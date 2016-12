VÃ¶sendorf

Auch in der besinnlichen Adventzeit kennt die Kaltherzigkeit mancher Menschen anscheinend keine Grenzen. Am vergangenen Wochenende wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei klirrender Kälte ein junger Hund einfach am Haupttor des Wiener Tierschutzvereins (WTV) in Vösendorf angebunden. Eine Mitarbeiterin, die sich glücklicherweise am Gelände befand, hörte das Winseln des Tieres und konnte es zum Glück befreien. Ohne rasche Hilfe wäre der Hund vermutlich erfroren.

Wiener Tierschutzverein

„Es scheint einigen Leute noch immer nicht klar zu sein, dass das Aussetzen von Haustieren verboten und strafbar ist. Der WTV betreibt eines der wenigen Tierschutzhäuser, die auch Tiere von Privatpersonen übernehmen. Wir müssen zwar dafür eine Gebühr verlangen, da wir anders als andere Tierheime keine Subventionen erhalten und nur mit privaten Spenden wirtschaften. Dennoch haben wir in Notfällen immer noch Auswege im Sinne der Tiere gefunden“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Und es erfordere schon ein großes Maß an Herzlosigkeit um ein Tier bei derartig frostigen Temperaturen auszusetzen, auch wenn es vor einem Tierheim passiere, so die Präsidentin weiter: „Ein Tier im Winter draußen anzubinden ist wie wenn man ein Kind mit Indoor-Kleidung ins Freie sperren würde: grausam, qualvoll und unmenschlich“.

Terrier-Rüde bereits untersucht, geimpft und gechip

Mittlerweile wurde der auf circa neun Monate geschätzte Staffordshire Terrier-Rüde eingehend tierärztlich untersucht, geimpft, gechipt und entwurmt. Zum Glück ist Sascha, wie er mittlerweile getauft wurde, gesund und freut sich über die Streicheleinheiten des WTV-Personals. Der Wiener Tierschutzverein appelliert in diesem Zusammenhang einmal mehr an die Bevölkerung, sich die Anschaffung eines Haustieres bereits im Vorfeld genau zu überlegen. „Ein Tier schenkt uns nicht nur seine Liebe und Treue, es benötigt im Gegenzug auch unsere Fürsorge. Sei es nun in Form von Liebe, Zeit oder Geld“, so Petrovic abschließend.