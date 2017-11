Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 22. NOVEMBER

Mödling: Beratung. Konsumentenberatung von 9 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr in der Arbeiterkammer Franz Skribany Gasse 6.

Mödling: Theater. Kinder-Buchtheater: „Eine Melodie für Charlotte“, mit Samantha Steppan, Elsa Schwaiger und Max G. Fischnaller, um 16 Uhr im Josef Schöffel Haus, Mannagettagasse 23. Eintritt frei!: www.buch-theater.at.

Mödling: Aktion. Frauenselbsthilfe nach Krebs: „Heilsames Singen“ mit Kristina Hampl um 18 Uhr im Besprechungsraum der internen Abteilung Altbau; Sr. Restituta Gasse 12.

Mödling: Vortrag. Buchpräsentation: „Die „Perle des Wienerwaldes“ in alten Fotografien, präsentiert von Gebhard König: „Mein altes Mödling“ um 18.30 Uhr in der Sala Terrena in der Pfarrgasse 9.

Mödling: Musik. Klassik Rock Orchester, Benefizkonzert der Beethoven Musikschule um 19 Uhr im Festsaal der Arbeiterkammer, Dr. Hanns Schürff Gasse 14, 02236/400 DW 125.

Mödling: Musik. „The Blues Bros. Corporation“ um 20 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, Karten: www.blues-bros.com.

Brunn am Gebirge: Aktion. Blutspendeaktion von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr im Rot Kreuz Haus, Alexander Groß-Gasse 71.

Kaltenleutgeben: Vortrag. „Portugal, von Porto zur Algarve und 100 Jahre Wallfahrtsort Fatima“, Referent: Wolfgang Lirsch um 18.30 Uhr im Sicherheitszentrum, Hauptstraße 72.

Maria Enzersdorf: Theater. „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ mit dem Schmetterlinge Kindertheater ab 16 Uhr im Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6. Karten: 0676/884030.

Perchtoldsdorf: Aktion. Buchpräsentation „Perchtoldsdorfer Natur“ mit mehr als 2.000 Bildern von Alexander Mrkvicka und Irene Drozdowski um 18 Uhr im Rathaus, Marktplatz 10, 2. Stock.

Perchtoldsdorf: Vortrag: „Plastische Chirurgie, ein Beitrag zur Gesundheit und Lebensqualität“, Referentin:

Veronika Huber (Fachärztin für plastische Chirurgie), um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wiener Gasse 9.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „Lebhaft“ von Alex Kristan um 20 Uhr im neuen Burgsaal. 01/86683/450.

Vösendorf: Film. „Keine Leiche ohne Lilly“ um 17.30 Uhr im Schlosscafé.

Wiener Neudorf: Theater. „Pfoten weg von Jack“ mit dem Kindertheater Schmetterline von 15.30 bis 16.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3, Infos: 02236/62501.

DONNERSTAG, 23. NOVEMBER

Mödling: Fest. „Stadtseniorentag“ ab 15 Uhr im Rot-Kreuz Saal, Scheffergasse 1a, mit „Multimedia Präsentation der vergangenen Jahre, Wahl der Wahlkommission und gemütlichem Beisammensein.

Mödling: Vortrag. „Verliebt in Afrika“, „Herzensprojekt Maasai-Schule“; mit Referent Norbert Berggold ab 18.30 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27 - 29.

Mödling: Diskussion. Frauen stärken Frauen, ein Frauensalon: „Rollenbilder hinterfragen, eigene Stärken erkennen, weibliche Selbstbestimmung erkennen!“ Der Frauensalon entstand aus einer Initiative von Elisabeth Cinatl, der Leiterin der Beratungsstelle „Kassandra“ in Mödling, um 18.30 Uhr, Josef Schöffel Haus, Mannagettagasse 23.

Mödling: Vortrag. „London - Weltstadt an der Themse“ ab 19 Uhr, mit den Referenten Christine und Josef Makowitsch im Filmsaal der Volkshochschule Mödling, Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Aktion. Hommage an Fritz Taufratzhofer „Arbeiten – Erinnern – Feiern“ um 19 Uhr mit der KUPO beim Kulturheurigen Taufratzhofer Mödling, Quellenstraße 3.

Mödling: Musik. „Philharmonia Zyklus Mödling“ mit dem philharmonischen Streichsextett Wien um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/23127.

