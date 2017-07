In Vösendorf gehe es „wie im Wilden Westen“ zu, war in einer Zeitung zu lesen. Der Grund für die Wortwahl sind wohl Einschlusslöcher in mehreren Verkehrstafeln, die in der vergangenen Woche unter anderem auf der Kreuzung des Radwegs mit der Ortsumfahrungsstraße entdeckt wurden.

Laut Gemeinderat Hannes Koza, ÖVP, handle es sich um „großes Kaliber. In unmittelbarer Nähe ist ein Kinderspielplatz. Österreich darf nicht Amerika werden“, ergänzt Koza. Sein Vater Karl ist unter anderem Hegeleiter für Vösendorf und will zusätzlich zu den beschädigten Verkehrs- und Werbetafeln schon einige Rehe mit Schussverletzungen entdeckt haben. Die Tiere wären „vom Täter einfach erschossen worden, ohne aber eine Trophäe mitgehen zu lassen“, meint der Jagdexperte.

Bezirkskommandant Oberst Peter Waldinger bestätigte den Vorfall auf NÖN-Anfrage: „Ja, es gab zwei Vorfälle entlang des Radwegs, einmal in Vösendorf, einmal in Biedermannsdorf, wo ein noch Unbekannter auf Verkehrszeichen geschossen hat.“ Aber: „Von getöteten Tieren oder gar einem Wilden Westen kann keine Rede sein.“ Die Ermittlungen laufen.