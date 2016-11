DONNERSTAG, 3. NOVEMBER

Mödling: Vortrag. „Unbekannter Vinschgau“, Referent Rudolf Tovarek um 15 Uhr im Rotkreuz Saal in der Scheffergasse 1a.

Mödling: Konzert. Joey Green und Caroline Kreutzberger präsentieren eine Hommage an die Sänger Natalie Cole und Nat King Cole um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Infos: 02236/24481.

Biedermannsdorf: Treffen. 16. Schachseminar von 19 bis 22 Uhr in der Perlasgasse 12a. Organisiert vom KSV Biedermannsdorf, Vortrag von Martin Stichlberger zum Thema: „Die Eröffnungs-Detektive“.

Breitenfurt: Vortrag. Wohlfühlen trotz Belastung von 18.30 bis 20:Uhr im Haus Bernadette, Hauptstraße 128.

Breitenfurt: Film. „Monsieur Claude und seine Töchter“ um 19 Uhr im Stella Nova Saal der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, der Rudolf Steiner Gasse 1, Ecke Hauptstraße, Eintritt frei.

Brunn am Gebirge: Lesung. Buchpräsentation: „Jagd nach den Drachenmedaillons - auf den Spuren einer Legende“ von Barbara Muschl um 19 Uhr , Heimathaus, Leopold Gattringer-Straße 34.

Hennersdorf: Info. Projektvorstellung Photovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligung um 19.30 Uhr beim Heurigen Schrank.

Guntramsdorf: Aktion. Hört mal zu! Wir erzählen euch etwas“. Einmal im Monat um 16 Uhr gibt es Kindergeschichten in der öffentlichen Bibliothek im Rathaus. Marion und Anna vom „Gebärdenraum Libelle“ übersetzen die jeweilige Geschichte in die Gebärdensprache.

Perchtoldsdorf: Info. Mutter-Eltern Beratung ab 14 Uhr mit Kinderarzt Andreas Zoubek und Baby Care Beratungsstunde mit Kinderkrankenschwester Radl Kumpan

Rot Kreuz Haus Perchtoldsdorf, Franz Josef Str. 29. Keine Anmeldung erforderlich und kostenfrei!

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Chinesische Mauer“ gespielt vom Theater am Weinberg (20-jähriges Jubiläum) um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. www.theater-am-weinberg.at

Perchtoldsdorf: Lesung. „Lachertorten mit Schlag“ es liest Miguel Herz Kestranek um 20 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Treffen. Windelrocker Eltern Kind Treffen um 15 Uhr im Sozialzentrum Klosterpark, Schloßmühlplatz 3.

FREITAG, 4. NOVEMBER

Mödling: Konzert. 80 Jahre Musikschule, Kammerkonzert um 19 Uhr im Theresiensaal.

Achau: Aktion. Blutspendeaktion von 16 bis 20 Uhr im Blutspendebus beim Feuerwehrhaus.

Breitenfurt: Vortrag. „Die Hygienefalle“ Warum immer mehr Menschen chronisch krank sind Vortrag und Diskussion mit Bert Ehgartner, um 19 Uhr im Stella-Nova-Saal, Dorfgemeinschaft Breitenfurt Rudolf-Steiner-Gasse 1, Ecke Hauptstraße.

Brunn am Gebirge: Info. Einschulung Fahrkartenautomat

am 4. und 11. November 2016, jeweils 15 bis 17 Uhr, Bahnhof Brunn-Maria Enzersdorf, Bahnsteig 1.

Hennersdorf: Vortrag. „Klimawandel - Herausforderung und Handlungsorientierung“ Hintergründe, Ausmaß und Zukunftsszenarien für Österreich, Referent: Karl Steininger (Mitherausgeber des österreichischen Sachstandsberichts Klimawandel) um 19 Uhr im Pfarrhof.

Hennersdorf: Theater. Tschaunerbühne um 19.30 Uhr Gastspiel der Stegreifbühne im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 02236/81230/17.

Hinterbrühl: Aktion. Gesellschaftsschnapsen der Unabhängigen Bürgerliste um 18 Uhrim Café zur Seegrotte, 0660/6045010.

Laxenburg: Theater. „Der Bockerer“ mit der Schaubühne Wien um 19.30 Uhr im Veranstaltungssaal im Kaiserbahnhof.

