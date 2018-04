Im Zuge einer ganz alltäglichen Verkehrskontrolle auf der A2 im Gemeindegebiet Vösendorf wurde vergangene Woche ein von der S1 aus Richtung Schwechat kommender silberner Audi angehalten.

Die Identität des Fahrzeuglenkers konnte sofort festgestellt werden, während sich sein ebenfalls männlicher Beifahrer nicht legitimieren konnte. Bis er angab, der 52-jährige Simon E. zu sein.

Die Polizeibeamten überprüften die Aussagen des Beifahrers und konnten zum angegebenen Personendatensatz direkt vor Ort auffällig gleichartige Eintragungen mit einer anderen Person feststellen, die noch dazu gesucht wird.

Auch das Aussehen des Beifahrers schien, verglichen mit der in der Akte vermerkten Person, passend. Mit großer Entschlossenheit zweifelten die Beamten an der vom Beifahrer angegebenen Identität und verlegten die weiteren Amtshandlungen in die Polizeiinspektion Vösendorf.

Verbrecher wurde aus dem Verkehr gezogen

Tatsächlich handelte es sich beim Beifahrer um einen österreichischen Staatsbürger, der aufgrund von mehreren, über einen Zeitraum von einigen Jahren verteilten, einschlägigen Betrugsdelikten vorgemerkt war.

Durch das Landesgericht Innsbruck war bereits eine Aufenthaltsermittlung wegen Verbrechens ausgeschrieben. Auch seitens der Staatsanwaltschaft Wien bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung. So wurde gegen den Verdächtigten bereits wenige Stunden nach der Verkehrskontrolle die Festnahme ausgesprochen.

Wenig verwunderlich begehrte der Festgenommene die Verständigung seines Rechtsanwaltes und forderte zudem auch noch den Rettungsdienst an, weil er angab, körperliche Beschwerden zu verspüren. Somit landete er im Klinikum Mödling, wo er umgehend ambulant behandelt wurde.

Schließlich wurde die Einlieferung in die Justizanstalt Wien-Josefstadt angeordnet.