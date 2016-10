MITTWOCH, 19. OKTOBER

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany Gasse 6.

Mödling: Vortrag. „Körper und Atem im Einklang, Atem-Seminar mit Dany Sigel um 18 Uhr bei der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Verein Mödling und Umgebung, Landesklinikum, Sr. Restituta-Gasse 12. Infos: 0699/11350580.

Mödling: Theater. „Papiertheater – zeitgenössische Kunst verführt“ Im Rahmen des Festivals Figuren Theater Treff kommt Ulrich Chmel (Österreich) um 19 Uhr ins MÖP Figurentheater in der Pfarrgasse 2.

Mödling: Kabarett. „art.experience“ mit Kabarettist Reinhard Nowak mit „Juchu 30 Jahre Nowak!“ um 19.30 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27 -29. Infos: 05/9400/0.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit dem Bürgermeister um 17.30 Uhr Parkplatz Pennymarkt, Hauptstraße 39 (Grenzgasse, Kaiserin Elisabeth-Straße, Hauptstraße, Franz Josef Straße, Zipsgasse, Helferstorferstraße, Johannesstraße, Hofgasse), 19 Uhr Kreuzung Waldgasse/Pachergasse (Helferstorferstraße, Liechtensteinstraße, Pachergasse, Perlgasse, Im Auholz, Fürstenstraße, Waldgasse, Josef Leeb-Gasse, Robert Stolz-Gasse, Im Rebengrund)

Maria Enzersdorf: Dialog. Lotte Tobisch im Gespräch mit Heinz Nußbaumer um 19 Uhr im Schloss Hunyadi. Eintritt frei! Infos: 0699/10102344.

Perchtoldsdorf: Vortrag: „Kindernotfälle“ Hustenanfall, Fieberträume, Ohrenschmerzen, Kinderhausapotheke mit Referent Manuel Langer(Kinderarzt) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

Wiener Neudorf: Info. Mutter-Eltern-Beratung von 9 bis 10.30 Uhr in der Friedhofstraße 4.

Wiener Neudorf: Info. „Fragen Sie uns – wir reden Klartext“ eine Veranstaltung von ÖVP, FPÖ und UFO mit Janschka, Kleissner und Stania um 19 Uhr im Glassaal im Migazzihaus.

DO., 20. OKTOBER

Mödling: Vortrag. „Norwegen – Süd“ Referent Matthias Baar mit den Senioren um 15 Uhr im Rotkreuzsaal, Scheffergasse 1a.

Mödling: Theater. „Papiertheater – zeitgenössische Kunst verführt“ Im Rahmen des Festivals Figuren Theater Treff kommt Ulrich Chmel (Österreich) um 19 Uhr ins MÖP Figurentheater in der Pfarrgasse 2.

Mödling: Vortrag. Diavortrag: „Andalusien“ mit Gerhard Frühwirth um 19 Uhr VHS Mödling, Jakob Thoma-Straße 20.

Mödling: Konzert. Klangbogen Mödling: „Neubau“ Bartolomey Bittmann von „progressive strings vienna“ um 19.30 Uhr im Theresiensaal, Maria Theresiengasse 18, Karten: 02236/400-103,

Mödling: Theater. „Lovers & Fools“, Liebes-Songs, -Szenen und -Sonette von William Shakespeare um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, Infos: 02236/42999.

Mödling: Kulturabend. „art.experience“ mit Lilian Klebow, Gerald Fleischhacker, Angelika Niedetzky & Klaus Oppitz „Landuntergang“ um 19.30 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27 -29. Infos: 05/9400/0.

Mödling: Konzert. „Conrad meets Leopoldi“ mit Ronny Hein und Clemens Schaller um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße .1, karten@diestadtgalerie.at, 0660/8234010.

Biedermannsdorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung ab 19 Uhr am Gemeindeamt.