Münchendorf: Aktion. Verkehrssicherheitstag in der VS Münchendorf , Aktion „Apfel Zitrone“.

Perchtoldsdorf: Treffen. Seniorennachmittag ab 15 Uhr mit dem Roten Kreuz „Bunter Nachmittag“ mit Erste Hilfe Tipps für Senioren, Rot Kreuz Haus Perchtoldsdorf, Franz Josef Str. 29; Anmeldungen: 0699/144 211 99, Teilnahme freie Spende!

Perchtoldsdorf: Konzert . Das Wiener Akkordeon-Kammer-Ensemble spielt um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal. Karten: InfoCenter oder Abendkasse.

Vösendorf: Film. Opernabend „La Traviata“ ab 17.30 Uhr im Schlosscafé mit den Pensionisten.

Vösendorf: Tanz. Boogie Night ab 19 Uhr im Kultursaal, Kindbergstraße 12. Musik: The Boogie Dudes. Karten: 0664/3388994.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Der Tierschutzverein Mödling und Umgebung veranstaltet von 9 bis 18 Uhr einen Flohmarkt im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wiener Neudorf: Theater. „Es war die Lerche“ Komödie von Ephraim Kishon gespielt vom Wiener Neudorfer Ensemble um 19 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22.

Wienerwald/Sittendorf:

Aktion. Wiedereinstieg in die Förderaktion „Dorferneuerung, Dorfbegehung, zweites Dorfgespräch ab 17 Uhr, Treffpunkt Kantine SC.

Wienerwald/Grub: Theater. „Die Wienerwaldklinik“ eine. Ray Cooneys Komödie gespielt von der Theatergruppe Lampenfiba um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum der Feuerwehr Grub.

SAMSTAG, 5. NOVEMBER

Mödling: Aktion. NÖ Heckentag Abhol Ort: Ehemalige Remise,in der Norbert Sprongl Gasse 5.

Mödling: Flohmarkt. SOMA Flohmarkt von 9 bis 13 Uhr in der Bahnstraße 4.

Mödling: Wandern. „Geschichtliches und G´schichteln aus dem Wienerwald“ , eine Wanderung auf den Spuren der Zeitgeschichte des Wienerwaldes, Treffpunkt um 15 Uhr im Bereich Goldene Stiege, Info und Anmeldung: Österreichische Bundesforste AG, Forstbetrieb Wienerwald, 02231/633 41-71 71,

Mödling: Theater. Premiere: „The Lions“ Komödie von Nicky Silver um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Achau: Aktion. Benefizessen für Nepal ab 15 Uhr mit Nepalmarkt, Eröffnung des Buffets um 17.30 Uhr im Pfarrheim. Reinerlös geht zu 100% nach Nepal.

Biedermannsdorf: Tanz. Abschlussball der Wirtschaftsingenieure, eine Benefizveranstaltung (für Sozialprojekte in Entwicklungsländern) ab 19.30 Uhr in der Jubiläumshalle. Musik: Band „Power Unit“, „DJ Mike“ und „Broken House“. Kartenverkauf: HTL Mödling, Abteilung Wirtschaftsingenieure oder lena.mittermair@gmail.com.

Gaaden: Theater. „Der knallrote Autobus“ als musikalische Revue mit der Sängervereinigung um 19.30 Uhr im Gemeindesaal. Infos: 0660/5494242.

Hennersdorf: Aktion. Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins N76 von 9 bis 16 Uhr im Gasthaus Toyfl, Hauptstraße 32.

Hennersdorf: Theater. Tschaunerbühne um 19.30 Uhr Gastspiel der Stegreifbühne im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 02236/81230/17.

Hinterbrühl: Aktion. Bürgermeister–Frühstück ab 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus Sparbach.

Laxenburg: Advent. Der Kulturtreffpunkt startet mit dem Adventmarkt von 12 bis 17 Uhr beim Parkhaupteingang.

Münchendorf: Tanz. Kirtagtanz, Pfarrball mit Musik von „Cusi Musi“ und Mitternachtseinlage ab 19.30 Uhr im Stadel.

Perchtoldsdorf: Wandern. Zweistündige Wanderung durch verschiedene Rieden mit anschließender Weinverkostung mit dem WBV Perchtoldsdorf, Treffpunkt um 11 Uhr am Marktplatz 10, Infos: 0650/8651816.

