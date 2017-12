Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 20. DEZEMBER

Mödling: Theater. Kinder- & Babybuch-Theater „Das Geheimnis der Weihnachtswichtel“ um 16 Uhr in der Mannagettagasse 23. Eintritt frei!

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ teatro Musical nach Charles Dickens um 18 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Film. Kinoklub Capitolino: „Nur Fliegen ist schöner“, ein Film von Bruno Podalydés um 19.30 Uhr, Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5. www.capitolino.at.

Guntramsdorf: Fest. Seniorenweihnachtsfeier ab 16 Uhr im Musikheim.

Münchendorf: Musik. Adventkonzert der Beethoven Musikschule (Höller & Team) ab 18.30 Uhr im Stadel.

Vösendorf: Fest. Weihnachtsfeier ab 15.30 Uhr im Landespflegeheim Vösendorf.

Wiener Neudorf: Info. Elternberatung ab 11 Uhr in der Friedhofstraße 9.

Wiener Neudorf: Info. Pflegeberatung im Gemeindeamt von 16 bis 18 Uhr, Erdgeschoß, Zimmer 5.

Wienerwald/Sittendorf. Chorkonzert ab 17 Uhr in der Aula der Musikschule.

DONNERSTAG, 21. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ teatro Musical nach Charles Dickens um 10 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Musik. „Philharmonia Zyklus Mödling“ Maxims Weihnachtskonzer: Telemann, Corelli und Bach, um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/23127.

Brunn am Gebirge: Lesung. Literaturrunde mit Ilse Szaal „Im Meer schwimmen Krokodile“ von Fabio Geda (12-jähriger Junge flüchtet alleine aus Afghanistan) um 19.30 Uhr in der Bibliothek in der Leopold Gattringer Straße 42.

Gießhübl: Aktion. Wintersonnwendfeier mit Sonnwendfeuer ab 17.30 Uhr auf der Kuhheide.

Guntramsdorf: Musik. Adventkonzert der Beethovenschule (Bruckner und Team) ab 18 Uhr im Musikheim.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Olchis feiern Weihnachten“, um 16 Uhr im Theater Ort (THEO), Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Vösendorf: Fest. Weihnachtsfeier der Volkshilfe für einsame Menschen ab 15 Uhr im Schlosscafé.

FREITAG, 22. DEZEMBER

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ teatro Musical nach Charles Dickens um 10 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise „, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Achau: Theater. Kasperltheater der SPÖ Achau von 15 bis 17 Uhr, Hauptstraße 68.

Hennersdorf: Aktion. Blutspenden von 16 bis 20.30 Uhr im Bus vor dem Feuerwehrhaus, Florianiplatz 1.

Maria Enzersdorf: Aktion. Feuerwehr verteilt das Friedenslicht ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus, Hauptstraße 92-96.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Olchis feiern Weihnachten“, um 16 Uhr im Theater Ort (THEO), Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

SAMSTAG, 23. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Bastelsamstag mit Kinderbetreuung von 11 bis 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „Die Weihnachtsgeschichte neu“ teatro Musical nach Charles Dickens um 16 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1. Karten unter karten@diestadtgalerie.at, ticket@teatro.at oder 01/96096 (Ö-Ticket).

Mödling: Theater. „Prinz Nussknacker auf weihnachtlicher Reise „, Adventvorstellung, um 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40.

Mödling: Musik. Großes Abschlusskonzert am Adventmarkt mit Joey Green & Big Band um 19 Uhr am Schrannenplatz.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Olchis feiern Weihnachten“, um 11 Uhr und um 16 Uhr im Theater Ort (THEO), Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

SONNTAG, 24. DEZEMBER

Mödling: Aktion. Modeleisenbahn in Betrieb von 10 bis 14 Uhr im Schöffelhaus, Mannagettagasse 23.

Mödling: Theater. „Poldi Platschfuß Pinguin“, Kasperl besucht die Tiere, im winterlichen Tiergarten, 10.30, 11.30, 13, 14, 15 und 16 Uhr im neuen MÖP Figurentheater, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Aktion. Der Weihnachtsmann besucht die Kunsteislaufbahn um 11 Uhr in der Badstraße 25.

Achau: Aktion. Friedenslicht ab 10 Uhr nach der Messe bei der Kirche.

Gaaden: Friedenslicht ab 15.45 Uhr am Kirchenplatz.

Gumpoldskirchen: Aktion. Friedenslicht von 8 bis 13 Uhr im Feuerwehrhaus, Gartengasse 36.

Guntramsdorf: Musik. Traditionelles Turmblasen ab 20.45 Uhr im Barockpavillon.