Breitenfurt: Bewegung. „Wohlbefinden trotz Belastung“ (Einfache Übungen um sich in belastenden Zeiten nicht selbst zu vernachlässigen, Achtsamkeit, Entspannung, Imaginationen, Fantasiereisen, Körperübungen) von 18.30 bis 20 Uhr, Haus Bernadette, Hauptstraße 128. Kontakt: 0664/2051184.

Gumpoldskirchen: Konzert. Peter Meissner & Heinrich Walcher, Evergreens und neue Lieder zum Thema „Passwörter“ (heiterer Abend) ab 19.30 Uhr im Weingut Thomas Grill, Wienerstraße 81, 02252/62164.

Hinterbrühl: Aktion. „Lange Nacht der Gemeinde“ ab 19 Uhr: Vortrag: „ Die Landschaftsgestaltung von Fürst Johann I. von Liechtenstein in Hinterbrühl“ Referent Christian Hlavac, 20 Uhr Infos: Schule, Verein, Institutionen und Rundgang durch das Gemeindeamt. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Maria Enzersdorf: Konzert. Schlosskonzert mit „Radio Brass Vienna“: Johann Plan (Trompete), Christian Hollensteiner (Trompete), Peter Keserü (Horn), Sascha Hois (Posaune), Rainer Huss (Tuba) um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi. Infos: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Konzert. „Die vier Jahreszeiten“ von Vivaldi, gespielt von den Streicherklassen der Musikschule um 18.30 Uhr in der Marienkirche am Marienplatz, Eintritt frei!

Perchtoldsdorf: Konzert. „Liza with a Z“ Tribute to Liza Minnelli von Barbara Wallner begleitet von Béla Koreny um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. Infocenter 01/86683/400.

FREITAG, 21. OKTOBER

Mödling: Konzert. „Lieder im Freien“ gesungen vom Kontroverse Mödlinger Gesang-Verein um 19:30 Uhr im Theresiensaal, Theresiengasse 18, Infos: 0676/4455051.

Mödling: Dialog. „art.experience“ mit Armin Thurner & Dr. Andreas Koller – Ach Österreich! Europäische Lektionen aus der Alpenrepublik, um 19.30 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27 -29. Infos: 05/9400/0.

Mödling: Theater. „Lovers & Fools“, Liebes-Songs, -Szenen und -Sonette von William Shakespeare um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, Infos: 02236/42999.

Mödling: Konzert. Goldfisch #31: Avec live um 20 Uhr, Bühne Mayer, Kaiserin. Elisabeth-Straße 22. Karten: 02236/24481.

Mödling: Kabarett. Nadja Maleh - „Best of Kabarett“ um 20 Uhr in der Redbox, Eisentorgasse 5. Infos: redbox-moedling.at.

Breitenfurt: Konzert. Tango Abend mit Oscar Mendoza (Bass) und Juan Carlos Paniagua (Klavier, Akkordeon), ab 19 Uhr mit der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, Rudolf Steiner Gasse, Karten direkt vor Ort, Eintritt „freie Spende“.

Brunn am Gebirge: Fest. Festveranstaltung der Gemeinde anlässlich des Nationalfeiertages um 19 Uhr im Bruno Festsaal.

Gaaden: Konzert. Jubiläumskonzert mit Thomas Partel & Band „konzertweit“ um 19.30 Uhr im Gemeindesaal, Eintritt freie Spende!

Gießhübl: Vortrag. „Glück & Gesundheit“ Referent Männercoach Robert Pap um 19 Uhr im Pfarrzentrum.

Guntramsdorf: Konzert. Richard Österreicher Quartett „A Tribute to Toots Thielemans“ um 20 Uhr im Barockpavillon. Karten im Bürgerservice erhältlich.

Hennersdorf: Theater. „Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 19 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 18 Uhr im Pfarrsaal.

Laxenburg: Konzert. Schlosskonzert („Orchester-Koncz–ert“) mit Christoph und Stefan Koncz um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Perchtoldsdorf: Aktion. Senioren Bewegungsnachmittag „Wer rastet der rostet“ ab 15 Uhr im Rot Kreuz Haus mit Erich“, Anmeldungen: 0699/144 211 99, Teilnahme gegen freie Spende!

