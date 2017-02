Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 16. FEBRUAR

Mödling: Info. AKNÖ Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Theater. Kinder-Buch Theater: „ Der kleine Drache Kokosnuss und die Piraten“. Szenische Lesung von Marina Gschmeidler & Martina Nötzel um 16 Uhr im Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23. Eintritt frei!

Mödling: Aktion. Caritas sucht Patinnen und Paten für junge Flüchtlinge! Infoabend um 18 Uhr im großen Pfarrheimsaal von St. Othmar, Elisabeth Straße 28, 0676/3631215.

Mödling: Kabarett. Jürgen Preusser mit der kabarettistischen Lesung „Abdrift, Kabareee zur See“ ab 20 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1,

karten@dieStadtgalerie.at

Brunn am Gebirge: Info. Kindergarteneinschreibung bis 24. Februar am Gemeindeamt während der Parteienverkehrszeiten bei Astrid Herdel-Kainzmayer und Eva Kurz.

Brunn am Gebirge: Aktion. NÖGKK Programm „Rücken fit“ (Auftaktveranstaltung), um 18.30 Uhr im Sozialzentrum, Friedrich Schiller Straße 24-26. Infos: 050899/1454.

Gumpoldskirchen: Lesung. Vortrag und Buchvorstellung

Helene Schierl „ÖKO-logisch

und (fast) plastikfrei im Haushalt“ um 19 Uhr im FeMi, Wiener Straße 92. Anmeldung: 0676/6360169.

Laxenburg: Musik. Konzert von „Traditional Jazz Unit“ um 19.30 Uhr im Kulturtreffpunkt beim Parkhaupteingang. Karten: altlaxenburg@aon.at

Maria Enzersdorf: Musik.

Kulturjause mit der Vienna Jazz Group um 15.30 Uhr im Schloss Hunyadi.Infos: 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Kabarett. „Che GueVavra“ – der Rebell in dir. Das neue Programm von Hemuth Vavra (Heilbutt & Rosen) um 20 Uhr im neuen Burgsaal, 01/86683/400.

Vösendorf: Fest. Faschingsfeier von 15 bis 18 Uhr im Landespflegeheim Vösendorf, Jordanstraße 96.

Wiener Neudorf. Aktion.

Kreativwerkstatt von 14 bis 17 Uhr jeden dritten Mittwoch im Monat am SCS Water Plaza (Eingang 3).

Wiener Neudorf: Theater. „Elefantenmond“ mit dem Kindertheater Piccolo um 15.30 Uhr im Volksheim, Infos: 02236/62501143.

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR

Mödling: Treffen. Heurigennachmittag der Senioren ab 15 Uhr beim „Enigl“, Dr. Hanns Schürff-Gasse 4.

Mödling: Film. „Äthiopien am Horn von Afrika“ ein Filmvortrag von Erich Moritz um 16 Uhr, in der Pause Faschingsjause im Joseph Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23.

Mödling: Vortrag. New Orleans - „Big Easy“ am Mississippi, ein Reisebericht von Peter Friedl um 19 Uhr im Filmsaal der VHS, Jakob Thoma-Straße 20.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Breitenfurt: Film. „Auswege“ (Österreich 2003/Regie: Nina Kusturica) um 19 Uhr im Cinema Stella Nova.

Brunn am Gebirge: Lesung. Literaturrunde mit Ilse Szaal

„Das Rosie Projekt“ von Graeme Simsion um 19.30 Uhr in der Bibliothek.

Maria Enzersdorf: Musik.

Schlosskonzert mit dem „RaSumOvsky Sextett (Mozart, Weber, Beethoven) um 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi.Infos: 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Musik.

Swingtime mit „The Royal Flush Orchestra“ a la Duke Ellington, ab 19.30 Uhr beim Schottenheurigen, Infos: 0676/4750058.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

FREITAG, 17. FEBRUAR

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Musik. Benefizkonzert, zugunsten des „NÖ heilpädagogischen Zentrums“ und der KJPP Hinterbrühl, mit dem Duo „Saitenwind“ Gitarre und Blockflöte, Gäste Ulrich Alpers, dem Ensemble „Medelike Consort“ und Uhrentombola, um 19 Uhr im Museum Mödling, Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2. Karten: 0676/9221641.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Breitenfurt: Konzert. Ubunto Trio um 19 Uhr im Stella Nova Saal.

