Mittwoch, 26. Oktober

Mödling: Markt. 28. Mödlinger Altstadtmarkt von 9 bis 18 Uhr; 10 Uhr: Kürbisschnitzen (nur bei Schönwetter) am Schrannenplatz.

Achau: wandern. Wandertag, Start: 10 Uhr vor der Volksschule. Zwei Routen (8 km und 12 km), eine Labestelle bei der Weidaubrücke. Abschluss bei der Feuerwehr, am Sulzweg.. Ab 11 Uhr auch Sicherheitstag bei der Feuerwehr.

Breitenfurt: wandern. Wandertag, ganztägig mit dem Sportklub Breitenfurt, Treffpunkt um 8 Uhr am Parkplatz des SKB.

Breitenfurt: Treffen. Jungbürgerfeier der Marktgemeinde Breitenfurt von 18 bis 22 Uhr im Gasthaus Kühmayer.

Brunn am Gebirge: Aktion, „Stürmische Zeiten“ ab 14 Uhr mit Most, Sturm und Wein am Sieghartsberg und Kaiserried.

Guntramsdorf: Fest. Feier zum Nationalfeiertag ab 10.30 Uhr im Musikheim., ab 11.15 Uhr, Ehrung verdienter Personen, feierlicher Höhepunkt: Namensgebung „Josef Staudinger-Seniorenwohnheim“ musikalisch begleitet vom Blasorchester Guntramsdorf. Anschließend „Tag der offenen Tür“ des Roten Kreuzes.

Hennersdorf: Fest. Eröffnung des Hennersdorfer Kulturpfads mit Gemeinde und Kulturverein um 9.30 Uhr am Kirchenplatz bei der Kirche.

Hennersdorf: wandern . Grenzwegwanderung der Gemeinde, Rundwanderung vom Kirchenplatz ab 10 Uhr, auch Güterterminal m Vorführungen, Videos, Schau, anschließend Labung im Gasthaus Toyfl. Infos: 0676/9445095.

Münchendorf: Aktion. 1. Münchendorfer Family Run, Treffpunkt um 10 Uhr am Sportplatz. Infos unter 0664/2080408. Anmeldung ist auch bis eine Stunde vor Start der jeweiligen Läufe möglich!

Perchtoldsdorf: Aktion. „DorfDialog“ von 10 bis 13 Uhr im neuen Burgsaal. Themenschwerpunkte: Kinderbetreuungszentrum Schwedenstift– Leonhardiberg, Betreutes Wohnen am Bahnhofsgelände Feldgasse und die Marktplatzgestaltung.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „art.experience“: „Gott & Söhne“ mit Thomas Stipsits und Manuel Rubey um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg.

Vösendorf: Aktion. Fitlauf/Fitmarsch der Gemeinde ab 10 Uhr Treffpunkt Sportplatz. Jeder ist willkommen!

DO., 27. OKTOBER

Mödling: Vortrag. „Namibia: Land der Kontraste“, Referent Erich Moritz um 15 Uhr im Rotkreuz Saal in der Scheffer-Gasse 1a.

Mödling: Theater. Der Kasperl kommt in das Raiffeisen Forum Mödling. Das MÖP Figurentheater spielt „Relativ verhext“ um 16.30 Uhr in der Hauptstraße 27-29. Anmeldung: marketing.officerrb-moedling.at

Mödling: Vortrag. „Griechenland“ ein Reisebericht von Franz Karl Nebuda um 19 Uhr in der VHS Mödling.

Mödling: Kabarett. Michael Hufnagl - Abend mit Mannsbild um 20 Uhr in der Kaiserin Elisabeth-Straße 1,

Karten: karten@diestadtgalerie.at.

Brunn am Gebirge: Konzert. „Haydn ohne Zopf“ mit Robert Krepp und Nicola Bodenstorfer (Sopran) in der Pfarre Brunn. Infos: in der Pfarrkanzlei.

Guntramsdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr in der Raiffeisen Regionalbank, Am Kirchenanger 8.

Guntramsdorf: Film. „Irland – der Norden“ Teil 2 von Hedwig und Adolf Bruckner um 18 Uhr im Heimatmuseum, Schulgasse 2a.

Maria Enzersdorf: Info. Begehungstermin mit dem Bürgermeister um 17.30 Uhr Kreuzung Fischer von Erlach Gasse/ J. Schöffel Gasse, 19 Uhr Kreuzung Mitteräckerstraße/ Barmhartstalstraße.

Maria Enzersdorf: Konzert. „Allround Jazz Classics“ Swingtime um 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, 0676/4750058.

Perchtoldsdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr in der Raiffeisen Regionalbank, Wiener Gasse 9.

Perchtoldsdorf. Kabarett. art.experience Festival: „Die letzten ihrer Art“ vergnüglich nachdenkliche Reportagen über bedrohte Tierarten der Erde. Mit Tatort-Kommissarin Adele Neuhauser und der Band „ Edi Nulz“ um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal. www.perchtoldsdorf.at

FREITAG, 28. OKTOBER

Mödling: Aktion. Blutspendeaktion von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Blutspendebus bei der Bank Austria in der Enzersdorfer Straße 4.

Mödling: Theater. „Die Marzipanprinzessin“ Puppentheater von MÖP Gründerin Katharina Mayer um 16 Uhr Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Konzert. 10 Jahre „5/8erl in Ehr’n“, ein Jubiläumskonzert, um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, Karten: 0660/8234010.

Mödling: Kabarett. Comedy Mixed Show - „Schmähstadl“ mit Jürgen Vogel & Co um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Infos: 02236/24481.

Achau: Info. Tag der offenen Tür in der Volksschule! Der Elternverein sorgt für Kaffee und Kuchen! Die Schulkinder und das Lehrerteam freuen sich auf viele Besucher von 8 bis 10 Uhr, Schulweg 1.

Breitenfurt: Konzert. „Hensell Quartett“ mit Werken von Josef Haydn und Felix Mendelsohn um 19 Uhr, Dorfgemeinschaft Breitenfurt, Rudolf Steiner Gasse 1 Eintritt freie Spende!

Guntramsdorf: Kabarett. „Brennnesseln – Altes oder nichts“ ein Kabarettprogramm um 20 Uhr im Musikheim, Am Tabor 3. Karten im Bürgerservice erhältlich.

Perchtoldsdorf. Konzert. „The Yankees“Kultband mit Erwin Sommerbauer um 19 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

Wiener Neudorf: Konzert. Austropop um 20 Uhr im Volksheim. 0664/4928812.

SAMSTAG, 29. OKTOBER

Mödling: Konzert. Agathes Musikkoffer - Kinderkonzert „Die Zauberberge“ um 15 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, Karten: karten@diestadtgalerie.at, 0660/8234010.

Mödling: Theater. „Die Marzipanprinzessin“ Puppentheater von MÖP Gründerin Katharina Mayer um 16 Uhr Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Mödling: Aktion. 4. Mödlinger Krimi- & Literaturnacht 18.30 Uhr: Claudia Rossbacher, Gerhard Loibelsberger im Raiffeisen Forum; 20 Uhr: Sabine Naber, ans Peter Vertacnik im Museum; 21.15 Uhr: Beate Maxian, Roman Klementovic in der Sala Terrena; Eintritt frei!

Mödling: Konzert. Die Band Cornerstone spielt um 20 Uhr im Templerhof, Templergasse 2, www.cornerstone.co.at, 0680/3025732.

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Ponyexpress, mit kleinen Shetland-Ponys im Biosphärenpark Wienerwald wandern, Hof Karakul, Laaber Straße 10. Infos: office@karakul.at

Gaaden: Fest. Halloweenfest und Oktoberfest wurden abgesagt!

Gumpoldskirchen. Theater. „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett gespielt von Monika Cargnelli und Helmut Schada (Theatergruppe Gumpoldskirchen) um 20 Uhr im Weingut Kuczera, Wienerstraße 51. Karten im Tourismusbüro: 02252/63536.

Guntramsdorf: Konzert. Gospelkonzert des Ensembles Unisono um 18 Uhr im Pfarrsaal, St. Jakobus.

Hennersdorf: Fest. Kinder-Kürbisfest der Kinderfreunde im 9er Haus.

Maria Enzersdorf: Aktion. Kürbisschnitzen mit der ÖVP ab 10 Uhr im EKZ Südstadt.

