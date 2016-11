MI, 30. November

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Advent. Weihnachtlicher Handwerksmarkt im Raiffeisen Forum Mödling, während der Öffnungszeiten, Montag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr (bis 23. Dezember) in der Hauptstraße 27-29.

Kaltenleutgeben: Doku. Präsentation der ORF III Dokumentation „Stell Dir vor, es geht das Licht aus“ um 19 uhr im Saal des Sicherheitszentrums, Hauptstraße 72.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Mein Herz schlägt aus dem Takt“ Referent Gilbert Beran (Innere Medizin/Kardiologie) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wienergasse 9.

Perchtoldsdorf: Advent. „Let it snow, let it snow“ Lesung von Elisabeth Orth Texte aus allen 5 Kontinenten eine Weihnachtsreise musikalisch begleitet von Bela Koreny und Barbara Wallner um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg.

DO., 1. DEZEMBER

Mödling: Basteln. Weihnachtswerkstatt für Kids und Teenies von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Informationen unter 0676/3826993 Atelier KreArtiv, Hauptstraße 48

Mödling: Fest. Nikolofeier mit Minikantus und Ehrungen der Senioren um 15 Uhr im Rotkreuzsaal, Schöffelgasse 1a.

Mödling: Vortrag. Multimediashow: romantisches Großbritannien, Referent Josef Markowitsch, um 19 Uhr im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Theater. „Theater Imbiss“ ein Abend der Inspirationen und kurzen Geschichten improvisiert nach amerikanischem Stil, mit Geraldine Kilgus, Ernst Tauchner, Manu Sachl, Didi Fischer, Loic Rolin und Brigitte Wimmer um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Karten: 02236/24481.

Mödling: Kabarett. „Abdrift, Kabareee zur See!“, Jürgen Preusser bringt seine Yachtrevue Kolumne auf die Bühne um 20 Uhr in der Stadtgalerie Mödling. Karten: 0660/8234010.

Biedermannsdorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung um 19 Uhr im Gemeindeamt.

Breitenfurt: Film. „Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne“ (2015/Regie: Xavier Giannoli ) um 19 Uhr im Stella Nova Saal, Rudolf Steiner-Gasse.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr beim Rathaus.

Maria Enzersdorf: Ball. Kartenverkauf für Bürgerball am 20. Jänner im Schloss Hunyadi startet heute bei Monika Boff im Rathaus unter 0676/88403/231.

Perchtoldsdorf: Beratung. Mutter-Eltern Beratung mit Kinderarzt Andreas Zoubek und Baby Care Beratungsstunde mit Kinderkrankenschwester Radl Kumpan von 14 bis 15 Uhr im Rot Kreuz Haus Perchtoldsdorf, Franz Josef Str. 29. Keine Anmeldung erforderlich und kostenfrei! Anschließend . Eltern-Kind-Jause mit Vorstellung vom PEKiZ.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Vösendorf: Advent. Punsch & Maroni von der SPÖ und der JG Vösendorf von 17 bis 20 Uhr am Kirchenplatz.

FREITAG, 2. DEZEMBER

Mödling: Punsch. Ingrid Radlinger lädt zum Punschtrinken ins Atelier von 15 bis 20 Uhr in die Grenzgasse 40.

Mödling: Adventmusik. Konzert der Adventbläser um 16 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Mödling: Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt in der Schöffelstadt (von 16 bis 23 Uhr) am Hyrtlplatz. Heute: besinnliches mit Billy und seiner Gitarre um 18 Uhr in der Waisenhauskirche.

Mödling: Adventmarkt. Bei Kerzenschein im Volksmuseum, Eröffnung um 17 Uhr mit Puppenausstellung und Egerländer Krippe. (Öffnungszeiten: von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember jeweils Freitag von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.)

Mödling: Info. Feiertage & Jahresfeste, Hintergründe und andere Zugänge kennenlernen. Info und Anmeldung unter 0699/10041005. um 18 Uhr in der Klostergasse 6.

Mödling: Konzert. „TNO – Bigband“ mit Weihnachtssongs, opulenten Kostümen und Swing Bigband-Sound um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Karten: 02236/24481. (2. Konzert am 3. Dezember!)

