Das Oberlandesgericht Wien hat in letzter Instanz bestätigt (Zahl 16R78/16g), dass Allgemeinmediziner Dimitrios Papaevangelou die 2009 in der Eigentumswohnung seiner Frau eröffnete Praxis in der Wiener Straße 9 nicht mehr betreiben darf.

Dazu hätte es die Zustimmung aller Wohnungseigentümer der Liegenschaft gebraucht.

Zudem muss die Wohnung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden; sämtliche Umbauten hätten einer Baugenehmigung bedurft. Für diese Rückbauarbeiten hat das Gericht dem Mediziner eine Frist von sechs Monaten eingeräumt. Die Ordi müsste Papaevangelou allerdings bereits nächste Woche aufgeben.

Sein Anwalt verhandelt mit dem Kläger, Gerald Fürst, wegen einer entsprechenden Fristerstreckung. „Natürlich werde ich diesem Ansuchen nachkommen“, machte Fürst im NÖN-Gespräch deutlich. Papaevangelou hat bereits die Fühler nach einer neuen Praxis ausgestreckt.

Mehr in der Mödlinger NÖN