Perchtoldsdorf: Fest. 5 Jahres-Fest des Buchladens Perchtoldsdorf ab 17 Uhr in der Wiener Gasse 1. Gerhard Loibersberger liest aus Krimi „Killer-Tschick“ (18.30 Uhr), Eintritt frei!

Wienerwald/Sittendorf. „Erstes Dorfgespräch“ (Dorferneuerung) um 17 Uhr in der SC– Kantine. Interessierte sind willkommen!

Wienerwald/Grub: Theater. Premiere von „Die Wienerwaldklinik“ eine. Ray Cooneys Komödie gespielt von der Theatergruppe Lampenfiba um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum der Feuerwehr Grub.

SAMSTAG, 22. OKTOBER

Mödling: Treffen. Jahreshauptversammlung des Vereins der Naturfreunde von Mödling vom Jahre 1877. um 15 Uhr im am Anningerhaus.

Mödling: Konzert. Kinderklangbogen Mödling mit Heinz Janisch, „Zehn kleine Elefanten“ - Kinderlieder um 16 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1, Karten: 02236/400103.

Mödling: Theater. „Lovers & Fools“, Liebes-Songs, -Szenen und -Sonette von William Shakespeare um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, Infos: 02236/42999.

Mödling: Kabarett. Gunkl & Walter - „Herz & Hirn“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, Karten: 02236/24481.

Mödling: Lesung. Thomas Sautner liest aus seinem neuen Roman „Die Älteste“ um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Anschließend Buffet, Eintritt freie Spende!

Biedermannsdorf: Konzert. ArtEnsemble - Herbstkonzert (100 Jahre Popmusik) um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche.Eintritt freie Spende!

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Ponyexpress, mit kleinen Shetland-Ponys im Biosphärenpark Wienerwald wandern, Hof Karakul, Laaber Straße 10. Infos: office@karakul.at

Breitenfurt: Aktion. Blutspendeaktion vom Roten Kreuz von 10 bis 16 Uhr in der Volksschule.

Breitenfurt: Theater. Die Breitenfurter Marionettenbühne spielt „Faust um 17 Uhr am Kardinal Piffl-Platz.

Brunn am Gebirge: Aktion. „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit Most, Sturm und Wein am Sieghartsberg und Kaiserried.

Brunn am Gebirge: Info. Verkostungs-Erlebnis: Weinraritäten - Die seltensten Rebsorten Österreichs „Weine mit Geschichten“ Thema : 100 Jahre Scheurebe/Sämling 88, präsentiert von Robert Krickl um 17 Uhr in der Friedrich Schiller-Straße 24-26, nur mit Anmeldung: 0677/61855695.

Gießhübl: Aktion. Gießhübler Gesundheitstage und Sicherheitstag von 10 bis 16 Uhr im Veranstaltungssaal Perlhof, Perlhofgasse 2B.

Gumpoldskirchen: Konzert. „So ist das Leben“ Jazzabend mit Lily Hagenauer, Kerstin Bauer und Anna Jujjavarapu um 19.30 Uhr in der Spaetzerei in der Wienerstraße 1.

Gumpoldskirchen. Theater. „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett gespielt von Monika Cargnelli und Helmut Schada (Theatergruppe Gumpoldskirchen) um 20 Uhr im Weingut Kuczera, Wienerstraße 51. Karten im Tourismusbüro: 02252/63536.

Hennersdorf: Theater. „Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 19 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Hinterbrühl: Aktion. Bürgermeister–Frühstück ab 9.30 Uhr im Weissenbachhaus.

Kaltenleutgeben: Aktion. Kaffeestand der ÖVP ab 7.30 uhr vor dem Rathaus.

Kaltenleutgeben: Aktion. Kürbiskopfschnitzen der ÖVP Kaltenleutgeben von 14 bis 15 Uhr im Rudolf Eder Haus, Hauptstraße 35.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im Pfarrsaal.

