Die Verbindlichkeiten des 1968 gegründeten Elektrohandels „Haas“ belaufen sich auf 36 Millionen Euro, denen 2,6 Millionen Euro auf der Aktiva-Seite gegenüberstehen. Vor einigen Wochen wurde das Sanierungsverfahren eröffnet – die NÖN berichteten.

Wolfgang Pelz, Geschäftsführer der Haas Elektro GmbH. | Haas

Haas-Geschäftsführer Wolfgang Pelz nimmt zur aktuellen Lage Stellung: „Es steht fest, dass das Unternehmen an beiden Standorten fortgeführt werden soll und wir an unseren Stärken, vor allem an der Service- und Beratungsqualität, festhalten wollen.“

Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer könne erst nach einem Zusammentreffen Ende November am Landesgericht Korneuburg Neuigkeiten zum Sanierungsverfahren preisgeben. Währenddessen schildert Pelz bereits detailliert geplante Veränderungen am Standort Vösendorf, die vom eigentlichen Sanierungsverfahren unabhängig seien: „Die Verkaufsfläche wird von 5.000 auf rund 2.200 m2 reduziert werden.

Standort in der SCS zählt auch Küchen und Haushaltsgeräten

Wir bleiben also am Standort innerhalb des bekannten Gebäudes. Die Sortimente Unterhaltungselektronik, Computer und Telefone gibt es ab sofort online und im Stammhaus in Seyring. Im SCS-Park zählen wir auf Küchen und Haushaltsgeräte. Von der Planung bis zu Lieferung und Montage stammt alles aus einer Hand“, erklärt Pelz im NÖN-Gespräch.

In diesem Bereich würde es „keine spürbare Veränderung geben. Die Fläche für diese Bereiche betrug auch bisher rund 2.000 Quadratmeter.“

Nach Umbau und Neueröffnung werden in Vösendorf 20 Mitarbeiter beschäftigt sein – etwa die Hälfte verglichen mit dem Letztstand. Die Arbeiterkammer hat ihre Info-Veranstaltungen an beiden Standorten bereits am Tag des Insolvenzantrages Ende Oktober abgehalten und ist mit allen in Kontakt.