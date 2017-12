Alle Veranstaltungen aus dem Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MI, 13. Dezember

Guntramsdorf: Lesung. Märchencafé: „Das Eselchen und der kleine Engel“ von 14 bis 16 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2.

Hinterbrühl: Aktion. Mutterberatung ab 14 Uhr im Anningersaal, mit Andrea Schwaiger, Maria Zierlinger und Ilse Bichler.

Laab im Walde: Fest. Adventnachmittag der Senioren ab 17 Uhr im Laaber Hof.

Laxenburg: Fest. Weihnachtsfeier der Pensionisten ab 12 Uhr im Restaurant Laxenburgerhof.

Maria Enzersdorf: Lesung. Literatur Jour fixe: Erich Halper Manz liest um 18 Uhr aus seinem vierten Krimi „Der Tod hält Hochzeit“ in der Gemeindebibliothek, Theißplatz 4. Eintritt frei! Infos: 0676/884030.

Münchendorf: Treffen. Einladung zum Frühstück mit Kindern um 9.30 Uhr, am Gemeindeamt.

Perchtoldsdorf: Vortrag. „Übergewicht und Diabetes“, Referent:

Joakim Huber (Innenmediziner) um 19 Uhr im Raiffeisensaal, Wiener Gasse 9. Eintritt frei!

Wienerwald/Sulz: Treffen. Naturschutzstammtisch um 19 Uhr im Gasthaus Wöglerin, Linke Wöglerin 2. Eintritt frei! 0664/4237293.

DO., 14. DEZEMBER

Mödling: Musik. Adventkonzert: The Alpine Carolers um 18.30 Uhr in der Waisenhauskirche, St. Josefs Kirche, Hyrtlplatz 1.

Mödling: Lesung. KUPO-Lesung: „Schon wieder Weihnachten“ mit dem Ersten Wiener Lesetheater, um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, An der Goldenen Stiege 2.

Mödling: Musik. Konzert des Merlin Ensembles Wien, um 19.30 Uhr im Schönbergcenter Mödling.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Kabarett.

Joesi Prokopetz „Alle Jahre wieder“, um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Hennersdorf: Aktion. „Babytreff Hennersdorf“, jeden 2. Donnerstag/Monat, von 9 bis 10.30 Uhr im Hort neben dem Gemeindeamt).

Laxenburg: Fest. Weihnachtsfeier der Senioren ab 11.30 Uhr im Veranstaltungssaal im Kaiserbahnhof.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Treffen. Windelrockertreffen von 15 bis 17 Uhr im Seniorenzentrum, Schloßmühlplatz 3.

FREITAG, 15. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise “, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr mit der Bäckerei Kolm im Theater in der Hauptstraße 40.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Musik. Swinging X-Mas mit den Blue Caps um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Breitenfurt: Musik. Misa Criolla & Weihnachtslieder, organisiert von der Dorfgemeinschaft Breitenfurt um 18.30 Uhr im Stella Nova Saal.

Brunn am Gebirge: Theater. „Iss‘ die Gans Auguste nicht“ ein Theater für Kinder von 5 bis 12 Jahren – mit Cordula Nossek. Die Gans Auguste sollte eigentlich als Braten auf dem Familienfesttagstisch enden. Dazu kommt es jedoch zum Glück nicht, um 15 Uhr im Festsaal BRUNO – Raum 105. Karten an der Eintrittskassa!

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Demenz, einfach darüber reden!“ von 18.30 bis 20 Uhr im Sozialzentrum, Friedrich Schiller Straße 24-26. Eintritt frei!

Gaaden: Fest. Adventfeier der Pensionisten ab 15 Uhr in der Meierei.

Gießhübl: Musik. Kinderliedermacher Bernhard Fibich um 16.30 Uhr, Veranstaltungssaal Perlhof. (Kinderfreunde Gießhübl).

Guntramsdorf: Schule. Tag der offenen Tür von 8 bis 10 Uhr in der Volksschule, Hauptstraße 35.

