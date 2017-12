Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 6. DEZEMBER

Mödling: Beratung. Konsumentenberatung von 9 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr in der Arbeiterkammer Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 15 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455.

Mödling: Fest. Adventfeier der Frauenselbsthilfe nach Krebs ab 18 Uhr im neuen Speisesaal, im Landesklinikum Mödling, in der Sr. Restituta-Gasse 12. Bitte Kuchen und Kekse mitbringen!

Mödling: Film. Bollywood-Kino im Dharamsala; „Monsoon Wedding“. um 18.30 Uhr im Restaurant Dharamsala, Dr. Otto ScheffWeg 13. www.dharamsala.at.

Gumpoldskirchen. Aktion. Weintaufe 2017, ein Fest mit 310-Jahre-Jubiläum, ab 19 Uhr im Melkerhof am Kirchenplatz 3.

Guntramsdorf: Aktion. Eltern Kind Café mit Nikolaus von 14 bis 16 Uhr im Eltern Kind Zentrum, in der Falkengasse 2.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Engpass–Syndrome an der Hand „Der krumme Finger“, Morbus Dupuytren (die Kutscherhand), Referentin: Andrea Schweitzer-Ehrenreich (Unfall- und Handchirurgin) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wiener Gasse 9.

Perchtoldsdorf: Lesung. „Ein Fest des Lachens“ mit Heinz Marecek um 20 Uhr im Burgsaal. 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Theater. „Herr Holle hört Weihnachten“ mit dem Kindertheater Schneck& Co um 15.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3,

DONNERSTAG, 7. DEZEMBER

Mödling: Musik. Kinderchor der Beethoven-Musikschule mit den Freunden der Dr. Hyrtl’schen Waisenanstalt um 15 Uhr im Waisenhaus, Wiener Straße 18.

Mödling: Lesung . Buchpräsentation: „Frauenspuren in Mödling II“ Der Verein „vielzeitig“ präsentiert in diesem Buch sechs weitere Frauen, die in Mödling gelebt und gewirkt haben um 19 Uhr in der Sala Terrena in der Pfarrgasse 9.

Mödling: Vortrag. „Salzburg im Advent“. Ein Streifzug durch das adventlich geschmückte Salzburg; mit Rudolf Tovarek. Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma-Straße 20

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Kabarett. „Rückschau-dern 2017“ mit Alfred Aigelsreiter um 19.30 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Baden: Tanz. Der Mödlinger Patrick Hofschneider lässt ab 22 Uhr in der Halle B die alten Tanzpalast-Zeiten hochleben – mit genau der Musik von damals. Das DJ-Line-Up der Extraklasse besteht aus Groove Coverage, DJ Prezioso, DJ E-MAXX, DJ MNS und DJ Phibe, als Gastgeber fungiert Urgestein MC LIPM, die legendärste Partymaschine Europas“. Die NÖN verlost 1x2 Tickets – wer sie gewinnen will, mailt an: redaktion.baden@noen.at.

Biedermannsdorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung ab 19 Uhr im Rathaus.

Guntramsdorf: Lesung. „Hör mal zu! Wir erzählen euch was! Kinderlesung um 16 Uhr in der Bibliothek, Rathaus Viertel 1/1.

Guntramsdorf: Lesung. „Lilly im Kristallpalast“ um 17 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2.

Hennersdorf: Aktion. „Babytreff Hennersdorf“, jeden 2. Donnerstag/Monat, von 9 bis 10.30 Uhr im Hort neben dem Gemeindeamt).

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

FREITAG, 8. DEZEMBER

Mödling: Fest. Advent-Künstlerfest & Open House mit Pop-up-Sale von Kunst- und Designobjekten im Rahmen der laufenden Ausstellung „naturum“; Öffnungszeiten: 8. und 9. Dezember jeweils ab 13 Uhr im Essinger Haus, Friedrich Schiller-Straße 34A.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Tanz. Rock’n’Boogie - Tanzparty mit DJ Rockin Sascha - Rock’n’Roll, Boogie, Swing & Jive um 20 Uhr, in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1. kapoun@aon.at oder 0664/5017080.

