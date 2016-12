MI., 7. DEZEMBER

Mödling: Konzert. „Jimmy Schlager 6 die 4 heiligen 3 Könige, Kabarettkonzert um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Achau: Advent. Punschstand ab 17 Uhr im Schrebergartenvereinshaus neben der Kirche.

Hinterbrühl: Advent. Nikolofeier der Gemeinde um 16 Uhr im Anningersaal.

Maria Enzersdorf: Advent. Adventempfang der AKTIVEn ab 18 Uhr im Schlösschen auf der Weide mit Stub’nmusi, Glühwein, Punsch und Weihnachtskeksen.

DO., 8. DEZEMBER

Mödling: Advent. Adventfeier der Pensionisten mit Kinderchor um 15 Uhr im AK Saal.

Mödling: Kirchenadvent. Adveniat in St. Othmar in der Pfarrkirche, der Unterkirche dem Karner und am Kirchenplatz. Heute um 15.30 Uhr Mobilis Saxophon Quartett, Musik zum Marienfeiertag „All about Bach“.

Mödling: Vortrag. „Der Stern von Bethlehem“ Referent C. Pinter um 19 Uhr in der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20.

Mödling: Theater. „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Konzert. Ernst Molden & Der Nino aus Wien um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Achau: Advent. Die Gemeinde lädt ab 17 Uhr in den Hof des Gemeindeamtes zu einem Umtrunk in der Hauptstraße 23.

Gumpoldskirchen: Advent.

Adventmarkt mit 20 Kunstausstellern und Adventmusik von 14 bis 19 Uhr im Prälatengewölbe von Thallern.

Gumpoldskirchen: Konzert. Weihnachtskonzert der Gumpoldskirchner Spatzen um 17 Uhr in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 16 bis 20 Uhr im Barockpavillon, Rohrgasse 4, heute 18 Uhr mit „Swingende Weihnacht mit Saxophon“ Schüler der Beethoven-Musikschule.

Hennersdorf: Advent. Weihnachtsbasteln und Märchenzeit mit der JVP von 9 bis 13 Uhr im Gasthaus Toyfl.

Hinterbrühl: Aktion. Gang in den Advent mit der Aktionsgemeinschaft ÖVP und Unabhängigen um 14 Uhr Treffpunkt Gemeindeamt.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr vor dem Rathaus.

Laxenburg: Advent. Christkindlmarkt von 15 bis 20 Uhr am Schlossplatz mit Besuch des „Kaiserpaares“ aus Bad Ischl und um 17 Uhr Konzert mit dem Bläserensemble der Beethoven Musikschule am Schlossplatz.

Münchendorf: Treffen. Plauderdienstag im Klub ab 15 Uhr, SPÖ Klublokal.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Advent. Krampus- und Perchtenlauf ab 17 Uhr im Begrischpark.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Mödling: Advent. Punschstand der Stadtfeuerwehr Mödling von 15 bis 21 Uhr vor dem Feuerwehrhaus, Schulweg 9.

Mödling: Advent. Konzert der Adventbläser um 16 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Mödling: Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt in der Schöffelstadt (von 16 bis 23 Uhr) am Hyrtlplatz. Heute: um 18 Uhr Dudelsackmusik mit den Black Smith Pipers.

Mödling: Theater. „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Kabarett. „Rückschau-dern 2016“ mit dem Kabarettisten Aigelsreiter von der Gruppe „Brennesseln“, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Breitenfurt: Advent. Christkindlmarkt ab 16 Uhr am Vorplatz der Feuerwehr.

Breitenfurt: Treffen. Musikantenabend ab 19 Uhr im Gasthaus Hirschentanz.

Brunn am Gebirge: Advent.

Weihnachtsausstellung von 14 bis 18 Uhr in der Volksschule.

Gießhübl: Advent. Punschstand am Dorfplatz ab 17 Uhr von der JVP.

Gumpoldskirchen: Advent.

Adventmarkt mit 20 Kunstausstellern und Adventmusik von 14 bis 19 Uhr im Prälatengewölbe von Thallern.

Guntramsdorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 16 bis 20 Uhr im Barockpavillon, Rohrgasse 4, heute 18 Uhr mit weihnachtlichen Gitarrenklängen von Mike & Chris.

Guntramsdorf: Advent. Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtsmarkt von 16 bis 22 Uhr beim Gemeindeamt, Hauptstraße 29a. Um 16 Uhr Adventzauberei für Kinder im Gemeindesaal, Eintritt frei!

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr vor dem Rathaus.

Laxenburg: Advent. Tschechischer Advent ab 18.30 Uhr im Museum, Herzog Albrecht Straße 9.

Maria Enzersdorf: Advent.

Weihnachtsmarkt im Schloss Hunyadi von Freitag bis Sonntag (Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr).

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt ab 15 Uhr in der alten Volksschule.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Wiener Neudorf: Advent. Punschstand der SPÖ von 16 bis 22 Uhr vor dem alten Rathaus.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Mödling: Advent. Konzert der Adventbläser um 16 Uhr in den Arkaden des Rathauses.

Mödling: Advent. Benefizpunsch der Firma UNI-Real in der Fußgängerzone, Fleischgasse 6. Der Erlös wird zu 100% an die Caritas gespendet.

Mödling: Advent. Adventritt der Dragoner um 18 Uhr am Schrannenplatz, zuvor ab 15 Uhr Streichelzoo und Ponyreiten.

Mödling: Theater. „Weihnachtsgeschichte – neu“ Premiere: von „teatro“ um 18 Uhr in der Stadtgalerie, 0660/8234010.

Mödling: Theater. „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Tanz. „Erster Hofball der Traditionsvereine“ um 21 Uhr im Kursalon, Brühlerstraße 19. Ein Fest, wie es um 1900 gefeiert wurde, mit Tanz, zeitgenössischer Musik sowie internationalen Gästen aus der Tradition. www.oeticket.at.

Breitenfurt: Advent. Christkindlmarkt ab 16 Uhr am Vorplatz der Feuerwehr.

Breitenfurt: Konzert. „Die stille Zeit im Jahr“ Weihnachtslieder mit dem Musik- und Gesangsverein Breitenfurt um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann, Kardinal Piffl Platz 2.

Brunn am Gebirge: Advent.

Weihnachtsausstellung von 14 bis 19 Uhr in der Volksschule.

Gaaden: Advent. Adventjause ab 16 Uhr im Gemeindesaal.

Gießhübl: Fest. Weihnachtsfeier der Senioren Gemeinde Gießhübl um 15 Uhr im Gasthaus Schwindl.

Gießhübl: Advent. Punschstand am Dorfplatz ab 16 Uhr von der JVP.

Gumpoldskirchen: Advent.

Adventmarkt mit 20 Kunstausstellern und Adventmusik von 14 bis 19 Uhr im Prälatengewölbe von Thallern.

Guntramsdorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 16 bis 20 Uhr im Barockpavillon, Rohrgasse 4, heute 17 Uhr mit Jagdhornbläsergruppe Anningerblick.

Guntramsdorf: Advent. Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtsmarkt von 15 bis 22 Uhr beim Gemeindeamt, Hauptstraße 29a. Um 15 Uhr Adventkonzert der Franz Schubert Musikschule und Ponyreiten.

Hinterbrühl: Advent. Konzert der Alpine Carolers um 19.30 Uhr im Anningersaal.

Kaltenleutgeben: Advent. Punschstand der SPÖ ab 17 Uhr vor dem Rathaus.

Laxenburg: Advent. Christkindlmarkt von 15 bis 20 Uhr am Schlossplatz um 17 Uhr „Tumult im Weihnachtswichtelhaus“ mit der Volksschule und um 18 Uhr Musikkapelle Aspangberg/St. Peter am Schlossplatz.

Laxenburg: Theater. „Kasperl und das Weihnachtsgeschenk“ um 15.30 Uhr im Gemeindesaal.