Breitenfurt: Konzert. Trio Immersio (Violine, Piano und Cello) um 19 Uhr im Stella Nova Saal, Rudolf Steiner-Gasse.

Gaaden: Treffen. Adventfeier mit den Pensionisten ab 15 Uhr.

Gaaden: Treffen. Adventabend der Senioren im Jakobikeller.

Gießhübl: Advent. Weihnachtsmarkt von Maria und Resi von 13 bis 17 Uhr auf der Hauptstraße 60.

Gießhübl: Advent Punschstand ab 16 Uhr am Dorfplatz (Die Grünen Gießhübl).

Gumpoldskirchen: Punsch. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag bis 24. Dezember jeweils ab 14 Uhr, Traiskirchnerweg 10. bei der Pension Reitmayer.

Gumpoldskirchen/Thallern: Adventmarkt in und um die Gebietsvinothek.

www.freigut-thallern.at

Guntramsdorf:

Adventzauber. In den Barockpavillon lädt die Gemeinde von 17 bis 20 Uhr zu Musik, Punschhütten der Vereine, Kunsthandwerk und Kinderprogramm. (Von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember in die Rohrgasse 4).

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr beim Rathaus.

Kaltenleutgeben: Nikolo. Perchtenlauf um 18 Uhr am Hauptplatz, für die „Kleinen“ kommt auch der Nikolo. Veranstalter: ASK Kaltenleutgeben.

Maria Enzersdorf: Punsch. Charity Punsch“ zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Maria Enzersdorf: Konzert. Swinging X-mas - Heini Altbart präsentiert Dixie Fire feat. Max Greger jun. um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum.

Münchendorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 18 bis 22 Uhr im Hof der Pfarre/Stadel.

Perchtoldsdorf: Fest. Seniorennachmittag mit dem Roten Kreuz „Nikolojause“, um 15 Uhr Rot Kreuz Haus Perchtoldsdorf, Franz Josef Str. 29; Anmeldungen: 0699/144 211 99, Teilnahme gegen freie Spende. Willst auch du im Roten Kreuz mitarbeiten? Freiwilligen Info Abend um 18 Uhr.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Vösendorf: Advent. Punsch & Maroni von der SPÖ und der JG Vösendorf von 17 bis 20 Uhr am Kirchenplatz.

SAMSTAG, 3. DEZEMBER

Mödling: Nikolo. Von 10 bis 12 Uhr kommt der Nikolo auf Besuch in der Hauptstraße und in der Fußgängerzone.

Mödling: Punsch. Ingrid Radlinger lädt zum Punschtrinken ins Atelier von 15 bis 20 Uhr in die Grenzgasse 40.

Mödling: Adventmarkt. Bei Kerzenschein im Volksmuseum 10 bis 19 Uhr mit Puppenausstellung und Egerländer Krippe. (Öffnungszeiten: von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember jeweils Freitag von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.)

Mödling: Advent. Benefizpunsch der Firma UNI-Real in der Fußgängerzone, Fleischgasse 6. Der Erlös wird zu 100% an die Caritas gespendet.

Mödling: Kirchenadvent. Adveniat in St. Othmar in der Pfarrkirche, der Unterkirche dem Karner und am Kirchenplatz. Heute um 15.30 Uhr adventliche Chormusik mit „Canta diem“

Mödling: Adventmusik. Konzert der Adventbläser um 16 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Mödling: Tradition. Mödlinger Perchtenlauf der Langenwanger Teufelsknechte um 18 Uhr am Schrannenplatz und in der Fußgängerzone.

Mödling: Theater. Premiere: „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Konzert. „TNO – Bigband“ mit Weihnachtssongs, opulenten Kostümen und Swing Bigband-Sound um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Karten: 02236/24481.

Mödling: Konzert. B4 - „Es ist ein Swing entsprungen“

Jazz, Swing & more mit der Babenberger Big Band um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1. Karten: 06608234010.

Achau: Adventzauber. Der SC-Achau bietet weihnachtliche Köstlichkeiten ab 17 Uhr am Sportplatz, Biedermannsdorfer Straße 3.

Biedermannsdorf: Advent.

Lionspunsch und Rudolf das Rentier von 16 bis 22 Uhr im Perlashof.