Mödling: Theater. Szenenwechsel oder „Wer ist wer?“ Doris Hindinger und Alexander Jagsch schlüpfen in Filmrollen Hollywoods. Begleitet von Boris Fiala am Klavier um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1. 0660/8234010 oder karten@diestadtgalerie.at.

Guntramsdorf: Vortrag. „Ätherische Öle bei Schnupfen und Husten“, 18.30 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2. 0676/7500401.

Hennersdorf: Aktion. „Babytreff Hennersdorf“, jeden 2. Donnerstag/Monat von 9 bis 10.30 Uhr im Hort neben dem Gemeindeamt.

Kaltenleutgeben: Aktion. Generalprobe zum Nikolausspiel von 16 bis 18 Uhr. Wer am 2. Dezember aktiv auf der Eiswiese mit dabei sein möchte, kommt in die Hauptstraße 78. Infos: hans_steiner@gmx.net

Maria Enzersdorf: Musik. Schlosskonzert des „Minetti-Quartetts“ mit Werken von Mozart, Schostakowitsch und Beethoven um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6. Karten: 0676/884030.

Maria Enzersdorf: Musik. Jazzcircle Route 66, Swingtime mit „5 in Love“ um 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, Liechtensteinstraße 68. 0676/4750058.

Münchendorf: Vortrag. Das Team G21 referiert über Mobilität, Radwege, Busfahrpläne und Fußwege um 19 Uhr im Gemeindesaal.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16.30 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Vösendorf: Aktion. Schnitzkurs mit Hans Planer im Krippenmuseum, Johannisweg 2, (Donnerstag und Freitag). Infos: 0664/3257410.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Die Erbrechtsreform 2017“, Referent: Notar Wolfgang Neumaier, um 19 Uhr im Pfarrzentrum.

FREITAG., 24. NOVEMBER

Mödling: Schule. Tag der offenen Tür in der Mittelschule für Wirtschaft, Tourismus und Marketing (WTM) von 9 bis 13 Uhr, Jakob Thoma-Straße 20.

Mödling: Schule. Tag der offenen Tür in der HTL Mödling von 14 bis 18 Uhr, mit Info-Zentrale im ersten Stock (Schautafeln, Broschürenstand, Bildungsberater, Schüler-und Studentenheim) Führungen im Halbstundentakt mit Präsentationsfilm, „Feel the Spirit“ - Schüler führen Schüler, Fachinformationen in allen Abteilungen, Werkstätten und Demonstrationen, Technikerstraße 1-5.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Musik. Es weihnachtet sehr“, Musik und Texte mit Startrompeter Hans Dorfstätter und Thomas Maier um 18 Uhr am Hyrtlplatz. Im Anschluss gibt es eine Feuershow.

Mödling: Aktion. „Lange Nacht der Weiterbildung“, eine Initiative der NÖ Landesregierung und der Stadtgemeinde Mödling, mit Schulen, AK NÖ, AMS und der „Koordinierungsstelle AusBildung bis 18“, ab 18 Uhr im Raiffeisen Forum, Hauptstraße 27-29.

Mödling: Theater. Wednesdayclub präsentiert: „Jedefrau“, das Spiel vom Sterben der reichen „Jedefrau“. Nach der Idee von Hugo von Hoffmannsthal, 20 Uhr im book & cook, Neusiedler Straße 12/1; Eintritt: freie Spende.

Mödling: Kabarett. Weinzettl & Rudle: „Dramaqueen & Couch Potato“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Biedermannsdorf: Musik. Herbstkonzert der Musikschule ab 19 Uhr in der Jubiläumshalle.

Brunn am Gebirge: Aktion. Einschulung am ÖBB Ticketautomaten von 14 bis 16 Uhr beim Bahnhof Brunn-Maria Enzersdorf am Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Mödling).

Gaaden: Fest. Adventjause der Pensionisten von 14 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 4.

Hinterbrühl: Aktion. 19. Gesellschaftsschnapsen der Bürgerliste um 18 Uhr im Gasthaus Köck „Zur Weintraube“ in der Hauptstraße 45.

Laxenburg: Lesung. „Mein Russland“, Buchpräsentation von ORF-Korrespondentin Carola Schneider um 19.30 Uhr in der Bücherei&Mediathek Laxenburg, Wiener Straße 2a.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Tanz. Tanzcafé für Junggebliebene ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus, Donauwörther Straße 29. Infos: 01/86683/120.