Vösendorf: Flohmarkt. Volkshilfe–Flohmarkt von 10 bis 14 Uhr in der Anton Benya Straße 2 (Vösendorf/Brunn).

Vösendorf: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 13 bis 18 Uhr im Pfarrhof.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Der Tierschutzverein Mödling und Umgebung veranstaltet von 9 bis 18 Uhr einen Flohmarkt im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wiener Neudorf: Theater. „Es war die Lerche“ Komödie von Ephraim Kishon gespielt vom Wiener Neudorfer Ensemble um 17 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22.

Wienerwald/Grub: Theater. „Die Wienerwaldklinik“ eine. Ray Cooneys Komödie gespielt von der Theatergruppe Lampenfiba um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum der Feuerwehr Grub.

SONNTAG, 6. NOVEMBER

Mödling: Aktion. Karitativer Suppenbrunch von 11 bis 14 Uhr (24 verschiedene Suppen!) in der Arbeiterkammer Mödling, Dr. H. Schürff Gasse 4, mit Musik von „SIR Paul“ und Unterhaltung von den „Cheerleaders“.

Mödling: Konzert. Orchesterkonzert mit dem Orchester der schönen Künste Wien, Solisten: Angelika Czaban (Sopran), Nicole Henter (Querflöte) , Dirigent: Daniel Csefalvay ab 18 Uhr im Museum Mödling - Thonetschlössl (Arien und Orchesterwerke). Eintritt freie Spende!

Achau: Aktion. Benefizessen für Nepal ab 15 Uhr mit Nepalmarkt, Eröffnung des Buffets um 17.30 Uhr im Pfarrheim. Reinerlös geht zu 100% nach Nepal.

Biedermannsdorf: Treffen. Tanzcafé für Junggebliebene von 15 bis 18 Uhr im Pfarrstadel, Ortsstraße 42.

Brunn am Gebirge: Tanz. Leopolditanz um 17 Uhr im Bruno Festsaal. Volkstanzfest mit Livemusik. Es spielen die Haberg-Musi, die Brucker Tanzlmusi und die Brunner Tanzlmusi.

Gaaden: Aktion. Museumsrendezvous um 15 Uhr.

Gaaden: Theater. „Der knallrote Autobus“ als musikalische Revue mit der Sängervereinigung um 19.30 Uhr im Gemeindesaal. Infos: 0660/5494242.

Hennersdorf: Aktion. Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins N76 von 9 bis 16 Uhr im Gasthaus Toyfl, Hauptstraße 32. Um 10 Uhr Festakt.

Laxenburg: Aktion. Puppen- und Bärenbörse mit Miniaturen von 10 bis 16 Uhr im Schloss Laxenburg. www.antikpuppenboerse.at

Laxenburg: Advent. Der Kulturtreffpunkt startet mit dem Adventmarkt von 10 bis 17 Uhr beim Parkhaupteingang. (Jedes Wochenende bis 27. November).

Maria Enzersdorf: Aktion. 10 Uhr Gesellschaftsschnapsen der SPÖ Maria Enzersdorf im Volkshaus im Schlösschen auf der Weide, Hauptstraße 52.

Perchtoldsdorf: Aktion. Hiataeinzug, traditionelles Erntedankfest der Perchtoldsdorfer Weinhauer. 9.45 Uhr Marktplatz. 10 Uhr Festmesse in der Pfarrkirche St. Augustinus, anschließend „Gstanzlsingen“ auf dem Marktplatz mit Freiwein-Ausschank, (bis 12 Uhr).

Vösendorf: Flohmarkt. Pfarrflohmarkt von 9 bis 13 Uhr im Pfarrhof.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Der Tierschutzverein Mödling und Umgebung veranstaltet von 9 bis 14 Uhr einen Flohmarkt im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wienerwald/Grub: Theater. „Die Wienerwaldklinik“ eine. Ray Cooneys Komödie gespielt von der Theatergruppe Lampenfiba um 17 Uhr im Veranstaltungszentrum der Feuerwehr Grub.

MONTAG, 7. NOVEMBER

Kaltenleutgeben: Treffen. Gesunde Runde Kaltenleutgeben für alle Interessierten um 18.30 Uhr Sitzungsaal im Gemeindeamt in der Hauptstraße 78.

Perchtoldsdorf: Markt. Leonhardimarkt, traditioneller Jahrmarkt von 8 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz und am Kirchenbergl.

