Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

MITTWOCH, 29. NOVEMBER

Mödling: Kabarett. Joesi Prokopetz - „Vollpension“, „Ein Blick zurück nach vorn“ mit allen bekannten Songs aus 40 Jahren um 20 Uhr in der Stadtgalerie; Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten: karten@diestadtgalerie.at oder Tel. 0660/8234010.

Guntramsdorf: Aktion. Gesunde Ernährung, „Jetzt esse ich mit den Großen“ von 11 bis 12 Uhr Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2, 0676/7500401.

Hinterbrühl. Info. Mutterberatung ab 14 Uhr im Anningersaal.

Maria Enzersdorf: Info: Gratis-Erstberatung bei Rechtsangelegenheiten bei Rechtsanwältin Doris Bettina Fürtbauer von 15 bis 17 Uhr im Rathaus, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Lesung. Literatur-Jourfixe: Oswald Gritsch liest „Heiteres aus Österreich um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek, Theißplatz 4. 0676/884030.

Maria Enzersdorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung um 19 Uhr im Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Zahnimplantate“, Referentin Astrid Schröcker (Fachärztin für Zahnheilkunde) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wiener Gasse 9.

DONNERSTAG, 30. NOVEMBER

Mödling: Musik. Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit dem Weihnachtsprogramm „Es schneit, es schneit!“, ab 16 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22., 02236/24481.

Mödling: Aktion. Tag der offenen Tür im Stadtverkehrsmuseum von 18 bis 20 Uhr in der Tamussino-Straße 3. Sonderausstellung: 50 Jahre Ende des 360-rs.

Mödling: Vortrag. Reisevortrag: „Goldenes Burgund“ von Peter Friedl um 19 Uhr Filmsaal der VHS Mödling

Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Musik. „HoHoHo“-mit der „TNO Big Band“ geht’s durch den Advent, 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Guntramsdorf: Film. Maria und Helmut Kristinus zeigen Filme aus Österreich ab 18 Uhr im Klublokal im Heimatmuseum.

Münchendorf: Vortrag. Das Team G21 referiert über „die Dorfmitte“, es braucht mehr als einen hübschen Platz, um 19 Uhr im Gemeindesaal.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. Benefizkonzert für Mary’s Meals, Leitung Conrad Artmüller um 19 Uhr im neuen Burgsaal.0664/88933572.

FREITAG, 1. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr mit der Bäckerei Kolm im Theater in der Hauptstraße 40.

Mödling: Aktion. Koch-Buchtheater: „Literarisches Weihnachtsdinner“, Die Mödlinger Autorengruppe „Die Schreiberlinge“ präsentiert ab 18.30 Uhr Kurzgeschichten rund um den Advent und Weihnachten; dazu werden passende Speisen und Getränke serviert im book & cook, Neusiedler Straße 12/1. Für die Kulinarik bitte um freie Spende an den Verein soVITAl. Platzreservierung möglich unter verein@book-cook.at.

Mödling: Musik. „HoHoHo“-mit der „TNO Big Band“ durch den Advent um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth- Straße 1.

Achau: Aktion. Essen für Nepal ab 17 Uhr, 17.30 Uhr, nepalesischer Gesang, Tanz, ab 18 Uhr Eröffnung des Buffets und Weihnachtsmarkt im Pfarrheim, Hauptstraße 46.

Biedermannsdorf: Fest. Weihnachtsfeier der Pensionisten ab 15.30 Uhr in der Jubiläumshalle.

Breitenfurt: Musik. Clauberg Trio um 18.30 Uhr in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt.

Breitenfurt: Musik. Adventkonzert.„Lieder auch von anderwo„ des Kirchenchors um 19 Uhr in der Pfarrkirche Johann Nepomuk.

Brunn am Gebirge: Vortrag. Kindervortrag: Brunner Urzeit-Haie ab 15 Uhr in der Volksschule.

Brunn am Gebirge: Lesung. Günter Tolar liest heiter-besinnliche Geschichten und die „5-G’span-Musi“ begleitet den Abend mit alpenländischer Adventmusik ab 18 Uhr im Restaurant Golf& Countryclub, Rennweg 50. Infos: 02236/34193.