Biedermannsdorf: Konzert. „Weihnachten together again“ mit dem „SmartEnsemble“ um 20 Uhr in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Aktion. Breitenfurter Ponyexpress, mit kleinen Shetland-Ponys im Biosphärenpark Wienerwald wandern, Hof Karakul, Laaber Straße 10. Infos:

office@karakul.at

Breitenfurt: Krampus. Krampuslauf ab 17 Uhr am Kardinal Piffl Platz.

Brunn: Adventmarkt. Von 15 Uhr bis 21 Uhr im Heimathaus.

Gießhübl: Advent. Weihnachtsmarkt von Maria und Resi von 13 bis 17 Uhr auf der Hauptstraße 60.

Guntramsdorf:

Adventzauber. In den Barockpavillon lädt die Gemeinde von 17 bis 20 Uhr zu Musik, Punschhütten der Vereine, Kunsthandwerk und Kinderprogramm. (Von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember in die Rohrgasse 4).

Hennersdorf: Punsch. Punschstand der ÖVP Hennersdorf bei Bürgermeister Hausenberger, Bachgasse vis a vis Feuerwehr.

Hennersdorf: Nikolo. Nikolofeier der Kinderfreunde im 9er–Haus.

Kaltenleutgeben: Nikolo. 2. Kaltenleutgebner Nikolaus Mysterienspiel um 16.30 Uhr auf der Eiswiese bei der Jakobskirche.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr beim Rathaus.

Laxenburg: Adventmarkt. Christkindlmarkt an den Wochenenden (3. und 4. Dezember und 10. und 11. Dezember und am Donnerstag, 8. Dezember jeweils von 15 -20 Uhr am Schlossplatz.

Münchendorf: Advent. Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Kulinarischen Köstlichkeiten von 18 bis 22 Uhr im Hof der Pfarre/Stadel.

Perchtoldsdorf: Info. „Mut tut gut“- Miteinander gegen häusliche Gewalt an Frauen. Podiumsdiskussion von 9.30 bis 11. 30 Uhr im Club Perchtoldsdorf, Beatrixgasse 2 für die Kinderbetreuung ist gesorgt!

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Advent. Benefizkonzert des Mödlinger Symphonischen Orchesters (MSO) für Mary´s Meals um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal. Karten unter:

konzert@marysmeals.at

Sparbach: Advent. Weihnachtsmarkt der Sparbacher Dorfgemeinschaft von 10 bis 18 Uhr, Sparbach 15.

Vösendorf: Adventmarkt. Weihnachtliches findet man von 14 bis 22 Uhr in der Schlosshalle, im Freskensaal und am Schlossplatz.

Vösendorf: Advent. Punsch & Maroni von der SPÖ und der JG Vösendorf von 17 bis 20 Uhr am Kirchenplatz.

Wiener Neudorf: Advent. Die Gemeinde lädt zum Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag (3. und 4. und 10. und 11. Dezember) ins Migazzi-Haus in der Schloßmühlplatz 1.

Wiener Neudorf: Fest. Nikolo der Kinderfreunde von 15 bis 17 Uhr am Platz vor dem Volksheim.

Wiener Neudorf: Advent. Punsch - Kleingartenverein Anningeblick von 17 bis 20 Uhr , Parkplatz Kleingartenverein Anningerblick, Anningerstraße 9.

SONNTAG, 4. DEZEMBER

Mödling: Konzert. Safer Six - „Warten auf das Christkind“

Im Rahmen der Reihe Kinder-Klangbogen Mödling um 10.30 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1. Karten: Kulturreferat Mödling, Pfarrgasse 9, Tel. 02236/400 DW 103.

Mödling: Kirchenadvent. Adveniat in St. Othmar in der Pfarrkirche, der Unterkirche dem Karner und am Kirchenplatz. Heute um 15.30 Uhr Adventkonzert des Heimatvereins Schwarzkogler.

Mödling: Adventmarkt. Bei Kerzenschein im Volksmuseum 10 bis 19 Uhr mit Puppenausstellung und Egerländer Krippe. (Öffnungszeiten: von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember jeweils Freitag von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.)

Mödling: Tanz. „Krampuskränzchen mit DJ Klaus um 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. Karten: 02236/24481.