Mödling: Musik. „3x Best Of Newcomer“ mit Gospel Dating Service, Dream Owner und Drive Moya in der Redbox, um 20 Uhr in der Eisentorgasse 5. Vorverkauf: www.ntry/redboxgospel.

Brunn am Gebirge: Aktion. Modellbahnausstellung der HO-Züge von 10 bis 19 Uhr in der Aula der Volksschule, Wienerstraße 23.

Gaaden: Fest. Adventfeier der Senioren ab 16 Uhr im Jakobikeller.

Gumpoldskirchen: Musik. Weihnachtskonzert der Gumpoldskirchner Spatzen um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael.

Hinterbrühl: Aktion. Gang in den Advent, Treffpunkt um 14 Uhr beim Gemeindeamt.

Maria Enzersdorf: Musik. Musikalischer Advent mit der Blasmusik Maria Enzersdorf ab 18 Uhr im Vereinshaus, (Schlösschen auf der Weide).

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 15 bis 18 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

SAMSTAG, 9. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Bastelsamstag mit Kinderbetreuung von 11 bis 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Aktion. Eltern-Kind-Back-Workshop mit dem Team des Vereines „soVITAL“ von 14.30 bis 18 Uhr in book & cook, Neusiedler Straße 12/1. Anmeldung: Sabina Haidinger, kochen@sovital.at, 0664/123 2244.

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian), präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Kabarett. „Flo & Wisch“ mit „Hallo Christkind“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Mödling: Tanz. Hofball der Mödlinger Traditions-Vereine mit den „Mödlinger Traditions-Mobilisten, den „Kaiser-Husaren“ und dem „Evidentbüro Mödling“.Einlass nur in Traditionsuniform oder festlicher Abendkleidung. Einlass ab 19.30 Uhr. Karten: www.oeticket.com.

Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Brunn am Gebirge: Aktion. Modellbahnausstellung der HO-Züge von 14 bis 19 Uhr in der Aula der Volksschule, Wienerstraße 23.

Gaaden: Fest. Adventjause ab 16 Uhr im Gemeindesaal mit Musik von Frederic Lipgens (Staffel „The Voice of Germany“, der Sängervereinigung Gaaden und der Blasmusik.

Hinterbrühl: Fest. Weihnachtslieder mit dem Lagerfeuermann ab 19 Uhr im „Parkplatzl“.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Münchendorf: Fest. Adventfeier der ÖVP Frauen ab 16 Uhr im Pfarrstadel.

Perchtoldsdorf: Musik. „Immer wenn es Weihnacht wird“ mit dem Chor der Musifreunde Perchtoldsdorf um 16 Uhr im Kulturzentrum Beatrixgasse 5a. 0664/4606885.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Vösendorf: Fest. Adventfeier der Pensionisten ab 15 Uhr im Schloss.

Vösendorf: Musik. Orgel und Trompetenkonzert mit Uli Ramharter und Wolfgang Reisinger um 19 Uhr in der Kirche.

SONNTAG, 10. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Süßer, der Kasperl so singet“, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. Nikolo kommt um 15 und um 17 Uhr vorbei! 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr.

Mödling: Musik. „Rockin’ Christmas““ mit Ernst an the Winglets um 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Mödling: Musik. Adventkonzert mit den „Alpine Carolers“ ab 19 Uhr im Bodega Lopez, Brühler Straße 1.

Brunn am Gebirge: Aktion. Modellbahnausstellung der HO-Züge von 10 bis 19 Uhr in der Aula der Volksschule, Wienerstraße 23.

Guntramsdorf: Musik. Jubiläums–Gospelkonzert mit Stella Jones und Gruppe um 16 Uhr in der Kirche St. Jakobus.

Hinterbrühl: Musik. „Alpine Carolers“ Weihnachtskonzert mit A-Kapella Gesang um 19.30 Uhr im Anningersaal. Tickets im Bürgerservice am Gemeindeamt.

Maria Enzersdorf: Musik. Adventkonzert der Chorvereinigung ab 16 Uhr in der Pfarrkirche. Solist: Thomas Aubner, Eintritt frei!