Brunn am Gebirge: Info. Wein und Luftfahrtgeschichte(n), Themen-Weinverkostung mit viel Heimatgeschichte mit Robert Krickl um 18.30 Uhr in der Friedrich Schiller Straße 24–26.

Münchendorf: Vortrag. „Das neue Erbrecht“, mehr als 200 Jahre blieb das Erbrecht unverändert. Seit 1. Jänner 2017 sind viele Änderungen eingetreten. Infos von Angelika Kompain (Notarsubstitutin aus Vösendorf) um 16 Uhr im Brunner’s Bräu.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Vösendorf: Info.

AK-Messe für Kinder „Berufe zum Angreifen“ von 12 bis 17 Uhr in der Event Hotel Pyramide Vösendorf, Parkallee 2. Eintritt frei. Infos: 02742/20204/21915.

Vösendorf: Vortrag. Multi-Media Show „Nepal“ ab 18 Uhr im Freskensaal im Schloss Vösendorf

Schlossplatz 1. www.pvoe-voesendorf.at

SAMSTAG, 18. FEBRUAR

Mödling. Aktion. Lötkurse von 10 bis 12 Uhr in der Hand.Werk.Stadt Mödling, DI Wilhelm Haßlinger-Straße 3/Stiege 2/UG (für Personen ab 10 Jahren).

Mödling: Führung. „500 Jahre Protestanten – in Mödling eine nicht wegzudenkende Gemeinde“; Verwalter, Marktrichter, Wagner – Fleischhauer und Holzhändler, Druckerei und Speisefett, Emailgeschirr und Stahlfederbett, Lacke und Korkstein und vieles mehr. Die Liste von Mödlings Protestanten liest sich wie „Who is who! Eine Gratisführung von Riki Fida, Treffpunkt um 10 Uhr am Bahnhof.

Mödling: Info. „Tag der offenen Tür in Dojang Toleu Taekwondo“ bei Familie De Cillia, 14 bis 15 Uhr Kleinkinder von 3 bis 6 Jahren,

15 bis 17 Uhr alle ab dem 6. Lebensjahr bis ins hohe Alter in der Brühler Straße 49, Infos: www.taekwondo-mödling.at oder 0660/6082855.

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Lesung. Lukas Bydlinski liest aus seinem Buch „Kommissar Swoboda. Ein Kriminalroman oder so“ um 17 Uhr im Museum Mödling, „Thonetschlössl“, Josef Deutsch-Platz 2.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Achau: Info. Bürgermeister-Frühstück: Thema: schulische Nachmittagsbetreuung & Kläranlage neu, um 9 Uhr in der Bäckerei „Weckerl“ in der Hauptstraße.

Biedermannsdorf: Fest. Vereinsgründung des „Stadl Theaters Biedermannsdorf“ unter der Leitung von Regisseur Franz Josef Barta, um 19.30 Uhr mit Sekt und Brötchen. Für Unterhaltung ist gesorgt. Infos: 02236/71131. Theaterbegeisterte Mitglieder werden noch gesucht.

Brunn am Gebirge: Lesung. „Lachen ist gesund“, ein paar Stunden Entspannung genießen, bei lustigen Mundartgeschichten! Es wird auch eine Tombola mit tollen Preisen geben ab 19 Uhr im Heimathaus, Eintritt frei!

Guntramsdorf: Theater. Kaspertheater mit den Kinderfreunden um 15 Uhr im Mosulhaus, Falkengasse 2.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; um 19 Uhr im Pfarrsaal. 0650/2514728.

Hennersdorf: Karten. Theatercafé von 15 bis 18 Uhr im 9er Haus, Bachgasse 9, oder 0680/5521023. Kartenvorbestellung für „Im weißen Rössl“ mit dem Traudl-Theater, Premiere am 24. März.