Achau: Punsch. Die Freiwillige Feuerwehr Achau bietet Punsch von 16 bis 20 Uhr vor der Kirche.

Brunn: Adventmarkt. Von 15 Uhr bis 20 Uhr im Heimathaus. (Adventmarkt auch am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Dezember!)

Brunn: Adventkonzert. Brunner Charity Weihnachtskonzert mit Egon7 um 19.30 Uhr im Bruno Festsaal.

Gaaden: Kultur. Museumsrendezvous um 15 Uhr im Heimatmuseum, Hauptstraße 29.

Gumpoldskirchen/Thallern: Adventmarkt in und um die Gebietsvinothek.

www.freigut-thallern.at

Guntramsdorf:

Adventzauber. In den Barockpavillon lädt die Gemeinde von 17 bis 20 Uhr zu Musik, Punschhütten der Vereine, Kunsthandwerk und Kinderprogramm. (Von 2. bis 4. Dezember und von 8. bis 11. Dezember in die Rohrgasse 4).

Guntramsdorf: Konzert. Gerhard Aflenzer Broadway Formation „Frank Sinatra & Friends mit Chrismas Special“ um 16 Uhr im Musikheim.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand des ASK Kaltenleutgeben ab 10 Uhr beim Rathaus.

Laxenburg: Adventmarkt. Christkindlmarkt an den Wochenenden (3. und 4. Dezember und 10. und 11. Dezember und am Donnerstag, 8. Dezember jeweils von 15 -20 Uhr am Schlossplatz.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Advent. Ausseer Advent mit Texten zur Winter- und Weihnachtszeit mit Michael Birkmeyer und Mercedes Echerer um 17 Uhr im neuen Burgsaal.

Vösendorf: Adventmarkt. Weihnachtliches findet man von 14 bis 20 Uhr in der Schlosshalle, im Freskensaal und am Schlossplatz.

Wiener Neudorf: Advent. Die Gemeinde lädt zum Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag (3. und 4. und 10. und 11. Dezember) ins Migazzi-Haus in der Schloßmühlplatz 1.

Wiener Neudorf: Advent. Punsch - Kleingartenverein Anningeblick von 17 bis 20 Uhr , Parkplatz Kleingartenverein Anningerblick, Anningerstraße 9.

MONTAG, 5. DEZEMBER

Achau: Adventmarkt. Nikolaus und Adventmarkt der Volksschule. Der Nikolaus kommt um 17 Uhr zur Kirche. Nach der Nikolausfeier: Adventmarkt bis 18.30 Uhr in der Schule!

Brunn am Gebirge: Kabarett.

„Rückschau-dern 2016“ Der ultimative „Brennessel“-Jahresrückblick!, 19.30 Uhr, Hotel Restaurant Hlavacek – Leopold Gattringerstr. 106.

Gaaden:Nikolo. Von 17 bis 18 Uhr Nikolobesuch in der Raiffeisenbank.

Gießhübl: Krampus. Ab 17 Uhr geht der Krampusumzug von der Hauptstraße 107 bis zum Volkshaus.

Guntramsdorf: Fest.

Der Nikolo kommt um 17 Uhr zum Barockpavillon, Rohrgasse 4.

Laxenburg: Fest. Nikolofeier ab 17 Uhr am Schlossplatz (für Kinder bis 10 Jahre).

Maria Enzersdorf: Fest. Der Nikolo kommt ins Schlösschen auf der Weide, auch das Kinderfreunde-Kasperltheater, Würstel, Kinderpunsch, und Fotos mit dem Nikolo gibt es ab 17 Uhr in der Hauptstraße 52.

Maria Enzersdorf: Lesung. Buchpräsentation Hannelore Hubatsch „Maria Enzersdorf - Wege, Gassen, Straßen und Plätze“ um 18.30 Uhr im Rathaus.

Vösendorf: Fest. Nikolofeier der Pensionisten um 15 Uhr im Schloss Vösendorf.

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Mödling: Adventmarkt. Eva´s Adventmarkt in der Schöffelstadt bis 23. Dezember) täglich von 16 bis 23 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr am Hyrtlplatz. Heute um 17 Uhr kommt der Nikolo.

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Infos unter 0699/11057502, R. Peer.

Biedermannsdorf: Advent.

