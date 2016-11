Mittwoch, 16. November

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Theater. Kinderbuchtheater mit Musik „Welche Farbe hat das Glück“ mit Elfriede Wimmer und Annegret Bauerle um 16 Uhr im Schöffel Haus Mannagettagasse 23. Eintritt frei!

Mödling: Vortrag. NÖGKK-Vortrag „Beherzt mein Leben gestalten: Unerfreuliches weniger zu Herzen nehmen“ um 18.30 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27-29, Anmeldung unter 050899-1454 oder moedling@noegkk.at

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Wozu Homöopathie? Was steckt hinter dieser alten und ganzheitlichen Heilmethode?“ mit Referentin Tanja Peschke (Allgemeinmedizinerin) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

Perchtoldsdorf: Kultur. Buchpräsentation „Perchtoldsdorf Band 3“ um 19 Uhr im Rathaus, Marktplatz 10.

Wiener Neudorf: Theater. „Finn, König von Schokolonien“ Kindertheater Heuschreck um 15.30 Uhr im Volksheim.

Donnerstag, 17. November

Mödling: Vortrag. „Bürgerreise – Polen“ mit Referent Matthias Baar um 15 Uhr im Rot Kreuzsaal, in der Scheffergasse 1a.

Mödling: Advent. Eva`s Adventmarkt Eröffnung um 16 Uhr am Hyrtl Platz, 17 Uhr: Konzert in der Waisenhauskirche. Täglich 16 -bis 23 Uhr; bis 24. Dezember (ab 10 Uhr).

Mödling: Konzert. Elzbieta Mazur: Begegnungen am Klavier, Ludwig van Beethoven - der verwundete Titan um 18.30 Uhr im Museum, Josef Deutsch-Platz 2. Eintritt freie Spende!

Mödling: Vortrag. „Pubertät“ um 18.30 Uhr in der Enzersdorfer Straße 39A. Info: www.inesberger.at, 0664/1613162.

Mödling: Vortrag. „Ökonetzwerk Mödling“, Referent: Florin Florineth um 18.30 Uhr, Raiffeisen-Forum, Hauptstraße 27.

Mödling: Vortrag. „Bali“ ein Reisevortrag mit Rosa und Walter Wasinger um 19 Uhr in der VHS Mödling, J. Thoma Straße 20.

Mödling: Theater. „The Lions“ Komödie von Nicky Silver um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Breitenfurt: Doku. Filmvorführung „Akte Aluminium“, -der Film von Bert Ehgartner: Aluminium ist ein faszinierendes Metall, aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Der Film beleuchtet auch Kritikpunkte am Einsatz des Leichtmetalls. Erzähl von Studien, die ergaben, dass Aluminium Einfluss auf Krankheiten wie Alzheimer und Allergien hat um 19 Uhr im Stella Nova Saal der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, der Rudolf Steiner Gasse 1, Ecke Hauptstraße, Eintritt frei!

Brunn am Gebirge: Theater. Premiere: „Kleines Bezirksgericht!“, eine Komödie von Otto Bielen - präsentiert vom Creative Club Brunn um 19.30 Uhr im Bruno Festsaal.

Guntramsdorf: Film. „Bella Italia (Sehenswertes aus Oberitalien) von Brigitte und Wolf Dieter Fröhlich um 18 Uhr im Heimatmuseum.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand des ASK Kaltenleutgeben von 17 bis 22 Uhr am Hauptplatz, Hauptstraße 78.

Laxenburg: Schau. Papierkrippen historisch und modern“ ab 19 Uhr im Museum Herzog Albrecht Straße 9.

Maria Enzersdorf: Advent. Adventkränze der Pfadfinder Südstadt ab 10 Uhr beim Pfadfinderheim neben der Apotheke.

Maria Enzersdorf: Konzert. Schlosskonzert mit Katharina Traunfellner (Solobratschistin der Wiener Kammerphilharmonie) und Charlotte Baumgartner (Pianistin) um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi. Infos: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a. Infos: www.theaterort.at

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Visionär der Vertikalen“ ein Multimediavortrag von Beat Kamerlander um 19 Uhr im Freizeitzentrum Siegfried Ludwig Platz 4.

