MITTWOCH, 1. FEBRUAR

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Hennersdorf: Info. Sprechstunde des Bürgermeisters von 15 bis 18 Uhr am Gemeindeamt.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „Am Ende des Tages“, musikalisches Programm von Christof Spörk ab 20 Uhr in der neuen Burg Perchtoldsdorf. Infos: 01/9971762.

DONNERSTAG, 2. FEBRUAR

Guntramsdorf: Musterung. Für die Wehrpflichtigen (Geburtsjahr 1999: Fahrt nach St. Pölten, Abfahrt um 6 Uhr beim Rathaus, Rückkehr am Freitag, 3. Februar um 12 Uhr. Anschließend lädt die emeinde zu einem gemeinsamen Mittagessen. Anmeldung: 02236/53501.

Maria Enzersdorf: Konzert. „Take Jive“, Swing Jazz Konzert um 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, Liechtensteinstraße 68.

Perchtoldsdorf: Treffen. Eltern-Kind-Jause um 15 Uhr im Rot Kreuz Haus Franz Josef Straße 29.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgass 5a. Infos: 01/86683/400.

FREITAG, 3. FEBRUAR

Mödling: Theater . „Der kleine Schnuffiwuz“, ein MÖP Kasperlstück mit Handfiguren, um 16 Uhr, im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Konzert. „The Crispies“, Debütalbum Death Row Kids, feiert die Vergänglichkeit in typischer Rock ‚n‘ Roll Manier. Supported werden sie von der Mödlinger Band „Malibu“ um 20 Uhr in der Redbox in der Eisentorgasse 5.

Mödling: Tanz. Rock’n’Boogie mit DJ Sasha Tanzabend um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Cittáslow“ Einladung zum Vortrag von Gaby Pils zum Thema „Was macht eine Gemeinde lebens- und liebenswert?“ um 18 Uhr im BRUNO-Raum 105.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Aktion. Blutspendeaktion von 15 bis 19 Uhr im Kultursaal in der Kindbergstraße 12.

SAMSTAG, 4. FEBRUAR

Mödling: Katzen. Internationale Rassekatzen Ausstellungen von 10 bis 16.30 Uhr, in der Veranstaltungshalle, Dr. Hanns-Schürf-Gasse 53. Für Kinder freier Eintritt!

Mödling: Theater . „Der kleine Schnuffiwuz“, ein MÖP Kasperlstück mit Handfiguren, um 16 Uhr, im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

SONNTAG, 5. FEBRUAR

Mödling: Katzen. Internationale Rassekatzen Ausstellungen von 10 bis 16.30 Uhr, in der Sport und Veranstaltungshalle, Dr. Hanns-Schürf-Gasse 53. Für Kinder freier Eintritt!

Biedermannsdorf: Tanz. Tanzcafé von 15 bis 18 Uhr im Pfarrstadel.

Breitenfurt: Aktion. Antike Sammlerbörse von 7 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Gaaden: Treffen. Museumsrendezvous ab 15 Uhr im Heimatmuseum.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

MONTAG, 6. FEBRUAR

Mödling: Ferienaktion. Mit dem Winterbus zum Skifahren und Snowboarden (für Kinder von 6 bis 15 Jahren) von 6. bis 8. Februar, Infos unter 02641/20260.

Hinterbrühl: Ferienspiel. „Damit habe ich nicht gerechnet!“ Die Innenwelt der Außenwelt. Mathematik zum Selbermachen, von 13 bis 16 Uhr am Gemeindeamt. Infos: 02236/2624924.

Maria Enzersdorf: Aktion. Sprechstunde der „Community-Polizei“ von 10 bis 12 Uhr im Gemeindeamt.

Maria Enzersdorf: Treffen. Erzähl Café ab 14 Uhr im Restaurant 3eck, Kirchenstraße 27, Infos: 0676/7234227.

Maria Enzersdorf: Treffen. Jour fixe Nachbarschaftshilfe ab 15.30 Uhr im Café Südstadt.

DIENSTAG, 7. FEBRUAR

Achau: Treffen. Babytreff von 9.30 bis 11.30 Uhr am Gemeindeamt.

Hinterbrühl: Ferienspiel. „ORF Backstage Junior“, von 11.45 bis 15 Uhr, Treffpunkt am Gemeindeamt. Infos: 02236/2624924.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Schönberg-Haus - Dauerausstellung, jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Schönberg Haus, Bernhardgasse 6. Führungen, weitere Öffnungszeiten: 01/7121888-31.

Mödling: „Bilder gehen auf die Reise“, Eröffnung der Wanderausstellung des Verein Contrast, im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70.(Die Bilder wurden von Kindern im Rahmen einer Frühförderung erstellt, die Kinder haben ein eingeschränktes Sehvermögen)

Mödling: Fotoausstellung „Frontline“ von Chris Dematté im Museum Mödling – Thonetschlössl, Vernissage: Freitag, 10. Februar 2017, um 19 Uhr/ Dauer: bis 25. März, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag und Feiertag 14 bis 18 Uhr, Josef Deutschplatz 2.