Perchtoldsdorf: Lesung. Christl Scheiwein, Lyrikerin aus Perchtoldsdorf, stellt im Buchladen ab 18.30 Uhr, ihren neuesten Gedichtband vor, Wienergasse 1.

Vösendorf: Schule. „Tag der offenen Tür“ von 9 bis 11.30 Uhr in der Volksschule Vösendorf, Kirchenplatz 2.

Vösendorf: Aktion. Blutspendeaktion von 15 bis 19 Uhr im Kultursaal, Kindbergstraße 12.

SAMSTAG., 25. NOVEMBER

Mödling: Markt. X-Mas-Fashionflohmarkt von 9 bis 14 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Schule. Tag der offenen Tür in der HTL Mödling, der größten schulischen Bildungseinrichtung Österreichs, von 9 bis 14 Uhr, mit Info-Zentrale im ersten Stock (Schautafeln, Broschürenstand, Bildungsberater, Schülerservicestelle, Schüler-und Studentenheim) Führungen im Halbstundentakt 200 Führungen mit einleitendem Präsentationsfilm, „Feel the Spirit“ - SchülerInnen führen SchülerInnen, Fach – und Sachinformationen in allen Abteilungen, Werkstätten und Demonstrationen und Anschauungsmaterial, in der Technikerstraße 1-5.

Mödling: Aktion. Benefiz-Kochbuchpräsentation, 2. Auflage des dreisprachigen Kochbuches von Rotary Club Mödling und connect Mödling um 10 Uhr in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Tanz. Goldfisch tanzt - Tanzparty, mit DJ Rainer Klang und handverlesenen Gast DJs, ab 21 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Breitenfurt: Theater. „Schneeweißchen und Rosenrot“, Marionettentheater um 17 Uhr in der Breitenfurter Marionettenbühne am Kardinal Piffl-Platz 1. Infos: 0650/9151401.

Perchtoldsdorf: Workshop. Bienenwiege Baukurs von 9 bis 17 Uhr im Trainigs- und Co-Working Center Perchtoldsdorf, Marktplatz 17. Kursbeitrag €180. Gebaut werden Bienenschutzgarten Bienenwiegen (Top Bar Hives) - Bienenwohnungen, die sich besonders gut für eine wesensgetreue Bienenhaltung eignen. Anmeldung: .Email: info@bienenschutzgarten.at, oder 03462/34686.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. Mozart-Requiem zum Abschluss des 800 Jahre Jubiläums der Pfarrkirche Perchtoldsdorf mit dem Kirchenchor St. Augustin, dem Jugendchor der Musikschule und dem Orchesterverein Perchtoldsdorf unter der Gesamtleitung von Anthony Jenner um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustin.

Perchtoldsdorf: Musik. Orchesterkonzert Concentus 21, Klavier Elisa Wallnöfer, um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal. Beethovens 3. Klavierkonzert und die 1. Symphonie in c-Moll von Carl Czerny.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „Best of Kabarett“ von Nadja Maleh um 20 Uhr im Festsaal der Burg. 01/86683/450.

Wiener Neudorf: Markt. Kathreinmarkt 2017 von 9 bis 17 Uhr im Pfarrsaal,

Wiener Neudorf: Aktion. Kunst & Kulinarik, ein italienischer Abend mit Musik und Speisen ab 19 Uhr im alten Rathaus. (Karten sind am Gemeindeamt erhältlich).

Wienerwald/Grub. Markt. Kathreinmarkt von 14 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

SONNTAG., 26. NOVEMBER

Mödling: Markt. Kids Fashion Flohmarkt von 9 bis 14 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „ Frau Franzi“ Solostück gespielt von Marika Reichhold, Regie: Christian Suchy, um 18 Uhr in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Karten: 0676/4354600,

www.gamuekl.org

Breitenfurt:Aktion. Antike Sammlerbörse von 7 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulweg 1.

Breitenfurt: Tanz. Disco der Dorfgemeinschaft Breitenfurt mit DJ Michael von 16 bis 18 Uhr im Stella Nova Saal, (Zufahrt über Rudolf Steiner Gasse). Infos: 02239/58080.

Gaaden: Musik. Herbstkonzert der Blasmusik ab 16 Uhr im Gemeindesaal. Eintritt freie Spende.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 11 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. „Flutes in Concert“ mit Werken von Bach, Haydn, Piazolla um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustin. Eintritt freie Spende!

