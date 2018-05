Samstagmittag erstattete ein Detektiv der Firma Peek & Cloppenburg in der Shopping City Süd Anzeige über einen flüchtigen Ladendieb.

Allein die Tatsache, dass sich der 47-jährige Wiener für längere Zeit in der Nähe des Haupteingangsbereiches des Geschäftes aufhielt, machte den Kaufhausdetektiv stutzig.

Also entschloss er sich, den Verdächtigen unter genauerer Beobachtung zu behalten und konnte schon kurz darauf mehrere Warensicherungen und Kleiderbügel in der Einkaufstasche des Verdächtigen wahrnehmen. Schließlich verfolgte er der Mann bis auf den Parkplatz.

Wiener konnte überwältigt werden

Der Detektiv war stets bemüht, den Verdächtigen anzuhalten, dieser flüchtete jedoch plötzlich in die Parkgarage unter der „SCS-Rampe“. Nachdem der Flüchtende versuchte, den Detektiv mit einem Magneten in seiner Hand zu attackieren, griff der Bedrohte aus Notwehr zum Pfefferspray, der Wiener konnten schlussendlich überwältigt werden.

Zu den Gegenständen, die der Verdächtige auf der Flucht immerwährend fallen ließ, zählten auch sein Autoschlüssel und ein Störsender, der dazu dient, Kfz-Verriegelungssignale aufzufangen. Die gestohlenen Waren hätte er allerdings nicht nur bei Peek & Cloppenburg, sondern bei anderen Bekleidungsgeschäften mitgehen lassen. Auch ein Smartphone zählte zum Diebesgut.

Der Beschuldigte wurde in die Polizeiinspektion Vösendorf gebracht, wo er schließlich über leichte Atemprobleme klagte. Sofort wurde er von einem Rettungssanitäter untersucht und ins Krankenhaus nach Wien gebracht. Wie erwartet konnten allerdings keinerlei Verletzungen festgestellt werden. Noch am Abend stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf U-Haft in Aussicht und verfügte über die sofortige Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt.