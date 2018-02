Mit einem Wachstum von 35 Millionen Euro (+6 Prozent) erzielte der heimische Systemgastronomie-Marktführer McDonald’s Österreich mit Sitz in Brunn am Gebirge („campus21“) im Vorjahr 621 Millionen Euro Umsatz und damit das beste Ergebnis seit der Eröffnung des ersten österreichischen Restaurants vor über 40 Jahren, betonte die neue Österreich-Chefin Isabell Kuster.

Über die 2017er-Zahlen freut sich auch Martin Spörker (49). Der gebürtige Klosterneuburger und Mitglied der Mödlinger Lions, lebt nunmehr im Bezirk Baden und hat 1992 durch Zufall ins Management eines McDonald’s-Franchisenehmers in Wien geschnuppert. „Ich war sofort vom System, den genauen Abläufen – jeder Handgriff ist durchdacht – und dem multikulturellen Mix an Mitarbeitern begeistert“, erinnert sich der ausgebildete Touristik-Kaufmann, mittlerweile Chef von sechs Standorten im Bezirk Mödling und Wien.

Rascher Aufstieg zum Restaurantleiter

Drei bis vier Jahre werde er schon brauchen, bis er Restaurantleiter werde, hörte Spörker. Er hat sich nur eineinhalb Jahre Zeit gelassen, bis er als Restaurantleiter am Lueger-Ring gegenüber der Uni Wien fungierte. Stationen im Konzern – unter anderem als Gebiets- und Franchisenehmer-Betreuer – folgten.

Bis er eines Tages gefragt wurde, ob er nicht selbst Franchisenehmer werden wolle. Er habe das Thema mit seiner Frau Ingrid – „Eine McDonald’s-Ehe, sie hat neben ihrem Studium an der Kassa gearbeitet“ – kurz diskutiert und gleich zugesagt: 1999 hat Spörker die Standorte Wien-Altmannsdorfer Straße (mittlerweile geschlossen) und Wien-Breitenfurter Straße übernommen.

Kurz darauf machte er den „wichtigen Sprung nach Niederösterreich“ – nach Brunn ins „Shopping Center 17“. Weitere Meilensteine folgten: 2004 wurde der Standort Liesinger Platz (Bahnhof) eröffnet, „der erste, an dem ich von Beginn an bei der Planung dabei war“, seit 2006 liegen auch die Filialen in der SCS in der Mall und am Parkplatz (1986 der erste McDonald’s-Standort in NÖ) in Spörkers Verantwortung.

2010 kam Wr. Neudorf/Industriezentrum hinzu. Zuletzt konnte sich Spörker 2016 „einen lang gehegten Wunsch erfüllen“ und das Restaurant Triester Straße am Wienerberg erwerben.

Den Schritt zum Franchisenehmer – „Das Unternehmen stellt die Immobilie zur Verfügung, der Rest gehört mir“ – hat Spörker nie bereut. „McDonald’s gibt die Produkte und das Erscheinungsbild vor, ich zahle Pacht, Franchisgebühren und Werbeabgaben“. Für große Investitionen gibt’s Unterstützung des Konzerns in Form von Mietreduktionen.

Sechs Standorte, 230 Mitarbeiter

Sechs Standorte – SCS (2), Wr. Neudorf, Wien (3) –, 230 Mitarbeiter – und der Chef ist immer noch beim Pommesfrittieren zu sehen: „Ich brauche den Kontakt zu meinen Mitarbeitern, das Gespräch mit den Gästen.“ Er gehe jeden Tag gerne in die Arbeit: „Es ist immer etwas zu tun, zu erneuern, zu koordinieren, zu investieren.“ Und er findet immer noch Gefallen am Speisenangebot: „Kein Problem.“

Spörker macht keinen Hehl daraus, dass die Standorte gut gehen: „Ich bin sicher, ich hätte auch Gäste, wenn zum Beispiel dieser Standort am SCS-Parkplatz ,Martins Hütte’ heißen würde; sicher aber nicht die Frequenz, die das goldene M garantiert.“

Spörker engagiert sich auch stark im sozialen Bereich, unter anderem beim Lions Club Mödling, dessen Präsident er bis vor Kurzem war, und als Aufsichtsrat im Verein „Verein Ronald McDonald Kinderhilfe“, der sich für schwer kranke Kinder und ihre Familien einsetzt.