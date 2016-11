VÃ¶sendorf

NÖN: Was macht die Marktgemeinde Vösendorf heute aus und welche Qualitäten schätzen Sie besonders?

Andrea Stipkovits: Wir sind einzigartig vielfältig. Zum einen besticht unsere Gemeinde durch ihren ländlichen Charakter, den sie sich über all die Jahre erhalten konnte, und zum anderen liegt sie vor den Pforten Wiens und bietet damit alle Möglichkeiten der Stadt. Das Freizeitprogramm ist vielschichtig und das Vereinsleben mit über 60 Vereinen sehr aktiv. Besonders schätze ich unseren umfassenden Sozialkatalog. Wir möchten als Gemeinde eine Stütze für unsere Bevölkerung sein. Das spiegelt sich im Sozialbudget wieder, das in Vösendorf im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr hoch ist.

Sie haben den Festakt der Markterhebung als Kind miterlebt?

Stipkovits: Der Festakt war für mich ein einprägendes Erlebnis. Ich war damals fünf Jahr alt und durfte meinen Großvater begleiten. Ich weiß bis heute genau, wo wir gestanden sind und dass sogar der damalige Bundespräsident Franz Jonas anwesend war. Die Markterhebung wurde auf dem Platz gefeiert, wo sich heute die Freiwillige Feuerwehr befindet. Damals befand sich dort noch ein Kino.

Was hat sich über die Jahre für Sie persönlich im Ort verändert?

Stipkovits: In Vösendorf hat sich in den vergangenen 50 Jahren so einiges getan. Die SCS hat einen großen Beitrag zum Wohlstand der Gemeinde beigetragen. Bis heute profitieren wir davon. Das Bauwesen und der Straßenbau haben sich sehr verändert. Aus vielen Feldwegen sind viel befahrene Straßen geworden und im Vergleich zur damals überschaubaren Anzahl an Gebäuden dienen mittlerweile alleine 1.600 Gebäude dem Wohnzweck. Durch den Bau der S1 haben wir eine massive Entlastung des Verkehrs wahrnehmen können. Das hat unserer Bevölkerung sehr gutgetan.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Stipkovits: Ich bin sehr stolz, dass wir in Vösendorf unseren Weg des sozialen Denkens fortsetzen. Vösendorf ist und bleibt eine soziale Gemeinde. Damals wie heute bemühen wir uns um unsere Bevölkerung.

Wie viele Einwohner verträgt die Marktgemeinde Vösendorf?

Stipkovits: Mittlerweile hat Vösendorf 6.827 Einwohner, doppelt so viele wie vor 50 Jahren. Damit ist Vösendorf sehr rasch gewachsen. Nun ist es unsere Aufgabe, einen langsamen und kontrollierten Zuzug im Auge zu behalten. Unsere Infrastruktur muss den Anforderungen des Zuzugs gewachsen sein. Dies kann schrittweise passieren.

Gibt es Zukunftsprojekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Stipkovits: Es gibt sehr vieles, das ich in meiner Amtszeit als Bürgermeisterin umsetzen möchte: Die Obere Ortsstraße zwischen Badener-Bahn und Schönbrunner Allee wird saniert, in der Ortsstraße wird ein Nahversorger errichtet und im Kanalsystem und an unserer Schlossmauer sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Worauf legen Sie persönlich großes Augenmerk?

Stipkovits: Ein besonderes Anliegen ist mir, dass unsere Gemeinde umweltbewusst geführt wird. Bereits vor Jahren sind wir Klima- und Energiemodellregion geworden und haben zahlreiche Projekte verwirklicht. Auch unsere Bevölkerung wird durch Förderungen im Bereich der Alternativenergie unterstützt. Wir nutzen vermehrt Elektrofahrzeuge und fördern deren Ankauf. Zuletzt haben wir zwei Projekte unterstützt, von denen man noch einiges hören wird: „Natur im Garten“ und „Gesundes Vösendorf“.