Maria Enzersdorf: Advent.

Weihnachtsmarkt im Schloss Hunyadi von 14 bis 19 Uhr.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO, Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Konzert. Chor der Gesellschaft für Musifreunde lädt ab 17 Uhr zum Adventkonzert in den neuen Burgsaal. Gäste: Volksmusikgruppe Ohrenschmaus.

Wiener Neudorf: Advent. Punschstand der SPÖ von 16 bis 22 Uhr vor dem alten Rathaus.

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Petterson bekommt Weihnachtsbesuch“ Szenische Lesung mit Musik um 11 Uhr und um 15.30 Uhr Kekse backen für Kinder und Erwachsene. im „book&cook“, Neusiedlerstraße 12/1, Eintritt frei!

Mödling: Theater. „Weihnachtsgeschichte – neu“ nach Charles Dickens von „teatro“ um 14 und um 18 Uhr in der Stadtgalerie, 0660/8234010.

Mödling: Theater. „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 17 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Konzert. Ernst & The Winglets „Rocking Chrismas um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. 02236/24481.

Achau. Advent. Punsch der Freiwilligen Feuerwehr von 16 bis 20 Uhr vor der Kirche.

Breitenfurt: Advent. Christkindlmarkt ab 16 Uhr am Vorplatz der Feuerwehr.

Breitenfurt: Treffen. Antike Sammlerbörse ganztägig in der Mehrzweckhalle in der Schulgasse 1.

Brunn am Gebirge: Advent.

Weihnachtsausstellung von 10 bis 16 Uhr in der Volksschule.

Gumpoldskirchen: Advent.

Adventmarkt mit 20 Kunstausstellern und Adventmusik von 14 bis 19 Uhr im Prälatengewölbe von Thallern.

Gumpoldskirchen: Konzert.

Adventkonzert der Gumpoldskirchner Chöre um 17 Uhr am Kirchenplatz.

Guntramsdorf: Advent. Weihnachtsmarkt von 16 bis 20 Uhr im Barockpavillon, Rohrgasse 4, heute 17 Uhr: Weihnachtliche Klänge von den „Mühlbach-Musikanten“, 17:30 Uhr, Kindergarten Rohrgasse: Kasperltheater „Die Schlittenfahrt vom Weihnachtsmann“.

Guntramsdorf: Advent. Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus.

Guntramsdorf: Konzert. Gospelkonzert mit Stella Jones und Gruppe um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtspunschstand der „Unabhängigen Bürgerliste“ von 9 bis 14 Uhr am Franz Jantsch Platz, Brücke gegenüber der Kirche.

Hinterbrühl: Advent. Weihnachtsmarkt von 15 bis 22 Uhr beim Gemeindeamt, Hauptstraße 29a. Um 15 Uhr Weihnachtstheater der Hermann Gmeiner-Schule, 16 Uhr Seniorenjause und 18 Uhr Weihnachtssingen zum Mitmachen (Sportunion).

Laxenburg: Advent. Christkindlmarkt von 15 bis 20 Uhr am Schlossplatz, 17 Uhr Konzert mit Pete Art & His Rockets“ am Schlossplatz.

Laxenburg: Theater. „Kasperl und das Weihnachtsgeschenk“ um 15.30 Uhr im Gemeindesaal, Schlossplatz 7-8 .

Maria Enzersdorf: Advent.

Weihnachtsmarkt im Schloss Hunyadi von 14 bis 19 Uhr.

Maria Enzersdorf: Advent. Adventkonzert der Chorvereinigung Maria Enzersdorf um 16 Uhr in der Pfarrkirche Südstadt.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule.

Perchtoldsdorf: Theater. „Pinguine können keine Topfentorte backen“ um 16 Uhr im Kulturzentrum THEO , Beatrixgasse 5a.

Perchtoldsdorf: Lesung. Dieter Grieser liest aus seinem neuesten Buch „Geliebtes Geschöpf – Tiere, die Geschichte machten“ Bücher können signiert werden. In der Kunstausstellung mit Karikaturen von Reini Buchacher und Wolfgang Ammer, Atelier in der Hagenau, Otto Elsner-Gasse 6.