Brunn am Gebirge: Musik. Adventkonzert der „Voices of Musical im Advent“ ab 19.30 Uhr im BRUNO-Festsaal. Infos: 01/479026010

Gaaden: Aktion. Adventfenster des Kindergartens ab 16 Uhr Adventwanderung mit Laternen zum Waldsofa und nach der Rückkehr, Punsch des Elternbeirates im Garten.

Gumpoldskirchen: Schule. Tag der offenen Tür der Musikmittelschule von 11 bis 14.50 Uhr, Jubiläumsstraße 22., 02252/62152.

Hinterbrühl: Theater. „Tom und Lara im Weihnachtswald“ vom Mitmachtheater Harlekin für Kinder um 16 Uhr am Gemeindeamt. Eintritt frei!

Hinterbrühl: Theater. Weihnachtsgeschichte der IMS Hinterbrühl ab 18 Uhr am Gemeindeamt.

Hinterbrühl: Musik. Charity- Weihnachtskonzert des Kulturvereins ab 19 Uhr im „Parkplatzl“. Infos: 0650/7372720.

Laxenburg: Musik. Schlosskonzert: Georg Friedrich Händel „Der Messias“ mit der Cappella Leopoldina und dem Studiochor der Kunstuniversität Graz um 19.30 Uhr im Schlosstheater Laxenburg.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. Herbstkonzert der Franz Schmidt Musikschule „Autum leaves“ um 18.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Eintritt frei!

Rodaun/Wien: Schule. Tag der offenen Tür, in der Sta. Christiana, HLW für Sozialmanagement, Fachschule für wirtschaftliche Berufe von 14 bis 18 Uhr in der Willergasse 55.

SAMSTAG, 2. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Bastelsamstag mit Kinderbetreuung von 11 bis 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr.

Mödling: Musik. Kinder Klangbogen: „Der Nussknacker“ ab 17 Uhr in der Arbeiterkammer, Dr. Hans Schürff-Gasse 14, Kulturreferat, 02236/400 DW 103.

Mödling: Theater. Premiere von „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Musik. Weihnachtsshow der Safer Six (a cappella Gruppe) um 19.30 Uhr im Theresiensaal, 0676/7049869.

Mödling: Musik. „Vulvano Arkestra“, Free Big Band von Pepi Abicht (14 Musiker) um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 1.

Mödling: Tanz. „EPIC - Der Mittelpunkt der Nacht!“, mit DJ Residents, Danny La Vega, Daniel Merano, Patmaniac, Dan Bessler und Special Guests, ab 22 Uhr im „Zick Zack“, Gumpoldskirchner Straße 50. VIP Lounge oder Tisch unter 0664/3781751.

Breitenfurt: Aktion. Krampuslauf um 17 Uhr am Kardinal Piffl Platz.

Gaaden: Aktion. Eislaufen am Kirchenplatz von 10 bis 18 Uhr.

Hinterbrühl: Musik. Großes Adventkonzert der Franz Schubert Musikschule im Gemeindesaal und Ponyreiten am Platz vor der Gemeinde.

Kaltenleutgeben: Theater. Weihnachtskasperltheater der Kinderfreunde von 15 bis 17 Uhr im Kaltenleutgebner Hof, Hauptstraße 57.

Laxenburg: Musik. Schlosskonzert: Georg Friedrich Händel „Der Messias“ mit der Cappella Leopoldina und dem Studiochor der Kunstuniversität Graz um 16.30 Uhr im Schlosstheater Laxenburg.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Rodaun/Wien: Schule. Tag der offenen Tür, in der Sta. Christiana, HLW für Sozialmanagement, Fachschule für wirtschaftliche Berufe von 9 bis 12 Uhr in der Willergasse 55.

Vösendorf: Markt. Flohmarkt für Kindersachen der Volkshilfe von 14 bis 18 Uhr im Kellerfoyer im Schloss Vösendorf. Kunsthandwerksmarkt von 11 bis 18 Uhr im Krippenmuseum.

SONNTAG, 3. DEZEMBER

Möding: Theater. Kinder- & Baby-BUCH-THEATER ab 11 Uhr: Weihnachtsbriefe von Felix, im book&cook, Neusiedler Straße 12/1; Eintritt frei!

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr.

Mödling: Musik. Krampuskränzchen mit DJ Klaus und Rock’n’Roll ab 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Musik. Weihnachtsshow der Safer Six (A-cappella-Gruppe) um 18 Uhr im Theresiensaal, 0676/7049869.