Laxenburg: Konzert. Schlosskonzert („Orchester-Koncz–ert“) mit Christoph und Stefan Koncz um 16.30 Uhr im Schlosstheater.

Maria Enzersdorf: Aktion. Bewegungstag in Maria Enzersdorf mit der Sportunion Südstadt und dem Turnverein von 10 bis 16 Uhr im Bundessportzentrum Südstadt, Liese Prokop Platz (Foyer der Sporthalle, Sporthalle, Halle 1, Halle 2, Halle 3 und Vortragsraum).

Perchtoldsdorf: Reisen. Betreutes Reisen „Von Berndorf nach Bad Tatzmannsdorf“Treffpunkt 8.30 Uhr. Anmeldungen: 0699/14421199

Perchtoldsdorf: Konzert. Benefizkonzert des Arnold Schoenberg Chors, Johannes Wenk Orgel „ Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebet!“ um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus, Eintritt freie Spende!

Wiener Neudorf: Film. 1. Wiener Neudorfer Filmtage in der Volksschule, Europaplatz 6. Programm: 16 Uhr Empfang + Buchpräsentation, 17:30 Uhr Musikflash + Buffet & Kaffee, 18 Uhr „Tomorrow“ & Kinderfilm.

Wiener Neudorf: Theater. „Frau sucht Bauer“, Komödie gespielt vom Gabi Stur-Ensemble um 19 Uhr im Migazzi-Haus, Schloßmühlplatz 1, mail: gabisturensemble@gmx.at

Wiener Neudorf: Kabarett. „Best of Solo“ mit Gerold Rudle um 19 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.Organisiert vom KIWANIS CLUB Mödling-Wienerwald. Karten im Bürgerservice oder bei der Trafik Köhler.

Wienerwald/Grub:Theater. „Die Wienerwaldklinik“ eine. Ray Cooneys Komödie gespielt von der Theatergruppe Lampenfiba um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum der Feuerwehr Grub.

SONNTAG, 23. OKTOBER

Mödling: Theater. Kinder-Koch-Buch-Theater „Das Huhn und die Zitrone“ - szenische Lesung & Essen um 11 Uhr (mit Ruth und Kathi Lößl und Monika Huemer) in der Neusiedler Straße 12/1. Info: www.buch-theater.at

Mödling: Lesung. KUPO-Lesung mit Musik „ Heiter bis bewölkt“ mit Herbert Scholz, Musik von Elfi und Christi um 16 Uhr Café Grande, Stefaniegasse 1, Eintritt freie Spende!

Breitenfurt:Flohmarkt. Angela Maschek organisiert einen Flohmarkt von 7 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle.Aufbau der Tische am Vortag, 17 bis 20 Uhr, Tischvergabe: 0650/5005873.

Brunn am Gebirge: Aktion. „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit Most, Sturm und Wein am Sieghartsberg und Kaiserried.

Brunn am Gebirge: Konzert. „Stradivahid und der Zauber der Geige“ ein Nachmittag ab 16 Uhr mit Vahid Khadem-Missagh für die ganze Familie im BRUNO-Festsaal, Franz Weiss-Platz 7,

Gumpoldskirchen. Theater. „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett gespielt von Monika Cargnelli und Helmut Schada (Theatergruppe Gumpoldskirchen) um 20 Uhr im Weingut Kuczera, Wienerstraße 51. Karten im Tourismusbüro: 02252/63536

Hennersdorf: Theater. Letzte Vorstellung! „Mit besten Empfehlungen“ Lustspiel in drei Akten von Hans Schubert, Bearbeitung Franz Josef Barta um 19 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 0676/5503415.

Kaltenleutgeben: Theater. Puppenspiel „Häuptling Abendwind“ von Nestroy gespielt von der Gruppe Wendt um 16 Uhr im Alten Forsthaus, Karlsgasse 14.

