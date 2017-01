VÃ¶sendorf

Den Start ins neue Jahr feierte die Gemeinde Vösendorf traditionell mit dem bereits 17. Neujahrskonzert in der Kulturhalle. Den Anfang machte der Musikverein Vösendorf mit Obfrau Gabi Scharrer. Martin Weber fungierte als Kapellmeister und dirigierte die knapp 60 Musiker zum Erfolg. Geboten wurden unter anderem Werke von Johann und Josef Strauß sowie ein Ausschnitt aus der Fledermaus.

Auch das „Original Wiener Salonorchester“ gab einige Stücke der Familie Strauß zum Besten und präsentierte ebenso Ausschnitte aus „Die lustige Witwe“ oder „Gräfin Mariza“, bei denen Gezim Berisha als Solist zum Einsatz kam. Lukas Rath, der Kopf der Truppe, moderierte sich mit viel Humor in die Herzen der Zuseher.

"Es war ein richtiger Ohrenschmaus“

Ebenfalls zu Gast war Uli Ramharter mit seinem Chor „Vielxang“, der zum Schluss auch gemeinsam mit dem Musikverein auftrat.

Wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker traditionell umgesetzt, gab es auch in Vösendorf zwei Zugaben: den „Donauwalzer“ und den „Radetzky Marsch“.

Das Engagement der Musiker wurde mit tosendem Applaus und Standing Ovations honoriert.

„Es war ein richtiger Ohrenschmaus“, zeigte sich Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, stolz auf ihre Musiker. „Sie werden jedes Jahr besser“, scherzte sie und wurde zum besonderen Anlass sentimental.

Letzter Auftritt für Walter Laaber

Das Neujahrskonzert stellte nun wirklich den letzten Auftritt Walter Laabers als geschäftsführender SP-Gemeinderat dar, der sich seit vielen Jahren, um das Kulturgeschehen im Ort bemüht hatte. In dieser Zeit sei auch sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen – dass der Musikverein während des Marschierens am Ortsstraßenfest, das er 24 Jahre lang organisiert hatte, aufspielt.

„Walter war immer an meiner Seite. Er war eine große Stütze und zu jeder Stunde erreichbar“, bedankte sich die Ortschefin rührend bei Laaber. „Elfi, jetzt gehört er ganz dir ...“