Perchtoldsdorf. Konzert. Benefizkonzert der „Babenberger Bigband“ für ein neues Rettungsfahrzeug für das Rote Kreuz, um 18 Uhr im Kulturzentrum Beatrixgasse 5a.

Wiener Neudorf: Theater. „Der Bockerer“ mit der Schaubühne Wien um 19.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

SONNTAG, 30. OKTOBER

Mödling: Theater. „Die Marzipanprinzessin“ Puppentheater von MÖP Gründerin Katharina Mayer um 16 Uhr Uhr im MÖP Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Gumpoldskirchen. Theater. „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett gespielt von Monika Cargnelli und Helmut Schada (Theatergruppe Gumpoldskirchen) um 20 Uhr im Weingut Kuczera, Wienerstraße 51. Karten im Tourismusbüro: 02252/63536.

MONTAG, 31. OKTOBER

Mödling: Aktion. Weltspartagsempfang im Raiffeisen Forum Mödling mit Liveauftritt vom „Nova Bossa Club“ von 16 bis 17.30 Uhr in der Hauptstraße 27-29.

Brunn am Gebirge: Tanz. Candlelight Tanzparty zum Motto „Halloween“, 20.30 Uhr im Bruno Festsaal.

Gaaden: Fest. Oktoberfest in der Raiffeisenbank, Hauptstraße 50.

Gießhübl: Fest. Gießhübl Aktiv-Kinderfreunde Halloween-Kinderparty mit Kürbisschnitzen und Kasperltheater um 16 Uhr im Volkshaus, Hauptstraße 86.

Guntramsdorf: Aktion. Zum Weltspartag ist „O´zapft“ in der Raiffeisenbank mit Würstel und Bier bis 18 Uhr.

Guntramsdorf: Fest. Halloween Party ab 17 Uhr im Taborpark.

Hennersdorf: Fest. Halloween Party der JGH im 9er Haus.

Maria Enzersdorf: Fest. Halloweenfeier ab 19.30 Uhr im Schlösschen auf der Weide.

DIENSTAG, 1. NOVEMBER

Mödling: Theater. Der kleine Schnuffiwuz! Ein neuer Freund für Kasperl um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2.

Perchtoldsdorf. Konzert. Benefizkonzert von Robert Wolf (Flöte), Roswitha Dokalik (Violine), Christine Scholly Bachinger (Violoncello) und Pfarrer Josef Grünwidl (Orgel) für die Renovierung der Pfarrkirche St. Augustinus um 19 Uhr in der Spitals kirche, freie Spende!

MITTWOCH, 2. NOVEMBER

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Infos unter 0699/11057502, Rosemarie Peer.

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Konzert. Gitarrenkonzert mit Klaus Wladar um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in der -Scheffergasse 8.

DO., 3. NOVEMBER

Mödling: Vortrag. „Unbekannter Vinschgau“, Referent Rudolf Tovarek um 15 Uhr im Rotkreuz Saal in der Scheffergasse 1a.

Mödling: Konzert. Joey Green und Caroline Kreutzberger präsentieren eine Hommage an die Sänger Natalie Cole und Nat King Cole um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Infos: 02236/24481.

Biedermannsdorf: Treffen. 16. Schachseminar von 19 bis 22 Uhr in der Perlasgasse 12a. Organisiert vom KSV Biedermannsdorf, Vortrag von Martin Stichlberger zum Thema: „Die Eröffnungs-Detektive“.

Breitenfurt: Vortrag. Wohlfühlen trotz Belastung von 18.30 bis 20:Uhr im Haus Bernadette, Hauptstraße 128.

Breitenfurt: Film. „Monsieur Claude und seine Töchter“ um 19 Uhr im Stella Nova Saal der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, der Rudolf Steiner Gasse 1, Ecke Hauptstraße, Eintritt frei.

Brunn am Gebirge: Lesung. Buchpräsentation: „Jagd nach den Drachenmedaillons - auf den Spuren einer Legende“ von Barbara Muschl um 19 Uhr , Heimathaus, Leopold Gattringer-Straße 34.

Hennersdorf: Info. Projektvorstellung Photovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligung um 19.30 Uhr beim Heurigen Schrank

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Chinesische Mauer“ gespielt vom Theater am Weinberg (20-jähriges Jubiläum) um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. www.theater-am-weinberg.at

Perchtoldsdorf: Lesung. „Lachertorten mit Schlag“ es liest Miguel Herz Kestranek um 20 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Treffen. Windelrocker Eltern Kind Treffen um 15 Uhr im Sozialzentrum Klosterpark, Schloßmühlplatz 3.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr)

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017), zusätzlich: Sonderschau jüdischer Objekte des Alltags und zu Festtagen.

Mödling: Ausstellung von Sigrid Ofner „Einsicht“ in der Galerie Kunststation, Untere Bachgasse 5. (Dauer: bis 30. Oktober: Öffnungszeiten: 29. Oktober: 16 bis 19 Uhr, 30. Oktober: 9 bis 12 Uhr.)

Mödling: Ausstellung „The Animals“ & „Herbstblätter II“ in der Kunstraumacade, Hauptstraße 79. ( Dauer bis 12. November, Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr; www.kunstraumarcade.at.

Mödling: Ausstellung Malreise 2016 (Urra, Reinhard, Britta, Gertraud, Salvi, Gerhard, Carola, Ulla und Betsie), 17 Uhr in der Mölkergasse 6.

Mödling: Benefizausstellung Licht für die Welt - von Brigitta Farkas und Anneliese Formann im Theresiensaal in der Maria Theresien-Gasse 18. ( Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr, Sonntag, 30.10., 15 bis 18 Uhr).

Breitenfurt: Ausstellung von Anna Kopeszki im Museum, Kardinal Piffl Platz. (Vernissage: Freitag, 28. Oktober, 18.30 Uhr).

Gumpoldskirchen: Ausstellung Mödlinger Künstlerbund „Stürmische Zeiten“ im Bergerhaus. (Bis 30. Oktober: Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: 15 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10.30 bis 12.30 und 15 bis 19 Uhr.

Gumpoldskirchen: Sonderausstellung Holzarbeiten von Alfred Nell im Bergerhaus (Dauer: bis Sonntag, 6. November, Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10.30 bis 12.30 und 16 bis 19 Uhr. Eintritt frei!)

Laxenburg: Ausstellung „Laxenburg in der Philatelie“ von Herbert Miller im Museum, Herzog Albrecht Straße 9. ( Vernissage: Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr/Dauer: bis 12. November, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Dauer: bis 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at)

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Dienstag, 1. November, Allerheiligenmesse, und um 15 Uhr ökumenischer Friedhofsgang.

St. Othmar: Mittwoch, 2. November, Allerseelenmesse, keine Hl. Messe auf dem Friedhof, 18.30 Uhr Requiem mit dem Kirchenchor für die Verstorbenen des vergangenen Jahres in der Pfarrkirche.

Herz Jesu Kirche: Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr Eröffnung der Benefizveranstaltung für „Licht für die Welt“, im Theresiensaal, Theresienstraße.

St. Michael: Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr. Allerseelen, gemeinsames Gebet in der Kirche.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 30. Oktober, 9.30 Uhr + Kindergottesdienst.

Scheffergasse: Montag, 31. Oktober, 9.30 Uhr Reformationsgottesdienst von Pfarrer Lintner, 19 Uhr Reformationsgottesdienst

Scheffergasse: Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, Gitarrenkonzert mit Klaus Wladar in der Kirche.

Waisenhauskirche: Sonntag, 30 Oktober, 10.30 Uhr, Gottesdienst von Tikkanen-Lippl und Lintner.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Dienstag, 1. November, 9 Uhr Festgottesdienst, anschließend Heldengedenken bei Kriegerdenkmal, 15 Uhr Friedhofgang und Gräbersegnung.

Achau: Mittwoch, 2. November, 8 Uhr und 9 Uhr Allerseelenmesse in der Pfarrkirche und um 17 Uhr in der Friedhofskapelle.

Biedermannsdorf: Dienstag, 1. November, 9.45 Uhr, Hl. Messe mit Kranzniederlegung.

Biedermannsdorf: Mittwoch, 2. November, 17.30 Uhr, Allerseelen, Rosenkranz, ab 19.10 Uhr Leuchtturmstammtisch: in der Bauernschenke Taschler.