Perchtoldsdorf: Konzert. Benefizkonzert der Family Singers um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus.

Wiener Neudorf: Treffen. Briefmarkentauschtag ganztägig im Volksheim.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Perchtoldsdorf: Konzert. Jugendsinfonieorchester Melbourne Grammar School um 19.30 Uhr im neuen Burgsaal., Eintritt frei!

Vösendorf: Film. Ballettabend Dornröschen um 17.30 Uhr im Schlosscafé.

Wiener Neudorf: Info. Elterninfoabend „Wintersportbus“ von 18 bis 19 Uhr im Volksheim, Infos: Dieter Pflug, 02641/20260.

DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Eine italienische Komödie“ Ödon von Horvath, inszeniert von Bruno Max um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse.

Mödling: Vortrag „Hilfe und Heilung auf geistigem Weg“ um 11.30 Uhr im DrumArt-Kulturraum, Klostergasse 15.

Mödling: Info. Angehörigentreff „Hand in Hand“, Thema Demenz“ ab 18 Uhr Einzelgespräche mit geschulten Fachpersonal im Landespflegeheim Mödling in der Grenzgasse 70.

Mödling: Konzert. „Familie Lässig“, Wirklich Tour 2017, Kabarettkonzert mit Manuel Rubey, Gunkl, Clara Luzia, Cathi Priemer, Gerald Votava, Boris Fiala um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22. 02236/24481.

Mödling: Kabarett. „Paaradox“ mit Kuhn & Hufnagl um 20 Uhr in der Stadtgalerie, 0660/8234010.

Achau: Info. „Zweigleisiger Ausbau der Pottendorfer Linie“ im Bereich Achau - Aspangbahn Infos von 16.30 bis 19.30 Uhr am Gemeindeamt, Hauptstraße 23.

Hennersdorf: Fest. Weihnachtsfeier der Pensionisten in der Gemeinde.

Laxenburg: Fest. Weihnachtsfeier der Senioren ab 11.30 Uhr im Veranstaltungssaal Kaiserbahnhof.

Perchtoldsdorf: Konzert. „Country Chrismas“ mit Andy Lee Lang um 20 Uhr im neuen Burgsaal.

Wiener Neudorf: Advent. Weihnachtsfeier der Pensionisten ab 15 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

Wienerwald/Sulz: Info. Elternberatung von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Ordination Claudia Merz, Schöffel-Straße 214, 02238/8107.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Sonderausstellung „Franz Matthias Rinner 1956 bis 2003“ Eine Lebens- und Werkübersicht zum 60. Geburtstag im Museum im Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. (Dauer: bis 31. Jänner 2017).

Mödling: Ausstellung Malreise 2016 (Urra, Reinhard, Britta, Gertraud, Salvi, Gerhard, Carola, Ulla und Betsie), 17 Uhr in der Mölkergasse 6. (Dauer: bis Ende Dezember)

Mödling: Ausstellung Essinger-Haus: Sonderschau zur Wiedereröffnung. Der neu gegründete Essingers Art Club mit Kuratorin Florentina Welley lädt in den Salon: Emmanuel Bornstein, Courtesy Galerie Crone Atelier Hans Essinger „Winterbilder“ Friedrich Schiller-Straße 34A.

Mödling: Ausstellung „MUSTER_HAUS“ in der „kunstraumarcade“, Hauptstraße 79. (Dauer: bis 23. Dezember, Öffnungszeiten: Freitag: 15 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 15 Uhr).

Mödling: Jahresausstellung 2016 des Mödlinger Künstlerbundes in die Kunststation der Vereinigung, Untere Bachgasse 5, (Dauer: bis 11. Dezember).

Mödling: Ausstellung von Galina Danicek „Die Art deco Malerin“ mit Ölbildern inspiriert von Tamara Lempicka in der Galerie Komm&Schau, Fleischgasse 13. (Vernissage: Mittwoch, 7. Dezember, 17 Uhr)0664/3325315.