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule, Kirchenplatz 4.

Wiener Neudorf: Treffen. Briefmarkentauschtag von 9 bis 11.45 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wiener Neudorf: Musik. Adventsingen der „Sing mit Runde“, des „Wienerwaldviergsangs“ und der 5-Gspann-Musi um 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

MONTAG, 11. DEZEMBER

Mödling: Musik. Konzert mit Georg Klimbacher, Andreas Fröschl und Lukas Haselböck um 19.30 Uhr im Schönbergcenter Mödling.

Mödling: Musik.„Goldfishkonzert mit „Garish“ der burgenländischen Popband, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Mödling: Kabarett. „Gery Seidl mit „Aufputzt is!“, um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1: karten@diestadtgalerie.at oder 0660/8234010.

Maria Enzersdorf: Aktion. Die Gruppe „Gesunder

Montag“, gemeinsam mit der Initiative „tut gut“ backen gesunde Weihnachtskekse ab 19 Uhr im Minihaus der Pfarre Südstadt am Theißplatz 1 .

Wiener Neudorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

DIENSTAG, 12. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Angehörigentreff „Hand in Hand“ von 18 bis 20 Uhr im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Mödling, Grenzgasse 70

Jeden zweiten Dienstag im Monat einen kostenlosen Angehörigenabend. Erfahrungen über das Thema Demenz werden ausgetauscht. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Infos: Elisabeth Grothaus, Elisabeth Kroupa, 02236/24334/732201.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian), präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Hennersdorf: Fest. Gemeindeweihnachtsfeier der Pensionisten.

Maria Enzersdorf: Fest. Adventnachmittag der Senioren ab 14.30 Uhr im Schloss Hunyadi. 0676/4957400.

Perchtoldsdorf: Musik. Cool Music Band & Stainless, mit Dieter Schickbichler und seinen „Jungen Wilden“ um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Beatrixgase 5a. Eintritt frei!

Vösendorf: Film. „White Christmas““ um 17.30 Uhr im Schlosscafé.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl

Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Ausstellung „Natrum“ in der Friedrich Schiller-Straße 34A. Der Essingers Artclub präsentiert in dieser Ausstellung die Sicht der Künstler auf die Natur. Im Atelier sind dazu Bilder von Hans Essinger zu sehen. Dauer bis Ende Dezember. Freitag, 8. Dezember ab 13 Uhr großes Adventfest. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag: 14 Uhr bis 18 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: kunstraumarcade: „Spuren“ Ausstellung mit Werken von Barbara Graf, Seishi Irikawa, Regina Stierschneider und Gerlinde Tuma in der Hauptstraße 79. 0664/7675143 oder www.kunstraumarcade.at. Dauer: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Dauer: bis Ende Jänner 2018. Besuchstermine sind telefonisch anzumelden. 02236/41493 oder moelkerei@tele2.at

Mödling: Ausstellung „M(eine) Welt voller Farben“ mit Werken der Kinder und Jugendlichen der „Therapeutischen Gemeinschaften“, Leitung: José Gamboa Chaparro, in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, Dauer: bis 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mödling: Fotoausstellung „Variationen“ des „forum fotografie mödling“ mit den Künstlern Elen Be, Chris Demattté, Hans Leitner, Gilles Lorin, Roland Pum und Rainer Voltmann in der „pop up Galerie“, Klostergasse 22. Dauer: bis 20. Dezember.

Mödling: Ausstellung Nicolas`Afrika-Galerie mit Raritäten aus afrikanischen Ländern in der Residenz an der Grenz, Grenzgasse 40. Eröffnung: Mittwoch, 6. Dezember, 18 Uhr. Info: nicolas.moedling@gmx.at.

