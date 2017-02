Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 8. FEBRUAR

Münchendorf: Aktion. Einladung zum Frühstück mit Kindern um 9.30 Uhr im Gemeindeamt.

Wienerwald/Sulz: Treffen. Naturschutz-Stammtisch: Jeden zweiten Mittwoch im Monat, offenes Treffen aller an Natur- und Umweltschutz Interessierten. Jedes Thema ist willkommen, ab 19 Uhr im Gasthof Wöglerin, Linke Wöglerin 2.

DONNERSTAG, 9. FEBRUAR

Mödling: Ferienaktion. Mit dem Winterbus zum Skifahren und Snowboarden (für Kinder von 6 bis 15 Jahren) von 9. bis 11. Februar, Infos unter 02641/20260.

Mödling: Vortrag. „Neuseeland Teil 2“ Referent Erich Moritz um 15 Uhr im Pfarrsaal, bei der alten Feuerwehr in der Elisabeth-Straße.

Guntramsdorf: Film. „VAE und Oman“ 2. Teil, ein Film von Paul Binder ab 18 Uhr im Klublokal im Heimatmuseum.

Hinterbrühl: Ferienspiel. „Zeitreise durch zwei Jahrtausende, von 12.30 bis 16.15 Uhr, Treffpunkt am Gemeindeamt. Infos: 02236/2624924.

Maria Enzersdorf: Vortrag. „Effektive Mikroorganismen“ Referentin Luise Grafendeder, organisiert vom Gartenbauverein um 17 Uhr im Schloss Hunyadi. Eintritt frei! Platzreservierung: 0681/10472529.

FREITAG, 10. FEBRUAR

Mödling. Aktion. Lötkurse von 16 bis 18 Uhr in der Hand.Werk.Stadt Mödling.

Mödling: Theater. „Kasperls Picknick (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Aktion. Die SPÖ Mödling und der Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen laden zur Gedenkkundgebung am Denkmal für die Opfer des 12. Februar 1934 um 16 Uhr am Friedhof Mödling ein.

Mödling: Konzert. Der irische Musiker Shane Ó Fearghail (Dublin) live ab 21 Uhr in „Monkey Town“, Friedrich Schiller-Straße 38. Eintritt freie Spende!

Hinterbrühl: Ferienspiel. „Klettern wie ein Profi“, von 13.30 bis 16.15 Uhr, Treffpunkt am Gemeindeamt. Infos: 02236/2624924.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 15 bis 18 Uhr in der alten Volksschule.

SAMSTAG, 11. FEBRUAR

Mödling: Theater. „Kasperls Picknick (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Theater. Premiere: „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Konzert. Tina Rauch - Countrymusik Forever um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Karten: 02236/24481.

Guntramsdorf: Theater. Premiere: „Taxi, Taxi!“; eine Komödie von Ray Cooney mit der Theatergruppe Guntramsdorf um 19 Uhr im Pfarrsaal, Möllersdorfer Straße 1, 0650/2514738.

Münchendorf: Wandern. Winterwanderung mit den Naturfreunden Münchendorf, Infos: ernst.mikes@gmail.com.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule.

Vösendorf: Treffen. Kegeln von 17 bis 21 Uhr im Gasthof Weinknecht, Ortsstraße 161.

SONNTAG, 12. FEBRUAR

Mödling: Theater. „Kasperls Picknick (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; eine Komödie von Ray Cooney mit der Theatergruppe Guntramsdorf um 17 Uhr im Pfarrsaal.

Münchendorf: Flohmarkt. Bücherflohmarkt von 10 bis 13 Uhr in der alten Volksschule.

Wiener Neudorf: Aktion. Briefmarkentauschtag von 9 bis 11.45 Uhr im Volksheim.

Wiener Neudorf: Treffen. Tanztreff mit dem Duo Amadors um 16 Uhr im Franz Fürst Freizeitzentrum.

MONTAG, 13. FEBRUAR

Mödling: Treffen. Start der Gesprächsgruppe (zweiwöchiges Treffen) für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, jeweils 16.30 bis 18 Uhr, mit der Beratungsstelle Kassandra, in der Klostergasse 9 / Top. Infos: 02236/42035.

Mödling: Vortrag. Selbsternte, Referentin: Renate Weber, im Rahmen der Reihe

„Grüner Montag“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22.

Biedermannsdorf: Aktion. KSV- Schnupperwoche von 13. bis 18. Februar, Infos. www.ksv-biedermannsdorf.at

Breitenfurt: Bewegung. Hatha Yoga von 20 bis 21.30 Uhr in der allgemein Bildungswerkstatt Breitenfurt Haus Königsbühel, Römerweg 13, Breitenfurt Ost. Infos: 02239/2312.