Biedermannsdorf: Tanz. Tanzcafé der Dorferneuerung von 15 bis 18 Uhr im Pfarrstadel.

Gaaden: Aktion. Eislaufen am Kirchenplatz von 10 bis 18 Uhr.

Gaaden: Aktion. Museumsrendezvous um 15 Uhr im Heimatmuseum, Siegenfelderstraße 6. (Adventmarkt).

Guntramsdorf: Musik. Die Saitenmusi Pottenstein „Am Kuchltisch“ unterhält mit adventlicher Volksmusik und Ilse Gerlach liest heiter-besinnliche Mundart. Inszeniert ab 16 Uhr in den Ausstellungsräumen unseres Heimatmuseums. Karten beim Bürgerservice.

Hinterbrühl: Aktion. Seniorenjause mit einer weihnachtlichen Aufführung der Hermann Gmeiner-Schule um 16 Uhr im Gemeindesaal, 18 Uhr Turmbläser.

Maria Enzersdorf. Lesung. Musik und Wort: Der Romantikerkreis Maria Enzersdorf spielt und liest bei der alljährlichen beliebten, weihnachtlichen Veranstaltung ab 16 Uhr im Schlösschen auf der Weide in der Hauptstraße 52.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf:Lesung. „Ausseer Advent“, Texte aus dem Ausseerland zur Winter- und Weihnachtszeit mit Mercedes Echerer, Michael Birkmeyer musikalisch unterstützt von der Ausseer Bradlmusi, dem Bläserquartett der Salinenmusikkapelle Altaussee und dem k&k Viergesang um 17 Uhr im neuen Burgsaal. 01/86683/450.

Vösendorf: Markt. Flohmarkt für Kindersachen der Volkshilfe von 14bis 18 Uhr im Kellerfoyer im Schloss Vösendorf. Kunsthandwerkmarkt von 11 bis 18 Uhr im Krippenmuseum.

DIENSTAG, 5. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 15 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455.

Mödling: Fest. Adventfeier mit dem „Heimatverein Schwarzkogler um 15 Uhr im Theresiensaal.

Mödling: Lesung. Christoph & Ernst Grissemann: „Klappe Santa!“ um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1, Karten: 0699/17780899.

Brunn am Gebirge: Kabarett. „Rückschau-dern 2917“ mit „Brennessel“-Texter Alfred Aigelsreiter um 18.30 Uhr im Restaurant Hlavacek, Leopold Gattringer-Straße 106. 02236/32724.

Gaaden: Info. Einschreibung Kindergarten für das Jahr 2018/19 bis spätestens heute 5. Dezember am Gemeindeamt.

Guntramsdorf: Aktion. Nikolo-Aktion ab 17 Uhr am Rathausplatz.

Laxenburg: Aktion. Nikolofeier der Gemeinde ab 17 Uhr am Schlossplatz.

Perchtoldsdorf: Musik. „Swinging Chrismas“ mit Sängerin Barbara Wallner, Schauspieler Stephan Paryla Raky und Belá Koreny am Klavier um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. 01/86683/450.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl

Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Ausstellung „Natrum“ in der Friedrich Schiller-Straße 34A. Der Essingers Artclub präsentiert in dieser Ausstellung die Sicht der Künstler auf die Natur. Im Atelier sind dazu Bilder von Hans Essinger zu sehen. Vernissage: Freitag, 10. November um 19 Uhr. Dauer: bis Ende Dezember. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag: 14 Uhr bis 18 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: kunstraumarcade: „Spuren“ Ausstellung mit Werken von Barbara Graf, Seishi Irikawa, Regina Stierschneider und Gerlinde Tuma in der Hauptstraße 79. 0664/7675143 oder www.kunstraumarcade.at. Dauer: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Landschaften Öl und Aquarell Heinz Anger“ in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Dauer: bis 2. Dezember. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr : 9 bis 12 Uhr.

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Dauer: bis Ende Jänner 2018. Besuchstermine sind telefonisch anzumelden. 02236/41493 oder moelkerei@tele2.at

Mödling: Ausstellung „M(eine) Welt voller Farben“ mit Werken der Kinder und Jugendlichen der „Therapeutischen Gemeinschaften“, Leitung: José Gamboa Chaparro, in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, Dauer: bis 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mödling: Ausstellung und Buchpräsentation „Die Rosa Kugelfrau“ mit Autorin Susanne Praunegger in der Komm & Schau - eine ArtGalerie, Fleischgasse 13, am Mittwoch, 29. November. Weiters ist bis 2. Dezember eine Ausstellung ihrer zahlreichen Bilder und Zeichnungen zu sehen. Öffnungszeiten: Do und Fr 15 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr. Informationen unter office@eineartgalerie.at, 0664/1504280.