Mödling: Wein mit Weitblick – Wein & Kunst. Weine von 15 Topwinzer aus ganz Österreich. Dazu präsentieren die Künstlerinnen Traude Haslauer, Sonja Krainz und Ursula Olbert eine Auswahl ihrer Werke am Donnerstag, 7. Dezember ab 17 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Mödling: Adventfotoausstellung von Leopold Haschka beim Kulturheurigen Taufratzhofer, Quellenstraße 3. Vernissage: Donnerstag, 7. Dezember 17 Uhr. 9., 12., 14., 16., und 19. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Mödling: Ausstellung: „die Zwei“ - Ludwig van Superstar. Auf den Spuren Beethovens - Erika Strack und Sandra Klausbruckner präsentieren einen Überblick seines Lebensweges von Bonn bis Bad Vöslau in der Komm & Schau - eine ArtGalerie, Fleischgasse 13. Vernissage: Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr, Öffnungszeiten in Dezember: DO bis SO 15 bis 19 Uhr, office@eineartgalerie.at oder 0664/1504280.

Mödling: Ausstellung von Ann Limnos, „SA(H)TI(E)RE“ bei Kunst und Punsch im Atelier Ann Limnos, Untere Bachgasse 5. Vernissage: Freitag, 8. Dezember, 14 Uhr: Öffnungszeiten: 8. (14 bis 19 Uhr) sowie 9. und 10. Dezember (14 bis 19 Uhr). Informationen und Anmeldung unter 0676/7557516 und annlimnos@yahoo.de.

Laxenburg: Ausstellung „Ikonen, historische und moderne Motive“ des Künstlerpaares Loukas und Irene Seroglou, gemeinsam mit dem Diözesanmuseum Graz, im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 6. Jänner 2018. Öffnungszeiten: jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr (außer 2., 3., 8., 9. und 10. Dezember von 14 bis 19 Uhr).

Maria Enzersdorf: Benefizausstellung für den Verein Hospiz Mödling. Anneliese Formann stellt ihre Bilder im „Lesecafé“ der Buchhandlung KRAL in St. Gabriel aus. Ihr größtes Werk ist das Altarbild in der Pfarre „Herz Jesu“ in Mödling. Dauer: bis 24. Dezember. Infos: 0676/7889994.

Perchtoldsdorf: Adventausstellung in der Hagenau, im Atelier Ingrid Schuster. Otto Elsnergasse 6, weihnachtlichem Buffet, Wein, Punsch etc. Künstler sind anwesend. Samstag, 9. Dezember, 19 Uhr, Georg Neureiter spielt eine musikalische Winterreise auf seiner Gitarre.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum, Johannisweg 2. Dauer: bis 23. Dezember, jeweils samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Infos: 0664/3257410 krippevoesendorf@a1.net.

Wiener Neudorf: Ausstellung „G-point, Visions of our World“ von Andreas Grabner, im alten Rathaus, Rathausgasse 1. Eröffnung: Freitag, 8. Dezember, 11 bis 19 Uhr. Dauer: bis 10. Dezember. Öffnungszeiten: Fr. + Sa.: 11 bis 19 Uhr, So: 9 bis 13 Uhr.

ADVENTMÄRKTE IM BEZIRK

MÖDLING

Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt am Hyrtl-Platz. Täglich von 16 bis 23 Uhr; Dauer: bis 24. Dezember. Der Nikolo kommt am Mittwoch, 6. Dezember ab 17 Uhr. Säckchen sind auch am Adventmarkt erhältlich.

Adventmarkt: Weihnachtsmarkt der Volkshilfe und der Pensionisten auf der Hauptstraße 10. Dauer: bis 16. Dezember, jeweils Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Adventmarkt . Altstadtadvent in der Fußgängerzone bis 24. Dezember. Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag und Feiertag ab 14 Uhr. Freitag, 8. Dezember und Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr: Adventmusik von den Arcaden des Rathauses mit dem Adventbläserensemble der Blasmusikkapelle der Stadt Mödling. Samstags auch um 18 Uhr Advent-Ritt durch die Fußgängerzone.

Adventmarkt. Advent in der Schöffelstadt bei der Waisenhauskirche, Hyrtlplatz 1.

Adventmarkt. Adveniat bis Sonntag, 10. Dezember in der Pfarrkirche St. Othmar, Pfarrgasse und im Karner. Jeweils Samstag, Sonntag und feiertags von 15 bis 20 Uhr, St. Othmar.