Hennersdorf: Kabarett. Peter Meissner „Auch Engel lachen gerne“ !“. Lieder, Texte und Geschichten um 19.30 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9. Infos: 02235/81230/17.

Laxenburg:Lesung. Adventabend mit Peter Simonischek und dem Duo Ramsch & Rosen, Julia Lacherstorfer: Geige, Gesang , Simon Zöchbauer: Zither, Trompete, Gesang

ab 19.30 Uhr im Schlosstheater, Schlossplatz 1, beim Parkhaupteingang. www.eventjet.at

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Vösendorf: Fest. Weihnachtsfeier der Volksschule Vösendorf von 9 bis 11 Uhr im Kultursaal.

SAMSTAG, 16. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Bastelsamstag von 11 bis 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise “, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr mit der Bäckerei Kolm im Theater in der Hauptstraße 40.

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ teatro Musical nach Charles Dickens um 16 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Musik. Klassennachmittag der Beethoven Musikschule Klavier (Kajetanowicz) ab 16 Uhr im Festsaal der Musikschule.

Mödling: Musik. „Weihnachtsmusical“ der Ohrwürmer (Jugendchor der evangelischen Pfarre Mödling) um 16.30 Uhr im Arbeiterkammersaal, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Fest. Kinderadvent mit dem Musikschulteam Wolf ab 17 Uhr im Theresiensaal und ein Adventkonzert ab 19 Uhr in der Theresiengasse 18.

Mödling: Lesung. „MEET THE AUTHOR“ um 17 Uhr im Museum Mödling. Kulturadventjause mit Cordula S. Matzner, Lena Raubaum, Marie Resch, Elfriede Wimmer, Lukas Bydlinski, Dietmar Grieser, Michael Stradal, Reinhard Wegerth und den Verein Vielzeitig.

Mödling: Theater. „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Mödling: Musik. Jazzy Christmas mit Martin Arnold um 19.30 Uhr im Bodega Lopez, Brühler Straße 1.

0650/3171064 oder info@bodega-lopez.com.

Mödling: Musik. Swinging X-Mas mit den Blue Caps um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Breitenfurt: Theater. „Frau Holle“, Marionettentheater um 17 Uhr in der Breitenfurter Marionettenbühne am Kardinal Piffl Platz 1. Infos: 0650/9151401.

Guntramsdorf: Aktion. Werkcafé: „Das kleine Schneidelein, näh dir was“ von 10.30 bis 14.30 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2.

Hennersdorf: Musik. Adventkonzert der Gruppe „VielXang“ in der Pfarrkirche.

Kaltenleutgeben: Aktion. Weihnachtsbasteln mit den Kinderfreunden um 15 Uhr im Kaltenleutgebener Hof, Hauptstraße 57.

Laab im Walde: Theater. Harlekin Mitmachtheater für Kinder „Tom und Lara im Zauberwald“, um 14 Uhr im Gemeindesaal.

Laxenburg: Musik. „Musik zur Weihnachtszeit in Slowenien mit dem Ensemble „Drumlce“ aus Ljubljana um 19 Uhr im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht Straße 9. Infos. 0664/73035885 oder in der Trafik Riedl.

Münchendorf: Aktion. Weihnachtsbasteln mit Kindern ab 14 Uhr mit den SPÖ Frauen im Klublokal.

Münchendorf: Musik. Konzert der Band „The Frozen Heart“ ab 19 Uhr in der Kirche.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 16 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. Benefizkonzert der Pfadfinder-Gilde „Es naht ein Licht“ mit Vivace Chor und Perchtoldsdorfer Kinder- und Jugendchor um 16 Uhr in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Musik. Christmas Piano Boogie Woogie Dream mit Michael Pewny und Axel Zwingenberger um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg.

Wiener Neudorf: Musik. Special X-Mas Konzert von Werner Auer ab 19.30 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

SONNTAG, 17. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise“, Adventvorstellung um 16 Uhr im MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455. Anschließend Lebkuchenbacken von 17 bis 18 Uhr mit der Bäckerei Kolm im Theater in der Hauptstraße 40.