Mödling: Fotoausstellung „Variationen“ des „forum fotografie mödling“ mit den Künstlern Elen Be, Chris Demattté, Hans Leitner, Gilles Lorin, Roland Pum und Rainer Voltmann in der „pop up Galerie“, Klostergasse 22. Vernissage: Donnerstag, 30. November, 19 Uhr. Dauer: bis 20. Dezember.

Laxenburg: Ausstellung „Ikonen, historische und moderne Motive“ des Künstlerpaares Loukas und Irene Seroglou, gemeinsam mit dem Diözesanmuseum Graz, im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 6. Jänner 2018. Öffnungszeiten: jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr (außer 2., 3., 8., 9. und 10. Dezember von 14 bis 19 Uhr).

Maria Enzersdorf: Benefizausstellung für den Verein Hospiz Mödling. Anneliese Formann stellt ihre Bilder im „Lesecafé“ der Buchhandlung KRAL in St. Gabriel aus. Ihr größtes Werk ist das Altarbild in der Pfarre „Herz Jesu“ in Mödling. Dauer: bis 24. Dezember. Infos: 0676/7889994.

Perchtoldsdorf: Adventausstellung in der Hagenau, im Atelier Ingrid Schuster. Otto Elsnergasse 6, weihnachtlichem Buffet, Wein, Punsch etc. Künstler sind anwesend. Eröffnung am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, mit Lesung: Lesung Stephan Paryla-Raky, „Satirisches, Heiteres vor Weihnachten, 2. Dezember: Musik von Susanne Tupy & Heimo Kerschbaumer.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum, Johannisweg 2. Dauer: bis 23. Dezember, jeweils samstags, sonn-und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Infos: 0664/3257410 krippevoesendorf@a1.net.

ADVENTMÄRKTE IM BEZIRK

MÖDLING

Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt am Hyrtl-Platz. Täglich von 16 bis 23 Uhr; Dauer: bis 24. Dezember.

Adventmarkt. Im Ökogarten am Donnerstag, 30. November von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 1. Dezember von 14 bis 19 Uhr Guntramsdorfer Straße 16.

Adventmarkt: Weihnachtsmarkt der Volkshilfe und der Pensionisten auf der Hauptstraße 10. Dauer: bis 16. Dezember, jeweils Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Adventmarkt . Altstadtadvent in der Fußgängerzone. Dauer bis 24. Dezember. Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag und Feiertag ab 14 Uhr. Am Freitag, 1. Dezember, 9.30 Uhr schnitzen Schüler der Europa Mittelschule Weihnachtskrippenfiguren mit dem renommierten Bildhauer Julius Scherzer beim Rathaus am Schrannenplatz (Auch Montag, 4. und Dienstag, 5. Dezember um 13 Uhr), 17 Uhr Christbaumbeleuchtung mit Adventmusik der Adventbläser. Samstag, 2. Dezember, 10 bis 12 Uhr: Der Nikolo besucht die Hauptstraße und die Fußgängerzone, Mödlinger Perchtenlauf ab 19 Uhr (Premiere des Krampusvereins Fischamend), Schrannenplatz. Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr Altstadt-Adventlauf

Info: www.altstadtadventlauf.at. Start und Ziel: Schrannenplatz.

Adventmarkt. Eröffnung des Advents in der Schöffelstadt am Freitag, 1. Dezember um 15 Uhr, mit dem Bläserensemble der Beethoven Musikschule und den Schülern der Hyrtl-Volksschule und der Josef Schöffel-Schule bei der Waisenhauskirche, Hyrtlplatz 1.

Adventmarkt. Adveniat von Samstag, 2. bis Sonntag, 10. Dezember in der Pfarrkirche St. Othmar, Pfarrgasse und im Karner. Jeweils Samstag, Sonntag und feiertags von 15 bis 20 Uhr, St. Othmar

Adventmarkt. Advent im Volkskundemuseum: Freitag, 8. bis Sonntag, 17. Dezember, Klostergasse 16. Egerländer Krippe, ab Sonntag, 3. Dezember: Vertonte Vorführungen. Öffnungszeiten im Rahmen des Advents

im Volkskundemuseum

Krampuskränzchen. Tanzabend mit DJ Klaus und Rock´n´Roll am Sonntag, 3. Dezember ab 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 1.

