VÃ¶sendorf

Bereits zum dritten Mal war das Team der NÖ Amateur Landesleitstelle „ALLS OE3“ rund um Peter Oberbauer zu Gast am Wiener Rathausplatz. Die Rede ist vom Sicherheitstag, der wie jedes Jahr am Nationalfeiertag ausgerichtet wurde.

Die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, um der Bevölkerung zu zeigen, wer aller in einem Katastrophenszenario mitwirkt. Einen maßgeblichen Beitrag leisten in so einem Fall auch die Amateurfunker, die gerade in NÖ sehr gut aufgestellt sind und aus diesem Grund immer wieder von den Wiener Kollegen um Unterstützung gebeten werden.

„Wer übernehmen, wenn alle anderen Kommunikationskanäle ausfallen. Das geht über weite Distanzen“, erklärt Oberbauer.

In der Gemeinde Vösendorf ist Oberbauer in einer Art „Doppelfunktion“ aktiv und fungiert als Zivilschutzbeauftragter. „Die Bevölkerung soll auf Katastrophen vorbereitet werden, um im Notfall unabhängig von den Einsatzkräften richtig handeln zu können. In naher Zukunft sollen sogenannte „Infopoints“ entstehen, bei denen man nicht nur Informationen erhalten, sondern auch abgeben kann“, weiß der Profi.