Laab im Walde:Musik. Pastoralmesse in C von Ignaz Reimann, Domone Deu aus dem Gloria von Antonio Vivaldi mit dem Kirchenchor um 23 Uhr in der Pfarrkirche.

Münchendorf. Aktion. Reiter vom Windhof bringen um 15.15 Uhr das Friedenslicht zur Kirche.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Olchis feiern Weihnachten“, um 11 Uhr und um 14 Uhr im Theater Ort (THEO), Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 01/86683/400.

Vösendorf: Aktion. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr kann das Friedenslicht beim Krippenmuseum am Johannisweg 2, abgeholt werden.

Wiener Neudorf: Aktion. Friedenslicht von 10 bis 12 Uhr beim Migazzihaus.

Wiener Neudorf: Musik. Traditionelles Turmblasen ab 21 Uhr beim alten Rathaus mit dem Musikverein Lyra.

MONTAG, 25. DEZEMBER

Laxenburg: Musik. Weihnachtliche Motetten für Chor und Orgel mit Organistin Fiona Polak und dem Kirchenchor Laxenburg um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Maria Enzersdorf: Musik. Uraufführung der „Missa Francescana“ von Conrad Artmüller. Irene Hofmann (Sopran), Helga Kadlez (Alt), Michael Poklop (Tenor), Wolfgang Hrubec (Bass), Chor und Orchester der Franziskanerkirche, an der Orgel: Conrad Artmüller um 9.30 Uhr in der Franziskanerkirche, Hauptstraße 5.

Perchtoldsdorf. Musik. „Nelsonmesse“ von Joseph Haydn und Motetten von Palestrina und Herbert Howells. Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Henri Mulet mit dem Chor und Orchester St. Augustin um 10.35 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Augustin.

DIENSTAG, 26. DEZEMBER

Wiener Neudorf: Aktion. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr beim neuen Feuerwehrhaus.

MITTWOCH, 27. DEZEMBER

Wiener Neudorf: Info. Pflegeberatung im Gemeindeamt von 16 bis 18 Uhr.

Wiener Neudorf: Show. „Queen of Sand“ Irina Titova ab 19 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum, Wolfgang Werner Entertainment.

ADVENTMÄRKTE, PUNSCH & MEHR

MÖDLING

Adventmarkt. Eva’s Adventmarkt am Hyrtl-Platz. Täglich von 16 bis 23 Uhr; Dauer: bis 24. Dezember sowie von 29. bis 31. Dezember. Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr Black Smith Pipers (Dudelsack) um 18 Uhr am Hyrtlplatz.

Sonntag, 24. Dezember, 10 bis 14 Uhr Friedenslicht auf Evas Adventmarkt.

Adventmarkt . Altstadtadvent in der Fußgängerzone bis 24. Dezember. Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag und Feiertag ab 14 Uhr. Freitag, 22. Dezember und Samstag, 23. Dezember jeweils um 16 Uhr, Konzert der Adventbläser beim Rathaus.

Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, großes Abschlusskonzert mit Joey Green & Big Band am Schrannenplatz.

Adventaktion. Advent im Volkskundemuseum: Klostergasse 16. Egerländer Krippe, Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr; immer um 17 Uhr Adventmusik. Öffnungszeiten der Egerländer Krippe und der Puppenausstellung: 22. und 29. Dezember sowie 5. Jänner von 15 bis 19 Uhr; 23., 26., 30. und 31. Dezember und 6. Jänner 2018 von 10 bis 19 Uhr; 24. Dezember 10 bis 14 Uhr in der Klostergasse 16.

Adventaktion. Malen und warten auf das Christkind von 10 bis 11.30 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr im Atelier KreArtiv, Hauptstraße 46. Infos: 0676/3826993.

ACHAU

Adventfenster.

Mittwoch, 20. Dezember, Familie Larndorfer, Krottenbachstraße 4,

Donnerstag, 21. Dezember, Familie Stadlober, Hintausstraße 22/1,

Freitag, 22. Dezember, Familie Haderer, Kurt Stepancik-Platz 1/4,

23. Dezember, Margarete Moser, Untere Ortsstraße 37, Sonntag, 24. Dezember, Kirche.

Punsch. Punschtrinken der Gemeinde Achau am Mittwoch, 20. Dezember von 17 bis 22 Uhr, Hauptstraße 23.

Punsch. Punschhütte der Feuerwehr Achau am Samstag, 23. Dezember, 16 bis 23 Uhr in der Allee vor der Kirche.

Adventaktion. Weihnachtskindernachmittag der Pfarre am Sonntag, 24. Dezember von 14 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim.

