VÃ¶sendorf

Gemeinsam bilden die Lehrkräfte an der Musikschule Vösendorf ein starkes Team. Als Musiker sind sie oft gefragte Künstler-Persönlichkeiten, als Pädagogen fördern sie ihre Schüler mit voller Begeisterung oder machen sie zu Preisträgern, arbeiten jedoch meist im Hintergrund. Nun können sie ihre pädagogische Seite zeigen.

Den Anfang macht Schulleiter Roman Pinter: „Es ist mir sehr wichtig, dass sich die Schüler wohlfühlen und gerne kommen. Auch das Klima unter den Lehrern soll ein angenehmes sein. Das sind die Voraussetzungen, um gut musizieren zu können“, erzählt der in Moosbrunn lebende Musikschuldirektor im NÖN-Gespräch.

Pinter gibt nun schon seit 26 Jahren sein Wissen an der Musikschule Vösendorf weiter, unterrichtet Querflöte und nimmt sich mit dem eigens gegründeten Musikschulensemble „Ziag & Zupf“ gerne der Volksmusik an. Außerdem ist Pinter Begründer des Schulorchesters an der Musikschule und engagierte sich an dessen Aufbau bis zur Vereinsgröße.

"Jedes Kind lernt ein Blasinstrument"

Der heutige Musikverein zählt inzwischen über 60 Mitglieder, pflegt die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kulturvereinen und Institutionen, gibt Konzerte im In- und Ausland und wirkt auch im örtlichen Kulturleben mit.

Auch die Idee der „Bläserklasse“ als Kooperationsprojekt mit der Volksschule wurde in Vösendorf schon früh aufgegriffen. Dabei erlernt jedes Kind über zwei Jahre im Klassenverbandsunterricht ein Blasinstrument.

Zwischendurch war der heute 52-Jährige auch Lehrbeauftragter und Dozent für Musikalische Früherziehung und Querflöte am Franz Schubert-Konservatorium in Wien. Ab 2004 durfte Pinter dann Karl Gottwald als Schulleiter nachfolgen. Seit damals stieg die Schülerzahl von 140 auf 440.

Für seine Verdienste als Kulturvermittler und Musikpädagoge wurde ihm im Oktober 2014 vom Bundespräsidenten der Berufstitel „Professor“ verliehen.