VÃ¶sendorf

Ein Ladendieb tunesischer Herkunft bediente sich letzte Woche an der Ware dreier Modeboutiquen in der Shopping City Süd und ließ unter anderem Poloshirts der Marke Tommy Hilfiger, zahlreiche Jacken und Pullover sowie Schuhe mitgehen und machte auch vor Kinderbekleidung keinen Halt.

Der 26-Jährige nahm die Kleidungsstücke vom Haken, versteckte sich mit diesen in der Umkleidekabine und entfernte dort unbemerkt die Sicherungen von den Gewandteilen. Anschließend verließ er das Geschäft ohne großen Aufregens und erbeutete Waren im Wert von fast 1.200 Euro, allerdings nur für kurze Zeit.

Während seines Vergehens wurde der extra aus Wien angereiste Ladendieb von einem Kaufhausdetektiv beobachtet, der ihn sofort nach Verlassen des Geschäftslokals anhielt und anzeigte.

Beschuldigter für Justiz kein Unbekannter

Bei den darauffolgenden Erhebungen wurde festgestellt, dass der Mann im vergangenen Jahr bereits mehrmals wegen einschlägiger Delikte vorgemerkt war.

Das Motiv des Beschuldigten sei es gewesen, zu wenig Geld bei sich gehabt zu haben, um die gesamten Kleidungsstücke zu bezahlen. Ein Motiv, das vermutlich selten Anklang findet. Der Großteil der gestohlenen und sichergestellten Kleidungsstücke blieb unbeschädigt und konnte direkt wieder an die Geschäfte ausgefolgt werden.

Aufgrund der wiederkehrenden und einschlägigen Tathandlungen des Beschuldigten geht man davon aus, dass sich der Tunesier durch die Diebstähle eine fortlaufende Einkommensquelle verschafft hat und dies auch weiterhin anstrebte.

Der Journalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt stellte die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht und ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt an, die bereits am nächsten Tag erfolgte.