Mödling: Musik. Klassennachmittag der Beethoven Musikschule Trompete (Hofbauer) & Posaune (Slepicka)ab 16 Uhr im Festsaal der Musikschule.

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ - teatro-Musical nach Charles Dickens um 16 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Musik. „Weihnachtsmusical“ der Ohrwürmer (Jugendchor der evangelischen Pfarre Mödling) um 16.30 Uhr im Arbeiterkammersaal, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Musik. Swinging X-Mas mit den Blue Caps um 17 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 02236/24481.

Mödling: Theater. (Letzte Vorstellung) „Die Reichsgründer oder Das Schmürz“ (Boris Vian) , präsentiert vom Ensemble „Theater zum Fürchten“ um 17 Uhr im Stadttheater Mödling in der Babenbergergasse 5, 02236/422999.

Biedermannsdorf: Musik. Konzert des Art Ensembles um 16 Uhr in der Kirche.

Gumpoldskirchen: Musik. Adventkonzert der Chöre in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Musik. Adventkonzert mit Monika Biernecker Valenta um 18 Uhr in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Fest. Wintersonnwendfeier des Turnvereins ab 17 Uhr mit Feuer, Blasmusik und Volkstanzgruppe auf der Wiese vor der Burg Liechtenstein.

Münchendorf: Fest. Pensionisten- und Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde ab 15 Uhr im Stadel.

Perchtoldsdorf: Theater. „Laut, Luise und die Lärmmacher“, Kindertheater ab sechs Jahren um 17 Uhr im THEO, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Perchtoldsdorf: Musik. Benefizkonzert „Weihnachtliches aus aller Welt“mit den Family Singers, Dagmar Dokalik & Lukas Mack, Klavier: Martin Hobiger, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustin. Karten im Infocenter.

Perchtoldsdorf: Musik. „Original Bolschoi Don Kosaken“ ab 18 Uhr im neuen Burgsaal. Karten im Infocenter.

Vösendorf: Fest. Weihnachtsfeier der Pensionisten, 14 – 17 Uhr, Kultursaal.

Wiener Neudorf: Fest. Adventfeier „Waldweihnacht“ mit den Pfadfindern beim Migazzi Haus.

MONTAG, 18. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Die Olchis feiern Weihnachten“, um 15 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling. Karten: 01/86683/400.

Brunn am Gebirge: Musik. Weihnachtskonzert der Musikschule „Zünd a Licht an“ mit Markus Göller und Andrea Budil um 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Laxenburg: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung um 19 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus.

Wiener Neudorf: Fest. Weihnachtsfeier im Seniorenzentrum von 14.30 bis 16 Uhr. Infos: 02236/660544.

Wiener Neudorf: Fest. Adventfeier der Senioren ab 15 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden.

DIENSTAG, 19. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise “, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ - teatro-Musical nach Charles Dickens um 18 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Achau: Info. Kostenlose Rechtsberatung von Krist-

Bubits, jeden letzten Dienstag im Monat von 8 bis 10.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr am Gemeindeamt. Anmeldung: 02236/71583.

Brunn am Gebirge: Charity-Weihnachtskonzert um 19 Uhr mit dem Duo „Glueckskinder“ im Bruno Festsaal, Franz Weiss Platz 7.

Guntramsdorf: Fest. Seniorenweihnachtsfeier ab 16 Uhr im Musikheim.

Maria Enzersdorf:Vortrag. „LebenRaum“ Hilfe für pflegende Angehörige: „Leben & Sterben aus der Sicht der Bahái Religion“ Referent: Neda Forghani Arani. Infos: Verein Hospiz, 02236/864101.

