Kindermusical in Mödling Das musikalische Stück „Das Licht am Weihnachtsmarkt“ präsentieren die „Ohrwürmer„ (Kinderchor der evangelischen Pfarrgemeinde) gemeinsam mit Chorleiterin Sabina Stiller und der musikalischen Leiterin Dorothea Polster am Samstag , 17. und Sonntag, 18. Dezember jeweils um 16.30 Uhr im Arbeiterkammersaal.

| Weyss-Kucera