Nikolo. Nikoloaktion der Naturfreunde-Jugend, vom Montag, 4. bis Mittwoch, 6. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Anmeldung: bis 4. Dezember, 0650/9117158 oder naturfreundejugend.moedling@gmx.at Freie Spende!

Weihnachtskabarett: „Ernst and the Winglets“ „Rockin’ Christmas“ am Sonntag, 10. Dezember um 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 1.

Weihnachtskonzert: „Swinging XmAS“ mit den Blue Caps am 15. und 16. Dezember um 20 Uhr und am 17. Dezember um 17 Uhr in der in der Bühne Mayer.

ACHAU

Punsch. Adventzauber des SC Achau am Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 23 Uhr

am Sportplatz SC-Achau, Biedermannsdorfer Straße 3.

BIEDERMANNSDORF

Adventmarkt. Großer Adventmarkt von Freitag, 1. Dezember bis Freitag, 22. Dezember vor der Jubiläumshalle. Samstag, 2. Dezember: 18.30 Blasmusik Vösendorf, Sonntag, 3. Dezember, Montag, 4. Dezember, 18 Uhr: Musik von „UnderCoverSax“, Montag, 4. Dez. 18.30 Uhr: Roman Mählich Autogrammstunde.

Nikolo. Nikolofeier der Gemeindeam Mittwoch 6. Dezember, um 17 Uhr vor der Jubiläumshalle. (Kinder bekommen Gutschein für Nikolosackerl nach Hause geschickt!).

BREITENFURT

Adventmarkt. Pfarradventmarkt der Pfarre St. Bonifaz am Samstag, 2. Dezember von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 16 Uhr im Pfarrheim.

Krampus. Krampuslauf am Samstag, 2. Dezember um 17 Uhr am Kardinal Piffl Platz.

BRUNN AM GEBIRGE

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt von 1. bis 3. Dezember, von 8. bis 10. und von 15. bis 17. Dezember im Heimathaus, jeweils von 16 bis 21 Uhr, Infos: 02236/3160/508.

GAADEN

Punsch. Punschstand und Adventkranzverkauf am Mittwoch, 29. und Donnerstag, 30. November und Freitag, 1. Dezember, vor der Raiffeisenbank in der Hauptstraße 50.

Adventmarkt. „Gaadner Advent“ der Gemeinde und der Vereine, am Kirchenplatz, Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr (17 Uhr Beleuchtung des Baumes), Sonntag, 3. Dezember ab 15 Uhr mit Anninger Jagdhornbläser und Gaadner Blasmusik. (Gaadner Eislaufplatz von 2. bis 10. Dezember).

GIESSHÜBL

Punsch. Adventfeier am Dorfplatz am Samstag, 2. Dezember ab 16.30 Uhr mit Christbaumsegnung, Punschstand, Musikkapelle Gießhübl und Karl-Theater Gießhübl.

Krampus: Krampusumzug mit Feuershow am Dienstag, 5. Dezember um 17 Uhr von der Hauptstraße 107 zum Dorfplatz.

GUMPOLDSKIRCHEN

Punsch. Kesselpunsch der Pfadfinder am Freitag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Adventmarkt. Pfadi-Adventmarkt am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Nikolo. Bitte bis 3. Dezember anmelden für Nikoloandacht am 6. Dezember in der Pfarrkirche. (Jedes angemeldete Kind bekommt ein Nikolosackerl). 0650/9538555.

GUNTRAMSDORF

Adventmarkt. Adventzauber am Rathausplatz vom 1. bis 3. Adventwochenende, jeweils, Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 16 bis 19 Uhr. Kunsthandwerk und Punschhütten der Vereine. Rahmenprogramm: Freitag, 1. Dezember, 17.30 Uhr: Gesangliche Darbietung der 3. und 4. Klassen der VS I, Hauptstraße

Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr: feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Robert Weber. Es spielt das Blasorchester Guntramsdorf

Infos: 02236/53501/27

Adventmarkt. Adventmarkt der Pfarre St. Jakobus am Samstag, 2. Dezember von 16 bis 19 Uhr im Pfarrsaal.