Perchtoldsdorf: Musik. „Elvis Christmas“ mit Ron Glaser & The Ridin’Dudes um 20 Uhr im neuen Burgsaal.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl

Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Ausstellung „Natrum“ in der Friedrich Schiller-Straße 34A. Der Essingers Artclub präsentiert in dieser Ausstellung die Sicht der Künstler auf die Natur. Im Atelier sind dazu Bilder von Hans Essinger zu sehen. Dauer bis Ende Dezember. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag: 14 Uhr bis 18 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: kunstraumarcade: „Spuren“ Ausstellung mit Werken von Barbara Graf, Seishi Irikawa, Regina Stierschneider und Gerlinde Tuma in der Hauptstraße 79. 0664/7675143 oder www.kunstraumarcade.at. Dauer: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Dauer: bis Ende Jänner 2018. Besuchstermine sind telefonisch anzumelden. 02236/41493 oder

moelkerei@tele2.at

Mödling: Ausstellung „M(eine) Welt voller Farben“ mit Werken der Kinder und Jugendlichen der „Therapeutischen Gemeinschaften“, Leitung: José Gamboa Chaparro, in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, Dauer: bis 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mödling: Fotoausstellung „Variationen“ des „forum fotografie mödling“ mit den Künstlern Elen Be, Chris Demattté, Hans Leitner, Gilles Lorin, Roland Pum und Rainer Voltmann in der „pop up Galerie“, Klostergasse 22. Dauer: bis 20. Dezember.

Mödling: Ausstellung Nicolas`Afrika-Galerie mit Raritäten aus afrikanischen Ländern in der Residenz an der Grenz, Grenzgasse 40. Bis Ende Dezember. Info: nicolas.moedling@gmx.at.

Mödling: Adventfotoausstellung von Leopold Haschka beim Kulturheurigen Taufratzhofer, Quellenstraße 3. 14., 16., und 19. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Mödling: Ausstellung: „die Zwei“ - Ludwig van Superstar. Auf den Spuren Beethovens - Erika Strack und Sandra Klausbruckner präsentieren einen Überblick seines Lebensweges von Bonn bis Bad Vöslau in der Komm & Schau - eine ArtGalerie, Fleischgasse 13. Öffnungszeiten in Dezember: DO bis SO 15 bis 19 Uhr, office@eineartgalerie.at oder 0664/1504280.

Laxenburg: Ausstellung „Ikonen, historische und moderne Motive“ des Künstlerpaares Loukas und Irene Seroglou, gemeinsam mit dem Diözesanmuseum Graz, im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht-Straße 9.

Dauer: bis 6. Jänner 2018.

Öffnungszeiten: jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Maria Enzersdorf: Benefizausstellung für den Verein Hospiz Mödling. Anneliese Formann stellt ihre Bilder im „Lesecafé“ der Buchhandlung KRAL in St. Gabriel aus. Ihr größtes Werk ist das Altarbild in der Pfarre „Herz Jesu“ in Mödling. Dauer: bis 24. Dezember. Infos: 0676/7889994.

Perchtoldsdorf: Adventausstellung in der Hagenau, im Atelier Ingrid Schuster. Otto Elsnergasse 6, weihnachtlichem Buffet, Wein, Punsch etc. Künstler sind anwesend.

Samstag, 16. Dezember, Susanne Poulicek Gesang und Bojidar Abrashew Piano ab 19 Uhr in der Hagenau. Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, Dietmar Grieser liest aus „Schön ist die Welt: Schauplätze der Musik“.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum, Johannisweg 2.

Dauer: bis 23. Dezember, jeweils samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr.

Infos: 0664/3257410

krippevoesendorf@a1.net.

ADVENTMÄRKTE IM BEZIRK

MÖDLING

Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt am Hyrtl-Platz. Täglich von 16 bis 23 Uhr; Dauer: bis 24. Dezember. Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr The Alpine Carolers - Adventkonzert in der Waisenhauskirche.

Advent für Kinder. Adventwerkstatt für Eltern und Kinder, für alle Eltern, die in Mödling einkaufen wollen, bieten das Kulturreferat und das Citymanagement am Samstag, 16. Dezember von 10 bis 17 Uhr Kinderunterhaltung für Kinder ab 5 Jahren an im book & cook, Neusiedlerstraße 12/1.

