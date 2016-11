MITTWOCH., 23. NOVEMBER

Mödling: Vortrag. „Vom Dunkel zum Licht“ um 18 Uhr Advent und Weihnachtsbräuche von Karl R. Essmann in der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20, 0664/4326914.

Mödling: Musik. „Heilsames Singen“ mit Musikpädagogin Kristina Hampl um 18 Uhr im Landesklinikum Mödling, Sr. Restituta Gasse 12. Veranstaltet von der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“. Infos: 0699/11350580.

Mödling: Info. „Die Schöffelstadt – unser Grätzl“ eine Veranstaltung über Geschichte und Geschichten in der Schöffelstadt um 18.30 Uhr im Schöffelhaus, Mannagettagasse 23.

Brunn am Gebirge: Aktion. Blutspendeaktion von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr im Rot-Kreuz Haus, Alexander Groß Gasse 71.

Brunn am Gebirge: Konzert. Junge Solisten spielen für Roma-Kinder aus Rumänien ( Julian Walder, Lukas Sternath und Evgueni Sinaiski) ab 19 Uhr im Bruno Festsaal, Franz Weiss Platz 7. Infos: 0676/6737254.

Gaaden: Advent. Adventkranzverkauf und Punschstand der Raiffeisenbank.

Kaltenleutgeben: Vortrag. „Florenz und die Toskana“ ein Lichtbildvortrag von Wolfgang Lirsch um 18 Uhr im Sicherheitszentrum.

Maria Enzersdorf: Lesung. Literatour Jour fixe mit Waltraud Apfalter, sie liest aus „ Ohrfeif´ge“ von Abbas Khider um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek, Theißplatz 4.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Schwangerschaftsdiabetes“ Referent Joakim Huber um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

DONNERSTAG, 24. NOVEMBER

Mödling: Treffen. Heurigennachmittag der Senioren ab 15 Uhr beim Weinbau „Enigl“.

Mödling: Musik. Bernhard Fibich - „Weihnachtslieder“ ab 16 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Karten: 02236/24481.

Mödling: Präsentation. „Mödling - ja die Zeit ändert viel“ um 18.30 Uhr Buchpräsentation mit Peter Thomas, Peter Mitmasser und Willy Kraus im Raiffeisen-Forum, Hauptstraße 27.

Mödling: Vortrag. Armenien - Land im Schatten des Ararat. Rferent Peter Friedl um 19 Uhr in der VHS Mödling Jakob Thoma Straße 20.

Gaaden: Advent. Adventkranzverkauf und Punschstand der Raiffeisenbank, Hauptstraße 50.

Gumpoldskirchen: Film. „Un solo colore“ Situation in Camici Italien, um 19 Uhr Wienerstrasse 159/2 .

Maria Enzersdorf: Theater. „Mit Opapa nach Tschedawa“ für Kinder ab 3 Jahren mit der Gruppe „Kuddel Muddel Theater“ um 16 Uhr im Schloss Hunyadi. 0676/884030.

Maria Enzersdorf: Konzert. „Rock´n Roll, Rhythm & Blues, Sixties“ um 19.30 Uhr im Schottenheurigen, Karten: 0676/4750058.

Münchendorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung um 19 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Dialog. Österreich geht anders: Im Talk mit Irmgard Griss um 19 Uhr im Franz Szeiler-Saal, Franz Schmidt-Musikschule, Wiener Gasse 17.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Es begab sich aber zu der Zeit..“ Advent und Weihnachtsbräuche“ eine Multimediaschau von Rudolf Tovarek um 19 Uhr in der Pfarre. Kleines Buffet, freie Spende!

Wiener Neudorf: Kabarett. Lukas Resetarits mit seinem Programm „Schmäh“ um 20 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum, 02236/62501.

FREITAG, 25. NOVEMBER

Mödling: Handwerk. Krippenschnitzen mit dem Bildhauer Julius Scherzer und Schülern der Europa Sport Mittelschule von 9.30 bis 17 Uhr im Rathaus.

Mödling: Info. Tage der offenen Tür an der HTL Mödling von 14 bis 18 Uhr, Technikerstraße 1-5.