DIENSTAG, 8. NOVEMBER

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Infos unter 0699/11057502, Rosemarie Peer.

Mödling: Info. Angehörigentreff „Hand in Hand“ von 18 bis 20 Uhr im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Jeden zweiten Dienstag ist Angehörigenabend. Kurzvortrag „ Veränderungen und Verluste des Lebens“ Thema Demenz. Es ist keine Anmeldung erforderlich.Infos: 02236/24334/732201.

Mödling: Aktion. Blumenwettbewerb ab 18.30 Uhr im AK Saal mit Klassik/Rock der Beethoven Musikschule.

Laxenburg: Lesung. „Ein Paar – zwei Kulturen“ es liest Karin Schreiner ab 19.30 Uhr in der Bücherei, Wienerstraße 2a.

Münchendorf: Treffen. Plauderdienstag der Pensionisten um 15 Uhr im SPÖ Clublokal, Hauptstraße 33.

Perchtoldsdorf: Kabarett. Brennesseln „Altes oder nichts“ um 20 Uhr im neuen Burgsaa in der Hyrtlgasse 4.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Marokko“ Die Welt ist ein Pfau und Marokko sein Schweif, Multimediaschau von Reisefotografen Rudi Tovarek um 14.30 Uhr in der Pfarre.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr).

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017), zusätzlich: Sonderschau jüdischer Objekte des Alltags und zu Festtagen.

Mödling: Ausstellung „The Animals“ & „Herbstblätter II“ in der Kunstraumacade, Hauptstraße 79. ( Dauer bis 12. November, Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr; www.kunstraumarcade.at.

Mödling: Ausstellung Malreise 2016 (Urra, Reinhard, Britta, Gertraud, Salvi, Gerhard, Carola, Ulla und Betsie), 17 Uhr in der Mölkergasse 6.

Mödling: Ausstellung Essinger-Haus: Sonderschau zur Wiedereröffnung. Der neu gegründete Essingers Art Club mit Kuratorin Florentina Welley lädt in den Salon: Emmanuel Bornstein, Courtesy Galerie Crone Atelier Hans Essinger „Winterbilder“ Freitag 4. November 18 Uhr (DJ Line), Friedrich Schiller-Straße 34A.

Breitenfurt: Ausstellung von Anna Kopeszki im Museum, Kardinal Piffl Platz.

Brunn am Gebirge: Brunner Hobbykünstlerinnen und -künstler zeigen ihre vielseitigen Arbeiten unter dem Motto „Neophyten und andere Zuagraste“ im Heimathaus. (Vernissage: 5. November, 11 Uhr/Dauer: 5. bis 13. November, Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Finissage: 13. November, 16 Uhr)

Gumpoldskirchen: Sonderausstellung Holzarbeiten von Alfred Nell im Bergerhaus (Dauer: bis Sonntag, 6. November, Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10.30 bis 12.30 und 16 bis 19 Uhr. Eintritt frei!)

Laxenburg: Ausstellung „Laxenburg in der Philatelie“ von Herbert Miller im Museum, Herzog Albrecht Straße 9. ( Dauer: bis 12. November, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr).

Laxenburg: Ausstellung Puppen- und Bärenbörse mit Miniaturen im Schloss Laxenburg am Sonntag, 6. November von 10 bis 16 Uhr. www.antikpuppenboerse.at

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Dauer: bis Mittwoch, 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Grenzgänger“, Abschlussausstellung der AbsolventInnen des 2. zweijährigen Studienlehrgangs für Malerei, Prof. Christian Ludwig Attersee in der Rüstkammer der Burg. (Vernissage: Freitag, 4. November, 18 Uhr/Dauer: bis 6. November jeweils von 10 bis 17 Uhr)

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Samstag, 5. November, 20 Uhr, Chorkonzert „Klanglichter“ mit Camerata Musica Limburg und Cantilena Gumpoldskirchen in der Pfarrkirche.

Herz Jesu Kirche: Freitag, 4. November, 18 Uhr, eucharistische Anbetung.

St. Michael: Montag, 7. November, 16 Uhr Eltern-Kind-Treffen in der Pfarrkirche.

St. Michael: Dienstag, 8. November, 9 Uhr Frühstück für Fortgeschrittene in der Pfarre St. Michael.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr + Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 6. November, 10.30 Uhr, Gottesdienst .