Adventmarkt. Advent im Volkskundemuseum: Freitag, 8. bis Sonntag, 17. Dezember, Klostergasse 16. Egerländer Krippe, Eröffnung: 8. Dezember, 17 Uhr. jeweils Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr; immer um 17 Uhr Adventmusik. Öffnungszeiten der Egerländer Krippe und der Puppenausstellung: 22. und 29. Dezember sowie 5. Jänner von 15 bis 19 Uhr; 23., 26., 30. und 31. Dezember und 6. Jänner 2018 von 10 bis 19 Uhr; 24. Dezember 10 bis 14 Uhr in der Klostergasse 16.

Nikolo. Nikoloaktion der Naturfreunde-Jugend am Mittwoch, 6. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. Anmeldung: 0650/9117158 oder naturfreundejugend.moedling@gmx.at. Freie Spende!

Punsch. Punschstand der Feuerwehr am Freitag, 8. Dezember von 15 bis 21 Uhr am Platz vor dem Feuerwehrhaus, Schulweg 9.

Weihnachtskabarett: „Ernst and the Winglets“, „Rockin’ Christmas“ am Sonntag, 10. Dezember um 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1.

Weihnachtskonzert: „Swinging XmAS“ mit den Blue Caps am 15. und 16. Dezember um 20 Uhr und am 17. Dezember um 17 Uhr in der in der Bühne Mayer.

ACHAU

Adventfenster. Mittwoch, 6. Dezember: die Volksschule Achau gestaltet ab 17 Uhr eine Nikolofeier und den Adventmarkt vor der Kirche. Donnerstag, 7. Dezember, 17 Uhr, Familie Svoboda, Sulzweg 3.

Freitag, 8. Dezember, 17 Uhr, Familie Grabner, Untere Ortsstraße 5, Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, Familie Wagenhofer, Weidengasse 10, Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, Gemeindeamt, Hauptstraße 23, Montag, 11. Dezember, 17 Uhr, Familie Mazzucato, Krottenbachstraße 3, Dienstag, 12. Dezember, 17 Uhr, Familie Smutny, Hintausstraße 29/2/9.

Punsch. Punschhütte des Schrebergartenvereins am Donnerstag, 7. Dezember, von 17 bis 23 Uhr in der Vereinshütte neben der Kirche.

BIEDERMANNSDORF

Adventmarkt. Großer Adventmarkt bis Freitag, 22. Dezember vor der Jubiläumshalle. Samstag, 9. Dezember: 18 Uhr, Ensemble der Musikschule, Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr: Jagdhornbläser „Anningerblick“.

Nikolo. Nikolofeier der Gemeinde am Mittwoch, 6. Dezember um 17 Uhr vor der Jubiläumshalle.

BREITENFURT

Adventmarkt. Christkindlmarkt von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember am Vorplatz der Feuerwehr, Stelzerbergstraße 3. Fr:

16 bis 22 Uhr, Sa: 15 bis 22 Uhr, So: 15 bis 21 Uhr.

BRUNN AM GEBIRGE

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt von 8. bis 10. und von 15. bis 17. Dezember im Heimathaus, jeweils von 16 bis 21 Uhr, 02236/3160/508.

GAADEN

Adventaktion. Gaadner Eislaufplatz am Kirchenplatz am Samstag, 9. Dezember und Sonntag, 10. Dezember.

GUMPOLDSKIRCHEN

Nikolo. Nikoloandacht am 6. Dezember in der Pfarrkirche. (Jedes angemeldete Kind bekommt ein Nikolosackerl). 0650/9538555.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember im Bergerhaus am Schrannenplatz 5. Freitag und Sonntag: 11 bis 18 Uhr, Samstag: 13 bis 18 Uhr.

Adventmarkt. Kulinarischen Adventmarkt am Freitag, 8. Dezember von 15 bis 18 Uhr mit Weihnachtsmusik, Punsch und Schmankerln im Hof des Freigut Thallern.