Lionspunsch und Nikolofeier von 17 bis 22 Uhr im Perlashof in der Perlasgasse.

Gießhübl: Fest: Weihnachtsjause der Pensionisten in der Bärenhütte, Eichbergstraße 2, Gießhübl.

Gumpoldskirchen: Nikolo. Die ÖVP Frauen gestalten eine Nikolofeier ab 17 Uhr, Kirchenplatz.

Perchtoldsdorf: Konzert. „Cool Music Band & Stainless“ mit Dieter Schickbichler und seinen „Jungen Wilden“ um 18.30 Uhr in der Beatrixgasse 5a. Eintritt frei!

Perchtoldsdorf: Konzert. „Wie im Himmel“ mit Lex van Someren (niederländische Klang- und Performancekünstler) um 19 Uhr im neuen Burgsaal. Karten: 0660/4936649.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: „Noch einmal“ , eine Ausstellung von Inge Ute Brunner im Landesklinikum Mödling, Sr. M. Restituta-Gasse 12. ( Dauer: bis Dezember 2016, täglich von 8 bis 21 Uhr

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017).

Mödling: Ausstellung Malreise 2016 (Urra, Reinhard, Britta, Gertraud, Salvi, Gerhard, Carola, Ulla und Betsie), 17 Uhr in der Mölkergasse 6. (Dauer: bis Ende Dezember)

Mödling: Ausstellung Essinger-Haus: Sonderschau zur Wiedereröffnung. Der neu gegründete Essingers Art Club mit Kuratorin Florentina Welley lädt in den Salon: Emmanuel Bornstein, Courtesy Galerie Crone Atelier Hans Essinger „Winterbilder“ Friedrich Schiller-Straße 34A.

Mödling: Ausstellung „MUSTER_HAUS“ in der „kunstraumarcade“, Hauptstraße 79. (Dauer: bis 23. Dezember, Öffnungszeiten: Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 15 Uhr).

Mödling: Jahresausstellung 2016 des Mödlinger Künstlerbundes in die Kunststation der Vereinigung, Untere Bachgasse 5, (Vernissage: Donnerstag, 1. Dezember um 19 Uhr s, Dauer: bis 11. Dezember).

Mödling: Ausstellung von Ursula Rauer im Atelier Achsenauergasse 6. (Samstag den 3. Dezember „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 17 Uhr).

Laxenburg: Ausstellung „Papierkrippen, historisch und modern“und weihnachtliche Glaskunst im Museum, Herzog Albrecht Straße 9. (Dauer: bis 7. Jänner 2017 jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr.)

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Weinherbst – mein Herbst“ im Waldsanatorium Perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93.( Dauer: bis Mittwoch, 30. November, Infos: kukuk@ingridschuster.at)

Perchtoldsdorf: Ausstellung Kunsthandwerk und Design (14 Handwerkskünstler) organisiert von Gerda Kohlmayr am Samstag, 3. Dezember von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr in der Rüstkammer der Burg. Eintritt frei!

Vösendorf: Ausstellung „Länger als ein Augenblick“ Aquarelle von Elisabeth Völkl im Schloss Vösendorf, Schlossplatz 1. (Dauer: bis 5. Dezember, Öffnungszeiten: während der Amtszeit der Gemeinde und während des Adventmarktes am 19. + 20. November und am 3. und 4. Dezember).

Vösendorf: Krippenausstellung des Krippenvereins Vösendorf im Krippenmuseum beim Schloss Vösendorf am Samstag, 3. und Sonntag, 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Samstag, 3. Dezember, 15.30 Uhr adventliche Chormusik mit „Canta diem“.

St. Othmar: Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, Kerzenziehen in der Unterkirche, 15.30 Uhr, Mödlinger Adventsingen mit den Schwarzkoglern in der Pfarrkirche.

Spitalkirche: Dienstag, 6. Dezember , 19 Uhr, Roratemesse in der Kirche.

St. Michael: Montag, 5. Dezember, 16 Uhr Eltern-Kind-Treffen.

Herz Jesu Kirche: Freitag, 2. Dezember, 18.15 Uhr, traditionelles „Barbarasingen“ in der Kirche.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 4. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst und Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 4. Dezember, 10.15 Uhr Kinder- und Familienmesse im Pfarrheim mit Adventkranzwihe, anschließend Pfarrkaffee und Basteln mit den Kindern.