Laxenburg: Fest. Pfarrheuriger ab 16 Uhr im Pfarrsaal.

Perchtoldsdorf: Konzert. „Huatzeit“ Konzert der Blasmusik um 18 Uhr im neuen Burgsaal.

Wiener Neudorf: Messe. Modemesse der SPÖ Frauen von 9 bis 20 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

Wiener Neudorf: Feier. Eröffnung der Parkanlage Anningerpark um 9.30 Uhr.

Wiener Neudorf: Film. 1. Wiener Neudorfer Filmtage in der Volksschule, Europaplatz 6. Programm: 14 Uhr „Überraschungsfilm“, 16 Uhr „Das Fest des Huhnes“, 18 Uhr „Madame Mallory“.

Wiener Neudorf: Theater. „Frau sucht Bauer“, Komödie gespielt vom Gabi Stur-Ensemble um 17 Uhr im Migazzi Haus, Schloßmühlplatz 1, mail: gabisturensemble@gmx.at

MONTAG, 24. OKTOBER

Münchendorf: Aktion. Blutspendeaktion ab 16 Uhr bis 20.30 Uhr im Feuerwehrhaus, Trumauerstraße 1.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „art.experience“ Vortrag mit „Austrofred“ um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg.

DIENSTAG, 25. OKTOBER

Mödling: Infos. „Vergesslich oder vielleicht doch dement? Normale Altersvergesslichkeit vs. echter Erkrankung“ mit Referentin Monika Frank (Demenzexpertin) um 18 Uhr, Verein Hospiz Mödling, Josefsgasse 27. Eintritt frei!

Mödling: Film. Kinoklub Capitolino: „Königin der Wüste“ (USA 2015/Regie: Werner Herzog) um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, Infos: www.capitolino.at.

Gießhübl: Treffen. Jause der Pensionisten um 15 Uhr im Volksheim.

Hinterbrühl: Vortrag. „Die deutsche Oper in Dresden unter Carl Maria von Weber“ Referent Friedrich Jary um 9 Uhr im Pfarrheim.

Maria Enzersdorf: Lesung. Gerald Szyszkowitz liest aus seinem Roman um 14.30 Uhr im Schloss Hunyadi für den Seniorenbund.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit dem Bürgermeister um 17.30 Uhr Karl Peyfuß-Platz, Kreuzung Gießhüblerstraße (Franz Keim Gasse, Karl Huber Gasse, Karl Heinrich Waggerl-Weg, An der Lucken, Dr. Mehes Gasse, Am Rauchkogel, Stojanstraße, Zwetschkenallee, Ferdinand Gießer Gasse, Johannesstraße) 19 Uhr Kreuzung Johannesstraße/Zwetschkenallee (Sepp Hubatsch Gasse, Hühnerkogel, Zacharias Werner Gasse, Siedlungsstraße, Südtirolerstraße, Vaduzer Weg, Urlaubskreuzstraße, Fürstenweg, Am Hausberg).

Perchtoldsdorf: Vortrag. Sturzprävention 50+ mit der NÖGKK ab 14 Uhr im Kulturzentrum, Anmeldung: 01/86683120.

Perchtoldsdorf: Show. „art.experience“ Vortrag mit „Science Busters“ um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. Karten im Infocenter erhältlich. „Bierstern, ich dich grüße – über Vollmondbier, Komasaufen bei Kometen und wie man Photonen betrunken macht“ (Freistetter, Jungwirth und Puntigam).

MITTWOCH, 26. OKTOBER

Mödling: Markt. 28. Mödlinger Altstadtmarkt von 9 bis 18 Uhr; 10 Uhr: Kürbisschnitzen (nur bei Schönwetter) am Schrannenplatz.

Achau: wandern. Wandertag, Start: 10 Uhr vor der Volksschule. Zwei Routen (8 km und 12 km), eine Labestelle bei der Weidaubrücke. Abschluss bei der Feuerwehr, am Sulzweg.. Ab 11 Uhr auch Sicherheitstag bei der Feuerwehr.