Brunn am Gebirge: Ausstellung der Akademie Raphael im Heimathaus. (Vernissage: Samstag, 10. Dezember 16 Uhr/ Dauer: bis 29. Jänner 2017)

11. Dezember 2016: 15 bis 20 Uhr

18. Dezember 2016, 6., 8., 15., 22. und 29. Jänner 2017, jeweils 15 bis 18 Uhr.

Gumpoldskirchen: Charity-Fotoausstellung des Fotoklubs Gumpoldskirchen im Bergerhaus. (Vernissage: Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr, Motto „Die Welt ist schön“, Dauer : bis 11. Dezember, Öffnungszeiten: Samstag: 13 bis 19 Uhr und Sonntag: 13 bis 18 Uhr).

Laxenburg: Ausstellung „Papierkrippen, historisch und modern“und weihnachtliche Glaskunst im Museum, Herzog Albrecht Straße 9. (Dauer: bis 7. Jänner 2017 jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr.)

Perchtoldsdorf: Atelierrundgang 2016 bei C.F.J. König am 7. Dezember ab 19 Uhr, Wienergasse 45/Top 16. atelier@art-koenig.at

Vösendorf: Krippenausstellung des Krippenvereins Vösendorf im Krippenmuseum beim Schloss Vösendorf am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Dezember von 10 bis 18 Uhr. (Kinder bauen ihre Krippe).

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Sonntag, 11. Dezember, 10 Uhr Kinderwortgottesdienst, Ministrantensakristei, 15.30 Uhr Krippenspielprobe.

St. Michael: Mittwoch, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Gemeinsames Gebet und Eine-Welt-Gebet.

St. Michael: Dienstag, 13. Dezember, 9 Uhr, Frühstück für Fortgeschrittene.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Donnerstag, 8. Dezember, 17.30 Uhr, Adventsingen der Singgruppe, Spielgruppe der Schwarzkogler Mödling in der evangelischen Kirche.

Scheffergasse: Sonntag, 11. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst und Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 11. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Freitag, 9. Dezember, 6 Uhr, Rorate, anschließend Frühstück im Pfarrheim, um 18 Uhr Adventbesinnung im Pfarrhof.

Achau: Sonntag, 11. Dezember um 18 Uhr, Jugendmesse im Pfarrheim.

Biedermannsdorf: Donnerstag, 8. Dezember, 10.15 Uhr, Heilige Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Sonntag, 11. Dezember, 10.15 Uhr, Kinder- und Familienmesse in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Donnerstag, 8. Dezember, 9 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk und um 10.30 Uhr in der Kirche St. Bonifaz.

Breitenfurt: Samstag, 10. Dezember, 15 Uhr, Samstagscafé in der Pfarre St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 11. Dezember, 9.30 Uhr, Familienmesse mit Krippenspiel.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 13. Dezember, 19.07 Uhr, spiritueller Adventimpuls in der Kirche.

Gaaden: Mittwoch, 7. Dezember, 15 Uhr, Seniorenjause im Haus St. Jakob.

Gießhübl: Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhr, ökumenisches Bibelgespräch in Hochleiten.

Gießhübl: Donnerstag, 8. Dezember, 10.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 13. Dezember, 6 Uhr Roratemesse in der Pfarrkirche mit anschließendem Frühstück.

Gumpoldskirchen: Donnerstag, 8. Dezember, 10 Uhr, Tag der Kirchenmusik am Kirchenplatz. 17 Uhr Weihnachtskonzert der Gumpoldskirchner Spatzen in der Pfarrkirche.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, Adventkonzert der Gumpoldskirchner Chöre in der Pfarrkirche.

Gumpoldskirchen: Dienstag, 13. Dezember, 6 Uhr, Rorate in der Friedhofskapelle.

