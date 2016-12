VÃ¶sendorf

Des Öfteren bediente sich eine dreiköpfige rumänische Diebesbande am Marken-Sortiment diverser Einzelhändler. Die Diebstahlshandlungen beschränkten sich allerdings nicht nur auf die Filiale einer Modekette in der Shopping City Süd.

Auch einer weiteren Filiale in Wien, aber auch Geschäftslokalen anderer großer Ketten statteten die drei einen Besuch ab. Die Rumänen sollen sich unter anderem auch an Luxus-Parfums vergriffen und auch Hotelutensilien in Himberg bestohlen haben.

Zwei der gewerbsmäßig agierenden Ladendiebe wurden bereits vor längerer Zeit zur Konsequenz gezogen. Nun kam es zu einer Festnahme der besonderen Art, die von über Grenzen hinausragender und qualitativ hochwertiger Polizeiarbeit zeugt:

Bei der Einreise am Flughafen geschnappt

Der Letzte der drei Beschuldigten konnte am Flughafen in Bukarest im Zuge der Einreisekontrolle geschnappt werden. „Aufgrund der Auswertung diverser Spuren und der Erkenntnisse, die durch die Vernehmung der bereits festgenommenen Diebe gewonnen wurden, konnte der dritte in die Diebstahlhandlungen verwickelte Rumäne nach europäischem Haftbefehl endlich festgenommen werden“, war von der Polizei zu erfahren.

Beim Beschuldigten handelt es sich um den 38-jährigen und arbeitslosen Mihail L. Unter Hinzuziehung eines Dolmetschers zeigte sich der Rumäne bei der Vernehmung teilweise geständig. Er gab zumindest ein paar seiner Diebstähle zu, die sich bereits im August und im September ereignet haben sollen.

Mit Anfang Dezember wurde Mihail L. auf dem Luftweg von Rumänien nach Österreich ausgeliefert und schlussendlich der Polizeiinspektion Vösendorf übergeben. Inzwischen wurde der Seriendieb in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.