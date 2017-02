VÃ¶sendorf

Schier Unfassbares hat sich am frühen Abend in der Vösendorfer Ortsstraße abgespielt. Kaum atmet ein Vösendorfer auf, einen Mann, der plötzlich auf die Straße gesprungen war, nicht überfahren zu haben, geht der Puls gleich wieder hoch. Der vorerst Unbekannte, wie sich später herausstellt, ein 35-jähriger vorbestrafter Rumäne, attackiert den Vösendorfer und will das Auto klauen.