Laxenburg: Ausstellung „Der Laxenburger Park gestern und heute“ mit Fotos und Bildern von Laxenburger Künstlern im Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 4. Februar/jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr.

Maria Enzersdorf: „Look 4 Art“, vier Künstlerinnen (Irene Volk-Götting, Elisabeth Dworak, Iris Bock-Halama und Helma Edmond-Malzer) laden stellen in der „waldMeierei Liechtenstein“ Am Hausberg 1, aus. Dauer: bis 26. März ( Februar an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr, ab März von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr).

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Karikaturen und Porträts von Tier und Mensch“ am Lichtmesstag, Donnerstag, 2. Februar von 19 bis 22 Uhr, bei einem Glas Wein im Atelier Ingrid Schuster, Otto Elsnergasse 6. (24 KünstlerInnen stellen aus) Ein Treffen zum Plaudern und Informationsaustausch.

Pfarrnachrichten

STADT MÖDLING

St. Othmar: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Abendmesse mit Lichterprozession in der Pfarrkirche.

St. Michael: Mittwoch, 1. Februar, 19.30 Uhr gemeinsames Gebet.

St. Michael: Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr Bibelrunde.

Pfarre Herz Jesu: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Darstellung des Herrn, Gottesdienst mit Kerzenweihe und Blasius-Segen.

Pfarre Herz Jesu: Dienstag, 7. Februar, 15 Uhr, Faschingsfeier für Senioren im Theresiensaal.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 5. Februar 9.30 Uhr Gottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 5. Februar, 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Biedermannsdorf: Mittwoch, 1. Februar, 19.10 Uhr Leuchtturmstammtisch, in der Bauernschenke Taschler, Ortsstraße 30.

Biedermannsdorf: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Maria Lichtmess mit Kerzenweihe, Blasiussegen und Lichterprozession in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Dienstag, 7. Februar, 15 Uhr Pfarrheim.

Breitenfurt: Sonntag, 5. Februar, 9 Uhr, Festmesse mit Blasiussegen in der Pfarrkirche St. Johann.

Breitenfurt: Sonntag, 5. Februar, 10.30 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarre St. Bonifaz .

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Maria Lichtmess Festmesse mit Kerzenweihe und Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Gaaden: Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, Gottesdienst mit Jung und Alt in der Pfarrkirche, anschließend gemeinsames Mittagessen im Haus St. Jakob.

Gießhübl: Dienstag, 7. Februar, 15 Uhr, Seniorenjause im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Maria Lichtmess Feier in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Guntramsdorf: Sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe zur Feier Mariä Lichtmess mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche Neu Guntramsdorf.

Guntramsdorf: Dienstag, 7. Februar, 19.15 Uhr, Offenen Glaubensrunde im Pfarrheim.

Hennersdorf: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Maria Lichtmess mit Kerzenweihe und Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Hinterbrühl: Sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Messe mit Blasius Segen in der Pfarrkirche.

Kaltenleutgeben: Freitag, 3. Februar, Herz Jesu Freitag, untertags ist man zum Gebet vor dem Allerheiligsten eingeladen in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Maria Lichtmess in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Freitag, 3. Februar, 18.30 Uhr, Herz Jesu Messe mit Blasius–Segen um 18.30 Uhr.

Laab im Walde: Sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Laab im Walde: Montag, 6 Februar, 19.30 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung in der Pfarre.

Laxenburg: Mittwoch, 1. Februar, 18 Uhr Abendlob in der Kirche.

Laxenburg: Sonntag, 5. Februar, 8 und 10 Uhr, Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, Sonntagsmesse mit Blasius-Segen in der Südstadtkirche.

Münchendorf: Donnerstag, 2. Februar, 7.30 Uhr, Schülergottesdienst zu Mariä Lichtmess in der Volksschule.

Münchendorf: Samstag, 4. Februar, 18 Uhr, Wortgottesdienst mit Dorothea zur Feier Mariä Lichtmess mit Blasius–Segen.

Münchendorf: Sonntag, 5. Februar, 10 Uhr, Wortgottesdienst mit Diakon Alfred Ofner zur Feier Mariä Lichtmess mit Blasius–Segen, anschließend Pfarrcafé.

Perchtoldsdorf: Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr, Einführung in den Lektorendienst, Treffpunkt im Pfarrhof.

Perchtoldsdorf: Donnerstag, 2. Februar, 18 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Sittendorf: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Hausmesse bei Familie Hirschmugl.

Sulz: Donnerstag, 2. Februar, 18 Uhr, Hl. Messe mit Kerzensegnung und Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Sulz: Freitag, 3. Februar, 18 Uhr, Hl. Messe in der Gruberau mit Kerzensegen.

Vösendorf: Freitag, 3. Februar, 18.30 Uhr Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Vösendorf: Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, Baby- und Kleinkindermesse in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr, Pfarrgemeinderatssitzung in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Hl. Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Freitag, 3. Februar, 18.30 Uhr, Herz–Jesu Messe mit Blasius–Segen in der Pfarrkirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messein der Pfarrkirche, anschließend Agape.

Wiener Neudorf: Dienstag, 7. Februar, 16 Uhr, Hl. Messe in der Sozialstation Schlossmühlplatz.