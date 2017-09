Laptop aus Auto gestohlen: Polizei bittet um Hinweise.

LPD NÖ

Unbekannter (siehe Fotos oben und links) brach am 19. Juli gegen 17.30 Uhr in einem auf dem Kundeparkplatz eines Elektrogroßmarkts in Vösendorf geparkten Pkw ein und stahl einen Laptop.

Der Täter dürfte zuvor mit einem Störsender das Sperrsignal des Funkschlüssels gestört haben. Dem Opfer entstand ein Schaden in der Höhe von ca. 600 Euro.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Vösendorf, Telefonnummer 059133-3343, erbeten.