Maria Enzersdorf: Aktion. Ski- und Snowboardmeisterschaften „Dr. Peter Messinger Gedenkrennen“ am Stuhleck/Spita am Semmering. Infos: www.mariaenzersdorf.gv.at

Perchtoldsdorf: Guide. Am „Welttag der Fremdenführer“ führen Petra Choc, Thomas Loucky und Gertrude Roznovsky zu den Sehenswürdigkeiten von Perchtoldsdorf. Treffpunkt: 14 Uhr Spitalskirche.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. 01/86683/400.

SONNTAG, 19. FEBRUAR

Mödling: Theater. Kinder-Buch Theater: „Selina singt sich durch die Woche“ von Birgit und Georg

Bydlinski um 11 Uhr in book&cook, Neusiedler Straße 12/1, Eintritt frei!

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Lesung. „Fahr ma, Euer Gnadn!“ Die Geschichte der Wiener Fiaker, gelesen von Evelyn Tunke, 16 Uhr im Cafe Grande, Stefaniegasse 1, Eintritt freie Spende!

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, um 17 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Gießhübl: Fest. Das Ensemble „Musicalis“ spielt beim Jahresfest von „Gießhübl hilft!“ um 16.30 Uhr „Wiener Musik“ Anschließend Buffet im Perlhofsaal Gießhübl in der Perlhofgasse 2B. Karten: Pfarrkanzlei und der Raika.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; um 17 Uhr im Pfarrsaal. 0650/2514728.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

MONTAG, 20. FEBRUAR

Mödling: Theater. „Theo - Die Kuh Rosmarie“ um 16 Uhr, im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27 - 29, www.forum-moedling.at.

Mödling: Vortrag. Treffpunkt Gesundheit, Thema : „Sehen und Zucker“ mit Michael Klosterer, um 18.30 Uhr im Landesklinikum Mödling, Eintritt frei!

Biedermannsdorf: Aktion. Beginn der KSV Einschreibewoche in der Mühlengase 1, (bis 23. Februar).

Guntramsdorf: Vortrag. „Ist Impfen zeitgemäß?“ Referent Kinderarzt Dr. Mitter von 10.30 bis 12 Uhr im Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2, 0676/7500401.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Alfred Kugler, der letzte Fluoritsammler von Berbes, Spanien“ um 19 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22.

DIENSTAG, 21. FEBRUAR

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Konzert. „La Passione“, Karoline Pilcz singt Arien von Liebe und Leidenschaft um 19 Uhr im Museum, Thonetschlössl, Josef Deutsch-Pl. 2, Karten:

02236/24159.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Brunn am Gebirge: Fest. Jungweinpräsentation des Weinbauvereins Brunn am Gebirge von 16 bis 22 Uhr in der Heeresbekleidungsanstalt Brunn am Gebirge, Alexander Großgasse 69. Infos: 0664/2405937.

Brunn am Gebirge: Vortrag. „Azoren“ Subtropisches Paradies Europas, ein botanischer Reisebericht von Manfred Car um 19 Uhr im Heimathaus.

Guntramsdorf: Info. Generalversammlung der „Gesellschaft zur Förderung und Erforschung der niederösterreichischen Industriekultur im Viertel unter dem Wienerwald“ ab 19 Uhr in der Walzengravieranstalt, Steinfeldgasse 4.

Guntramsdorf: Info. 1. Arbeitskreis „Gesundes Guntramsdorf“ um 19 Uhr im Rathaus, 2. Stock (Besprechungszimmer). Interessierte sind herzlich willkommen!

Hinterbrühl: Vortrag. „Mein Laaerberg und der Böhmische Prater“ mit Referentin Hilda Ladstätter um 9 Uhr im Pfarrheim.

Maria Enzersdorf: Musik.

Kinderkonzert mit Marko Sima, dem Gitarristen Alfredo Garcia Navas und der Violoncellistin Nora Samandjiev“ Vivaldi für Kinder – Die vier Jahreszeiten“ um 16 Uhr im Schloss Hunyadi.Infos: 0676/88403/0.

