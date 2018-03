Damit reagiere man auf den wachsenden Bedarf der Österreicher, ihre Wohnungen und Häuser professionell zu klimatisieren. In den etwa 220 Quadratmeter großen Store wurden laut Aussendung rund 300.000 Euro investiert.

"Unser neues Flagship-Store-Konzept empfindet alle relevanten Klima-Bereiche in einer echten Wohnung bzw. einem echten Haus nach - vom Keller über das Badezimmer und Wohnzimmer bis hin zum Schlafzimmer", so Carl Lievens, Managing Director bei Daikin Central Europe. Somit könne man u.a. authentisch erleben, wie ein Klima- oder Heizgerät im eigenen Zuhause aussieht.

Das in 145 Ländern weltweit aktive Unternehmen mit Hauptsitz in Osaka/Japan beschäftigt sich seit 1924 mit Klima- und Kältetechnik. Seit 1999 ist Daikin auch in Österreich vertreten und betreut von der Zentrale in Brunn am Gebirge aus den österreichischen Markt und insgesamt 14 weitere Länder in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 67.000 Mitarbeiter.