Mödling: Advent. Benefizpunsch der Firma UNI-Real in der Fußgängerzone, Fleischgasse 6, vor dem Büro. Der Erlös wird zu 100% an die Caritas gespendet.

Mödling: Aktion. „Sterne für den Theaterhimmel“ – Lebkuchenverzieren zugunsten „MÖP moves“ ab 17 Uhr m alten MÖP. Pfarrgasse 2. (jeden Freitag bis Sonntag in der Weihnachtszeit)

Mödling: Adventmarkt. Mittelalter Adventmarkt von 15 bis 22 Uhr rund um die Spitalskirche, in der Brühler Straße 1.

Mödling: Advent. Kekse- und Geschenkemarkt mit der Knorr-Bremse und Zelisko von 15 bis 19 Uhr beim SOMA Mödling, Bahnstraße 4.

Mödling: Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt in der Schöffelstadt (bis 23. Dezember) täglich von 16 bis 23 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr am Hyrtlplatz. Heute: „Es weihnachtet sehr“ Musik und Texte mit Startrompeter Hans Dorfstätter und Eva Maier um 18 Uhr.

Mödling: Vortrag. „Der ewige Kaiser“ eine sozialkritische Betrachtung des franziscojosephinischen Zeitalters“ Mödling wird zur Stadt, Referenten: Richard Hufschmied (Österreichische Akademie der Wissenschaften) und Friedl Jary, um 18 Uhr im Museum Mödling, Josef Deutschplatz 2.

Mödling: Konzert. „Safer Six safer siXmas“ ein Weihnachtskonzert der a cappella Band um 19.30 Uhr im Theresiensaal, Maria Theresien Gasse 18, Karten: a.ritter@musicartsvienna.at, 0676/7049869.

Mödling: Treffen. Jahreshauptversammlung des ÖTB TV Mödling 1863 um 19.30 Uhr im Vereinsheim am Turnplatz Giannonigasse.

Mödling: Konzert. Walter Ulm & Axel Ramerseder „Dunkelbunte Weihnachtslieder“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Mödling: Tanz. Tanzsalon supported by 98.3 Superfly ab 21 Uhr im Kursalon Mödling, Brühlerstrasse 19.

Biedermannsdorf: Adventmarkt im Perlashof von 16 bis 20 Uhr. Keramikengerl formen mit Kindern.

Breitenfurt: Info. Tag der offenen Tür in der Volksschule und im Hort von 9 bis 13 Uhr.

Brunn: Adventmarkt. Von 16 Uhr bis 21 Uhr im Heimathaus.

Gaaden: Adventmarkt. Von 10 bis 19 Uhr Adventausstellung der Pensionisten im Feuerwehrhaus.

Gaaden: Advent. Adventkranzverkauf und Punschstand der Raiffeisenbank.

Gumpoldskirchen: Adventmarkt. Kekserlmarkt der Kinderfreunde von 15 bis 20 Uhr in der Kinderfreunde ATUS Veranstaltungshalle in der Wienerstraße 154 c.

Gumpoldskirchen: Punsch. Kesselpunsch der Pfadfinder ab 18 Uhr unter den Rathaus-Arkaden.

Kaltenleutgeben: Punsch. Punschstand der SPÖ Kaltenleutgeben von 17 bis 22 Uhr. (ab 25. November bis 23. Dezember jeden Donnerstag bis Sonntag).

Kaltenleutgeben: Licht. Weihnachtsbaum-Illuminierung um 19 Uhr am Hauptplatz.

Laxenburg: Konzert. Ein Orchesterkonzert mit dem „Wiener ConcertVerein“ unter Dirigent James Judd um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Münchendorf: Adventmarkt. Weihnachtsbasar der Pfarre von 17 bis 22 Uhr im Stadel.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a. Infos: www.theaterort.at

Perchtoldsdorf: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Wir Niederösterreicherinnen von 16 bis 19 Uhr im Festsaal der Burg.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt: Kunst & Handwerk: traditioneller Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen von 16 bis 19 Uhr im Hyrtlhaus.