Breitenfurt: wandern. Wandertag, ganztägig mit dem Sportklub Breitenfurt, Treffpunkt um 8 Uhr am Parkplatz des SKB.

Breitenfurt: Treffen. Jungbürgerfeier der Marktgemeinde Breitenfurt von 18 bis 22 Uhr im Gasthaus Kühmayer.

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit Most, Sturm und Wein am Sieghartsberg und Kaiserried.

Guntramsdorf: Fest. Feier zum Nationalfeiertag ab 10.30 Uhr im Musikheim., ab 11.15 Uhr, Ehrung verdienter Personen, feierlicher Höhepunkt: Namensgebung „Josef Staudinger-Seniorenwohnheim“ musikalisch begleitet vom Blasorchester Guntramsdorf. Anschließend „Tag der offenen Tür“ des Roten Kreuzes.

Hennersdorf: Fest. Eröffnung des Hennersdorfer Kulturpfads mit Gemeinde und Kulturverein um 9.30 Uhr am Kirchenplatz bei der Kirche.

Hennersdorf: wandern . Grenzwegwanderung der Gemeinde, Rundwanderung vom Kirchenplatz ab 10 Uhr, auch Güterterminal m Vorführungen, Videos, Schau, anschließend Labung im Gasthaus Toyfl. Infos: 0676/9445095.

Münchendorf: Aktion. 1. Münchendorfer Family Run, Treffpunkt um 10 Uhr am Sportplatz. Infos unter 0664/2080408. Anmeldung ist auch bis eine Stunde vor Start der jeweiligen Läufe möglich!

Perchtoldsdorf: Aktion. „DorfDialog“ von 10 bis 13 Uhr im neuen Burgsaal. Themenschwerpunkte: Kinderbetreuungszentrum Schwedenstift– Leonhardiberg, Betreutes Wohnen am Bahnhofsgelände Feldgasse und die Marktplatzgestaltung.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „art.experience“: „Gott & Söhne“ mit Thomas Stipsits und Manuel Rubey um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg.

Vösendorf: Aktion. Fitlauf/Fitmarsch der Gemeinde ab 10 Uhr Treffpunkt Sportplatz. Jeder ist willkommen!

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr)

Mödling: Ausstellung von Susanne Praunegger, Autorin, Zeichnerin „Thema „Ich – die rosa Kugelfrau“ in der „Komm & Schau“-Galerie in der Fleischgasse 13.

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017), zusätzlich: Sonderschau jüdischer Objekte des Alltags und zu Festtagen.

Mödling: Ausstellung von Sigrid Ofner „Einsicht“ in der Galerie Kunststation, Untere Bachgasse 5. (Vernissage: Freitag, 21. Oktober 2016 um 19 Uhr, 22. bis 30. Oktober: Öffnungszeiten: 22., 26., 29. Oktober: 16 bis 19 Uhr, 23. und 30. Oktober: 9 bis 12 Uhr.

Mödling: Ausstellung „The Animals“ & „Herbstblätter II“ in der Kunstraumacade, Hauptstraße 79. (Vernissage: Samstag, 22. Oktober um 18 Uhr/ Dauer bis 12. November, Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr; www.kunstraumarcade.at.

Mödling: Ausstellung Malreise 2016 (Urra, Reinhard, Britta, Gertraud, Salvi, Gerhard, Carola, Ulla und Betsie), 17 Uhr in der Mölkergasse 6.

Brunn: Ausstellung 50 Kreativ plus am 22. und 23. Oktober im Heimathaus. (Finissage: 26. Oktober: 16 bis 17 Uhr).

Gumpoldskirchen: Ausstellung Mödlinger Künstlerbund „Stürmische Zeiten“ im Bergerhaus. (Vernissage: Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: 15 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10.30 bis 12.30 und 15 bis 19 Uhr.

