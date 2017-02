VÃ¶sendorf

Im Rahmen der 24. Landeskonferenz des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ feierte man am Samstag auch dessen 70-jähriges Bestehen. Zahlreiche Ehrengäste aus Bund, Land, Gemeinden und Unternehmer durften auf Initiative von Ortsgruppenvorsitzenden Wolfgang Gratzer und Bezirksvorsitzenden Herbert Kraus in der Kulturhalle Vösendorf begrüßt werden.

In ihrer Rolle als Gastgeberin referierte Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, über den Wirtschaftsstandort Vösendorf und die Maßnahmen, die die Gemeinde setzt, um Unternehmen zu unterstützen. „Viele kennen Vösendorf aus dem Verkehrsfunk. Vösendorf hat aber einiges mehr zu bieten. Heute haben wir doppelt so viele Einwohner wie im Jahr 1966 zur Markterhebung. Außerdem befinden wir uns in der besonderen Situation, über viel mehr Arbeitsplätze als Einwohner zu verfügen“, eröffnete Stipkovits mit stolzen Worten.

Verband schon immer im Ort

Auch Nationalrat & SP-Bezirksvorsitzender Hannes Weninger zeigte sich stolz: „Der Wirtschaftsverband stellt im Bezirk Mödling seit vielen Jahrzehnten einen starken Partner dar. Außerdem hat es den Verband hier im Ort schon immer gegeben.“

Die Ortsorganisation sei „eine traditionelle und äußerst aktive Organisation, der es gelang, von Vösendorf aus ein Netzwerk aufzubauen und überall im Bezirk Mitstreiter zu finden. Heute hat der SWV eine bedeutende Rolle in unserer sozialdemokratischen Familie“.

„Der Bezirk Mödling war immer schon unser Herzbezirk, ich darf sagen, unser Aufmarschgebiet“, kann sich der nunmehrige Ehrenpräsident Günter Ernst erinnern, der sein Amt nach 10-jähriger Tätigkeit an der Spitze des NÖ Landesverbandes an den Badener Unternehmer Marcus Meszaros-Bartak übergab.