Breitenfurt: Dienstag, 1. November, 10.30 Uhr, Allerheiligenmesse, 16 Uhr Gräbersegnung am Friedhof Breitenfurt, 16.30 Uhr Allerheiligenmesse in der Friedhofskapelle.

Breitenfurt: Mittwoch, 2. November, 18 Uhr, Allerseelenmesse in der Pfarrkirche St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 1. November, 9.30 Uhr, Allerheiligenmesse mit dem Chorus St. Cunigundis, 15 Uhr Friedhofsgang.

Brunn am Gebirge: Mittwoch, 2. November, 8 Uhr Messe am Friedhof, 18.30 Uhr Requiem für Verstorbene in der Pfarrkirche.

Gaaden: Dienstag, 1. November, 10 Uhr, Allerheiligenmesse in der Pfarrkirche und Gräbersegnung um 15 Uhr am Ortsfriedhof.

Gaaden: Mittwoch, 2. November, 18.45 Uhr, Allerseelenmesse in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 1. November, 10.30 Uhr Messe und um 15 Uhr Gräbersegnung am Friedhof.

Gießhübl: Mittwoch, 2. November, 18 Uhr, Allerseelenmesse in der Pfarre.

Gumpoldskirchen: Freitag, 28. Oktober, 18.30 Uhr, Rosenkranzgebet.

Gumpoldskirchen: Dienstag, 1. November, 15 Uhr, Gräber Segnung am Friedhof.

Gumpoldskirchen: Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr, feierliches Requiem mit dem Kirchenchor St. Michael in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr, Gospelkonzert des Ensembles Unisono im Pfarrsaal, St. Jakobus.

Guntramsdorf: Dienstag, 1. November, 9 Uhr, Allerheiligen und Kranzniederlegung am Kirchenplatz der Pfarre St. Jakobus, 9.30 Uhr, Allerheiligenmesse in der Pfarrkirche St. Josef, 15 Uhr Friedhofsandacht für St. Josef und um 18 Uhr, Requiem für die Verstorbenen in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Guntramsdorf: Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, Allerseelenmesse in der Pfarre St. Josef, anschließend Agape.

Hennersdorf: Dienstag, 1. November, 10 Uhr, Hl. Messe mit Kranzniederlegung.

Hennersdorf: Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr Allerseelenmesse.

Hinterbrühl: Dienstag, 1. November, 9.30 Uhr, Allerheiligen Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche, 10.30 Uhr Gedenken der Gefallenen in der Alten Feuerwehr, 17 Uhr Gräbersegnung am Friedhof, 18 Uhr Gedenkfeier am KZ Platz in der Johannesstraße.

Hinterbrühl: Mittwoch, 2. November, 20 Uhr, Nachtwallfahrt auf den Husarentempel, Treffpunkt Eingang Kiental

Kaltenleutgeben: Dienstag, 1. November, 9.30 Uhr, Allerheiligenmesse, 15 Uhr, Andacht beim Friedhofskreuz mit Gräbersegnung.

Kaltenleutgeben: Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr, Requiem für alle Verstorbenen der Pfarrgemeinde in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Dienstag, 1. November, 9.30 Uhr, Allerheiligenmesse mit Chor in der Pfarrkirche um 15 Uhr Friedhofsgang mit Musikverein.

Laab im Walde: Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr, Allerseelenmesse Requiem mit Chor in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Freitag, 28. Oktober, 14.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst im Haus Elisabeth.

Laxenburg: Dienstag, 1. November, 10 Uhr, Allerheiligenmesse mit Chor und Orgel Teodoro Casati: Messa concertata in der Pfarrkirche und um 14.30 Uhr Totengedenken mit Zapfenstreich und Friedhofsgang.

Laxenburg: Mittwoch, 2. November, 18 Uhr Requiem für Verstorbene in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr Festmesse zum 80. Geburtstag von Altpfarrer Jakob Mitterhöfer, Musik: Joe Hofbauer/Trompete, 12 Uhr Agape.

Maria Enzersdorf: Dienstag, 1. November, 11 Uhr, Allerheiligenmesse, Musik: Fredi Hertel/Oboe, Michael Stradal/Orgel, 18 Uhr Gedenkfeier, KZ Gedenkstätte Hinterbrühl.