Perchtoldsdorf: Tanz. Volkstanzfest der Kindervolkstanzgruppe Kikeriki, der Volkstanzgruppe ÖAV Teufelstein mit Musik von der Gruppe „Heanagschroa und der „Voigasmusi“ um 17 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a, 01/8692401.

Perchtoldsdorf: Show. Musical Christmas“, mit Jana Werner, Dean Welterlen, Ann Mandrella und Aris Sas, ab 18 Uhr im neuen Burgsaal, Karten im Infocenter.

Wiener Neudorf: Markt. Kathreinmarkt 2017 von 8.30 bis 17 Uhr im Pfarrsaal,

Wienerwald/Grub. Markt. Kathreinmarkt von 10 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus.

MONTAG., 27. NOVEMBER

Mödling: Aktion. Altstadtführung mit Friederike Fida, Treffpunkt: Mödling info.service, Kaiserin Elisabeth-Straße 2. Dauer 2 Stunden. Anmeldung: 02236/45448.

Gumpoldskirchen: Musik. Konzert des weißrussischen Chors „Belajarussia“ um 19 Uhr im Festsaal des Deutschorden-Schlosses. Eintritt freie Spende! www.chor-belajarusija.info

DIENSTAG., 28. NOVEMBER

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Brunn am Gebirge: Musik. „Neue Advent- und Weihnachtslieder“ mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich um 15.30 Uhr im Bruno Festsaal, Franz Weiss Platz 7.

Gießhübl: Aktion. Blutspendeaktion von 15.30 bis 20 uhr im Veranstaltungssaal Perlhof, Perlhofgasse 1b.

Gießhübl: Vortrag. „Australien, Neuseeland“ 2. Teil, Referent: Stefan Katzenbeisser um 19 Uhr im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Aktion. Sicherheitstag von 15 bis 18 Uhr im Zierfandlersaal, Kajetan Schellmann-Gasse 27, bei freiem Eintritt. Vortrag von Chefinspektor Manfred Sulzer und Sicherheitsberatung der Polizeiinspektion Gumpoldskirchen.

Guntramsdorf: Vortrag.

Gesunde Gemeinde - „Hören Sie (schon) auf Ihr Herz?“ Impulsvortrag von Wolf-Dieter Nagl, Arzt für Allgemeinmedizin, für psychosoziale und psychosomatische Medizin, Heart-Math-Coach um 19 Uhr im Rathaus, Mehrzwecksaal 3. Stock.

Maria Enzersdorf: Aktion. Seniorennachmittag ab 14.30 Uhr, mit Kathrin Rudel „Wir bewegen uns“ und einer Lesung von Michael Stradal. Infos: 0676/4957400.

Maria Enzersdorf: Vortrag. LebensRaum - Hilfe für pflegende Angehörige Thema. „Erstes Weihnachten alleine“, Referentin: Christine Schubert (Lebens- und Trauerbegleiterin), um 18 Uhr im Schloss Hunyadi, Schloßgasse 6. Teilnahme kostenlos. Anmeldung: 02236/864101.

Perchtoldsdorf: Musik. „Gesang trifft Kabarett, Musik küsst Schmäh“ Rosabell mit Rosie Sommerbauer und Isabell Pannagl um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. 01/86683/450.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl

Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Ausstellung „Natrum“ in der Friedrich Schiller-Straße 34A. Der Essingers Artclub präsentiert in dieser Ausstellung die Sicht der Künstler auf die Natur. Im Atelier sind dazu Bilder von Hans Essinger zu sehen. Vernissage: Freitag, 10. November um 19 Uhr. Dauer: bis Ende Dezember. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag: 14 Uhr bis 18 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: Erich Lhotsky - „Untersuchung an Mödling“, Ausstellung seiner Bilder und Grafiken in der Komm & Schau - eine ArtGalerie

Fleischgasse 13. Dauer: bis 25. November.

Mödling: kunstraumarcade: „Spuren“ Ausstellung mit Werken von Barbara Graf, Seishi Irikawa, Regina Stierschneider und Gerlinde Tuma in der Hauptstraße 79. 0664/7675143 oder www.kunstraumarcade.at. Dauer: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Landschaften Öl und Aquarell Heinz Anger“ in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Dauer: bis 2. Dezember. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr : 9 bis 12 Uhr.

Mödling: Jahresausstellung 2017 des Mödlinger Künstlerbundes in der Kunststation, Untere Bachgasse 5, Dauer: bis 26. November, Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr. www.mkb.at

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6.

