NÖN: Mödling wurde vom Land als „kulturfreundlichste Stadt“ ausgezeichnet. Was bedeutet das für Sie?

Stephan Schimanowa: Es ist für mich die Bestätigung, dass in den letzten Jahren seitens der Stadt und seitens der Kulturschaffenden gute Arbeit geleistet wurde. Und es ist für mich der Auftrag, dafür zu sorgen, dass auch weiterhin diese Vielfalt gewährleistet ist.

Was bedeutet das konkret für die Kulturszene der Stadt?

Schimanowa: Ich möchte eine Atmosphäre schaffen, in der die Künstler und Kulturschaffenden vor den Vorhang gebeten werden, in der sich nicht die Politik die Ideen der Leute auf die Fahnen heftet, in der man im Bewusstsein zusammenarbeitet, gemeinsam mehr ausrichten zu können.

Worin sehen Sie die Aufgabe der Kultur?

Schimanowa: Für mich hat Kultur einen starken gesellschaftspolitischen Auftrag, der die Zusammenarbeit mit allen Parteien impliziert.