GUNTRAMSDORF

Adventfenster. Mittwoch, 6. Dezember, Apotheke „Zum heiligen Jakob“ auf der Hauptstraße. Donnerstag, 7. Dezember, EP Jiricek, Mödlingerstraße. Freitag, 8. Dezember: Weinbau Haase, Am Kirchenplatz Samstag, 9. Dezember: Glas Sackmann, Kirchengasse Sonntag, 10. Dezember: Kleiderreinigung Navi, Am Kirchenanger, Montag, 11. Dezember: Tinas Collection, Rathausviertel. Dienstag, 12. Dezember: „Twenty Four“, Hauptstraße.

Adventmarkt. Adventzauber am Rathausplatz jeweils, Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 16 bis 19 Uhr. Kunsthandwerk und Punschhütten der Vereine. Rahmenprogramm: Freitag, 8. Dezember, die U9 des ASK Eichkogel schenkt aus

Samstag, 9. Dezember,

U 13 , Sonntag, 10. Dezember: U 8, Musik von der Chorvereinigung Eichkogel um 16.30 Uhr.

Punsch. Feuerwehrpunschstand am Freitag, 8. Dezember und am Samstag, 9. Dezember jeweils ab 16 Uhr beim Feuerwehrhaus (Samstag, ab 21 Uhr Blaulichtparty). Sonntag, 10. Dezember, ab 13 Uhr.

Adventmarkt. Adventmarkt am Sonntag, 10. Dezember von 8.30 bis 11 Uhr im Pfarrsaal der Pfarre St. Jakobus.

HENNERSDORF

Punsch. Punschstand der Jungen Generation von Donnerstag, 7. bis Samstag, 9. Dezember am Hauptplatz. Öffnungszeiten: Do. + Sa.: ab 16 Uhr, Freitag ab 12 Uhr.

HINTERBRÜHL

Nikolo. Am Mittwoch, 6. Dezember kommt der Nikolo um 16 Uhr in den Anningersaal.

Advent. Start des Christbaumverkaufs am Samstag, 9. Dezember am Franz Jantsch-Platz.

KALTENLEUTGEBEN

Punsch. SPÖ Punschstand von Donnerstag, 7. bis Samstag, 9. Dezember, jeweils ab 17 Uhr am Platz vor dem Rathaus.

Perchten. Perchtenlauf am Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr vor dem Rathaus Kaltenleutgeben.

LAXENBURG

Adventmarkt. Christkindlmarkt am Schlossplatz, jeweils 15 bis 20 Uhr, am Freitag, 8. Dezember, Samstag, 9. Dezember und Sonntag, 10. Dezember: Kasperltheater um 15.30 Uhr im Gemeindesaal, Sonntag: 17 Uhr Pete Art and his Rockets.

MARIA ENZERSDORF

Adventmarkt. Schlossadventmarkt im Schloss Hunyadi von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Eröffnung mit Blasmusik und Chorvereinigung, Samstag: Musik von den „Ohrwürmern“ und Sonntag: Harold Zeh-Siebenküttel.

MÜNCHENDORF

Adventmarkt. Advent im Hof mit der Pfarre, dem SCM Münchendorf, dem Verein 60 aufwärts, den SPÖ Frauen, der FPÖ, Pro Münchendorf und dem Elternverein der Volksschule von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember, im Pfarrhof, Hauptstraße 35.

PERCHTOLDSDORF

Punsch. Lions Benefiz-Punschstand am Marktplatz. Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr. Dauer: bis 23. Dezember.

Punsch. Handballer Punschstand ab 17 Uhr im Innenhof des Rathauses, am Marktplatz 10.

Adventmarkt. TOP- Weihnachtsmarkt am Burgvorplatz. Öffnungszeiten: jeden Freitag: 17 bis 20 Uhr, jeden Sa. und So.: 14 bis 20 Uhr. Dauer: bis 17. Dezember.

VÖSENDORF

Adventmarkt. Samstag, 9. Dezember, mit Schauschnitzen von 11 bis 18 Uhr beim Krippenmuseum (auch Sonntag), Glasblasen, Drechseln und Korbflechten, Johannisweg 2. Adventmarkt von 14 bis 22 Uhr in der Schlosshalle. Im Krippenmuseum bauen Kinder ihre eigene Krippe (nur in Begleitung, auch sonntags, anmelden: 0664/3257410) Sonntag, 10. Dezember, Adventmarkt von 10 bis 20 Uhr in der Schlosshalle.