Mödling: Ausstellung „M(eine) Welt voller Farben“ mit Werken der Kinder und Jugendlichen der „Therapeutischen Gemeinschaften“, Leitung: José Gamboa Chaparro, in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, Vernissage: Freitag, 24. November, 16 Uhr. Dauer: bis 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mödling: „KunstAdvent Opening“ im Atelier KreArtiv, Hauptstraße 46. Eröffnung am Samstag, 25. November, 10 bis 18 Uhr, Dauer bis Sonntag, 26. November, 14 bis 18 Uhr.

Biedermannsdorf: In Dextro.orgs Ausstellung „Feldzustände“ in den Klubräumen der Jubiläumshalle am Siegfried Ludwig-Platz 1, sind großformatige Fineart-Prints mathematisch generierter Bilder zu sehen; jeden Samstag und Sonntag, bis 26. November.

Breitenfurt: Ausstellung , „Wasser trifft Farbe“ Aquarelle und Mischtechniken von Reinhard Bauer und Ernst Heissenberger im Museum Breitenfurt, Kardinal Piffl Platz 1. Vernissage: Freitag, 24. November ab 18 Uhr. Dauer bis Samstag, 25. November, 10 bis 17 Uhr.

Gumpoldskirchen: Ausstellung „druckGRAFIK“

Retrospektive – Dieter Josef im Bergerhaus, Schrannenplatz 5. Dauer: bis 26. November, Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Sonntag zusätzlich von 10 bis 12 Uhr. Eintritt frei!

Laxenburg: Ausstellung „Ikonen, historische und moderne Motive“ des Künstlerpaares Loukas und Irene Seroglou, gemeinsam mit dem Diözesanmuseum Graz, im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht-Straße 9. Vernissage: Freitag, 24. November, 19 Uhr. Dauer: bis 6. Jänner 2018. Öffnungszeiten: jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr (außer 2., 3., 8., 9. und 10. Dezember von 14 bis 19 Uhr).

Maria Enzersdorf: Benefizausstellung für den Verein Hospiz Mödling. Anneliese Formann stellt ihre Bilder im „Lesecafé“ der Buchhandlung KRAL in St. Gabriel aus. Ihr größtes Werk ist das Altarbild in der Pfarre „Herz Jesu“ in Mödling. Dauer: bis 24. Dezember. Infos: 0676/7889994.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum, Johannisweg 2. Dauer: bis 23. Dezember, jeweils samstags, sonn-und feiertags von 11 bis 18 Uhr.

Infos: 0664/3257410

krippevoesendorf@a1.net.

ADVENTMÄRKTE IN DER REGION

MÖDLING

Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt am Hyrtl-Platz. Täglich von 16 bis 23 Uhr; Dauer: bis 24. Dezember.

Adventmarkt. Mittelalterlicher Adventmarkt rund um die Spitalskirche. Kaufleute und Handwerker bieten ihre Speisen und Waren feil. Eröffnung am Freitag, 24. November, 10 bis 22 Uhr, Sonntag, 25. November, ebenfalls 10 bis 22 Uhr und Montag, 26. November, 10 bis 18 Uhr, Brühler Straße 1.

Adventmarkt: Weihnachtsmarkt der Volkshilfe und der Pensionisten auf der Hauptstraße 10. Eröffnung: Samstag, 25. November. Dauer: bis 16. Dezember, jeweils Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Adventmarkt. Adventbasar im Waldorf Kindergarten am Samstag, 25. November von 10 bis 17 Uhr in der Parkstraße 23, mit selbst gebackenen Keksen, Bastelstationen und Kerzenziehen für Kinder und vielen schönen handgearbeitete Weihnachtsgeschenken.

Adventmarkt. Lebenshilfe Adventmarkt mit Kunsthandwerk in der Werkstätte Mödling, Untere Bachgasse 7. Eröffnung am Samstag, 25. November, Dauer bis 26. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Adventmarkt . Altstadtadvent mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Ringelspiel in der Fußgängerzone. Eröffnung am Samstag, 25. November, mit Musik von den „Alpine Carolers“, Dauer bis 24. Dezember. Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag und Feiertag ab 14 Uhr.