Perchtoldsdorf: Punsch: Eröffnung Lions Punschstand um 17 Uhr am Marktplatz. (Bis 23. Dezember geöffnet)

Perchtoldsdorf: Advent. Adventkranzverkauf der Pfadfindergruppe Perchtoldsdorf von 17 bis 21 Uhr im Pfadfinderheim im Zellpark.

Perchtoldsdorf: Konzert. Winterkonzert der Musikschule um 19.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Eintritt frei!

Vösendorf: Info. Tag der offenen Tür von 9 bis 11.30 Uhr in der Volksschule.

Wiener Neudorf: Advent. Adventzauber im Kindergarten Europaplatz von 11 bis 14 Uhr im Turnsaal und mit Punschhütte.

SAMSTAG, 26. NOVEMBER

Mödling: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Volkshilfe von 9 bis 13 Uhr, mit den Pensionisten; Dauer: 26. November bis 17. Dezember, Montag bis Mittwoch 9 bis 12 Uhr, Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 - bis 13 Uhr in der Hauptstraße 10.

Mödling: Info. Tage der offenen Tür an der HTL Mödling von 9 bis 14 Uhr, Technikerstraße 1-5 mit Führungen durch die Werkstätten.

Mödling. Adventmarkt. Mittelalter Adventmarkt von 10 bis 22 Uhr rund um die Spitalskirche, Brühler Straße 1, von 10 bis 13 Uhr Ponyreiten.

Mödling: Adventmarkt. Herz Jesu Pfarre von 15 bis 20 Uhr in den Pfarrräumen, Ungargasse 5.

Mödling: Advent. Benefizpunsch der Firma UNI-Real in der Fußgängerzone, Fleischgasse 6. Der Erlös wird zu 100% an die Caritas gespendet.

Mödling: Kirchenadvent. Adveniat in St. Othmar in der Pfarrkirche, der Unterkirche dem Karner und am Kirchenplatz. Festliche Eröffnung heute um 15 Uhr mit einem Konzert des Oberstufen Absolventen Chors des Gymnasiums Berndorf.

Mödling: Adventmusik. Konzert der Adventbläser um 16 Uhr in den Arkaden des Rathauses und um 19 Uhr Konzert der Alpine Carolers am Schrannenplatz.

Mödling: Adventmarkt. der Pfadfindergruppe Mödling. Geboten werden handgearbeitete Adventkränze, hausgemachte Kekse, Weihnachtsschmuck und Krippen um 17 Uhr im Pfadfinderheim in der Enzersdorferstraße 23.

Mödling: Konzert. Klangbogen: Vienna Saxophonic Orchestra um 19.30 Uhr in der Maria Theresien Gasse 18. Karten: herbert.wimmer@moedling.at.

Mödling: Tanz. Musikalische Reise durch Lateinamerika ab 19.30 Uhr im Bodega Lopez, Brühler Straße 1, 0650/3171064.

Mödling: Konzert. Out of Band - Alternativ Rock-Konzert um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22. Karten: 02236/24481.

Mödling: Tanz. Der Stadttheaterball, Einlass: 20 Uhr, Eröffnung 21 Uhr; mit Livemusik von „Lady & the Keys“, einer Backstage Disco, einer Piano-Bar, Tombolapreisen und einer Mitternachtseinlage im Stadttheater, Babenbergergasse 5. Karten: 02236/42999 oder unter tzf@gmx.net

Biedermannsdorf: Advent. Adventmarkteröffnung mit dem Musikverein Vösendorf um 18 Uhr im Perlashof, mit Lions-Punsch und mehr.

Breitenfurt: Adventmarkt. Die Pfarre St. Bonifaz bietet Weihnachtliches von 10 bis 16 Uhr im Pfarrsaal.

Breitenfurt: Punsch. Rotes Kreuz Breitenfurt bietet einen Punschabend von 17 bis 23 Uhr in der Hirschentanzstraße 1a.

Breitenfurt: Theater. „Ein tapferes Schneiderlein“ Marionettentheater um 17 Uhr in der Breitenfutrer Marionettenbühne am Kardinal Piffl Platz 1. Infos: 0650/9151401.