Perchtoldsdorf: Tanz. 20 Jahre BOP (Brassorchester aus Perchtoldsdorf unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Bauch). Harter Rock und sanfter Pop mit Comedy, Tanz- und Lichtshow ab 19.30 Uhr im neuen Burgsaal.

Vösendorf: Vortrag. „Jede Gewalt ist ein Verbrechen!“ Referent: Andrea Berzlanovich (Gerichtsmediziner) um 20 Uhr im Freskensaal Schloss Vösendorf, Schlossplatz 1.

Freitag, 18. November

Mödling: Info. Infotage der Höheren Lehranstalt für Mode und Produktmanagement Mödling von 9 bis 12 Uhr: Boys-Day; 14 bis 18 Uhr, HLM-HLP Mödling, J. Hyrtl-Platz 3, Infos: 02236/22205.

Mödling: Info. „Tag der offenen Tür“ in der Vienna Business School von 13.30 bis 17.30 Uhr, Maria Theresien Gasse 25, 02236/22289.

Mödling: Theater. Kasperltheater: „Das verzauberte Klavier“ Handpuppentheater um 16.30 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum innder Hauptstraße 20. Info: www.ekiz-moedling.at.

Mödling: Theater. „The Lions“ Komödie von Nicky Silver um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Kabarett. „Jenseits von Eden“ ein Programm mit Susanna Hirschler & Steffi Paschke um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Biedermannsdorf: Konzert. Jubiläumskonzert für 25 Jahre der Musikschule Laxenburg/ Biedermannsdorf um 19 Uhr in der Jubiläumshalle, Siegfried Ludwig-Platz.

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Kulturtage mit Buchpräsentation von Franz Hahn §Doktor, hast a Glück gehabt“ und Vernissage der „Retrospektive Eduard Wintera“ mit Arbeiten seiner Schülerinnen ab 19 Uhr im Museum , Kardinal Piffl Platz 1.

Breitenfurt: Konzert. „Jazzblosn“ um 19.30 Uhr im Stella Nova Saal, .Rudolf Steiner Gasse 1. Musik von Frank Sinatra bis George Gershwin. und von Stevie Wonder bis Ray Charles.

Brunn am Gebirge: Info. Tag der offenen Tür von 13 bis 16.30 Uhr in der Neuen Mittelschule Brunn-Maria Enzersdorf, Jubiläumstraße 1-5.

Brunn am Gebirge: Theater. „Kleines Bezirksgericht!, eine Komödie von Otto Bielen - präsentiert vom Creative Club Brunn um 19.30 Uhr im Bruno Festsaal. 0664/4356997

Gießhübl: Advent. Weihnachtsbasar ab 19 Uhr im Pfarrzentrum.

Hinterbrühl: Theater. „Traumrollen“ Komödie von Frank Pinkus gespielt von den Hinterbrühler Theaterspielern um 19 Uhr im Anningersaal. Infos: 0680/1414616.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand des ASK Kaltenleutgeben von 17 bis 22 Uhr am Hauptplatz, Hauptstraße 78.

Maria Enzersdorf: Advent. Adventkränze der Pfadfinder Südstadt ab 10 Uhr beim Pfadfinderheim neben der Apotheke.

Maria Enzersdorf: Info. Tag der offenen Tür in der Prokop Schule von 10 bis 11. 30 Uhr am Liese Prokop Platz. www.oelsz.at

Maria Enzersdorf: Info. Tag der offenen Tür in der „Neuen Mittelschule“ von 13 bis 16.30 Uhr in der Jubiläumsstraße 1-5, 02236/313.

Vösendorf: Aktion. Blutspendeaktion des Roten Kreuz von 15 bis 19 Uhr im Kulturhaus, Kindbergstraße 12.

Wiener Neudorf: Advent. Weihnachtsmarkt im Hort Rathauspark von 14 bis 17 Uhr mit Kulinarik und Kunsthandwerk.

Wiener Neudorf: Advent. Punschstand der ÖVP ab 18 Uhr am Schlossmühlplatz.