BIEDERMANNSDORF

Adventmarkt. Großer Adventmarkt bis Samstag, 23. Dezember vor der Jubiläumshalle.

Mittwoch, 20. Dezember, 17 Uhr Gratispunsch von Kanzlei Krist-Bubits, Freitag, 22. Dezember, 18.30 Uhr, Feuershow mit Chris.

Samstag, 23. Dezember, Lions-Punsch 16 bis 21 Uhr.

BRUNN AM GEBIRGE

Adventaktion. Weihnachtsfilm für Kinder am Sonntag, 24. Dezember, ab 14.30 Uhr im Bruno Festsaal, Franz Weiß Platz 1. Eintritt frei!

GAADEN

Adventaktion. Weihnachtsfilm für Kinder am Sonntag, 24. Dezember, 14 Uhr im Gemeindesaal.

GUNTRAMSDORF

Adventfenster.

Mittwoch, 20. Dezember, Heuriger Schimmelbauer, Kirchengasse,

Donnerstag, 21. Dezember, Loifinanz, Hauptstraße, Freitag, 22. Dezember, Kirchheuriger Hofstädter, Am Kirchenplatz,

Samstag, 23. Dezember, Genießerhotel Jagdhof, Hauptstraße,

Sonntag, 24. Dezember, Rathaus, Rathausviertel.

Adventmarkt. Adventzauber am Rathausplatz jeweils, Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 16 bis 19 Uhr. Kunsthandwerk und Punschhütten der Vereine.

Adventaktion. Mit der Feuerwehr auf das Christkind warten von 10 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus Guntramsdorf, Münchendorfer Straße 1-3. Fahrzeugbesichtigungen, Basteln, Snacks und Getränke und Friedenslicht.

HENNERSDORF

Punsch. Punschstand am Samstag, 23. Dezember ab 17 Uhr bei und im Feuerwehrhaus, Florianiplatz 1.

KALTENLEUTGEBEN

Punsch. ASK Punschstand am 20. bis 23. Dezember und SPÖ Punschstand von Donnerstag, 21. Dezember bis Samstag, 23. Dezember jeweils ab 17 Uhr am Platz vor dem Rathaus, Hauptstraße 78.

LAAB IM WALDE

Adventaktion. Kekse backen mit Kindern am Mittwoch, 20. Dezember mit den ÖVP Frauen im Pfarrsaal.

Punsch. Punschstand der Feuerwehr am Samstag, 23. Dezember ab 16 Uhr, am 24, Dezember ab 22.30 Uhr (vor und nach der Mette) und am Sonntag, 31. Dezember ab 23 Uhr Silvesterpunsch.

MARIA ENZERSDORF

Adventfenster. Feuerwehrpunsch und kulinarische Stärkung am Freitag, 22. Dezember ab 17 Uhr, Hauptstraße 92-96.

PERCHTOLDSDORF

Punsch. Lions Benefiz-Punschstand am Marktplatz. Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 bis 21 Uhr. Dauer: bis 23. Dezember.

Adventaktion. Spieleworkshop „Wir machen unsere Kinder stark“ (4-7 Jahren) am Samstag, 23. Dezember von 14 bis 16 Uhr im Eltern Kind Zentrum. Anmeldung: 0680/1416138.

SPARBACH

Punsch. Feuerwehrpunsch am Mittwoch, 20. Dezember und Sonntag, 31. Dezember, jeweils ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus, Sparbach 70.

VÖSENDORF

Adventaktion. Eiszauber auf den Multiplex Terrassen vor der SCS mit Eislaufen, Eisstockschießen und Punsch.

Adventaktion: Die Farbie Kinderspielwelt in der Shopping City Süd ist am Sonntag, 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet, um 11 Uhr kommt Zauberclown Poppo, Infos: 01/6992725.

Adventaktion. Weihnachtskindergarten der Kinderfreunde Vösendorf am Sonntag, 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr im Gruppenraum der Kinderfreunde, Kirchenplatz 3.

Punsch. Punschstand für Pakistan am Sonntag, 24. Dezember von 14 bis 18 Uhr am Kirchenplatz , 22 Uhr vor und nach der Christmette.

WIENER NEUDORF

Punsch. Punschstand der Feuerwehr am Freitag, 22. Dezember ab 17 Uhr im Feuerwehrhaus, Ricoweg.

Punsch. Punsch, Lebkuchen und Kekse der Pfadis (auch Friedenslicht) am Sonntag, 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr beim Migazzi-Haus.