Adventmarkt: Weihnachtsmarkt der Volkshilfe und der Pensionisten auf der Hauptstraße 10. Dauer: bis 16. Dezember, jeweils Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Adventmarkt . Altstadtadvent in der Fußgängerzone bis 24. Dezember. Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag und Feiertag ab 14 Uhr.

Mittwoch, 13. Dezember, 16 Uhr: Punschstand des Lions Club Mödling am Schrannenplatz., Freitag, 15. Dezember, 16 Uhr, mit dem Adventbläserensemble der HTL Mödling, Samstag, 16. Dezember, 18 bis 22 Uhr Open Air X-Mas Rock der Beethovenband.

Advent. Benefiz-Adventzauber der ÖVP Frauen Mödling mit Obfrau Roswitha Zieger am Samstag, 16. Dezember, 10 bis 13 Uhr in der Herzoggasse.

Adventmarkt. Advent in der Schöffelstadt bei der Waisenhauskirche, Hyrtlplatz 1.

Adventmarkt. Advent im Volkskundemuseum: bis Sonntag, 17. Dezember, Klostergasse 16. Egerländer Krippe, Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr; immer um 17 Uhr Adventmusik. Öffnungszeiten der Egerländer Krippe und der Puppenausstellung: 22. und 29. Dezember sowie 5. Jänner von 15 bis 19 Uhr; 23., 26., 30. und 31. Dezember und 6. Jänner 2018 von 10 bis 19 Uhr; 24. Dezember 10 bis 14 Uhr in der Klostergasse 16.

Weihnachtskonzert: „Swinging XmAS“ mit den Blue Caps am 15. und 16. Dezember um 20 Uhr und am 17. Dezember um 17 Uhr in der in der Bühne Mayer.

ACHAU

Adventmarkt. Advent zwischen Punschhütte und Kirche am Sonntag, 17. Dezember ab 17 Uhr. Auch Feuerwehrpunsch.

Adventfenster. Mittwoch, 13. Dezember, Familie Hofbauer, Siedlerstraße 29, Donnerstag, 14. Dezember, Winzerhof, Mühlgasse 14, Freitag, 15. Dezember, Familie Blieberger, Bahnstraße 8, Samstag, 16. Dezember, Familie Koch, Hauptstraße 64, Sonntag, 17. Dezember, Familie Sandra Grabner, Bertha von Suttner Gasse 19, Montag, 18. Dezember, Familie Exarchos, Siedlerstraße 14, Dienstag, 19. Dezember, Familie Huber, Kurt Stepancik Platz 1/4.

BIEDERMANNSDORF

Adventmarkt. Großer Adventmarkt bis Freitag, 22. Dezember vor der Jubiläumshalle. Freitag, 15. Dezember kommt um 17 Uhr Rudi das Rentier auf Besuch, Samstag, 16. Dezember, singt das Ensemble „LautStark“ um 18.30 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, Kinderadventmarkt ab 15.30 Uhr und Kinderchor der GTVS Wien Schöpfwerk ab 18.30 Uhr.

Punsch. Gratispunsch für 40 Jahre RAIKA Biedermannsdorf am Mittwoch, 13. Dezember ab 17 Uhr bei der Jubiläumshalle.

BRUNN AM GEBIRGE

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt von 15. bis 17. Dezember im Heimathaus, Freitag und Samstag: 15 bis 21 Uhr und Sonntag: 15 bis 20 Uhr, 02236/3160/508.

Punsch. Die Ranger und Rover der Pfadfinder Brunn am Gebirge laden zur Punschjurte am Freitag, 15. Dezember ab 18 Uhr und am Samstag, 16. Dezember um 17 Uhr im Pfadfinderheim.

GIESSHÜBL

Punsch. Adventabend in der Pfarrkirche am Samstag, 16. Dezember ab 19 Uhr, anschließend Punsch im Pfarrzentrum.

GUMPOLDSKIRCHEN

Punsch. Punschhütte am Klingerspitz am Freitag, 15. Dezember von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 16. Dezember von 16 bis 20 Uhr mit Kinderbetreuung, Leseomas & Spielecke.