Brunn am Gebirge: Info. Kindergarteneinschreibung von 13. bis 24. Februar am Gemeindeamt während der Parteienverkehrszeiten bei Astrid Herdel Kainzmayer und Eva Kurz.

Gaaden: Info. Einsicht in das Verzeichnis der Aufteilung der Jagdpacht (2015) von 13. bis 25. Februar am Gemeindeamt möglich, die Auszahlung erfolgt ab Montag, 27. Februar, während der Amtsstunden.

Guntramsdorf: Schule. Einschreibung an den Volksschulen VS Hauptstraße und VS Renner Straße von 13. bis 17. Februar. Bei der Schuleinschreibung muss das Kind dabei sein! Infos: 02236/596013143 oder 02236/47350.

Hennersdorf: Info. 2. Planausstellung „Hennersdorf 2030“ mit dem Schwerpunkt „Bebauungsplan“ von 16 bis 20 Uhr im 9er-Haus, Bachgasse 9.

Maria Enzersdorf: Aktion. Gesundheitsreihe „Gesunder Montag“, heute „Faszinierende Faszien“ mit Petra Traxler, Fascial Fitness Trainerin um 19 Uhr im Schloss Hunyadi, Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich!

DIENSTAG, 14. FEBRUAR

Mödling: Info. Bildungs- und Berufsberatung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling, Bahnstraße 2, Anmeldung: 02742/25025.

Mödling: Theater. „Kasperls Picknick (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Aktion. „One Billion Rising“; eine Tanzansage vor dem Rathaus und ein Laternenwalk durch die Fußgängerzone zum Thema: „Gewalt an Frauen und Mädchen“ um 17.30 Uhr vor dem Rathaus am Schrannenplatz.

Mödling: Treffen. Angehörigentreff „Hand in Hand“, Erfahrungen über das Thema Demenz werden ausgetauscht + kurzer Fachvortrag, von 18 bis 20 Uhr im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos: 02236/24334/732201.

Mödling: Treffen. Mödlinger Musikantenstammtisch für Musikanten, Sänger, Tänzer und Zuhörer ab 20 Uhr beim Heurigen Pferschy-Seper, Friedrich Schiller-Straße 6. Infos: 0664/1458821.

Brunn am Gebirge: Info. Kindergarteneinschreibung von 13. bis 24. Februar am Gemeindeamt während der Parteienverkehrszeiten bei Astrid Herdel-Kainzmayer und Eva Kurz.

Gießhübl: Treffen. „Deutsch-

Cafe“, alle Interessierten sind eingeladen, bei Kaffee und Kuchen mit Flüchtlingen deutsch zu üben, von 16 bis 17.30 Uhr Pfarrzentrum, Pfarrplatz 1.

Hinterbrühl: Vortrag. „Lustvoll kommunizieren“ Referentin Martina Parzer ab 9 Uhr im Pfarrheim. Infos: Erni Cech 02236/23699.

Münchendorf: Plauder-Dienstag im Club ab 15 Uhr mit Filmvorführung Murcia/Spanien mit Eva und Peter, Hauptstraße 33.

Perchtoldsdorf: Treffen. „Marmor, Stein und Eisen bricht ...“, „Jubiläumstreffen“ um 15 Uhr beim Heurigen Distl Franz, Brunner Gasse 32. Für Ehepaare die schon 25 Jahre oder länger verheiratet sind. In gemütlicher Atmosphäre möchte die Sozialabteilung Hochzeits-(Jubiläums-)paaren die Möglichkeit bieten, Erfahrungen auszutauschen und neue Freundschaften zu knüpfen.

Wiener Neudorf: Vortrag. Wie schütze ich mich vor Einbrechern und Dieben? Referent Chefinspektor Manfred Sulzer, 14.30 Uhr mit dem Club 55+ in der Pfarre.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Schönberg-Haus - Dauerausstellung, jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Schönberg Haus, Bernhardgasse 6. Infos: 01/7121888-31.

Mödling: „Bilder gehen auf die Reise“, Eröffnung der Wanderausstellung des Vereins „Contrast“ im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Die Bilder wurden von Kindern im Rahmen einer Frühförderung erstellt .

Mödling: Fotoausstellung „Frontline“ von Chris Dematté im Museum Mödling mit dem Thema: „Die Schlacht um Moskau im Herbst und Winter des Jahres 1941“. Vernissage: Freitag, 10. Februar 2017, um 19 Uhr/ Dauer: bis 25. März, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag und Feiertag 14 bis 18 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Der Liebe wegen ...“; Bilder auf Papier und Leinen von Ingrid Schuster in der Komm & Schau Galerie, Fleischgasse 13. Vernissage am Dienstag, 14. Februar, 20 Uhr, Finissage: 12. März, 17 Uhr. Info: office@eineartgalerie.at,

0664/1504280.