Gumpoldskirchen: Sonderausstellung Holzarbeiten von Alfred Nell im Bergerhaus (Vernissage: Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr/ Dauer: bis Sonntag, 6. November, Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10.30 bis 12.30 und 16 bis 19 Uhr. Eintritt frei!)

Kaltenleutgeben: 25 Jahre Atelier Peter Newrkla, im alten Forsthaus, Karlsgasse 14, Kaltenleutgeben. (22. und 23. Oktober, jeweils 10 bis 20 Uhr) Am 23. Oktober um 16 Uhr spielt die Gruppe Wendt das Puppenspiel „Häuptling Abendwind“ von Nestroy im Alten Forsthaus.

Laxenburg: Ausstellung „VW Käfer Produktion 1967 - 2003 im Museum Herzog Albrecht Straße 9, ( Dauer: bis 23. Oktober jedes Wochenende von 14 bis 18 Uhr)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Dauer: bis 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Sonntag, 23. Oktober, Weltmissionssonntag.

Herz Jesu Kirche: Sonntag, 23. Oktober, Weltmissionssonntag mit Sammlung.

Herz Jesu Kirche: Dienstag, 25. Oktober, 15 Uhr, Arbeitskreis Senioren „Besinnung zu Allerheiligen, 19.30 Uhr Bibellesen ökumenisch in den Pfarrräumen.

Herz Jesu Kirche: Mittwoch, 26. Oktober, 18.30 Uhr, Hl. Messe zum Nationalfeiertag.

Spitalkirche: Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr Stunde der Barmherzigkeit.

St. Michael: Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, 1. Tischelterntreffen für Erstkommunion in der Pfarre.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Konfirmandenvorstellung und Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 23 Oktober, 10.30 Uhr, Gottesdienst

Seewiese: Mittwoch, 26. Oktober, 10.30 Uhr Feldgottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, Lesung von Thomas Sautner aus seinen neuen Roman „Die Älteste“ im Pfarrheim. Anschließend Buffet, Eintritt freie Spende!

Achau: Mittwoch, 26. Oktober, 9 Uhr, Hl. Messe zum Nationalfeiertag in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, Herbstkonzert des „ArtEnsembles“ in der Pfarrkirche. Eintritt freie Spende!

Biedermannsdorf: Sonntag, 23. Oktober, 10.15 Uhr, Ehejubiläumsmesse.

Breitenfurt: Sonntag, 23. Oktober, Weltmissionssonntag um 9 Uhr St. Johann, 10.30 Uhr St. Bonifaz mit Jungschar und Gästen.

Brunn am Gebirge: Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, Kirchenführung mit Archivar Manfred Car. Er erklärt die Baugeschichte der Pfarrkirche, den Ursprung der barocken Altäre und die radiästhetischen Besonderheiten des Ortes. Eintritt frei!

Brunn am Gebirge: Sonntag, 23. Oktober, Weltmissionssonntag, Gerhard Schröckenfuchs gibt kurze Einblicke in die Alltagswelt von Pakistan, nach der Messe Weltmarkt in der Pfarre.

Gaaden: Mittwoch, 19. Oktober, 9.30 bis 11.30 Uhr, ANIMA Thema „Von Ceres bis Trojaner im Haus St. Jakob am Kirchenplatz. Infos (0664/5661046).

Gießhübl: Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, Vortrag. „Glück & Gesundheit“ Referent Männercoach Robert Pap im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Mittwoch, 26. Oktober, 8.30 Uhr, Hl. Messe zum Nationalfeiertag in der Pfarrkirche.

Gumpoldskirchen: Freitag, 21. Oktober, 16 Uhr, Seniorenrunde im Pfarrhof, Rosenkranzgebet um 18.30 Uhr.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 23. Oktober, Sonntag der Weltkirche, Torsammlung für die Mission.

Gumpoldskirchen: Mittwoch, 26. Oktober, Nationalfeiertag, 18 .30 Uhr Heilige Messe.