Wienerwald/Ost: Info. Die Oberstufe des Schulcampus Sta. Christiana lädt heute Freitag, von 14 bis 18 Uhr zu den Tagen der offenen Tür in die Willergasse 55, 1238 Wien. www.stachristiana.at

Perchtoldsdorf: Treffen. „Wer rastet der rostet!“, Initiative mit Mentaltrainer Erich um 15 Uhr im Rot Kreuz Haus , Franz Josef Straße 29. Infos: 0699/14421199. Teilnahme freie Spende!

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ Kindertheater um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a. Infos: www.theaterort.at

Perchtoldsdorf: Advent: Eröffnung des Handballer Punschstand ab 17 Uhr am Alexander Marktplatz 10.

Perchtoldsdorf: Advent. Weihnachtsmarkt des TOP ab 18 Uhr am Kirchenbergl, Dauer: bis 18. Dezember, Öffnungszeiten: Freitag: 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 20 Uhr, jeden Tag ab 18 Uhr Musikdarbietungen.

Perchtoldsdorf: Tanz. 20 Jahre BOP (Brassorchester aus Perchtoldsdorf unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Bauch). Harter Rock und sanfter Pop mit Comedy, Tanz- und Lichtshow ab 19.30 Uhr im neuen Burgsaal.

Wiener Neudorf: Advent. Weihnachtsmarkt für Schmetterlingskinder heute von 14 bis 18 Uhr im Alten Rathaus.

Samstag, 19. November

Mödling: Info. Infotage der Höheren Lehranstalt für Mode und Produktmanagement Mödling von 9 bis 13 Uhr, HLM/HLP Mödling, Joseph. Hyrtl Platz 3, Infos: 02236/22205.

Mödling: Advent. Adventmarkt der Lebenshilfe von 10 bis 18 Uhr mit Kunsthandwerk und Kulinarik in der Untere Bachgasse 7.

Mödling: Advent. „KunstAdvent Opening“ von 10 bis 18 Uhr im Atelier KreArtiv, Hauptstraße 46. Anmeldung:

0676/3826993.

Mödling: Info. „Tag der offenen Tür“ in der Vienna Business School von 13.30 bis 17.30 Uhr, Maria Theresien Gasse 25, 02236/22289.

Mödling: Theater. Kinderbuchtheater „Das Städtchen drumherum“ (Mira Lobe) szenische Lesung um 15.30 Uhr, Neusiedler Straße 12/1. Eintritt frei!

Mödling: Lesung. Frauenspuren in Mödling, der Verein „vielzeitig“ begibt sich auf Spurensuche um 17 Uhr im Museum, am Josef Deutsch Platz 2. (Autorinnen Gaby Schätzle-Edelbauer, Sylvia Unterrader, Raphaela Edelbauer und Lena Treitler)

Mödling: Fest. 100 Jahre Kinderfreunde Mödling und 40 Jahre Schöffelhaus um 18 Uhr, Mannagettagasse 23.

Mödling: Advent. Eröffnung des Adventmarktes in der Altstadt ab 19 Uhr mit Konzert der Big Band der Musikschule in der Fußgängerzone. Dauer: bis 24. Dezember: Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr, Sonntag & Feiertag ab 14 Uhr.

Mödling: Konzert. „Noiseflash“, junge Nachwuchsbands auf der Bühne, um 19 Uhr, Redbox, Eisentorgasse 5, Infos: redbox-moedling.at.

Mödling: Theater. „The Lions“ Komödie von Nicky Silver um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Konzert. Roland Neuwirth & Extremschrammeln Abschiedstour „Das End´vom Liad“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Karten: 02236/24481.

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Kulturtage mit Lesung von Elisabeth Jupiter „Der jüdische Witz als Quelle der Lebenskunst und Ausstellung der „Retrospektive Eduard Wintera“ mit Arbeiten seiner Schülerinnen ab 19 Uhr im Museum , Kardinal Piffl Platz 1.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Rudolf Steiners Malimpuls im Weltzusammenhang“ Vortrag von Sieglinde Hauer (Malerin aus Basel). um 19 Uhr im Heimathaus, Eintritt frei

Brunn am Gebirge: Theater. „Kleines Bezirksgericht!“, eine Komödie von Otto Bielen - präsentiert vom Creative Club Brunn um 19.30 Uhr im Bruno Festsaal.0664/4356997

Gaaden: Musical. Märchenmusical „Freude“ um 16 Uhr im Gemeindesaal, anschließend Buffet, Eintritt freie Spende. Eine Gemeinschaftsproduktion der Franz Schubert Musikschule und der Gaadner Blasmusik, Solisten: Kayetana Wolf und Lucas Hotop.