Adventmarkt. Weihnachtsmarkt der Imkerei am Anninger am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in der Neugasse 23. 0664/3553585.

GUNTRAMSDORF

Adventfenster. Mittwoch, 13. Dezember, Raiffeisenregionalbank, Am Kirchenanger, Donnerstag, 14. Dezember, Hairforce One, Rathausviertel, Freitag, 15. Dezember, IONO Herrenausstatter, Hauptstraße, Samstag, 16. Dezember, Familie Acker, Hauptstraße, Sonntag, 17. Dezember, Sparkasse, Rathausviertel, Montag, 18. Dezember, Weinbau Melwisch, Am Kirchenanger, Dienstag, 19. Dezember, Heuriger Ludwig Hofstädter, Hauptstraße.

Adventmarkt. Adventzauber am Rathausplatz jeweils, Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 16 bis 19 Uhr. Kunsthandwerk und Punschhütten der Vereine. Rahmenprogramm: Freitag, 15. Dezember, 17 Uhr, gesangliche Darbietung der Volksschule II, (VS Doktor Karl Renner Straße)

HINTERBRÜHL

Adventmarkt. Weihnachtsstand der Unabhängigen Bürgerliste am Sonntag, 17. Dezember ab 9 Uhr am Franz Jantsch Platz.

KALTENLEUTGEBEN

Punsch. SPÖ Punschstand von Donnerstag, 14. bis Samstag, 16. Dezember, jeweils ab 17 Uhr am Platz vor dem Rathaus in der Hauptstraße 78. Samstag, 16. Dezember, Weihnachtstombola des ASK Punschstandes.

LAAB IM WALDE

Adventmarkt. Laaber Advent von 16 bis 18 Uhr bei der Kirche.

LAXENBURG

Adventmarkt. Christkindlmarkt am Schlossplatz, jeweils 15 bis 20 Uhr, am Freitag,

MARIA ENZERSDORF

Adventfenster. Die Raiffeisenbank lädt zum Adventfest mit der Blasmusik Maria Enzersdorf, Punsch und Maroni im Hof der Bankstelle um 17 Uhr, Hauptstraße 36.

Punsch. Adventempfang der „AKTIVEn“ mit Stubenmusik „Saitenklang“, Weihnachtskeksen, Brötchen und Punsch am Mittwoch, 13. Dezember ab 19 Uhr im Schlösschen auf der Weide. Infos: 0699/10102344.

Punsch. Advent bei den Rauchkoglern, mit Glühwein und Most, Snacks und Musik vom Chor „Klangdesign“ aus Brunn bei den Weinbaulandschaftserhaltern am Donnerstag, 14. Dezember um 18 Uhr, Schlossgasse 13.

Punsch. Weihnachtlicher Samstag im Nordpol mit Punsch und Chili ab 18 Uhr in der Grenzgasse 73.

MÜNCHENDORF

Punsch. Advent im Hof der Pfarre, gemeinsam mit dem SCM Münchendorf, dem Verein 60-aufwärts, den SPÖ Frauen, der FPÖ, Pro Münchendorf und dem Elternverein der Volksschule von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Dezember, jeweils von 18 bis 22 Uhr.

PERCHTOLDSDORF

Punsch. Lions Benefiz-Punschstand am Marktplatz. Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr. Dauer: bis 23. Dezember.

Adventmarkt. TOP- Weihnachtsmarkt am Burgvorplatz. Öffnungszeiten: jeden Freitag: 17 bis 20 Uhr, jeden Sa. und So.: 14 bis 20 Uhr. Dauer: bis 17. Dezember.

SPARBACH

Punsch: Feuerwehrpunschstand ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus, Sparbach 70.