Münchendorf: Vortrag. „Alltagsbewegungen für mehr Lebensqualität“, ein Vortrag mit Sportwissenschafter ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes, Trumauer Straße 1, Eintritt frei! Anmeldung erforderlich: 050899/1454 oder moedling@noegkk.at

Vösendorf: Vortrag. Thema Eigentumsprävention ab 19 Uhr im Schloss Vösendorf

Schlossplatz 1.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Schönberg-Haus - Dauerausstellung, jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Schönberg Haus, Bernhardgasse 6. Infos: 01/7121888-31.

Mödling: „Bilder gehen auf die Reise“, Wanderausstellung des Vereins „Contrast“ im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Die Bilder wurden von Kindern im Rahmen einer Frühförderung erstellt .

Mödling: Fotoausstellung „Frontline“ von Chris Dematté im Museum Mödling mit dem Thema: „Die Schlacht um Moskau im Herbst und Winter des Jahres 1941“. Dauer: bis 25. März, Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag und Feiertag 14 bis 18 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Der Liebe wegen ...“; Bilder auf Papier und Leinen von Ingrid Schuster in der Komm & Schau Galerie, Fleischgasse 13. Finissage: 12. März, 17 Uhr. Info: office@eineartgalerie.at, 0664/1504280.

Möding: Ausstellung „WIR“ von Christiane Tschank,

Portraits in Acryl im Raiffeisen Forum, Hauptstraße 27 bis 29. Vernissage: Donnerstag, 16. Februar um 19 Uhr.

Laxenburg: „Indien im Bild von Gert Chesi“ vom Museum der Völker in Tirol, im Laxenburger Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 11. März, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr).

Maria Enzersdorf: „Look 4 Art“, Irene Volk-Götting, Elisabeth Dworak, Iris Bock-Halama und Helma Edmond-Malzer stellen in der „waldMeierei Liechtenstein“, Am Hausberg 1, aus. Dauer: bis 26. März. Februar: Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, ab März von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Mittwoch, 15. Februar, 18.30 Uhr, Glaubensgespräch, Pfarrheim.

St. Othmar: Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, Männerrunde mit Pfarrer Richard Posch (Impuls Referat und Diskussion), Thema: „Greift Gott ein?“ Biblische Zeugnisse und heutige Deutungen, im Pfarrhof St. Othmar, Pfarrgasse 18.

Spitalskirche: Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr, Stunde der Barmherzigkeit.

Spitalskirche: Sonntag, 19. Februar, 12 Uhr, Hl. Messe der polnischen Gemeinde.

Pfarre Herz Jesu: Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, Startfest für die Erstkommunion in der Pfarre.

Evangelische Kirche:

Landespflegeheim: Freitag, 17. Februar, 15.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst.

Scheffergasse: Sonntag, 19 Februar 9.30 Uhr, Themengottesdienst „Powered by heaven“ Freiheit und Verantwortung in Umwelt und Nachhaltigkeit mit

Eva Glawischnig, danach Agape und Kindergottesdienst. 18 Uhr: „Jugend–FeierAbend“.

Scheffergasse: Dienstag, 21. Februar, 19.30 Uhr, Reformation und Protestantismus in Mödling, ein Vortrag von Rudolf Leeb, anschließend Agape im Evangelischen

Lichthaus, Scheffergasse 10.

Waisenhauskirche: Sonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr Gottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, Faschingsgschnas im Pfarrheim.

Achau: Sonntag, 19. Februar, 10.15 Uhr, Kinder- und Familienmesse in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Mittwoch, 15. Februar, 17.30 Uhr, Rosenkranz, 18 Uhr Hl. Messe in der Pfarrhauskapelle.

Biedermannsdorf: Sonntag, 19. Februar, 10.15 Uhr, Eucharistiefeier in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Freitag, 17. Februar, 18 bis 19.30 Uhr Firmjugend-Treff in der Pfarre St. Bonifaz.

Breitenfurt: Samstag, 18. Februar, 10.30 Uhr, Erstkommunionkindermesse in der Kirche.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 16. Februar 19 Uhr, Faschingsrunde der Frauenbewegung im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Samstag, 18. Februar um 15 Uhr Startfest Erstkommunion in der Pfarre.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, Kleinkinder Faschingsfest im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Montag, 20. Februar, 9 Uhr, Baby Klub im Pfarrheim.