Nikolo. Pfarr–Nikolofest am Mittwoch, 6. Dezember ab 17.30 Uhr in der Kirche.

WIENER NEUDORF

Punsch. Schmankerl und Punsch bis 7. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr beim Kleingartenverein Anningerblick in der Anningerstraße 9.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt vor und im Migazzihaus von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr. Stände im Glashaus. Freitag: Puppentheater um 16 Uhr bei den Pfadis, Samstag: Christkind kommt um 16 Uhr auf den Markt, Sonntag: Zaubershow mit Magier Merlix.

Vösendorf: Aktion. Eröffnung des Eiszaubers auf den Multiplex Terrassen vor der SCS mit Eislaufen, Eisstockschießen und Punsch am Freitag, 8. Dezember ab 14 Uhr große Disney-Eislaufshow.

PFARRNACHRICHTEN IM BEZIRK

STADT MÖDLING

St. Othmar: Adveniat von bis Sonntag, 10. Dezember in der Pfarrkirche St. Othmar, Pfarrgasse und im Karner. Samstag, Sonntag und Feiertag von 15 bis 20 Uhr.

St. Othmar: Freitag, 8. Dezember, 10 Uhr, „Missa de angelis“ in der Pfarrkirche, 15.30 Uhr Konzert des Ensembles „Morning Dew“.

St. Othmar: Samstag, 9. Dezember, 15.30 Uhr, Weihnachtskonzert für die Caritas mit Kate Rafferty.

St. Othmar: Sonntag, 10. Dezember, 15.30 Uhr, Konzert des Heimatvereins Schwarzkogler.

St. Michael: Dienstag, 12. Dezember, 9 Uhr, Frühstück für Fortgeschrittene.

Herz Jesu Kirche: Freitag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Freitag, 8. Dezember, 17.30 Uhr:

Adventsingen mit den Schwarzkoglern, evangelische Pfarrkirche, Scheffergasse 8

Scheffergasse: Sonntag, 10. Dezember, 9.30 Uhr, mit Kindergottesdienst und Teenie-Gottesdienst, 19 Uhr World Wide Candlelighting.

Waisenhausgasse: Sonntag, 10. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Donnerstag, 7. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche mit anschließendem Frühstück.

Achau: Freitag, 8. Dezember, 9 Uhr, Frauenmesse zu Maria Empfängnis.

Achau: Sonntag, 10. Dezember, 9 Uhr, Bußgottesdienst.

Biedermannsdorf: Mittwoch, 6. Dezember, 19.10 Uhr, Leuchtturmstammtisch beim Heurigen Taschler, Ortsstraße 30.

Biedermannsdorf: Freitag, 8. Dezember, 10.15 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis.

Breitenfurt: Freitag, 8. Dezember, 9 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarrkirche St. Johann.

Brunn am Gebirge: Freitag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Messe zu Maria Empfängnis.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 10. Dezember, 9.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst (Pfarrheim) mit Glühwein und Punschausschank im Weinkeller.

Gaaden: Mittwoch, 6. Dezember, 16 Uhr, Nikolausfeier in der Pfarrkirche.

Gaaden: Donnerstag, 7. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, Bibelgespräch in Hochleiten.

Gießhübl: Freitag, 8. Dezember, 10.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis.

Gumpoldskirchen: Mittwoch, 6. Dezember, 17 Uhr, Nikolofeier der ÖVP Frauen in der Kirche, 19 Uhr Weintaufe im Melkerhof, Kirchenplatz 6.

Gumpoldskirchen: Freitag, 8. Dezember, 10 Uhr, Tag der Kirchenmusik in der Pfarrkirche, 17 Uhr, Weihnachtskonzert der Gumpoldskirchner Spatzen.

Guntramsdorf: Mittwoch, 6. Dezember, 6.30 Uhr, Roratemesse mit den Volksschulkindern, anschließendem Frühstück in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Freitag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, Hl. Messe zu Maria Empfängnis in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Freitag, 8. Dezember, 15 Uhr, „Klingender