Adventmarkt. Adventmarkt der Pfarre St. Josef (Neu Guntramsdorf) am Sonntag, 3. Dezember ab 10.30 Uhr in der Kreativwerkstätte.

HENNERSDORF

Punsch. Adventpunsch, am Samstag, 2. Dezember,ab 19 Uhr bei Familie Hausenberger, Bachgasse 7.

Nikolo: Nikolofeier der Kinderfreunde am Sonntag, 3. Dezember um 15 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9.

HINTERBRÜHL

Adventmarkt. Hinterbrühler Advent ab Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr beim Gemeindeamt. Dauer bis Sonntag, 3. Dezember. Infos: 0664/1251451. Sonntag, 18 Uhr Turmbläser.

KALTENLEUTGEBEN

Punsch. SPÖ Punschstand am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr am Platz vor dem Rathaus, Hauptstraße 78. 19 Uhr Christbaumbeleuchtung.

Adventmarkt. Pfarradventmarkt am Samstag, 2. Dezember von 9 bis 18 Uhr im Pfarrsaal, Pfarrgasse 5 mit Adventkränzen, Gestecken, Keksen, Weihnachtsbillett​s, Kalender und Kaffee und Kuchen.

Nikolo. Kaltenleutgebner Nikolausspiel als Teil der regionalen Geschichte und Kultur am Samstag, 2. Dezember um 16.30 Uhr auf der Eiswiese.

Punsch. Punschstand der Jugendfeuerwehr am Samstag, 2. Dezember um 17 Uhr, vor dem Sicherheitszentrum, Hauptstraße 72.

LAAB IM WALDE

Adventmarkt. Pfarradventmarkt am Samstag, 2. Dezember von 10 bis 17Uhr und am Sonntag, 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr im Pfarrsaal.

LAXENBURG

Adventmarkt. Christkindlmarkt am Schlossplatz am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, An beiden Tagen: Kaspertheater um 15.30 Uhr im Gemeindesaal. ,Markt von 15 bis 20 Uhr.

Nikolo. Nikolofeier am Dienstag, 5. Dezember am Schlossplatz.

MARIA ENZERSDORF

Punsch. Charity-Punsch des Fördervereins der FF Maria Enzersdorf, Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr, bei der Feuerwehrhaus Maria Enzersdorf, Hauptstraße 92-96. Musik ab 19 Uhr „Rocking Chrismas“ mit dem „Profisorium“.

Nikolo. Warten auf den Nikolo mit den Kinderfreunden Maria Enzersdorf am Dienstag, 5. Dezember um 17 Uhr in der Hauptstraße 52.

MÜNCHENDORF

Adventmarkt. Weihnachtsbasar von 1. bis 3. Dezember im Pfarrstadel, Hauptstraße 35. Samstag: Basteln, Bemalen von Keramik, Kasperltheater, Kinderschminken. Öffnungszeiten: Fr: 17 bis 22 Uhr, Sa: 10 bis 12 und 14 bis 21 Uhr, So: 11 bis 12 Uhr.

Adventmarkt. Advent im Hof: von 1. bis 3. Dezember. Öffnungszeiten; Fr. und Sa. 16 bis 22 Uhr, So: 18 bis 22 Uhr.

PERCHTOLDSDORF

Punsch. Lions Benefiz-Punschstand am Marktplatz. Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr. Dauer: bis 23. Dezember.

Punsch. Handballer Punschstand ab 17 Uhr im Innenhof des Rathauses, am Marktplatz 10.

Adventmarkt. TOP- Weihnachtsmarkt am Burgvorplatz. Öffnungszeiten: jeden Freitag: 17 bis 20 Uhr, jeden Sa. und So.: 14 bis 20 Uhr. Dauer: bis 17. Dezember.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der ÖVP Frauen in der Burg, mit Kunsthandwerk und mehr aus ganz Österreich im Festsaal und in der Rüstkammer von Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Dezember, Öffnungszeiten: Fr: 16 bis 19 Uhr, Sa: 10 bis 19 Uhr, So: 10 bis 18 Uhr.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen im Hyrtlhaus, Paul Katzberger Platz 5, von Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Dezember, Öffnungszeiten: Fr: 16 bis 19 Uhr, Sa: 10 bis 19 Uhr, So: 10 bis 18 Uhr.

