: Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr Hl. Messe in der Gruberau.

Vösendorf: Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober: Firmwochenende.

Vösendorf: Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr Frauenrunde in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Freitag, 7. Oktober, 17 Uhr, Fest der Begegnung Flüchtlinge und Bürger im Migazzi Haus, 18 Uhr Marienandacht, 18.30 Uhr Herz Jesu Messe in der Kirche.

Wiener Neudorf: Samstag, 8. Oktober, 14 Uhr, ANIMA Herbstseminar „Islam“ in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Sonntag, 9. Oktober, 9.15 Uhr, Erntedankfest mit Segnung der Erntekrone bei der Mariensäule, Prozession zur Pfarrkirche, 9.30 Uhr Hl. Messe.

Wiener Neudorf: Dienstag, 11. Oktober, 14.30 Uhr, Gedächtnistraining im Pfarrzentrum.