BREITENFURT

Adventmarkt. Fest der fantasievollen Unikate am Samstag, 25. November von 14 bis 18.30 Uhr in den Werkstätten der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, 14 Uhr: Musik im Stella Nova Saal, 15 bis 16.30 Uhr, Weihnachtszauberbäckerei, bunte Filzblüten in Backstube und Wollwerkstatt, 17 Uhr Adventgeschichte, 18 Uhr Abschlusskonzert im Stella Nova Saal. (Zufahrt über Rudolf Steiner Gasse).

Adventmarkt. Kathreinmarkt am Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November, jeweils 10 bis 16 Uhr, Pfarre St. Johann Kardinal Piffl-Platz 2.

Punsch. Rotkreuz-Punschabend von 17 bis 23 Uhr in der Rot-Kreuz-Rettungsstelle Breitenfurt, Hirschentanzstraße 1a.

GIESSHÜBL

Adventmarkt. Weihnachtsbasar am 25. und 26. November im Pfarrzentrum.

GUMPOLDSKIRCHEN

Punsch. „Wir Niederösterreicherinnnen“- ÖVP Frauen- Punsch & More ab 15 Uhr in der Lokal Michaela Hofstädter, Wienerstraße 92 und Adventkranzbinden von 15 bis 20 Uhr mit Ilse Sieber.

Information und Anmeldung 0676/89323036.

HENNERSDORF

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Pensionisten von 14 bis 20 Uhr im 9er-Haus, Bachgasse 9.

HINTERBRÜHL

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt am Samstag, 25. November und am Sonntag, 26. November, jeweils ab 10 Uhr am Gemeindeamt, Hauptstraße 29a.

KALTENLEUTGEBEN

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt am Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, jeweils 10 bis 18 Uhr, in der Turnhalle der Volksschule Kaltenleutgeben, Hauptstraße 76.

LAXENBURG

Advent. Weihnachtskeksverkauf am Sonntag, 26. November von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal.

PERCHTOLDSDORF

Punsch. Eröffnung des Lions Benefiz-Punschstand am Freitag, 24. November, ab 16 Uhr am Marktplatz. Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr. Dauer: bis 23. Dezember.

Punsch. Eröffnung des Handballer Punschstand am Freitag, 24. November ab 17 Uhr , im Innenhof des Rathauses, am Marktplatz 10.

Adventmarkt. Eröffnung des TOP- Weihnachtsmarktes, am Freitag, 24. November, ab 18 Uhr am Burgvorplatz. Öffnungszeiten: jeden Freitag: 17 bis 20 Uhr, jeden Samstag und Sonntag: 14 bis 20 Uhr. Dauer: bis 17. Dezember.

VÖSENDORF

Adventmarkt. Eröffnung: Samstag, 25. November, mit Schauschnitzen von 11 bis 18 Uhr beim Krippenmuseum (auch Sonntag), Johannisweg 2. Adventmarkt von 14 bis 20 Uhr in der Schlosshalle. Programm am Schlossplatz: 16 Uhr - Christbaumübergabe mit dem Musikverein, 17 Uhr, Konzert des Gesangvereins Vösendorf im Freskensaal, 18 Uhr, Bläsergruppe beim Schlossstadl.

Sonntag, 26. November, Adventmarkt von 10 bis 20 Uhr in der Schlosshalle. 14 Uhr - Rudolph das Rentier kommt, Luftballonmodellieren im Schlossstadl, 15 Uhr, Kasperltheater im Freskensaal, 16 Uhr, Kinder-Zauberer im Stadl, 18 Uhr, Konzert des russischen Damenchors im Freskensaal. Jeweils Samstag und Sonntag, auch am 2. und 3. Dezember.

WIENER NEUDORF

Punsch. Schmankerl und Punsch bis 7. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr beim Kleingartenverein Anningerblick in der Anningerstraße 9.

Punsch. Der „Club 180 Steeldartverein“ schenkt Punsch aus am Donnerstag, 23. November und am Freitag, 24. November, jeweils ab 16 Uhr vor der Sporthalle, Tennisstraße 1.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt im Hort Rathauspark, am Freitag, 24. November von 14 bis 17 Uhr.

Punsch. Punschstand des Siedlervereins, am Schlossmühlplatz (neben Hauptstraße Zigeunerinsel). Eröffnung am Freitag, 24. November ab 18 Uhr, Samstag, 25. November, 17 Uhr, Dauer bis Sonntag, 26. November, 16 Uhr.

Adventmarkt. Hüttenzauber & Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen am Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, jeweils 14 bis 18 Uhr im Volksheim, Wiener Neudorf, Friedhofstraße 4.