Guntramsdorf: Mittwoch, 7. Dezember, 6 Uhr, Rorate, anschließend Frühstück in der Pfarrkirche Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Donnerstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Donnerstag, 8. Dezember, 15 Uhr, Adventkonzert „Klingender Advent“ mit der Chorvereinigung Eichkogel in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Guntramsdorf: Freitag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, „Erfüllte Zeit“ meditative Stunde zum Auftanken in der Kirche Neuguntramsdorf.

Guntramsdorf: Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, Gospelkonzert mit Stella Jones in der Pfarrkirche, St. Jakobus.

Hennersdorf: Donnerstag, 8. Dezember, 10 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche

Hennersdorf: Dienstag, 13. Dezember, 6 Uhr Roratemesse in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Mittwoch, 7. Dezember, 15 Uhr, Pfarrnachmittag im Pfarrheim, Exerzitien im Alltag um 19.30 Uhr im Pfarrheim.

Hinterbrühl: Sonntag, 11. Dezember, 9.30 Uhr, Kindermesse in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Dienstag, 13. Dezember, 9 Uhr, Weihnachtsfeier mit Pfarrer Elmar Pitterle im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Mittwoch, 7. Dezember, 8 Uhr, Roratemesse.

Kaltenleutgeben: Donnerstag, 8. Dezember, 7.30 und 9.30 Uhr, Hl. Messe Maria Empfängnis, Pfarrkirche.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 11. Dezember, 10.30 Uhr, Hl. Messe mit anschließender Agape.

Laab im Walde: Donnerstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis mit Chor.

Laxenburg: Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhr, Adventkonzert mit Monika Biernecker Valenta in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Donnerstag, 8. Dezember, 10 Uhr, Hochamt mit großer Orgelmesse von Joseph Haydn in der Pfarrkirche, um 14.30 Uhr Adventsingen mit den Schwarzkoglern in der Klosterkirche.

Laxenburg: Samstag, 10. Dezember, 6 Uhr, Rorate mit Frühstück.

Laxenburg: Sonntag, 11. Dezember, 10 Uhr, Familienmesse mit Vorstellung der Firmlinge.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, Adventkonzert in der Südstadtkirche.

Münchendorf: Donnerstag, 8. Dezember 16 bis 22 Uhr, Advent im Hof der Pfarre. 9. und 10. Dezember (18 bis 22 Uhr).

Perchtoldsdorf: Donnerstag, 8. Dezember, 9 und 10.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis und um 19 Uhr Chorkonzert „Salto Vocale“ mit dem Vocal Ensemble Mödling in der Pfarrkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 11. Dezember, 10.30 Uhr, Kindermesse in der Pfarrkirche, 19 Uhr Benefizkonzert der Family Singers.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 11. Dezember, 19 Uhr, „Worldwide Candle Lighting“, ökumenischer Gottesdienst für verstorbene Kinder, in der Christ Königs Kirche.

Sulz: Donnerstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Festmesse, Anbetungstag von 10.30 bis 17 Uhr, um 16.30 Uhr Texte, Gebete und Schlusssegen.

Sulz: Sonntag, 11. Dezember, 9.30 Uhr, Pfarrmesse, 16 Uhr Sulzer Advent mit Krippenspiel, Liedern (WW-Voices) Texten und Punschstand der Gefirmten vor dem Waisenhaus in Accra.

Vösendorf: Mittwoch, 7. Dezember, 6 Uhr, Rorate in der Kirche, anschließend Frühstück.

Wiener Neudorf: Mittwoch, 7. Dezember, 6.30 Uhr, Rorate, anschließend Frühstück im Pfarrcafé.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, Adventkonzert mit der „Sing mit Runde“, „Wienerwaldviergsang“ und Saitenmusik Pottenstein in der Kirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 11. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe, anschließend laden die Ministranten zur Agape.

Wiener Neudorf: Dienstag, 13. Dezember, 14.30 Uhr Advent-Tischmesse von Ilse Gorske im Pfarrzentrum.

Wienerwald: Donnerstag, 8. Dezember, 10.45 Uhr, Patrozinium der Wienerwald Kapelle, Hl. Messe in der Gruberau.