Gaaden: Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr, LIMA (Lebensqualität im Alter) Schnupperstunde im Haus St. Jakobus mit Doris Reisner-Schwier.

Gaaden: Dienstag, 21. Februar, 19.30 Uhr, Abend der Barmherzigkeit in der Kapelle Untergaaden (Berggasse)

Gießhübl: Freitag, 17. Februar, 19 Uhr Jugendtreffen im Pfarrzentrum.

Gießhübl: Sonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr, Kindermesse mit Pfarrcafé.

Guntramsdorf: Freitag, 17. Februar, 15 Uhr Seniorenfasching in der Pfarre St. Josef, Neu Guntramsdorf, 19 Uhr Abendgebet im Pfarrsaal.

Guntramsdorf: Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr, Vorstellung der Erstkommunionskinder in der Kirche St. Jakobus

Guntramsdorf: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Sammlung für die Osteuropahilfe der Caritas in der Pfarre St. Josef.

Guntramsdorf: Dienstag, 21. Februar, 19.15 Uhr Bibelmeditation im Pfarrheim St. Jakobus.

Hinterbrühl: Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, Pfarrversammlung im Pfarrheim, Hauptstraße 68.

Hinterbrühl: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe. Die Pfarrgemeinderats-Kandidaten stellen sich in der Pfarrkirche vor.

Kaltenleutgeben: Donnerstag, 16. Februar, Glaubensgespräch im Pfarrsaal, Pfarrgasse 5.

Kaltenleutgeben: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Familienmesse mit Vorstellung der Erstkommunionskinder, anschließend Pfarrcafé im Pfarrsaal.

Laab im Walde: Freitag, 17. Februar, 20 Uhr Bibelrunde.

Laxenburg: Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, Bibelgespräch im Pfarrsaal.

Laxenburg: Sonntag, 19. Februar, 10 Uhr, Familienmesse „Thema: Ein Herz für den Nächsten“.

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 15. Februar, 14.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst, Andacht in der Seniorenresidenz Liechtenstein.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Familienmesse im Franziskanerkloster.

Maria Enzersdorf: Samstag, 18. Februar, 19.30, Pfarrball, Thema: „Fluch der Karibik“, Pfarrsaal und Minihaus.

Münchendorf: Donnerstag 16. Februar, 7.30 Uhr Schülergottesdienst in der Volksschule, 19.30 Uhr Erstkommunion-Elternabend.

Münchendorf: Sonntag 19. Februar, 10 Uhr Wortgottesdienst mit Diakon Anto Petrovic. Die Pfarrgemeinderats-Kandidaten stellen sich vor, anschließend Pfarrcafé. Um 18 Uhr Jugendgottesdienst der Firmungsgruppen Guntramsdorf und Münchendorf.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst für Paare mit dem Chor „Kirchenstimmen“ das „Fest der Liebe“ in der Christ König Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 19. Februar, 10.30 Uhr, Messe mit dem Vivace Chor in der Marienkirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 19. Februar, nach der 18 Uhr Messe, „Taizé-Gebet“ - ein monatlicher Gebetsabend in der Spitalskirche.

Sittendorf: Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr, Familienmesse in der Pfarrkirche, danach Pfarrcafé mit Kinderprogramm.

Sulz: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Sonntag der Liebenden, Familienmesse in der Pfarrkirche, 18 Uhr Hl. Messe in der Gruberau.

Sulz: Montag, 20. Februar, 19.30 Uhr, Vortrag „Die extra terrestrischen Landschaften von Nord Grönland“ Referent Christoph Ruhsam im Pfarrstadl Sulz.

Vösendorf: Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, Bibelteilen in der Pfarre.

Vösendorf: Samstag, 18. Februar, 15 Uhr, Bibelnacht der Erstkommunionskinder.

Vösendorf: Sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Kindermesse in der Kirche.

Wiener Neudorf: Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr, Kindermesse und Vorstellung der Erstkommunionskinder in der Kirche.