Brunn: Adventmarkt. Von 15 Uhr bis 21 Uhr im Heimathaus.

Brunn: Adventkonzert. Adventlieder aus den Bundesländern, präsentiert vom Brunner Kirchenchor um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Gaaden: Adventmarkt. Gaadner Advent ab 16 Uhr auf dem Kirchenplatz mit Pfarrcafé. 17 Uhr Beleuchtung des Baumes und Musik von den Anninger Jagdhornbläsern.

Gaaden: Aktion. Eislaufen am Kirchenplatz von 26. November bis 4. Dezember.

Gießhübl: Adventaktion. Adventfeier am Dorfplatz ab 16.30 Uhr mit Punschstand und heißen Maroni.

Gumpoldskirchen: Adventmarkt. Markt der Pfadfinder ganztägig unter den Arkaden des Rathauses.

Gumpoldskirchen: Adventmarkt. Kekserlmarkt der Kinderfreunde von 15 bis 20 Uhr in der Kinderfreunde ATUS-Veranstaltungshalle.

Guntramsdorf: Adventmarkt. Adventkränzverkauf im Pfarrsaal.

Hinterbrühl: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt, Weissenbachhaus von 9 bis 18 Uhr.

Kaltenleutgeben: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Pfarre von 9 bis 18 Uhr im K*U*K in der Hauptstraße 78.

Laab: Adventmarkt. Benefiz-Weihnachtsmarkt der ÖVP Frauen im Kolomanisaal von 10 bis 17 Uhr.

Laxenburg: Konzert. Ein Orchesterkonzert mit dem „Wiener ConcertVerein“ um 16.30 Uhr, Schlosstheater.

Maria Enzersdorf: Adventmarkt. Christkindlmarkt der PfadfindergruppeMaria Enzersdorf Liechtenstein von 14 bis 21 Uhr im Pfadfinderheim, Am Hausberg 1 .

Münchendorf: Adventmarkt. Weihnachtsbasar der Pfarre von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 22 Uhr im Stadel.

Mödling: Advent. Basteln und Theater mit Kindern von 14.30 bis 18 Uhr, Puppentheater, Kekese backen in der evangelischen Freikirche, Fabrikgasse 19.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt. Advent- & Weihnachtsmarkt der katholischen Pfarre von 9 bis 18 Uhr im Pfarrheim, Marktplatz 14.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt: Kunst & Handwerk: traditioneller Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen von 10 bis 19 Uhr im Hyrtlhaus.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Wir Niederösterreicherinnen von 10 bis 19 Uhr im Festsaal der Burg.

Perchtoldsdorf: Advent. Adventkranzverkauf der Pfadfindergruppe Perchtoldsdorf von 10 bis 13 Uhr im Pfadfinderheim im Zellpark.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Vösendorf: Adventmarkt. Weihnachtliches findet man von 14 bis 22 Uhr in der Schlosshalle, im Freskensaal, im Schloss–Stadl und am Schlossplatz mit Perchtenlauf der „Blue Ox“auf der Schlosswiese und Hüttengaudi beim Feuerwehrplatz.

Wiener Neudorf: Adventmarkt: Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen am Samstag und Sonntag im Volksheim, Friedhofstraße 4.

SONNTAG, 27. NOVEMBER

Mödling: Adventmarkt. Herz Jesu Pfarre von 10 bis 12 Uhr in den Pfarrräumen.

Mödling: Adventmarkt. Mittelalter Adventmarkt von 12 bis 20 Uhr rund um die Spitalskirche, Brühler Straße 1.

Mödling: Adventlauf. Altstadt-Adventlauf, ab 14 Uhr; vom Schrannenplatz. www.altstadtadventlauf.at

Mödling: Ausstellung Ikonen von Irene Rubel in der Galerie „Komm &Schau“, Fleischgasse 13. (Vernissage: Sonntag, 27. November, 16 Uhr)

Mödling: Kirchenadvent. Adveniat in St. Othmar in der Pfarrkirche, der Unterkirche dem Karner und am Kirchenplatz. Heute 16 Uhr Konzert der Beethoven Musikschule.