BEZIRK MÖDLING

Achau: Freitag, 4. November, 15 Uhr Fototreff Vinschgaureise in der Pfarre.

Achau: Samstag, 5. November und Sonntag, 6. November, 15 Uhr „Essen für Nepal“ im Pfarrheim mit Kunsthandwerk aus Nepal.

Achau: Sonntag, 6. November, 14 Uhr Männerwallfahrt nach Klosterneuburg.

Breitenfurt: Vorschau: Donnerstag, 10. November, Martinsfest St. Bonifaz Treffpunkt: Volksschule.

Breitenfurt: Vorschau: Freitag, 11. November, Martinsfest St. Johann Treffpunkt Kardinal Piffl Platz.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Fest der Treue (Ehejubiläen) in der Pfarrkirche. (Anmeldung bitte in der Pfarrkanzlei!), Kinderkirche in der Krypta.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 8. November, 19.07 Uhr, „Bilder aus Frankreich“ Erinnerungen an die Pfarrreise im Kunigundenkeller.

Gaaden: Sonntag, 6. November, 11 Uhr, Gottesdienst für Jung und Alt in der Pfarrkirche, anschließend Mittagessen im Haus St. Jakobus.

Gießhübl: Freitag, 4. November, 19 Uhr, Jugendtreffen in der Pfarre.

Gießhübl: Dienstag, 8. November, 15 Uhr Seniorenjause im Pfarrzentrum.

Guntramsdorf: Dienstag, 8. November, 19 Uhr, Alpha Kurs, ein Abend zu Glaubensthemen für alle Interessierten um 19 Uhr in der Pfarre Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Vorschau: Sonntag, 13. November, 16 Uhr, Konzert des Blasorchesters Guntramsdorf in der Pfarre St. Jakobus.

Hinterbrühl: Montag, 5. November, 19.30 Uhr „come2gether“ Lieder und Texte zum Meditieren im Pfarrheim.

Hinterbrühl: Dienstag, 8. November, Treffpunkt, 9 Uhr Pfarrheim, Spaziergang über den Friedhof, Fortsetzung mit Maria Zierlinger und Gerhard Winter.

Kaltenleutgeben: Freitag, 4. November, Herz Jesu Freitag, untertags Gebet vor dem Allerheiligsten

Kaltenleutgeben: Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr Festmesse, 30 Jahre Pfarrer Herbert Kraus und 65. Geburtstag, anschließend Agape im Pfarrsaal, Pfarrgasse 5.

Laab im Walde: Freitag, 4. November, 18.30 Uhr, Herz Jesu Messe in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Montag, 7. November, 19.30 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung.

Laxenburg: Sonntag, 6. November, 13 Uhr, Diözesan-Männer-Wallfahrt nach Klosterneuburg, Abfahrt am Schlossplatz Laxenburg beim Brunnen.

Laxenburg: Vorschau: Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, „Zeugen deiner Herrlichkeit“ - Abendlob in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Donnerstag, 3. November, 15 Uhr, Seniorenrunde, Totengedenken, Klostertreff Franziskaner.

Maria Enzersdorf: Samstag, 5. November, 9.30 Uhr, Pilgermesse mit Anbetung und Rosenkranz in der Franziskaner- und Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 6. November, 11 Uhr Sonntagsmesse, Musik: Moni und Toni Salomon.

Münchendorf: Samstag, 5. November, 19.30 Uhr, Kirtagtanz, Pfarrball mit Musik von „Cusi Musi“ und Mitternachtseinlage im Stadel.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 6. November, 10 Uhr, Erntedank–Festmesse in der Pfarrkirche St. Augustinus, anschließend „Gstanzlsingen“ auf dem Marktplatz mit Freiwein-Ausschank.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr, Christ-Königs-Kirche: evangelischer Familien-Gottesdienst.

Sittendorf: Sonntag, 6. November, 8.30 Uhr, stille Anbetung mit sakralem Segen.

Sulz: Freitag, 4. November, 19 Uhr, Hl. Messe in der Gruberau im Wienerwald..

Vösendorf: Samstag, 5. November, 13 bis 18 Uhr, Pfarrflohmarkt im Pfarrhof.

Vösendorf: Dienstag, 8. November, 19 Uhr, Frauenrunde in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr, Heilige Messe mit Fest der Treue (Ehejubiläen) in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Dienstag, 8. November, 16 Uhr, Heilige Messe in der Sozialstation Schlossmühlplatz.