VÃ¶sendorf

Es war Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl, die Idee hatte, Kinder und Jugendliche bereits im Volksschulalter auf die Berufswelt neugierig zu machen. Daraus entstanden ist die „Berufe zum Angreifen“-Messe, die im Vorjahr im Austria Trend Eventhotel „Pyramide“ in Vösendorf erstmals über die Bühne gegangen ist.

Mit großem Erfolg: „Gleich während der Veranstaltung haben mich sowohl Aussteller als auch Besucher gefragt, ob es wieder eine derartige Messe geben wird“, freute sich Stangl.

Nach dem Ja der „Pyramide“-Verantwortlichen war der Startschuss für eine zweite Auflage gefallen, am 16. und 17. Februar werden 1.400 Schüler der 4. Volksschule bis zur zweiten Unterstufe bei 32 Ständen – um zwei mehr als 2016 – in die Berufswelt eintauchen können. „Viele der Schülerinnen und Schüler sind am Nachmittag mit den Eltern noch einmal gekommen“, erinnert sich Stangl: „Das ist für mich das größte Kompliment.“ Heuer ist sie stolz darauf, dass auch Schulen aus dem Bezirk Baden mit dabei sind und unter anderem die HTL Mödling, die Bäckerei Anker und das Heereslogistikzentrum Wien („Was kaum einer weiß – hier werden Lehrlinge ausgebildet“) das Informationsangebot verstärken.

Die Messe kann am Freitag, 17. Februar von 12 bis 17 Uhr von jedermann bei freiem Eintritt besucht werden.