Mödling: Advent. Benefizpunsch der Firma UNI-Real in der Fußgängerzone, Fleischgasse 6. Erlös geht zu 100% an die Caritas.

Achau: Punsch. Die Freiwillige Feuerwehr Achau bietet Punsch von 16 bis 20 Uhr vor der Kirche.

Biedermannsdorf: Adventmarkt im Perlashof von 18 bis 20 Uhr.

Biedermannsdorf: Konzert. Gospel, Pop & Christmas um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Adventmarkt. Die Pfarre St. Bonifaz bietet Weihnachtliches von 10 bis 16 Uhr im Pfarrsaal.

Breitenfurt: Eislaufen. Eröffnung des Eislaufplatzes um 16 Uhr vor der Mehrzweckhalle in der Schulgasse 1.

Brunn: Adventmarkt. Von 15 Uhr bis 20 Uhr im Heimathaus.

Gaaden: Adventmarkt. Gaadner Advent ab 15 Uhr auf dem Kirchenplatz mit Pfarrcafé und Musik von der Gaadner Blasmusik.

Gumpoldskirchen: Theater. Mitmach-Theater HARLEKIN „Tom und Lara im Weihnachtswald“ ab 15 Uhr Turnsaal der landwirtschaftlichen Fachschule, Gartengasse 29. Infos: elternbeirat@kiga-gumpoldskirchen.at

Guntramsdorf: Konzert. „Am Kuchltisch“ mit der Saitenmusi Pottenstein, Ilse Gerlach liest heiter-besinnliche Mundart um 16 Uhr im Heimatmuseum.

Hennersdorf: Theater. Kasperltheater des Kulturvereins um 15 Uhr im 9er-Haus, Bachgasse 9.

Hinterbrühl: Theater. Kindertheater um 17 Uhr im Anningersaal, 0680/1267131.

Laab: Adventmarkt. Benefiz-Weihnachtsmarkt der ÖVP Frauen im Kolomanisaal von 10 bis 17 Uhr.

Laxenburg: Advent. Weihnachtskekse und Mehlspeisenverkauf von 8.30 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal, Herzog Albrechtstraße 12.

Maria Enzersdorf: Advent. „Musik und Worte im Advent“ um 16 Uhr im Schlösschen auf der Weide.

Münchendorf: Adventmarkt. Weihnachtsbasar der Pfarre von 9.30 bis 12 Uhr im Pfarrstadel.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Wir Niederösterreicherinnen von 10 bis 18 Uhr im Festsaal der Burg.

Perchtoldsdorf: Adventmarkt: Kunst & Handwerk: traditioneller Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen von 10 bis 18 Uhr im Hyrtlhaus.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Vösendorf: Adventmarkt. Von 14 bis 20 Uhr in der Schlosshalle, im Freskensaal, im Schloss–Stadl, Krippenmuseum und am Schlossplatz mit Hüttengaudi beim Feuerwehrplatz.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum beim Schloss Vösendorf von 10 bis 18 Uhr bis 23. Dezember. Josef Komarek aus Königsgrätz schnitzt am 26. und 27. November live Figuren.

Wienerwald/Sparbach: Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft Sparbach, ganztägig, Sparbach 25.

MONTAG, 28. NOVEMBER

Mödling: Handwerk. Krippenschnitzen mit dem Bildhauer Julius Scherzer und Schülern der ESM von 9.30 bis 17 Uhr im Rathaus.

Mödling: Theater. „Theo - Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr Raiffeisen-Forum.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Angst“ von Roland Daucher, Angst ist ein grundsätzliches Gefühl des Menschen“, um 18.30 Uhr im Sozialzentrum, Friedrich Schiller-Straße 24-26. Eintritt frei!

Perchtoldsdorf: Theater. „Polli und Gallina“ Musiktheater des BG/BRG Perchtoldsdorf um 19 Uhr in der Burg, neuer Burgsaal, 01/86683/400.

DIENSTAG, 29. NOVEMBER

Mödling: Handwerk. Krippenschnitzen mit dem Bildhauer Julius Scherzer und Schülern der ESM von 9.30 bis 17 Uhr im Rathaus.