Gießhübl: Advent. Weihnachtsbasar mit Kunsthandwerk und Kulinarischem von 16 bis 20 Uhr im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Advent. Punsch & More, ÖVP Frauen Gumpoldskirchen, bei Michaela Hofstädter, Wienerstraße 92.

Hennersdorf: Advent. Weihnachtsmarkt der Pensionisten ab 14 Uhr im 9er Haus in der Bachgasse 9.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr im Gemeindesaal. Infos: 0676/3744640.

Hinterbrühl: Theater. „Traumrollen“ Komödie von Frank Pinkus gespielt von den Hinterbrühler Theaterspielern um 19 Uhr im Anningersaal. Infos: 0680/1414616.

Hinterbrühl/Sparbach: Kinderdisco ab 16 Uhr bei derSparbacher Dorfgemeinschaft, Sparbach 15.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand des ASK Kaltenleutgeben von 17 bis 22 Uhr am Hauptplatz, Hauptstraße 78.

Maria Enzersdorf: Advent. Adventkränze der Pfadfinder Südstadt ab 9 Uhr bei der Hütte beim ehemaligen Sambiente.

Perchtoldsdorf: Aktion. Frauenfrühstück : Erinnerungsprojekt „Never forget why! In Erinnerung an die 15.000 Kinder, die nach 1943 in Theresienstadt ermordet wurden, gestaltet Anna Wexberg ein künstlerisches und historisches Erinnerungs-Projekt. Es werden gemeinsam Karten dafür gestaltet von 9.30 bis 11.30 Uhr ​im Grünraum in der Beatrixgasse 2/1.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a. Infos: www.theaterort.at

Perchtoldsdorf: Konzert. „Flutes in Concert“ mit Werken von Gliere, Händel, Janacek, Satie, Schostakowitsch um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus. Eintritt freie Spende!

Perchtoldsdorf: Tanz. 20 Jahre BOP (Brassorchester aus Perchtoldsdorf unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Bauch). Harter Rock und sanfter Pop mit Comedy, Tanz- und Lichtshow ab 19.30 Uhr im neuen Burgsaal.

Vösendorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 14 bis 22 Uhr beim Schloss Vösendorf: Programm: 16 Uhr, Christbaumübergabe der Partnergemeinde Kindberg, 16.30 Uhr Gesangverein und Blasgruppe des Musikvereins und auch um 17 Uhr im Freskensaal und um 18 Uhr auf der Schlossbrücke. Krippenausstellung von 10 bis 18 Uhr im Krippenmuseum.

Wiener Neudorf: Advent. Weihnachtsmarkt für Schmetterlingskinder heute von 14 bis 18 Uhr im Alten Rathaus.

Wiener Neudorf: Advent. Punschstand der ÖVP ab 17 Uhr am Schlossmühlplatz.

Wienerwald/Grub: Advent. Gruber Kathreinmarkt beim Feuerwehrhaus Grub.

Wienerwald/Ost: Info. Die Oberstufe des Schulcampus Sta. Christiana lädt heute Samstag, von 9 bis 12 Uhr zu den Tagen der offenen Tür, Willergasse 55, 1238 Wien. www.stachristiana.at

Sonntag, 20. November

Mödling: Advent. Adventmarkt der Lebenshilfe von 10 bis 18 Uhr mit Kunsthandwerk und Kulinarik in der Untere Bachgasse 7. Um 16.30 Uhr Konzert mit Timna Brauer im Hof.

Mödling: Advent. „KunstAdvent Opening“ von 14 bis 18 Uhr im Atelier KreArtiv, Hauptstraße 46. Anmeldung:

0676/3826993.

Mödling: Konzert. Roland Neuwirth & Extremschrammeln Abschiedstour „Das End´vom Liad“ um 18 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Karten: 02236/24481.

Mödling: Theater. „frau franzi und könig lear“, Marika Reichhold, alias „frau franzi“, widmet sich Shakespeares schwärzester und tragischster Tragödie um 18 Uhr in der Mölkerei, Mölkergasse 6, Karten: 0676/4354600.