WIENERWALD/SITTENDORF

Advent. Treffen in der Aula am Sonntag, 17. Dezember um 10 Uhr zum Kosten/Tausch von Keksen/Rezepten und Geschichten & Musik. (Keksbörse)

VÖSENDORF

Adventmarkt. Krippenandacht mit Gesang am Donnerstag, 14. Dezember beim Krippenverein, Johannisweg 2, Samstag, 16. Dezember Adventfeier des Krippenvereins „Advent im Südtiroler Ahrntal“ ab 19 Uhr im Krippenmuseum (0664/3257410). Adventmarkt von 14 bis 22 Uhr in der Schlosshalle.

Vösendorf: Aktion. Eiszauber auf den Multiplex Terrassen vor der SCS mit Eislaufen, Eisstockschießen und Punsch.

WIENER NEUDORF

Punsch. Grillerei und Punsch der Pfadis, am Freitag, 15. Dezember, ab 17.30 Uhr beim Pfadfinderheim, Migazzi Haus.

Punsch. Punschstand der SPÖ beim alten Rathaus am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember, jeweils ab 16 Uhr.

WIENERWALD/SULZ

Punsch. Feuerwehrpunschstand am Sonntag, 17. Dezember.

PFARRTERMINE IM BEZIRK

STADT MÖDLING

St. Othmar: Freitag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, Stunde der Barmherzigkeit.

St. Othmar: Sonntag,17. Dezember, 10 Uhr, Kindermesse in der Kirche.

St. Michael: Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr, Bibelrunde.

St. Michael: Dienstag, 19. Dezember, 16.30 bis 18 Uhr, „Dinner 4 Beginner“ – Eltern-Kind-Treffen.

Spitalskirche: Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr, abendliche Rorate mit Pfarrer Richard Posch.

Spitalskirche: Samstag, 16. Dezember, 6.30 Uhr, Ministrantenrorate, 19.30 Uhr, Weihnachtfach - weihnachtliche a-cappella-Klänge in der Kirche.

Spitalskirche: Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr, Weihnachtfach - weihnachtliche a-cappella-Klänge in der Kirche.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Konfirmation–Vorstellung und Kindergottesdienst, 18 Uhr:

Feierabend - Weihnachtsliedersingen, im evangelischen Lichthaus.

Waisenhausgasse: Sonntag, 17. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Mittwoch, 13. Dezember, 14.30 Uhr, Seniorenjause mit Hl. Messe.

Achau: Freitag, 15. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse mit anschließendem Frühstück.

Achau: Sonntag, 17. Dezember, 9 Uhr, Männermesse.

Biedermannsdorf: Freitag, 15. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse.

Biedermannsdorf: Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, Konzert des Art Ensembles in der Kirche.

Breitenfurt: Donnerstag, 14. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse mit anschließendem Frühstück in der Pfarre St. Johann Nepomuk.

Breitenfurt: Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr, besinnlicher Advent in der Pfarre St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 14. Dezember, 19 Uhr, Adventrunde der katholischen Frauenbewegung in der Pfarre.

Brunn am Gebirge: Freitag, 15. Dezember, 6 Uhr, Rorate in der Pfarrkirche.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr , Familiengottesdienst mit Krippenspiel.

Brunn am Gebirge: Montag, 18. Dezember, 19 Uhr, Weihnachtskonzert der Musikschule „Zünd a Licht an“ mit Markus Göller und Andrea Budil in der Pfarrkirche.

Gaaden: Mittwoch, 13. Dezember, 15 Uhr, Seniorenjause im Haus St. Jakob.

Gaaden: Donnerstag, 14. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse.

Gaaden: Dienstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr, Abend der Barmherzigkeit in der Kapelle Untergaaden (Berggasse).

Gießhübl: Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr, Jugendtreffen im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr, Adventabend in der Pfarrkirche, anschließend Punsch im Pfarrzentrum.

Gumpoldskirchen: Sonntag, 17. Dezember, 10 Uhr Pfadfindermesse in der Pfarrkirche, 17 Uhr Adventkonzert der Chöre in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Mittwoch, 13. Dezember, 6 Uhr, Roratemesse mit anschließendem Frühstück in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Freitag, 15. Dezember, 15 Uhr, Senioren Adventf