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Infos unter 0699/11057502, Rosemarie Peer.

Mödling: Vortrag. „Hören kann ich dich wohl, aber verstehen kann ich dich nicht!“ Kommunikation mit dementen Personen“ Referentin Andrea Schmid um 18 Uhr in der Josefgasse 27. Eintritt frei!

Hinterbrühl: Vortrag. „Kaiser Franz Joseph- der letzte Monarch alter Schule“ Referentin Ursula Tamussino um 9 Uhr im Pfarrheim.

Maria Enzersdorf: Aktion. Blutspendeaktion von 8 bis 11 Uhr und 12 bis 14 Uhr bei KBA in der König & Bauer Straße 2, Objket 15, 1. OG.

Maria Enzersdorf: Vortrag. „ Vorbei am Felsen der Loreley, eine Schiffsreise am Mittelrhein“, Referent: Manfred Gsell“ um 14.30 Uhr im Schlos Hunyadi.

Perchtoldsdorf: Theater. „Polli und Gallina“ Musiktheater des BG/BRG Perchtoldsdorf um 19 Uhr in der Burg, neuer Burgsaal.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Samstag, 26. November 15 Uhr Eröffnung des Adveniats 2016: 15.30 Uhr: Konzert; 18.30 Uhr: Messe in St. Othmar.

St. Othmar: Sonntag, 27. November, 16 Uhr, Adventkonzert. Adveniatsverkauf bis 8. Dezember.: Samstag, Sonntag und Feiertag von 15 bis 20 Uhr Pfarrgasse 18.

Spitalkirche: Ab Montag, 28. November 6.30 Uhr Rorate und Donnerstag 18.30 Uhr, Abendrorate.

St. Michael: Samstag, 26. November, 16 Uhr und Sonntag, 27. November um 9 Uhr Adventkranzsegnung.

Herz Jesu Kirche: Mittwoch, 23. November, 18 Uhr, Adventkranzbinden für die Firmkandidaten in den Pfarrräumen.

Herz Jesu Kirche: Samstag, 26. November, 15 bis 20 Uhr Adventmarkt in den Pfarrräumen. 18.30 Uhr Segnung der Adventkränze bei der Hl. Messe in der Kirche.

Herz Jesu Kirche: Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst im Kleinen Saal, von 10 bis 12 Uhr Adventmarkt in den Pfarrräumen.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, November, 9.30 Uhr + Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Donnerstag, 17. November, 17 Uhr: Adventkonzert in der Kirche mit dem Bläserensemble der Musikschule , Schülern der Hyrtl Volksschule und der Schöffel Schule.

Waisenhauskirche: Sonntag, November, 10.30 Uhr, Gottesdienst .

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 27. November, 9 Uhr, Frauenmesse mit Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Sonntag, 27. November, 19.30 Uhr Gospel, Pop &Chrismas“ ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Samstag, 26. und Sonntag, 27. November von 10 bis 16 Uhr Adventmarkt in der Pfarre St. Bonifaz. Am Samstag um 18 Uhr Adventkranzsegnung in der Pfarrkirche St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 24. November, 16 Uhr Adventkranzbinden.

Brunn am Gebirge: Samstag, 26. November, 17.30 Uhr, Adventkonzert des Kirchenchors in der Pfarrkirche.

Gaaden: Samstag, 26. November ab 15 Uhr und Sonntag, 27. November ab 16 Uhr Gaadner Advent und Pfarrcafé am Kirchenplatz.

Gaaden: Sonntag, 27. November, 10 Uhr Adventkranzsegnung in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Mittwoch, 23. November, Adventkranzbinden im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Samstag, 26. November, Adventkranzweihe um 18 Uhr in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Sonntag, 27. November, Adventkranzweihe um 9 Uhr in der Kirche Hochleiten und um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 29. November, 6 Uhr, Roratemesse mit anschließendem Frühstück in der Pfarre.

Gumpoldskirchen: Freitag, 25. November, 16 Uhr, Seniorenrunde im Pfarrhof.

