VÃ¶sendorf

Schon des Öfteren rückte eine Vösendorferin aufgrund Verwicklungen in diverse Drogen-Delikte ins Blickfeld der Polizei. Nun wurden die Polizeiinspektion Vösendorf sowie die Suchtmittelgruppe im Bezirk Mödling aufgrund einer anonymen Anzeige erneut auf die mehrfach Vorbestrafte aufmerksam.

Konkret stand die Beschuldigte unter Verdacht, eine Indoor-Plantage zu betreiben, in der sie Cannabiskraut erzeugt. Dieses soll sie in gewerbsmäßiger Art und Weise gewinnbringend weiterverkauft haben.

21 Stück Cannabispflanzen

Am Abend vor Weihnachten wurde die Frau schließlich an ihrer Wohnadresse in Vösendorf besucht und von den Beamten sofort mit den bestehenden Verdachtsmomenten konfrontiert. Sie zeigte sich gleich kooperativ und stimmte einer freiwilligen Nachschau in ihrer Wohnung zu. Das Ergebnis war – nicht überraschend – positiv:

In einem der Räume konnte eine aus 21 Stück Cannabispflanzen bestehende Indoor-Plantage gefunden werden. Darüber hinaus stellten die Beamten unter anderem einige Gramm Cannabis-Harz und 25 Substitol-Tabletten in der Wohnung sicher.

Die Beschuldigte und ihr Freund zeigten sich geständig, die Indoor-Plantage betrieben zu haben. Jedoch soll diese lediglich für den Eigenverbrauch bestimmt gewesen sein. Nach Einvernahme und vorläufigem Abschluss der Erhebungen ordnete der Staatsanwalt einstweilen Anzeige auf freiem Fuß an.