WIENERWALD/GRUB

Adventmarkt. Gruber Kathreinmarkt am Samstag, 25. November 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 26. November, 10 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus, Kirchengasse.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Mittwoch, 22. November, 18.30 UHr, Glaubensgespräch, Pfarrheim.

St. Othmar: Donnerstag, 23. November, 9 Uhr, Tanz als Gebet mit Ursula Lang im kleinen Saal im Pfarrheim.

St. Othmar: Sonntag, 26. November. 10 Uhr Kindermesse in der Pfarrkirche.

Herz Jesu Kirche: Sonntag, 26. November, 9.30 Uhr, Christkönigssonntag, Vorstellung der Firmkandidaten bei der hl. Messe; 9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Kleinen Saal, nach der hl. Messe Anmeldung für die Erstkommunion im Kleinen Saal.

Herz Jesu Kirche: Dienstag, 28. November, 19.30 Uhr, ökumenischer Bibelabend.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 26. November, 9.30 Uhr, Gottesdienst.

Waisenhausgasse: Sonntag, 26. November, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

Evangelikale Freikirchliche Gemeinde: Samstag, 25. November, 14.30 bis 18 Uhr, Kinderadventbasteln, Kekse backen Jause und Geschichten hören. Büchertisch und Kaffeehaus für die ganze Familie in der Fabriksgasse 19.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 26. November, 9 Uhr, Festmesse, 15 Uhr, Aussetzung der Allerheiligen, Anbetung bis 17 Uhr, dann feierlicher Schlusssegen.

Biedermannsdorf: Samstag, 25. November, 14 Uhr, Festmesse „Seliger Karl I. von Österreich“ in der Pfarrkirche, anschließend Kranzniederlegung und Segnung mit der Reliquie Beati Caroli E Domo Austriae in der Kaiser Karl Kapelle zu Biedermannsdorf.

Biedermannsdorf: Sonntag, 26. November, 10.15 Uhr, Kinder- und Familienmesse von der Jungschar gestaltet.

Biedermannsdorf: Dienstag, 28. November, 19 Uhr, Treffen aller Pfarrgemeinderäte des neuen Entwicklungsraums.

Breitenfurt: Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November, jeweils 10 bis 16 Uhr, Pfarre St. Johann

Kardinal Piffl Platz 2.

Brunn am Gebirge: Freitag, 24. November, 18 Uhr, Wellness-Abend mit der Frauenrunde der Pfarre in der Therme Wien. Treffpunkt am Kirchenplatz in Brunn/ Gebirge. Anmeldung: Sabine Klinger, Email: Treml@gmx.at

Brunn am Gebirge: Sonntag, 26. November, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Erwachsenentaufe , 14 Uhr, Kekse-Backen im Pfarrheim für Jungfamilien.

Gießhübl: Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November, Weihnachtsbasar im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Sonntag, 26. November, 10.30 Uhr, Cäcilienmesse mit Kirchenchor in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 28. November, 19 Uhr, Vortrag, „Australien, Neuseeland“ 2. Teil, Referent: Stefan Katzenbeisser, im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 26. November, 10 Uhr, Kindermesse mit Jungscharaufnahme, anschließend Pfarrcafé.

Guntramsdorf: Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, Elternabend für die Erstkommunion 2018 in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Freitag, 24. November, 18 Uhr, Kreativer Tanzabend „Du lässt dich finden“ in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Samstag, 25. November, 14.30 bis 17.30 Uhr, Adventwerkstätte im Pfarrsaal, Bastelstationen für Jung und Alt (kleine Geschenke und Adventkränze) in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Sonntag, 26. November, 9 Uhr, Hochamt zum Christkönigssonntag, gestaltet vom Jakobus Chor in der Jakobuskirche, 9.30 Uhr Hl. Messe mit Aufnahme neuer Ministranten und Jungscharkinder in der Pfarrkirche St. Josef.

Hennersdorf: Sonntag, 26. November, 9.30 Uhr, Christ Königssonntag mit Wortgottesfeier.

Hinterbrühl: Freitag, 24. November, 19.30 Uhr, Gospelkonzert von „Voice Rejoice“ um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Dienstag, 28. November, 9 Uhr, Frauenrunde - Christel Imhof: „Pique-Dame“ von Alexander Puschkin im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 26. November, 9.30 Uhr, Christ Königssonntag Hl. Messe.

Laab im Walde: Sonnta