Gumpoldskirchen: Samstag, 26. November, 18.30 Uhr Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 27. November, 10 Uhr Adventmesse in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Mittwoch, 23. November, 19 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung in der Pfarre St. Jakobus.

Guntramsdorf: Freitag, 25. November, 8 Uhr Adventkranzsegnung in der Volksschule.

Guntramsdorf: Samstag, 26. November, 14.30 bis 17.30 Uhr, Adventwerkstätte und Basteln von Adventkränzen im Pfarrsaal, 18 Uhr Segnung der Adventkränze in der Kirche St. Josef, Neu Guntramsdorf.

Guntramsdorf: Samstag, 26. November 16 bis 19 Uhr und Sonntag, 27. November von 8 bis 12 Uhr Adventmarkt im Pfarrsaal der Pfarre St. Jakobus. Um 17 Uhr am Samstag Adventkranzsegnung in der Kirche.

Guntramsdorf: Sonntag, 27. November, 9.30, Uhr Adventmesse und Adventkranzweihe, anschließend Adventmarkt und Pfarrkaffee in der Pfarre St. Josef, Neu Guntramsdorf.

Hennersdorf: Samstag, 26. November, 17.30 Uhr, Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Hennersdorf: Sonntag, 27. November, Adventkranzweihe um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Hennersdorf: Dienstag, 29. November, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Freitag, 25. November, 19.30 Uhr, Konzert des Hinterbrühler Gospelchores „VOICE, REJOICE!:“ in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Samstag, 26. November, 16 Uhr, Adventbasteln im Pfarrheim.

Hinterbrühl: Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Messe mit Adventkranzsegen, anschließend Weltladen.

Kaltenleutgeben: Samstag, 26. November, 9 bis 18 Uhr, Adventmarkt in der Pfarre, K*U*K Hauptstraße 78.

Laab im Walde: Samstag, 26. November, 18.30 Uhr Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr Adventmesse in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Samstag, 26. November, 18 Uhr Adventkranzweihe in der Pfarrkirche. Start der Adventaktion „Bruder in Not – sei so frei“.

Laxenburg: Sonntag, 27. November, 10 Uhr Adventkranzweihe und Hochamt „Missa in tempore quadragesimae“ von Michael Haydn und dem Vokalensemble in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Sonntag, 27. November, Pfarrcafé mit Kuchen und Mehlspeisenverkauf von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Maria Enzersdorf: Freitag, 25. November, 9 Uhr, Adventkranzsegnung für die Volksschule Südstadt.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 27. November, 11 Uhr Adventkranzsegnung bei der Hl. Messe in der Südstadtkirche.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 27. November, Adventkranzsegnung bei allen Gottesdiensten der Franziskaner- und Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf.

Münchendorf: Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November, Adventmarkt im Pfarrzenrum/Stadel.

Münchendorf: Sonntag, 27. November, 10 Uhr Familiengottesdienst mit Aufnahme der neuen Ministranten.

Perchtoldsdorf: Samstag, 26. November, 17 Uhr Kindermesse mit Adventkranzsegnung (Chor des Gymnasiums) in der Pfarrkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 27. November, 8 Uhr und 9.30 Uhr Adventmesse und Adventkranzweihe in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, evangelischer Familiengottesdienst zum 1. Advent in der Christ König Kirche.

Sittendorf: Samstag, 26. November, 16.30 Uhr Adventmesse in der Rochuskapelle bei der Feuerwehr, 17 Uhr Illumination und Adventkranzweihe.

Sittendorf: Sonntag, 27. November, 9 Uhr Adventmesse und Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Sulz: Dienstag, 29. November, 14.30 Uhr Seniorennachmittag in der Pfarre, anschließend Café im Stadel.

Vösendorf: Samstag, 26. November, 18.30 Uhr Adventkranzsegnung in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, Vortrag „Es begab sich aber zu der Zeit..“ Advent und Weihnachtsbräuche“ eine Multimediaschau von Rudolf Tovarek in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Samstag, 26. November, 16 Uhr, Adventkranzsegnung mit Kindern und um 18.30 Uhr für Erwachsene in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 27. November, Adventkranzsegnung bei beiden Gottesdiensten (8 Uhr und 9.30 Uhr).