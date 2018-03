Nach ambulanter Behandlung im Spital wurde der 26-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte ein Detektiv beobachtet, dass der Verdächtige in einem Geschäft drei Waren in dreistelliger Euro-Höhe an sich nahm. Er hielt den Mann nach dem Kassenbereich an und verständigte die Polizei.

Als Beamte den algerischen Staatsbürger zum Streifenwagen brachten, riss dieser sich los und versuchte, wegzurennen. Die beiden Polizisten verfolgten den Flüchtenden, holten ihn ein und nahmen ihn fest, wogegen er jedoch massiv Widerstand leistete. Ein Justizwachebeamter außer Dienst kam den Polizisten zu Hilfe. Die Beamten wurden in der Folge ebenfalls im Krankenhaus ambulant versorgt.