WIENERWALD/SITTENDORF

Punsch. Christbaumverkauf und Punsch am Sportplatz Sittendorf, am Freitag, 22. Dezember von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 23. Dezember von 10 bis 14 Uhr Gaadner Straße 26.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Ausstellung „Neusiedler Straße 30: Wellness – Poesie – Tanz!“ im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2. Mit dem Ankauf von Weingärten im Jahr 1865 durch das Ehepaar Maria und Johann Schwarz beginnt die Erfolgsgeschichte von fünf Generationen begabter Frauen. Dauer: Jänner 2018.

Mödling: Sonderausstellung: „Walter Redl - der Retter des Eichkogels“ Gemeinschaftsausstellung des Bezirks-Museums-Vereines und Schöffelverein im Thonetschlössl

Josef Deutsch-Platz 2. Die Ausstellung ist bis 28. Jänner 2018 zu besichtigen.

Mödling: Ausstellung „Natrum“ in der Friedrich Schiller-Straße 34A. Der Essingers Artclub präsentiert in dieser Ausstellung die Sicht der Künstler auf die Natur. Im Atelier sind dazu Bilder von Hans Essinger zu sehen. Dauer bis Ende Dezember. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag: 14 Uhr bis 18 Uhr. www.essingersartclub.at.

Mödling: kunstraumarcade: „Spuren“ Ausstellung mit Werken von Barbara Graf, Seishi Irikawa, Regina Stierschneider und Gerlinde Tuma in der Hauptstraße 79. 0664/7675143 oder www.kunstraumarcade.at. Dauer: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: jeweils Freitag: 15 bis 18 Uhr und Samstag: 10 bis 15 Uhr.

Mödling: Malreise 2017 Casa Klarceva im Karst bei Triest (Susu, Gertraud, Grete, Britta, Gerhard, Urra, Reinhard, Salvi, Betsie), in der Mölkerei, Mölkergasse 6. Dauer: bis Ende Jänner 2018. Besuchstermine sind telefonisch anzumelden. 02236/41493 oder moelkerei@tele2.at

Mödling: Ausstellung „M(eine) Welt voller Farben“ mit Werken der Kinder und Jugendlichen der „Therapeutischen Gemeinschaften“, Leitung: José Gamboa Chaparro, in der Sala Terrena, Pfarrgasse 9, Dauer: bis 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mödling: Fotoausstellung „Variationen“ des „forum fotografie mödling“ mit den Künstlern Elen Be, Chris Demattté, Hans Leitner, Gilles Lorin, Roland Pum und Rainer Voltmann in der „pop up Galerie“, Klostergasse 22. Dauer: bis 20. Dezember.

Mödling: Ausstellung Nicolas`Afrika-Galerie mit Raritäten aus afrikanischen Ländern in der Residenz an der Grenz, Grenzgasse 40. Bis Ende Dezember. Info: nicolas.moedling@gmx.at.

Mödling: Ausstellung: „die Zwei“ - Ludwig van Superstar. Auf den Spuren Beethovens - Erika Strack und Sandra Klausbruckner präsentieren einen Überblick seines Lebensweges von Bonn bis Bad Vöslau in der Komm & Schau - eine ArtGalerie, Fleischgasse 13. Öffnungszeiten in Dezember: DO bis SO 15 bis 19 Uhr, office@eineartgalerie.at oder 0664/1504280.

Laxenburg: Ausstellung „Ikonen, historische und moderne Motive“ des Künstlerpaares Loukas und Irene Seroglou, gemeinsam mit dem Diözesanmuseum Graz, im Museum Laxenburg, Herzog Albrecht-Straße 9.

Dauer: bis 6. Jänner 2018. Öffnungszeiten: jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Maria Enzersdorf: Benefizausstellung für den Verein Hospiz Mödling. Anneliese Formann stellt ihre Bilder im „Lesecafé“ der Buchhandlung KRAL in St. Gabriel aus. Ihr größtes Werk ist das Altarbild in der Pfarre „Herz Jesu“ in Mödling. Dauer: bis 24. Dezember. Infos: 0676/7889994.

Perchtoldsdorf: Adventausstellung in der Hagenau, im Atelier Ingrid Schuster. Otto Elsnergasse 6, weihnachtlichem Buffet, Wein, Punsch etc. Künstler sind anwesend.

Samstag, 23. Dezember, ab 18 Uhr: Finissage mit Lesung von Karina und Bruno Moebius.

Vösendorf: Krippenausstellung im Krippenmuseum, Johannisweg 2.

Dauer: bis 23. Dezember, jeweils samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Infos: 0664/3257410 krippevoesendorf@a1.net.