Achau: Aktion. Buchausstellung von 10 bis 17 Uhr im Pfarrheim.

Breitenfurt: Theater. „Der Kasperl kommt“ um 15 Uhr in die Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Gaaden: Musical. Märchenmusical „Freude“ um 16 Uhr im Gemeindesaal, anschließend Buffet, Eintritt freie Spende. Eine Gemeinschaftsproduktion der Franz Schubert Musikschule und der Gaadner Blasmusik, Solisten: Kayetana Wolf und Lucas Hotop.

Gießhübl: Advent. Weihnachtsbasar von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum.

Hennersdorf: Advent. Weihnachtsmarkt der Pensionisten ab 14 Uhr im 9er Haus in der Bachgasse 9.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtsmarkt von 10 bis 17 Uhr im Gemeindesaal. Infos: 0676/3744640.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a. Infos: www.theaterort.at

Perchtoldsdorf: Tanz. „Auftanzt wird“ traditionelle Tänze mit Musik vom Ensemble „Heanagschroa“ und den „Rotgipflern“ um 17 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Lieder. „Des Wieners Lied, des Wieners Leid? mit Stephan Paryla Texte und Moderation, Benno Schollum (Bariton), Albert Sassmann (Klavier) um 19 Uhr im Festsaal der Burg.

Vösendorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 14 bis 22 Uhr beim Schloss Vösendorf: Programm: Rudolph das Rentier kommt und Kinderzauberer im Zelt, 15 Uhr Kasperltheater im Freskensaal, 17.30 Ur Musikverein Vösendorf. Krippenausstellung von 10 bis 18 Uhr im Krippenmuseum, Kindersachenflohmarkt von 14 bis 18 Uhr im Ausstellungsraum im Schloss.

Wiener Neudorf: Advent. Weihnachtsmarkt für Schmetterlingskinder heute von 10 bis 18 Uhr im Alten Rathaus.

Wiener Neudorf: Aktion. Frühstücksbrunch mit Livemusik und Rettungshundebrigade von 10 bis 15 Uhr am Areal des FZZ Wiener Neudorf (4 Pfotenparadies & Tom´s Schmankerl).

Wiener Neudorf: Advent. Punschstand der ÖVP ab 16 Uhr am Schlossmühlplatz.

Wienerwald/Grub: Advent. Gruber Kathreinmarkt beim Feuerwehrhaus Grub.

Montag, 21. November

Mödling: Vortrag. Reise-Vortrag „Indien und Namibia“ um 18.30 Uhr im Raiffeisen-Forum, Hauptstraße 27, Anmeldung: 02236/864018.

Perchtoldsdorf: Musical. „Luna“ Weltpremiere des Musicals mit Rory Six: Ana Milva Gomes, Jacqueline Braun, Barbara Obermeier und Riccardo Greco, 19.30 Uhr im neuen Burgsaal.

Vösendorf: Aktion. Pokerturnier der ASV Senioren um 15 Uhr, Laxenburger Straße 185.

Wiener Neudorf: Aktion. Buchausstellung und Lesung der Familie Kral von 15 bis 17 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Die weiße Perle am Leithagebirge“ mit dem Mineral- und Natur Verein Wiener Neudorf um 18.30 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden.

Dienstag, 22. November

Mödling: Info. EU-Stammtisch mit Ehrengästen. Willy Kraus, Peter Thomas und Peter Mitmasser stellen ihr neues Buch vor um 19 Uhr in der Kaiserin Elisabeth Straße 1. 0699/10377609.

Achau: Info. „Energie und Zukunft“ EVN ein Vortrag zu alternativen Energiequellen um 18 Uhr am Gemeindeamt.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand des ASK Kaltenleutgeben von 17 bis 22 Uhr am Hauptplatz, Hauptstraße 78.

Münchendorf: Vortrag „Gesucht: Ehrenamtliche für die Begleitung am letzten Lebensweg“ um 19.30 Uhr am Gemeindeamt in der Hauptstraße 23.

Perchtoldsdorf: Aktion. Präsentation „Junger Hiata 2016“ (Weinverkostung) von 18 bis 22 Uhr im neuen Burgsaal.