Achau: Montag, 5. Dezember, 17 Uhr, der Nikolo kommt zur Kirche.

Biedermannsdorf: Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, „Weihnachten together again“ mit dem „SmartEnsemble“ in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Sonntag, 4. Dezember, 15 bis 18 Uhr, Tanzcafé für Junggebliebene im Pfarrstadel.

Breitenfurt: Freitag, 2. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche St. Bonifaz, anschließend Frühstück.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 1. Dezember, 19 Uhr, Adventrunde der katholischen Frauenbewegung Brunn im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr, Nikolofeier in der Pfarrkirche, 19.07 Uhr Hauskirche in der Krypta.

Gaaden: Donnerstag, 1. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche.

Gaaden: Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr, Gottesdienst für Jung und Alt in der Pfarrkirche, anschließend Mittagessen im Haus St. Jakob.

Gaaden: Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr, Nikolofeier in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr, Kindermesse mit Nikolausfeier in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 6. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche mit anschließendem Frühstück.

Gumpoldskirchen: Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr kommt der Nikolaus in die Kirche.

Gumpoldskirchen: Dienstag, 6. Dezember, 19 Uhr Weintaufe im Melkerhof, Kirchenplatz 6.

Guntramsdorf: Mittwoch, 30. November, 6 Uhr, Rorate in der Pfarrkirche St. Josef Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Mittwoch, 30. November, 18 Uhr Anmeldung zum Krippenspiel für 24. Dezember im Pfarrheim St. Jakobus.

Guntramsdorf: Sonntag, 4. Dezember, 9.30 Uhr, Aufnahme der neuen Ministranten und Jungscharkinder, anschließend Pfarrkaffee und Adventbastelmarkt.

Hennersdorf: Donnerstag, 1. Dezember, 6 Uhr, Roratefeier in der Pfarrkirche.

Hennersdorf: Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr, Nikolofeier in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Mittwoch, 30. November, 19.30 Uhr, Exerzitien im Alltag mit Pater Elmar Pitterle im Pfarrheim.

Hinterbrühl: Dienstag, 6. Dezember, 9 Uhr, Nikolofeier der Frauenrunde im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Freitag, 2. Dezember, Herz Jesu Freitag.

Laab im Walde: Freitag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, Herz Jesu Messe in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Montag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung.

Laxenburg: Freitag, 2. Dezember, 6 Uhr, Rorate und am Samstag, 3. Dezember, 6 Uhr, Rorate mit Frühstück.

Laxenburg: Sonntag, 4. Dezember, und 10 Uhr, Hl. Messe gestaltet vom Panflöten-Ensemble Pentatonica aus Rumänien..

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 30. November, 15 Uhr, Nachbarschaftshilfe Adventjause um 15 Uhr im Pfarrsaal der Südstadtkirche.

Maria Enzersdorf: Donnerstag, 1. Dezember, 15 Uhr, Weihnachtsfeier der Seniorenrunde Altort um 15 Uhr im Klostertreff.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr, mit Musik von den Xolisten in der Südstadtkirche.

Münchendorf: Montag, 5. Dezember, 15.30 Uhr Nikolofeier im Pfarrstadel.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, Wiener Motettenchor „Bereite die Wege“ in der Spitalskirche und um 18 Uhr, Abendmesse zum 2. Advent mit dem Marienchor ebenfalls in der Spitalskirche.

Perchtoldsdorf: Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr, Nikolofeier in der Marienkirche mit Kinderchor.

Sparbach: Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr, Hl. Nikolausfeier in der Kirche.

Sulz: Sonntag, 4. Dezember, 9.30 Uhr 2. Adventsonntag, Pfarrmesse.

Sulz: Dienstag, 6. Dezember, 8 Uhr, Messe zum Hl. Nikolaus in der Kirche.

Vösendorf: Mittwoch, 30. November, 6 Uhr, Rorate in der Pfarrkirche, anschließend Frühstück.

Vösendorf: Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr, Baby- und Kleinkindermesse in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Freitag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, Herz Jesu Messe in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 4. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe, anschließend Agape und Vorstellung der Dreikönigsaktion.