Guntramsdorf: Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, „Dankbar Leben“ Treffen für alle Interessierten in der Pfarre Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Samstag, 22. Oktober, 17 Uhr, Jubelmesse für Ehepaare gemeinsam für beide Pfarren in der Pfarrkirche St. Jakobus, anschließend Agape.

Guntramsdorf: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Wortgottesdienst zum Weltmissionssonntag.

Guntramsdorf: Mittwoch, 26. Oktober, 9 Uhr, Hl. Messe in der Pfarrkirche St. Jakobus, 10.30 Uhr Segnung & Übergabe eines neuen Rettungsfahrzeuges vor der Rot Kreuz-Station beim Musikheim.

Hennersdorf: Mittwoch, 26. Oktober, 9.30 Uhr, Eröffnung des Hennersdorfer Kulturpfads mit Gemeinde und Kulturverein um 9.30 Uhr am Kirchenplatz bei der Kirche.

Hinterbrühl: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Weltmissionssonntag, Messgestaltung durch Young Generation und Alex Skalicky.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Hl. Messe zum Weltmissionssonntag, anschließend um 10.30 Uhr Pfarrcafé.

Laab im Walde: Mittwoch, 26. Oktober, 9.30 Uhr, Hl. Messe zum Nationalfeiertag.

Laxenburg: Mittwoch, 19. Oktober, 18.30 Uhr, Bibelgespräch mit Pfarrer Vasile Ciobanu im Pfarrsaal.

Laxenburg: Freitag, 21. Oktober bis Sonntag, 23. Oktober Pfarrheuriger im Pfarrsaal.

Laxenburg: Mittwoch, 26. Oktober, Nationalfeiertag, 18 Uhr Heilige Messe.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 23. Oktober, Sonntag der Weltkirche, Musik: Ingrid & Co in der Pfarre Südstadt.

Münchendorf: Mittwoch, 19. Oktober, 15.30 bis 17.30 Uhr, Kinderstunde Weltmissionstag „Wir gehen auf Entdeckungsreise“ in der Pfarre Münchendorf.

Münchendorf: Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr erstes Mal Musi Treff der Kirchenband in der Pfarrkirche nach der Sommerpause.

Münchendorf: Sonntag, 23. Oktober, 10 Uhr, Familiengottesdienst, anschließend verkauf von Fairtrade–Schokolade.

Perchtoldsdorf: Donnerstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr, Streichorchesterkonzert (Antonio Vivaldi/ Vier Jahreszeiten) in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Samstag. 22. Oktober, 19.30 Uhr, Benefizkonzert ASC in der Pfarrkirche St. Augustinus.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 23. Oktober, 9 Uhr + 10.30 Uhr Familienmesse in der Pfarrkirche St. Augustinus mit den Family Singers und um 9.30 in der Marienkirche mit Vivace.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, reformierter evangelischer Gottesdienst, Kanzeltausch mit Wien Süd in der Christ König Kirche.

Sittendorf: Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr Marienfeier.

Sittendorf: Sonntag, 23. Oktober, 9 Uhr, Weltmissions-Sonntag in Dornbach.

Sulz: Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, Kamingespräch im Pfarrhof.

Sulz: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Sonntag der Weltkirche, „Die Kirche im Aufbruch ist eine Kirche mit offenen Türen. “

Vösendorf: Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr, Bibelteilen in der Pfarre.

Vösendorf: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Kirchweihfest/ Patrozinium in der Pfarrkirche.

Vösendorf: Montag, 24. bis Montag, 31. Oktober Abgabe von Flohmarktspenden möglich in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, (katholisches Bildungswerk: „Mission – Sendung – wohin und wozu? Referent Pater Josef Denkmayr im Pfarrzentrum.

Wiener Neudorf: Freitag, 21. Oktober, 16 Uhr, Beginn der Pfarrgemeinderatsklausur, 18 Uhr Marienandacht, 18.30 Uhr Hl. Messe.

Wiener Neudorf: Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Feldmesse im Anningerpark, Eröffnung und Frühschoppen.