Hennersdorf: Planausstellung „Hennersdorf 2030“ im 9er-Haus, Bachgasse 9.

Laxenburg: Ausstellung „Indien im Bild von Gert Chesi“ vom Museum der Völker in Tirol, Ausstellungsort: Laxenburger Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Vernissage: Freitag, 10. Februar, 19 Uhr/ Dauer: bis 11. März), Öffnungszeiten: jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr).

Maria Enzersdorf: „Look 4 Art“, Irene Volk-Götting, Elisabeth Dworak, Iris Bock-Halama und Helma Edmond-Malzer stellen in der „waldMeierei Liechtenstein“, Am Hausberg 1, aus. Dauer: bis 26. März. Im Februar sind die Exponate an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr zu sehen, ab März von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Vorschau: Mittwoch, 15. Februar, 18.30 Uhr, Glaubensgespräch, Pfarrheim.

St. Michael: Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr Bibelrunde.

St. Michael: Montag, 13. Februar, 16 Uhr, „Dinner für Beginner“, ein Eltern-Kind Treffen in der Pfarre.

St. Michael: Dienstag, 14. Februar. 9 Uhr Frühstück für Fortgeschrittene.

Pfarre Herz Jesu: Dienstag, 14. Februar, 14 Uhr, Ausflug zur Firma Niemetz (Schwedenbomben), Abfahrt bei der Pfarre.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 12. Februar 9.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 12. Februar, 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Biedermannsdorf: Mittwoch, 8. Februar, 17.30 Uhr, Rosenkranz, 18 Uhr Hl. Messe in der Pfarrhauskapelle.

Breitenfurt: Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr Hl. Messe in der St. Johann Nepomuk Kirche.

Breitenfurt: Vorschau: Freitag, 17. Februar, 18 bis 19.30 Uhr Firmjugend-Treff in der Pfarre St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 14. Februar, 19 .07 Uhr, Hauskirche in der Krypta.

Gießhübl: Dienstag, 14. Februar, 16 bis 17.30 Uhr „Deutsch Café“, bei Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum, Pfarrplatz 1.

Guntramsdorf: Vorschau: Freitag, 17. Februar, 15 Uhr Seniorenfasching in der Pfarre St. Josef, Neu Guntramsdorf.

Guntramsdorf: Vorschau: Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr, Vorstellung der Erstkommunionskinder in der Kirche.

Guntramsdorf: Dienstag, 14. Februar, 18.45 Uhr, ATTAC-Regionaltreffen NÖ Süd, Thema: „Globalisierung kritisch beleuchtet: Impulse, Diskussion, Aktionen planen“ in der Pfarre Neu Guntramsdorf, Doktor-Karl-Renner-Straße 19.

Hinterbrühl: Vorschau: Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, Pfarrversammlung im Pfarrheim, Hauptstraße 68.

Kaltenleutgeben: Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche Kaltenleutgeben.

Laab im Walde: Vorschau, Freitag, 17. Februar, 20 Uhr Bibelrunde.

Laxenburg: Vorschau: Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, Bibelgespräch im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Samstag, 11. Februar, 8 Uhr Gebet in der Marienhöhle.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 12. Februar, 11 Uhr Sonntagsmesse, Musik: Anton Voykowitsch (Orgel), in der Pfarrkirche Südstadt.

Münchendorf: Montag, 13. Februar, 18 Uhr, Bibelrunde „Reise in die Welt der Bibel“ im Pfarrhof. Jederzeit (auch nur für einmal) Einstieg möglich!

Perchtoldsdorf: Sonntag, 12. Februar, 11.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst in der Krypta.

Perchtoldsdorf: Vorschau: Sonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr, Messe mit dem Vivace Chor in der Marienkirche.

Sittendorf: Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche.

Sulz: Montag, 13. Februar, 18 Uhr, Hl. Messe im Gebetsraum, 20 Uhr, 3. Elternabend für die Erstkommunionsfeier 2017.

Sulz: Vorschau: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Sonntag der Liebenden, Familienmesse in der Pfarrkirche.

Vösendorf: Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr, Frauenrunde in der Pfarre.

Vösendorf: Vorschau: Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, Bibelteilen in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 9. Februar, 15.30 Uhr, Trauercafé , Elfi Schachner, Wienerstraße 15.

Wiener Neudorf: Sonntag, 12. Februar, 9.30 Uhr, Familienmesse.