Adventmarkt. Pfarradventmarkt am Samstag, 2. und am Sonntag, 3. Dezember von 9.30 bis 18 Uhr im Pfarrheim.

Advent. Adventkranzverkauf der Pfadfindergruppe

Perchtoldsdorf beim Pfadfinder-Heim, Hochstraße 8 , am Freitag, 1. und am Samstag, 2. Dezember ab 17 Uhr.

SPARBACH

Adventmarkt. Weihachtsmarkt der Sparbacher Dorfgemeinschaft am Sonntag, 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr, Vereinslokal Sparbach 15.

VÖSENDORF

Adventmarkt. Samstag, 2. Dezember, mit Schauschnitzen von 11 bis 18 Uhr beim Krippenmuseum (auch Sonntag), Glasblasen, Drechseln und Korbflechten, Johannisweg 2. Adventmarkt von 14 bis 22 Uhr in der Schlosshalle. Sonntag, 3. Dezember, Adventmarkt von 10 bis 20 Uhr in der Schlosshalle, und basteln für Kinder im Schloss-Stadl.

Nikolo. Nikolofeier der Gemeinde am Sonntag, 3. Dezember um 15 Uhr im Kultursaal Vösendorf.

WEISSENBACH

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt von Weissenbach aktiv am Samstag, 2. Dezember, ab 9 Uhr im Weissenbachhaus (neben dem Feuerwehrhaus) in Weissenbach 106, mit Punsch und mehr.

WIENER NEUDORF

Punsch. Schmankerl und Punsch bis 7. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr beim Kleingartenverein Anningerblick in der Anningerstraße 9.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember ab 15.30 Uhr vor dem Migazzihaus im Klosterpark. Samstag, 14 bis 17 Uhr: Adventgesteckbasteln für Kinder.

WIENERWALD/SITTENDORF

Advent. Einladung zum Weihnachtsbasteln und Malen für alle Kids von 3bis 12 Jahren am Samstag, 2. Dezember von 14 bis 18 Uhr im Gebäude des Sportvereins in Sittendorf in der Gaadner Straße 261.

PFARRNACHRICHTEN BEZIRK MÖDLING

STADT MÖDLING

St. Othmar: Adveniat von Samstag, 2. bis Sonntag, 10. Dezember in der Pfarrkirche St. Othmar, Pfarrgasse und im Karner. Samstag, Sonntag und Feiertag von 15 bis 20 Uhr.

St. Othmar: Samstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr, Konzert des musischen Realgymnasiums Perchtoldsdorf, 18.30 Uhr, Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

St. Othmar: Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr: Konzert der Beethoven Musikschule in der Pfarrkirche.

St. Michael: Sonntag, 3. Dezember, 9 Uhr Hl. Messe und Adventkranzsegnung,

Herz Jesu Kirche: Mittwoch, 29. November, 18 Uhr Adventkranzbinden und Kekse backen für die Firmkandidaten in den Pfarrräumen.

Herz Jesu Kirche: Freitag, 1. Dezember, 18.30 Uhr, Hl. Messe mit Barbarasingen. Musikalische Gestaltung: Bläserensemble der Trachtenkapelle Perchtoldsdorf, Geschwister Zottel, Schwarzataler Tanzlmusi, Hainbach Sänger aus Straßwalchen (Salzburg).

Evangelische Kirche:

Landespflegeheim: Freitag, 1. Dezember, 15.30 Uhr Gottesdienst.

Scheffergasse: Sonntag, 3. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst.

Waisenhausgasse: Sonntag, 3. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Mittwoch, 29. November, 16.30 Uhr, Rosenkranz in der Pfarrkirche, 17 Uhr Hl. Messe.

Biedermannsdorf: Samstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, 10.15 Uhr, Adventkranzweihe in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, „Christmas Gospel“, The Young Generation & Alex Skalicky & Band - LIVE in der Pfarrkirche. Eintritt freie Spende!

Biedermannsdorf: Dienstag, 5. Dezember, 15 Uhr, Klub Spätlese (Seniorentreff) im Pfarrheim.

Breitenfurt: Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr, Adventkonzer, „Lieder auch von anderwo„ des Kirchenchors in der Pfarrkirche Johann Nepomuk.

Breitenfurt: Samstag, 2. Dezember von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 16 Uhr im Pfarrheim in der Pfarre St. Bonifaz.

Breitenfurt: Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr, 20 Minuten Frie