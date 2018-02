Familie in SCS auf Ladendiebstahlstour .

Mit der 16-jährigen Tochter und den zwölfjährigen Zwillingssöhnen ist ein Ehepaar in der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf Ladendiebstahlstour gewesen. Der Mann (40) und die Frau (36) sind in Haft. Die Jugendliche wurde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit.